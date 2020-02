Szeretne azonnal értesülni a legfontosabb hírekről? Nem kérem Kérem

[{"available":true,"c_guid":"65a3ab7c-e8ec-4d02-a6f7-aa21a2d3e8ba","c_author":"hvg.hu","category":"tudomany","description":"Tulajdonképpen semmi meglepő sincs abban, hogy a hackerek kihasználják az emberek félelmét, ezúttal például a koronavírustól. Nem érdemes ezért például a koronavírus ellenszerét vagy megelőzését hirdető e-mailek csatolmányaira vagy linkjeire kattintani.","shortLead":"Tulajdonképpen semmi meglepő sincs abban, hogy a hackerek kihasználják az emberek félelmét, ezúttal például...","id":"20200212_hackerek_koronavirus_ellenszere_email_spam","image":"https://img3.hvg.hu/image.aspx?id=65a3ab7c-e8ec-4d02-a6f7-aa21a2d3e8ba&view=ffdb5e3a-e632-4abc-b367-3d9b3bb5573b","index":0,"item":"e8e53125-e561-4782-91f8-92e78eaf5024","keywords":null,"link":"/tudomany/20200212_hackerek_koronavirus_ellenszere_email_spam","timestamp":"2020. február. 12. 15:03","title":"Vigyázat, számítógépes és telefonos vírusok is jönnek a koronavírussal","trackingCode":"RELATED","c_isbrandchannel":false,"c_isbrandcontent":false,"c_isbrandstory":false,"c_isbrandcontentorbrandstory":false,"c_isbranded":false,"c_ishvg360article":false,"c_partnername":null,"c_partnerlogo":"00000000-0000-0000-0000-000000000000","c_partnertag":null},{"available":true,"c_guid":"1850ea98-1f10-4d4e-a118-87830ee5d1ae","c_author":"MTI / hvg.hu","category":"itthon","description":"A tárca szerint már évekkel ezelőtt be akarták vonni az akadémiát a NAT megújításába.","shortLead":"A tárca szerint már évekkel ezelőtt be akarták vonni az akadémiát a NAT megújításába.","id":"20200211_emmi_mta_nemzeti_alaptanterv_allasfoglalas","image":"https://img3.hvg.hu/image.aspx?id=1850ea98-1f10-4d4e-a118-87830ee5d1ae&view=ffdb5e3a-e632-4abc-b367-3d9b3bb5573b","index":0,"item":"28d58b98-7ac1-4c4d-8a85-c2f352c52a37","keywords":null,"link":"/itthon/20200211_emmi_mta_nemzeti_alaptanterv_allasfoglalas","timestamp":"2020. február. 11. 17:46","title":"NAT: nem érti az Emmi az MTA felajánlását","trackingCode":"RELATED","c_isbrandchannel":false,"c_isbrandcontent":false,"c_isbrandstory":false,"c_isbrandcontentorbrandstory":false,"c_isbranded":false,"c_ishvg360article":false,"c_partnername":null,"c_partnerlogo":"00000000-0000-0000-0000-000000000000","c_partnertag":null},{"available":true,"c_guid":"a25ba9e0-6bea-4791-992c-dd2044870d38","c_author":"hvg.hu","category":"itthon","description":"A rendőrséghez eddig két bejelentés érkezett. ","shortLead":"A rendőrséghez eddig két bejelentés érkezett. ","id":"20200212_Csalok_a_koronavirusra_hivatkozva_probaltak_penzhez_jutni","image":"https://img3.hvg.hu/image.aspx?id=a25ba9e0-6bea-4791-992c-dd2044870d38&view=ffdb5e3a-e632-4abc-b367-3d9b3bb5573b","index":0,"item":"b851d1f1-a0b2-4ace-ae1f-bf4cb3a370d6","keywords":null,"link":"/itthon/20200212_Csalok_a_koronavirusra_hivatkozva_probaltak_penzhez_jutni","timestamp":"2020. február. 12. 16:13","title":"Csalók a koronavírusra hivatkozva próbáltak pénzhez jutni","trackingCode":"RELATED","c_isbrandchannel":false,"c_isbrandcontent":false,"c_isbrandstory":false,"c_isbrandcontentorbrandstory":false,"c_isbranded":false,"c_ishvg360article":false,"c_partnername":null,"c_partnerlogo":"00000000-0000-0000-0000-000000000000","c_partnertag":null},{"available":true,"c_guid":"b295edda-fddc-4d0a-8f17-990e9f61e4ee","c_author":"hvg.hu","category":"tudomany","description":"A Mobile World Congresst szervező GSMA állítólag azért lobbizik a spanyol kormánynál, hogy hirdessék ki az egészségügyi vészhelyzetet, így ugyanis veszteség nélkül tudják lefújni a rendezvényt.","shortLead":"A Mobile World Congresst szervező GSMA állítólag azért lobbizik a spanyol kormánynál, hogy hirdessék ki az egészségügyi...","id":"20200212_barcelona_mobile_world_congress_mwc_2020_gsma_koronavirus","image":"https://img3.hvg.hu/image.aspx?id=b295edda-fddc-4d0a-8f17-990e9f61e4ee&view=ffdb5e3a-e632-4abc-b367-3d9b3bb5573b","index":0,"item":"3eeb1829-814d-4bf4-8a59-22d9cf90e658","keywords":null,"link":"/tudomany/20200212_barcelona_mobile_world_congress_mwc_2020_gsma_koronavirus","timestamp":"2020. február. 12. 16:20","title":"Barcelonán múlhat, hogy megtartják-e az idei MWC-t","trackingCode":"RELATED","c_isbrandchannel":false,"c_isbrandcontent":false,"c_isbrandstory":false,"c_isbrandcontentorbrandstory":false,"c_isbranded":false,"c_ishvg360article":false,"c_partnername":null,"c_partnerlogo":"00000000-0000-0000-0000-000000000000","c_partnertag":null},{"available":true,"c_guid":"172faaf7-c1bc-4759-9181-ca06db152c41","c_author":"MTI","category":"itthon","description":"Fél év alatt 126-szor lépett be a hivatal számítógépén a személy- és lakcímnyilvántartásba.","shortLead":"Fél év alatt 126-szor lépett be a hivatal számítógépén a személy- és lakcímnyilvántartásba.","id":"20200212_Hivatali_visszaeles_miatt_marasztaltak_el_egy_volt_polgarmestert_Baranyaban","image":"https://img3.hvg.hu/image.aspx?id=172faaf7-c1bc-4759-9181-ca06db152c41&view=ffdb5e3a-e632-4abc-b367-3d9b3bb5573b","index":0,"item":"0e1e32b1-15cd-4781-9d6b-c72fee01530b","keywords":null,"link":"/itthon/20200212_Hivatali_visszaeles_miatt_marasztaltak_el_egy_volt_polgarmestert_Baranyaban","timestamp":"2020. február. 12. 18:07","title":"Hivatali visszaélés miatt marasztaltak el egy volt polgármestert Baranyában","trackingCode":"RELATED","c_isbrandchannel":false,"c_isbrandcontent":false,"c_isbrandstory":false,"c_isbrandcontentorbrandstory":false,"c_isbranded":false,"c_ishvg360article":false,"c_partnername":null,"c_partnerlogo":"00000000-0000-0000-0000-000000000000","c_partnertag":null},{"available":true,"c_guid":"6682b649-8983-42fe-930b-9048cd200f1a","c_author":"hvg.hu/MTI","category":"vilag","description":"A karantén alatt álló hajón 3700-an vannak, közülük újabb 34-nél mutatták ki a koronavírust, így 175-re nőtt a betegek száma.","shortLead":"A karantén alatt álló hajón 3700-an vannak, közülük újabb 34-nél mutatták ki a koronavírust, így 175-re nőtt a betegek...","id":"20200212_Mar_175_utas_kapta_el_a_koronavirust_a_japan_partoknal_allo_udulohajon","image":"https://img3.hvg.hu/image.aspx?id=6682b649-8983-42fe-930b-9048cd200f1a&view=ffdb5e3a-e632-4abc-b367-3d9b3bb5573b","index":0,"item":"85429ac2-2433-4f15-beca-e0046b42c457","keywords":null,"link":"/vilag/20200212_Mar_175_utas_kapta_el_a_koronavirust_a_japan_partoknal_allo_udulohajon","timestamp":"2020. február. 12. 05:36","title":"Már 175 utas kapta el a koronavírust a japán partoknál álló üdülőhajón","trackingCode":"RELATED","c_isbrandchannel":false,"c_isbrandcontent":false,"c_isbrandstory":false,"c_isbrandcontentorbrandstory":false,"c_isbranded":false,"c_ishvg360article":false,"c_partnername":null,"c_partnerlogo":"00000000-0000-0000-0000-000000000000","c_partnertag":null},{"available":true,"c_guid":"7209a6fc-ec42-454b-93b8-f3f5c5011896","c_author":"hvg.hu","category":"vilag","description":"A magyar államfőt felesége is elkíséri az olasz útra.","shortLead":"A magyar államfőt felesége is elkíséri az olasz útra.","id":"20200212_ader_janos_ferenc_papa_talalkozo_koztarsasagi_elnok","image":"https://img3.hvg.hu/image.aspx?id=7209a6fc-ec42-454b-93b8-f3f5c5011896&view=ffdb5e3a-e632-4abc-b367-3d9b3bb5573b","index":0,"item":"342c0297-5026-4113-aefe-61319be2401b","keywords":null,"link":"/vilag/20200212_ader_janos_ferenc_papa_talalkozo_koztarsasagi_elnok","timestamp":"2020. február. 12. 11:41","title":"Áder János négyszemközt találkozik Ferenc pápával","trackingCode":"RELATED","c_isbrandchannel":false,"c_isbrandcontent":false,"c_isbrandstory":false,"c_isbrandcontentorbrandstory":false,"c_isbranded":false,"c_ishvg360article":false,"c_partnername":null,"c_partnerlogo":"00000000-0000-0000-0000-000000000000","c_partnertag":null},{"available":true,"c_guid":"240582a8-07ef-4ab3-a6e3-d9e40b028679","c_author":"hvg.hu","category":"tudomany","description":"A Windows 10X nem csak küllemben tér majd el az eddig megszokott oprendszerektől. A Microsoft szerint a mindennapos használat terén is érezhetők lesznek a különbségek.","shortLead":"A Windows 10X nem csak küllemben tér majd el az eddig megszokott oprendszerektől. A Microsoft szerint a mindennapos...","id":"20200212_windows_frissites_operacios_rendszer_windows_10x_funkciok","image":"https://img3.hvg.hu/image.aspx?id=240582a8-07ef-4ab3-a6e3-d9e40b028679&view=ffdb5e3a-e632-4abc-b367-3d9b3bb5573b","index":0,"item":"af560483-c9bf-45c6-a90a-5b93471145a5","keywords":null,"link":"/tudomany/20200212_windows_frissites_operacios_rendszer_windows_10x_funkciok","timestamp":"2020. február. 12. 18:03","title":"Azt ígéri a Microsoft, hogy az új Windows pillanatok alatt frissíthető lesz","trackingCode":"RELATED","c_isbrandchannel":false,"c_isbrandcontent":false,"c_isbrandstory":false,"c_isbrandcontentorbrandstory":false,"c_isbranded":false,"c_ishvg360article":false,"c_partnername":null,"c_partnerlogo":"00000000-0000-0000-0000-000000000000","c_partnertag":null}]