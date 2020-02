Szeretne azonnal értesülni a legfontosabb hírekről? Nem kérem Kérem

[{"available":true,"c_guid":"89e92fd5-a68e-444a-9d7e-860c40fd390e","c_author":"hvg.hu","category":"vilag","description":"Arról a válaszcsapásról van szó, amelyet Kászim Szulejmáni tábornok halála miatt rendeltek el.","shortLead":"Arról a válaszcsapásról van szó, amelyet Kászim Szulejmáni tábornok halála miatt rendeltek el.","id":"20200211_Trump_eloszor_tagadta_de_most_kiderult_hogy_109_katona_szenvedett_agyserulest_az_irani_tamadasban","image":"https://img3.hvg.hu/image.aspx?id=89e92fd5-a68e-444a-9d7e-860c40fd390e&view=ffdb5e3a-e632-4abc-b367-3d9b3bb5573b","index":0,"item":"f87d67e2-abf3-436b-839d-abfc40a3090c","keywords":null,"link":"/vilag/20200211_Trump_eloszor_tagadta_de_most_kiderult_hogy_109_katona_szenvedett_agyserulest_az_irani_tamadasban","timestamp":"2020. február. 11. 05:32","title":"Trump először tagadta, most kiderült, hogy 109 katona szenvedett agysérülést az iráni támadásban","trackingCode":"RELATED","c_isbrandchannel":false,"c_isbrandcontent":false,"c_isbrandstory":false,"c_isbrandcontentorbrandstory":false,"c_isbranded":false,"c_ishvg360article":false,"c_partnername":null,"c_partnerlogo":"00000000-0000-0000-0000-000000000000","c_partnertag":null},{"available":true,"c_guid":"418d3d03-5892-41c3-804b-a6cedf46a170","c_author":"hvg.hu","category":"itthon","description":"Egyelőre nem világos, kik és hogyan hozták haza Kaleta Gábort Peruból. ","shortLead":"Egyelőre nem világos, kik és hogyan hozták haza Kaleta Gábort Peruból. ","id":"20200210_Elozetes_gyermekpornografia_peru_nagykovet_Kaleta","image":"https://img3.hvg.hu/image.aspx?id=418d3d03-5892-41c3-804b-a6cedf46a170&view=ffdb5e3a-e632-4abc-b367-3d9b3bb5573b","index":0,"item":"625b2713-f5da-4786-b429-e69b3ab6fbc3","keywords":null,"link":"/itthon/20200210_Elozetes_gyermekpornografia_peru_nagykovet_Kaleta","timestamp":"2020. február. 10. 18:33","title":"Index: Előzetesben is ült a gyermekpornográfiával vádolt nagykövet","trackingCode":"RELATED","c_isbrandchannel":false,"c_isbrandcontent":false,"c_isbrandstory":false,"c_isbrandcontentorbrandstory":false,"c_isbranded":false,"c_ishvg360article":false,"c_partnername":null,"c_partnerlogo":"00000000-0000-0000-0000-000000000000","c_partnertag":null},{"available":true,"c_guid":"2a183d80-0e86-4ad0-a0f4-e8d26352d6a4","c_author":"MTI","category":"vilag","description":"A külügyminisztérium tájékoztatása szerint két tesztet is elvégeztek rajta, egyik sem mutatta a vírus jelenlétét.","shortLead":"A külügyminisztérium tájékoztatása szerint két tesztet is elvégeztek rajta, egyik sem mutatta a vírus jelenlétét.","id":"20200211_koronavirus_fulop_szigetek_magyar_no_fertozes","image":"https://img3.hvg.hu/image.aspx?id=2a183d80-0e86-4ad0-a0f4-e8d26352d6a4&view=ffdb5e3a-e632-4abc-b367-3d9b3bb5573b","index":0,"item":"4e9348a1-53c9-49c2-be26-7c349043b5ec","keywords":null,"link":"/vilag/20200211_koronavirus_fulop_szigetek_magyar_no_fertozes","timestamp":"2020. február. 11. 15:18","title":"Koronavírus: nem fertőződött meg a Fülöp-szigeteken tartózkodó magyar","trackingCode":"RELATED","c_isbrandchannel":false,"c_isbrandcontent":false,"c_isbrandstory":false,"c_isbrandcontentorbrandstory":false,"c_isbranded":false,"c_ishvg360article":false,"c_partnername":null,"c_partnerlogo":"00000000-0000-0000-0000-000000000000","c_partnertag":null},{"available":true,"c_guid":"6a28aa13-a171-401c-8fec-b3c2a85ddc6b","c_author":"HVG360","category":"360","description":"Amerikaiak buktatták le a gyerekpornóval vádolt nagykövetet, előzetesben a brit-amerikai késelő, világjárvány lehet koronavírusból egy kutató szerint. Ez a hvg360 esti hírösszefoglalója. ","shortLead":"Amerikaiak buktatták le a gyerekpornóval vádolt nagykövetet, előzetesben a brit-amerikai késelő, világjárvány lehet...","id":"20200211_Radar360_Gyarfas_a_vadlottak_padjan_durva_napja_volt_a_tuzoltoknak","image":"https://img3.hvg.hu/image.aspx?id=6a28aa13-a171-401c-8fec-b3c2a85ddc6b&view=ffdb5e3a-e632-4abc-b367-3d9b3bb5573b","index":0,"item":"9ebc04e5-67b3-46fd-86eb-c863b985c31a","keywords":null,"link":"/360/20200211_Radar360_Gyarfas_a_vadlottak_padjan_durva_napja_volt_a_tuzoltoknak","timestamp":"2020. február. 11. 17:30","title":"Radar360: Gyárfás a vádlottak padján, durva napja volt a tűzoltóknak","trackingCode":"RELATED","c_isbrandchannel":false,"c_isbrandcontent":false,"c_isbrandstory":false,"c_isbrandcontentorbrandstory":false,"c_isbranded":false,"c_ishvg360article":true,"c_partnername":null,"c_partnerlogo":"00000000-0000-0000-0000-000000000000","c_partnertag":null},{"available":true,"c_guid":"c4aa33f5-0acd-4e3d-b9c2-e1913ec1a647","c_author":"hvg.hu","category":"kkv","description":"Egy hőkamerát tesztel a Budapest Airport, de egyelőre bőven van pénze a cégnek arra, hogy ha még nagyobb baj lenne a járvány miatt, akkor tegyen valamit.","shortLead":"Egy hőkamerát tesztel a Budapest Airport, de egyelőre bőven van pénze a cégnek arra, hogy ha még nagyobb baj lenne...","id":"20200212_Szazmillio_forintbol_vedekezhet_a_Budapest_Airport_a_koronavirus_ellen","image":"https://img3.hvg.hu/image.aspx?id=c4aa33f5-0acd-4e3d-b9c2-e1913ec1a647&view=ffdb5e3a-e632-4abc-b367-3d9b3bb5573b","index":0,"item":"3efdb501-1910-4915-8aba-0d117e082f49","keywords":null,"link":"/kkv/20200212_Szazmillio_forintbol_vedekezhet_a_Budapest_Airport_a_koronavirus_ellen","timestamp":"2020. február. 12. 06:41","title":"Százmillió forintból védekezhet a Budapest Airport a koronavírus ellen","trackingCode":"RELATED","c_isbrandchannel":false,"c_isbrandcontent":false,"c_isbrandstory":false,"c_isbrandcontentorbrandstory":false,"c_isbranded":false,"c_ishvg360article":false,"c_partnername":null,"c_partnerlogo":"00000000-0000-0000-0000-000000000000","c_partnertag":null},{"available":true,"c_guid":"2c2ea86d-8ccc-4657-8a33-92eae32c3b49","c_author":"MTI","category":"vilag","description":"A pártnak valószínűleg kevesebb parlamenti mandátuma lesz vetélytársainál, mert azoknál jóval kevesebb helyen tudott jelöltet állítani.","shortLead":"A pártnak valószínűleg kevesebb parlamenti mandátuma lesz vetélytársainál, mert azoknál jóval kevesebb helyen tudott...","id":"20200210_A_Sinn_Fein_kaphatta_a_legtobb_szavazatot_az_irorszagi_valasztason","image":"https://img3.hvg.hu/image.aspx?id=2c2ea86d-8ccc-4657-8a33-92eae32c3b49&view=ffdb5e3a-e632-4abc-b367-3d9b3bb5573b","index":0,"item":"4aa89e4b-c519-422f-af27-3d481e5a5d54","keywords":null,"link":"/vilag/20200210_A_Sinn_Fein_kaphatta_a_legtobb_szavazatot_az_irorszagi_valasztason","timestamp":"2020. február. 10. 20:19","title":"A Sinn Féin kaphatta a legtöbb szavazatot az írországi választáson","trackingCode":"RELATED","c_isbrandchannel":false,"c_isbrandcontent":false,"c_isbrandstory":false,"c_isbrandcontentorbrandstory":false,"c_isbranded":false,"c_ishvg360article":false,"c_partnername":null,"c_partnerlogo":"00000000-0000-0000-0000-000000000000","c_partnertag":null},{"available":true,"c_guid":"61d1e71c-0efd-4585-9a74-b10c1196c25b","c_author":"hvg.hu","category":"elet","description":"A társas, közéleti, politikai és kulturális viszonyaink nagyon sok rétegét sűrítette bele egyetlen Instagram-posztba Bódi Sylvi modell- és szörfös híresség, így aztán mindenképpen érdemes kicsit foglalkozni a mondataival. ","shortLead":"A társas, közéleti, politikai és kulturális viszonyaink nagyon sok rétegét sűrítette bele egyetlen Instagram-posztba...","id":"20200212_Bodi_Sylvi_azt_kerdezi_Orban_Viktortol_hogy_lezartae_mar_a_hatarokat_a_kinai_turistak_elott","image":"https://img3.hvg.hu/image.aspx?id=61d1e71c-0efd-4585-9a74-b10c1196c25b&view=ffdb5e3a-e632-4abc-b367-3d9b3bb5573b","index":0,"item":"228d0283-d27f-4f9b-b506-24d2c31911e7","keywords":null,"link":"/elet/20200212_Bodi_Sylvi_azt_kerdezi_Orban_Viktortol_hogy_lezartae_mar_a_hatarokat_a_kinai_turistak_elott","timestamp":"2020. február. 12. 11:04","title":"Bódi Sylvi azt kérdezi, lezárta-e már a kormány a határokat a kínai turisták előtt","trackingCode":"RELATED","c_isbrandchannel":false,"c_isbrandcontent":false,"c_isbrandstory":false,"c_isbrandcontentorbrandstory":false,"c_isbranded":false,"c_ishvg360article":false,"c_partnername":null,"c_partnerlogo":"00000000-0000-0000-0000-000000000000","c_partnertag":null},{"available":true,"c_guid":"23a945a9-d71b-421c-a856-008d910b1039","c_author":"MTI / hvg.hu","category":"vilag","description":"Zuzana Caputová államfő viszont felszólította a kormányt, hogy forduljon az alkotmánybírósághoz","shortLead":"Zuzana Caputová államfő viszont felszólította a kormányt, hogy forduljon az alkotmánybírósághoz","id":"20200210_Pellegrini_Szlovakia_Isztambuli_Egyezmeny","image":"https://img3.hvg.hu/image.aspx?id=23a945a9-d71b-421c-a856-008d910b1039&view=ffdb5e3a-e632-4abc-b367-3d9b3bb5573b","index":0,"item":"7d71756d-4f56-43dd-87bc-eb45cb54d5c0","keywords":null,"link":"/vilag/20200210_Pellegrini_Szlovakia_Isztambuli_Egyezmeny","timestamp":"2020. február. 10. 19:33","title":"Pellegrini: Szlovákiának vissza kell lépnie az Isztambuli egyezmény aláírásából","trackingCode":"RELATED","c_isbrandchannel":false,"c_isbrandcontent":false,"c_isbrandstory":false,"c_isbrandcontentorbrandstory":false,"c_isbranded":false,"c_ishvg360article":false,"c_partnername":null,"c_partnerlogo":"00000000-0000-0000-0000-000000000000","c_partnertag":null}]