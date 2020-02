Szeretne azonnal értesülni a legfontosabb hírekről? Nem kérem Kérem

[{"available":true,"c_guid":"9f9210e1-edd4-4f48-b1e3-4a5104e14182","c_author":"MTI","category":"vilag","description":"Ezreket kellett kitelepíteni áradásveszély miatt, több, mint 80 ezer háztartás maradt ideiglenesen áram nélkül. Az állam katasztrófavédelmi hatóságához szerda óta több mint 3300 segélyhívás futott be.\r

","shortLead":"Ezreket kellett kitelepíteni áradásveszély miatt, több, mint 80 ezer háztartás maradt ideiglenesen áram nélkül...","id":"20200209_A_viharos_esozes_es_orkan_ereju_szel_is_gondot_okoz_Ausztraliaban","image":"https://img4.hvg.hu/image.aspx?id=9f9210e1-edd4-4f48-b1e3-4a5104e14182&view=ffdb5e3a-e632-4abc-b367-3d9b3bb5573b","index":0,"item":"4d58ecb0-57f9-4afb-b621-f1610310c64f","keywords":null,"link":"/vilag/20200209_A_viharos_esozes_es_orkan_ereju_szel_is_gondot_okoz_Ausztraliaban","timestamp":"2020. február. 09. 14:11","title":"A viharos esőzés és orkán erejű szél is gondot okoz Ausztráliában","trackingCode":"RELATED","c_isbrandchannel":false,"c_isbrandcontent":false,"c_isbrandstory":false,"c_isbrandcontentorbrandstory":false,"c_isbranded":false,"c_ishvg360article":false,"c_partnername":null,"c_partnerlogo":"00000000-0000-0000-0000-000000000000","c_partnertag":null},{"available":true,"c_guid":"c4cbf112-eb73-4d6c-92a0-7f921033c2c7","c_author":"MTI","category":"elet","description":"A magasabb testtömegindex és a környezetben előforduló vegyi anyagok is befolyásolhatják a folyamatot. ","shortLead":"A magasabb testtömegindex és a környezetben előforduló vegyi anyagok is befolyásolhatják a folyamatot. ","id":"20200210_pubertaskor_lanyok_serdulkor","image":"https://img4.hvg.hu/image.aspx?id=c4cbf112-eb73-4d6c-92a0-7f921033c2c7&view=ffdb5e3a-e632-4abc-b367-3d9b3bb5573b","index":0,"item":"421c27b5-d68c-4009-93ce-440f746ce1bb","keywords":null,"link":"/elet/20200210_pubertaskor_lanyok_serdulkor","timestamp":"2020. február. 10. 21:22","title":"Egy évvel hamarabb lépnek be a pubertáskorba a lányok, mint 40 éve","trackingCode":"RELATED","c_isbrandchannel":false,"c_isbrandcontent":false,"c_isbrandstory":false,"c_isbrandcontentorbrandstory":false,"c_isbranded":false,"c_ishvg360article":false,"c_partnername":null,"c_partnerlogo":"00000000-0000-0000-0000-000000000000","c_partnertag":null},{"available":true,"c_guid":"75787801-fb43-4873-84b5-db413da23360","c_author":"MTI","category":"gazdasag","description":"A jövő héten kezdődik egyszerre két felülvizsgálattal a magyar államadós-osztályzatok idei hitelminősítői vizsgálatsorozata. A három piacvezető nemzetközi hitelminősítő a tavalyi gyakorlathoz hasonlóan 2020-ban is összesen hatszor - egyenként két-két alkalommal - veszi napirendre a magyar szuverén besorolásokat.","shortLead":"A jövő héten kezdődik egyszerre két felülvizsgálattal a magyar államadós-osztályzatok idei hitelminősítői...","id":"20200209_Javulnake_iden_is_a_magyar_allamadososztalyzatok","image":"https://img4.hvg.hu/image.aspx?id=75787801-fb43-4873-84b5-db413da23360&view=ffdb5e3a-e632-4abc-b367-3d9b3bb5573b","index":0,"item":"609ae391-1ce5-4489-b39c-0ffb65f7888a","keywords":null,"link":"/gazdasag/20200209_Javulnake_iden_is_a_magyar_allamadososztalyzatok","timestamp":"2020. február. 09. 17:45","title":"Javulnak-e idén is a magyar államadós-osztályzatok?","trackingCode":"RELATED","c_isbrandchannel":false,"c_isbrandcontent":false,"c_isbrandstory":false,"c_isbrandcontentorbrandstory":false,"c_isbranded":false,"c_ishvg360article":false,"c_partnername":null,"c_partnerlogo":"00000000-0000-0000-0000-000000000000","c_partnertag":null},{"available":true,"c_guid":"f2506f61-34bc-4686-9233-4acce8466c54","c_author":"hvg.hu","category":"kultura","description":"Elena Ferrante regényfolyamának HBO-s feldolgozása folytatódik. Február 11-én indult a Briliáns barátnőm második évada. ","shortLead":"Elena Ferrante regényfolyamának HBO-s feldolgozása folytatódik. Február 11-én indult a Briliáns barátnőm második évada. ","id":"20200211_elena_ferrante_brilians_baratnom_hbo_sorozat_napolyi_regenyek","image":"https://img4.hvg.hu/image.aspx?id=f2506f61-34bc-4686-9233-4acce8466c54&view=ffdb5e3a-e632-4abc-b367-3d9b3bb5573b","index":0,"item":"9887e939-db8d-4066-b7d2-4833bf1f111a","keywords":null,"link":"/kultura/20200211_elena_ferrante_brilians_baratnom_hbo_sorozat_napolyi_regenyek","timestamp":"2020. február. 11. 10:11","title":"Folytatódik a korunk legszebb lánybarátság-történetéből készült sorozat","trackingCode":"RELATED","c_isbrandchannel":false,"c_isbrandcontent":false,"c_isbrandstory":false,"c_isbrandcontentorbrandstory":false,"c_isbranded":false,"c_ishvg360article":false,"c_partnername":null,"c_partnerlogo":"00000000-0000-0000-0000-000000000000","c_partnertag":null},{"available":true,"c_guid":"8801c66c-0ce1-4a94-9065-b04a5ddcf32d","c_author":"Balla István","category":"360","description":"Bővül a mesterképzések kínálata a hazai egyetemeken, de a jelentkezők száma folyamatosan csökken, a munkaerőpiac ugyanis még nem árazta be igazán a mesterképzésen végzettek tudását.","shortLead":"Bővül a mesterképzések kínálata a hazai egyetemeken, de a jelentkezők száma folyamatosan csökken, a munkaerőpiac...","id":"202006__mesterkepzesek__informatika__mba__ki_minek_mestere","image":"https://img4.hvg.hu/image.aspx?id=8801c66c-0ce1-4a94-9065-b04a5ddcf32d&view=ffdb5e3a-e632-4abc-b367-3d9b3bb5573b","index":0,"item":"59c8e59c-00b9-4779-ab58-e8669408a730","keywords":null,"link":"/360/202006__mesterkepzesek__informatika__mba__ki_minek_mestere","timestamp":"2020. február. 10. 15:00","title":"Egyre többen gondolják úgy, hogy nem éri meg mesterdiplomát szerezniük ","trackingCode":"RELATED","c_isbrandchannel":false,"c_isbrandcontent":false,"c_isbrandstory":false,"c_isbrandcontentorbrandstory":false,"c_isbranded":false,"c_ishvg360article":true,"c_partnername":null,"c_partnerlogo":"00000000-0000-0000-0000-000000000000","c_partnertag":null},{"available":true,"c_guid":"92468a53-610d-477d-9ec0-8699ad296a7f","c_author":"hvg.hu","category":"itthon","description":"A főpolgármester a Hír TV kitörés napi riportja miatt döntött úgy, hogy nem nyilatkozik, és nem is megy el a tévébe, amíg nem kérnek bocsánatot. ","shortLead":"A főpolgármester a Hír TV kitörés napi riportja miatt döntött úgy, hogy nem nyilatkozik, és nem is megy el a tévébe...","id":"20200210_Bojkottalja_a_Hir_TVt_Karacsony_Gergely","image":"https://img4.hvg.hu/image.aspx?id=92468a53-610d-477d-9ec0-8699ad296a7f&view=ffdb5e3a-e632-4abc-b367-3d9b3bb5573b","index":0,"item":"bde97418-f923-438f-bb3a-558545e99941","keywords":null,"link":"/itthon/20200210_Bojkottalja_a_Hir_TVt_Karacsony_Gergely","timestamp":"2020. február. 10. 15:54","title":"Bojkottálja a Hír TV-t Karácsony Gergely","trackingCode":"RELATED","c_isbrandchannel":false,"c_isbrandcontent":false,"c_isbrandstory":false,"c_isbrandcontentorbrandstory":false,"c_isbranded":false,"c_ishvg360article":false,"c_partnername":null,"c_partnerlogo":"00000000-0000-0000-0000-000000000000","c_partnertag":null},{"available":true,"c_guid":"2ad42821-f5ea-4fb1-bc30-49ecf17a26fa","c_author":"hvg.hu","category":"tudomany","description":"Február 24-én kezdődik Barcelonában a mobilvilág hagyományos éves seregszemléje, az MWC 2020. Legalább 100 ezer látogatót várnak a katalán fővárosba, azonban ebben az évben minden más lesz, mégpedig a világot fenyegető koronavírus miatt.","shortLead":"Február 24-én kezdődik Barcelonában a mobilvilág hagyományos éves seregszemléje, az MWC 2020. Legalább 100 ezer...","id":"20200210_gsma_mwc_koronavirus_ovintezkedesek","image":"https://img4.hvg.hu/image.aspx?id=2ad42821-f5ea-4fb1-bc30-49ecf17a26fa&view=ffdb5e3a-e632-4abc-b367-3d9b3bb5573b","index":0,"item":"5d941a2d-37e1-4fda-b32f-c4b20a321995","keywords":null,"link":"/tudomany/20200210_gsma_mwc_koronavirus_ovintezkedesek","timestamp":"2020. február. 10. 14:03","title":"MWC 2020: csak kezet ne fogjon","trackingCode":"RELATED","c_isbrandchannel":false,"c_isbrandcontent":false,"c_isbrandstory":false,"c_isbrandcontentorbrandstory":false,"c_isbranded":false,"c_ishvg360article":false,"c_partnername":null,"c_partnerlogo":"00000000-0000-0000-0000-000000000000","c_partnertag":null},{"available":true,"c_guid":"b714217d-786a-467a-9b15-03ee254b3d9b","c_author":"hvg.hu","category":"kultura","description":"A világ egyik legismertebb rajzfilmfigurái, Tom és Jerry – ha más néven is – 80 évvel ezelőtt születtek. Számtalan Oscar-díjat kaptak, sőt egyes részeket titokban a Vasfüggöny mögött, Prágában készítettek.","shortLead":"A világ egyik legismertebb rajzfilmfigurái, Tom és Jerry – ha más néven is – 80 évvel ezelőtt születtek. Számtalan...","id":"20200209_80_eves_a_Tom_es_Jerry_rajzfilm","image":"https://img4.hvg.hu/image.aspx?id=b714217d-786a-467a-9b15-03ee254b3d9b&view=ffdb5e3a-e632-4abc-b367-3d9b3bb5573b","index":0,"item":"55a3af6e-5b95-4aee-b704-54a268ee57d3","keywords":null,"link":"/kultura/20200209_80_eves_a_Tom_es_Jerry_rajzfilm","timestamp":"2020. február. 09. 21:32","title":"80 éves a Tom és Jerry rajzfilm","trackingCode":"RELATED","c_isbrandchannel":false,"c_isbrandcontent":false,"c_isbrandstory":false,"c_isbrandcontentorbrandstory":false,"c_isbranded":false,"c_ishvg360article":false,"c_partnername":null,"c_partnerlogo":"00000000-0000-0000-0000-000000000000","c_partnertag":null}]