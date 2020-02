Állóra fékezett a brit gazdaság

Szeretne azonnal értesülni a legfontosabb hírekről? Nem kérem Kérem

[{"available":true,"c_guid":"39c348dd-9908-4c33-b32a-038d8e09fe51","c_author":"MTI","category":"itthon","description":"Egy nagymamakorú asszony a fiával együtt kereskedett a droggal.","shortLead":"Egy nagymamakorú asszony a fiával együtt kereskedett a droggal.","id":"20200210_Herbalterjesztessel_vadolnak_egy_87_eves_not_Szombathelyen","image":"https://img3.hvg.hu/image.aspx?id=39c348dd-9908-4c33-b32a-038d8e09fe51&view=ffdb5e3a-e632-4abc-b367-3d9b3bb5573b","index":0,"item":"007c38b7-4339-4dea-a45b-c042eb26df8e","keywords":null,"link":"/itthon/20200210_Herbalterjesztessel_vadolnak_egy_87_eves_not_Szombathelyen","timestamp":"2020. február. 10. 10:14","title":"Herbál-terjesztéssel vádolnak egy 78 éves nőt Szombathelyen","trackingCode":"RELATED","c_isbrandchannel":false,"c_isbrandcontent":false,"c_isbrandstory":false,"c_isbrandcontentorbrandstory":false,"c_isbranded":false,"c_ishvg360article":false,"c_partnername":null,"c_partnerlogo":"00000000-0000-0000-0000-000000000000","c_partnertag":null},{"available":true,"c_guid":"287f911c-a033-43b5-9e43-255c89f6ebbc","c_author":"hvg.hu","category":"kultura","description":"Eddig bejött a papírforma. ","shortLead":"Eddig bejött a papírforma. ","id":"20200210_Laura_Dern_nyert_a_legjobb_noi_mellekszereplo_kategoriaban","image":"https://img3.hvg.hu/image.aspx?id=287f911c-a033-43b5-9e43-255c89f6ebbc&view=ffdb5e3a-e632-4abc-b367-3d9b3bb5573b","index":0,"item":"ad4bfe43-4da0-4e8d-82e7-7c7a9d70562d","keywords":null,"link":"/kultura/20200210_Laura_Dern_nyert_a_legjobb_noi_mellekszereplo_kategoriaban","timestamp":"2020. február. 10. 03:18","title":"Laura Dern nyert a legjobb női mellékszereplő kategóriában","trackingCode":"RELATED","c_isbrandchannel":false,"c_isbrandcontent":false,"c_isbrandstory":false,"c_isbrandcontentorbrandstory":false,"c_isbranded":false,"c_ishvg360article":false,"c_partnername":null,"c_partnerlogo":"00000000-0000-0000-0000-000000000000","c_partnertag":null},{"available":true,"c_guid":"8940863b-2819-4d6c-8750-94828120fc53","c_author":"MTI","category":"sport","description":"Három érmet szereztek a magyar úszók vasárnap a Nizzában rendezett nagymedencés nemzetközi verseny zárónapján.","shortLead":"Három érmet szereztek a magyar úszók vasárnap a Nizzában rendezett nagymedencés nemzetközi verseny zárónapján.","id":"20200209_Harom_magyar_erem_a_nizzai_uszoverseny_zaronapjan","image":"https://img3.hvg.hu/image.aspx?id=8940863b-2819-4d6c-8750-94828120fc53&view=ffdb5e3a-e632-4abc-b367-3d9b3bb5573b","index":0,"item":"3018ce73-4d3b-4f5d-925b-465effbf1212","keywords":null,"link":"/sport/20200209_Harom_magyar_erem_a_nizzai_uszoverseny_zaronapjan","timestamp":"2020. február. 09. 21:42","title":"Három magyar érem a nizzai úszóverseny zárónapján","trackingCode":"RELATED","c_isbrandchannel":false,"c_isbrandcontent":false,"c_isbrandstory":false,"c_isbrandcontentorbrandstory":false,"c_isbranded":false,"c_ishvg360article":false,"c_partnername":null,"c_partnerlogo":"00000000-0000-0000-0000-000000000000","c_partnertag":null},{"available":true,"c_guid":"5d97cc88-ece6-4943-9ca6-866dd43e09b1","c_author":"MTI","category":"itthon","description":"Az utasoknak 30-40 perccel hosszabb menetidővel kell számolniuk.","shortLead":"Az utasoknak 30-40 perccel hosszabb menetidővel kell számolniuk.","id":"20200210_Megint_megrongalodott_egy_felsovezetek_kesesek_a_BudapestCegled_vasutvonalon","image":"https://img3.hvg.hu/image.aspx?id=5d97cc88-ece6-4943-9ca6-866dd43e09b1&view=ffdb5e3a-e632-4abc-b367-3d9b3bb5573b","index":0,"item":"cb7240df-8259-4e52-8b9f-df2d6eefa1c0","keywords":null,"link":"/itthon/20200210_Megint_megrongalodott_egy_felsovezetek_kesesek_a_BudapestCegled_vasutvonalon","timestamp":"2020. február. 10. 06:54","title":"Megint megrongálódott egy felsővezeték, késések a Budapest-Cegléd vasútvonalon","trackingCode":"RELATED","c_isbrandchannel":false,"c_isbrandcontent":false,"c_isbrandstory":false,"c_isbrandcontentorbrandstory":false,"c_isbranded":false,"c_ishvg360article":false,"c_partnername":null,"c_partnerlogo":"00000000-0000-0000-0000-000000000000","c_partnertag":null},{"available":true,"c_guid":"2650fbe4-35fd-4ae0-a657-5c2402e2ad34","c_author":"MTI","category":"tudomany","description":"Új algoritmusok segítenek feltárni a Leonardo Da Vinci festményei alatt rejlő elfeledett alakokat.","shortLead":"Új algoritmusok segítenek feltárni a Leonardo Da Vinci festményei alatt rejlő elfeledett alakokat.","id":"20200210_leonardo_da_vinci_festmenyei_alatt_rejlo_alakok_algoritmusok_ma_xrf","image":"https://img3.hvg.hu/image.aspx?id=2650fbe4-35fd-4ae0-a657-5c2402e2ad34&view=ffdb5e3a-e632-4abc-b367-3d9b3bb5573b","index":0,"item":"49d6112c-fbd7-4b76-bfb5-dd1db6962bc8","keywords":null,"link":"/tudomany/20200210_leonardo_da_vinci_festmenyei_alatt_rejlo_alakok_algoritmusok_ma_xrf","timestamp":"2020. február. 10. 08:03","title":"Rejtett alakokra bukkantak a kutatók da Vinci festményén, amikor pixelenként átnézték a képet","trackingCode":"RELATED","c_isbrandchannel":false,"c_isbrandcontent":false,"c_isbrandstory":false,"c_isbrandcontentorbrandstory":false,"c_isbranded":false,"c_ishvg360article":false,"c_partnername":null,"c_partnerlogo":"00000000-0000-0000-0000-000000000000","c_partnertag":null},{"available":true,"c_guid":"cebc817e-5e85-4929-9f7b-4ca84bfd257e","c_author":"hvg.hu","category":"elet","description":"","shortLead":"","id":"20200210_Senki_nem_tud_ugy_beszolni_az_Oscarnak_mint_Natalie_Portman","image":"https://img3.hvg.hu/image.aspx?id=cebc817e-5e85-4929-9f7b-4ca84bfd257e&view=ffdb5e3a-e632-4abc-b367-3d9b3bb5573b","index":0,"item":"101f43a7-60da-4ad0-8d42-729296d4d2b2","keywords":null,"link":"/elet/20200210_Senki_nem_tud_ugy_beszolni_az_Oscarnak_mint_Natalie_Portman","timestamp":"2020. február. 10. 08:33","title":"Senki nem tud úgy beszólni az Oscarnak, mint Natalie Portman","trackingCode":"RELATED","c_isbrandchannel":false,"c_isbrandcontent":false,"c_isbrandstory":false,"c_isbrandcontentorbrandstory":false,"c_isbranded":false,"c_ishvg360article":false,"c_partnername":null,"c_partnerlogo":"00000000-0000-0000-0000-000000000000","c_partnertag":null},{"available":true,"c_guid":"71a63d82-ab93-4201-b3d7-a474782047d0","c_author":"hvg.hu","category":"itthon","description":"Anyósa és ismerősei is úgy tudják, hogy a gyermekeit megölő tatabányai férfi nem állt pszichiátriai kezelés alatt.","shortLead":"Anyósa és ismerősei is úgy tudják, hogy a gyermekeit megölő tatabányai férfi nem állt pszichiátriai kezelés alatt.","id":"20200209_Meg_az_orvos_is_elsirta_magat_a_tatabanyai_csaladirtasnal","image":"https://img3.hvg.hu/image.aspx?id=71a63d82-ab93-4201-b3d7-a474782047d0&view=ffdb5e3a-e632-4abc-b367-3d9b3bb5573b","index":0,"item":"14ae05eb-7503-4c5d-9c04-3a289b5b5d58","keywords":null,"link":"/itthon/20200209_Meg_az_orvos_is_elsirta_magat_a_tatabanyai_csaladirtasnal","timestamp":"2020. február. 09. 18:52","title":"\"Teljességgel elképzelhetetlen volt, hogy bántsa a gyerekeit\"","trackingCode":"RELATED","c_isbrandchannel":false,"c_isbrandcontent":false,"c_isbrandstory":false,"c_isbrandcontentorbrandstory":false,"c_isbranded":false,"c_ishvg360article":false,"c_partnername":null,"c_partnerlogo":"00000000-0000-0000-0000-000000000000","c_partnertag":null},{"available":true,"c_guid":"b0cdd595-984d-487e-9a22-2e9348f59617","c_author":"HVG360","category":"360","description":"A tegnapi vihar után ma is számíthatunk hasonlóra. Nincs magyar koronavírusos beteg. Minden idők legnagyobb adatlopása. Ez a hvg360 reggeli hírösszefoglalója.","shortLead":"A tegnapi vihar után ma is számíthatunk hasonlóra. Nincs magyar koronavírusos beteg. Minden idők legnagyobb adatlopása...","id":"20200211_Radar360","image":"https://img3.hvg.hu/image.aspx?id=b0cdd595-984d-487e-9a22-2e9348f59617&view=ffdb5e3a-e632-4abc-b367-3d9b3bb5573b","index":0,"item":"3ccbd7f3-8a10-4a81-a143-11472edb1d12","keywords":null,"link":"/360/20200211_Radar360","timestamp":"2020. február. 11. 08:00","title":"Radar360: Feltárul a magyar diplomata gyermekpornóügye","trackingCode":"RELATED","c_isbrandchannel":false,"c_isbrandcontent":false,"c_isbrandstory":false,"c_isbrandcontentorbrandstory":false,"c_isbranded":false,"c_ishvg360article":true,"c_partnername":null,"c_partnerlogo":"00000000-0000-0000-0000-000000000000","c_partnertag":null}]