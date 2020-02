Szeretne azonnal értesülni a legfontosabb hírekről? Nem kérem Kérem

[{"available":true,"c_guid":"de48eb46-f60f-4a17-a70d-422dadf1a3c9","c_author":"hvg.hu","category":"cegauto","description":"Nulláról százra gyorsulásnál egy Huracán éppen csak le tudja lépni ezt a méretes Audit.","shortLead":"Nulláról százra gyorsulásnál egy Huracán éppen csak le tudja lépni ezt a méretes Audit.","id":"20200211_hiaba_csaladi_auto_ez_az_uj_audi_rs7_ugy_gyorsul_mint_egy_lamborghini_huracan","image":"https://img1.hvg.hu/image.aspx?id=de48eb46-f60f-4a17-a70d-422dadf1a3c9&view=ffdb5e3a-e632-4abc-b367-3d9b3bb5573b","index":0,"item":"995d48eb-62aa-4072-809a-83132fa9fd3c","keywords":null,"link":"/cegauto/20200211_hiaba_csaladi_auto_ez_az_uj_audi_rs7_ugy_gyorsul_mint_egy_lamborghini_huracan","timestamp":"2020. február. 11. 11:21","title":"Családi autó ez az új Audi RS7, de úgy gyorsul mint egy Lamborghini","trackingCode":"RELATED","c_isbrandchannel":false,"c_isbrandcontent":false,"c_isbrandstory":false,"c_isbrandcontentorbrandstory":false,"c_isbranded":false,"c_ishvg360article":false,"c_partnername":null,"c_partnerlogo":"00000000-0000-0000-0000-000000000000","c_partnertag":null},{"available":true,"c_guid":"72fc57cc-325b-4746-b1cf-5c27a4c6b624","c_author":"hvg.hu/MTI","category":"kultura","description":"Nem szenvedett semmilyen betegségben, futás közben lett rosszul.","shortLead":"Nem szenvedett semmilyen betegségben, futás közben lett rosszul.","id":"20200211_Huszonot_eves_koraban_elhunyt_Raphael_Coleman_a_Nanny_McPhee_szinesze","image":"https://img1.hvg.hu/image.aspx?id=72fc57cc-325b-4746-b1cf-5c27a4c6b624&view=ffdb5e3a-e632-4abc-b367-3d9b3bb5573b","index":0,"item":"7a2bde0b-63a7-48c8-b43c-bf25ef8b9bf3","keywords":null,"link":"/kultura/20200211_Huszonot_eves_koraban_elhunyt_Raphael_Coleman_a_Nanny_McPhee_szinesze","timestamp":"2020. február. 11. 15:36","title":"Huszonöt éves korában meghalt Raphael Coleman, a Nanny McPhee színésze","trackingCode":"RELATED","c_isbrandchannel":false,"c_isbrandcontent":false,"c_isbrandstory":false,"c_isbrandcontentorbrandstory":false,"c_isbranded":false,"c_ishvg360article":false,"c_partnername":null,"c_partnerlogo":"00000000-0000-0000-0000-000000000000","c_partnertag":null},{"available":true,"c_guid":"75041b58-74f0-43fd-812a-891e9a2c5f77","c_author":"Marosán György","category":"itthon","description":"Akkor is hatásos dokumentumdráma lenne, ha nincs azonnali eredménye.","shortLead":"Akkor is hatásos dokumentumdráma lenne, ha nincs azonnali eredménye.","id":"20200213_Impeachment__Orban_Viktor_ellen","image":"https://img1.hvg.hu/image.aspx?id=75041b58-74f0-43fd-812a-891e9a2c5f77&view=ffdb5e3a-e632-4abc-b367-3d9b3bb5573b","index":0,"item":"2f311084-e014-41a0-8d37-902e8c283a75","keywords":null,"link":"/itthon/20200213_Impeachment__Orban_Viktor_ellen","timestamp":"2020. február. 13. 08:43","title":"Impeachment – Orbán Viktor ellen!","trackingCode":"RELATED","c_isbrandchannel":false,"c_isbrandcontent":false,"c_isbrandstory":false,"c_isbrandcontentorbrandstory":false,"c_isbranded":false,"c_ishvg360article":false,"c_partnername":null,"c_partnerlogo":"00000000-0000-0000-0000-000000000000","c_partnertag":null},{"available":true,"c_guid":"e75670fd-286f-4a8f-a6ab-d0aff5f182f5","c_author":"hvg.hu","category":"kultura","description":"Ők is örülhetnek a film sikerének. ","shortLead":"Ők is örülhetnek a film sikerének. ","id":"20200211_Magyar_zeneszek_Eloskodok_zene","image":"https://img1.hvg.hu/image.aspx?id=e75670fd-286f-4a8f-a6ab-d0aff5f182f5&view=ffdb5e3a-e632-4abc-b367-3d9b3bb5573b","index":0,"item":"6dc0ef22-4c0c-4835-bde3-81436fdcb184","keywords":null,"link":"/kultura/20200211_Magyar_zeneszek_Eloskodok_zene","timestamp":"2020. február. 11. 14:24","title":"Magyar zenészek hangszerelték az Élősködők zenéjét","trackingCode":"RELATED","c_isbrandchannel":false,"c_isbrandcontent":false,"c_isbrandstory":false,"c_isbrandcontentorbrandstory":false,"c_isbranded":false,"c_ishvg360article":false,"c_partnername":null,"c_partnerlogo":"00000000-0000-0000-0000-000000000000","c_partnertag":null},{"available":true,"c_guid":"b19c0c14-770c-4d85-8ddb-09c6a15064d2","c_author":"hvg.hu","category":"kultura","description":"A zenekar közzétette az európai turnékörútjának állomásait. Szeptemberben nem kell messzire utazni, hogy zúzhassunk egy koncertjükön.","shortLead":"A zenekar közzétette az európai turnékörútjának állomásait. Szeptemberben nem kell messzire utazni, hogy zúzhassunk...","id":"20200211_Rage_Against_The_Machine_koncert_turne","image":"https://img1.hvg.hu/image.aspx?id=b19c0c14-770c-4d85-8ddb-09c6a15064d2&view=ffdb5e3a-e632-4abc-b367-3d9b3bb5573b","index":0,"item":"f955c677-a5ec-4dae-ae28-587834075460","keywords":null,"link":"/kultura/20200211_Rage_Against_The_Machine_koncert_turne","timestamp":"2020. február. 11. 11:45","title":"A szomszédban fog koncertezni a Rage Against the Machine","trackingCode":"RELATED","c_isbrandchannel":false,"c_isbrandcontent":false,"c_isbrandstory":false,"c_isbrandcontentorbrandstory":false,"c_isbranded":false,"c_ishvg360article":false,"c_partnername":null,"c_partnerlogo":"00000000-0000-0000-0000-000000000000","c_partnertag":null},{"available":true,"c_guid":"ca5e9641-0413-44ba-89cb-ea9bd380ae64","c_author":"MTI","category":"sport","description":"Miután Klinsmann lemondott a vezetőedzői posztról, Petry ismét az első csapathoz került.","shortLead":"Miután Klinsmann lemondott a vezetőedzői posztról, Petry ismét az első csapathoz került.","id":"20200212_Ujra_Petry_Zsolt_a_Hertha_kapusedzoje","image":"https://img1.hvg.hu/image.aspx?id=ca5e9641-0413-44ba-89cb-ea9bd380ae64&view=ffdb5e3a-e632-4abc-b367-3d9b3bb5573b","index":0,"item":"18aa77ba-8db0-45d4-b8d9-4a2a184d80bc","keywords":null,"link":"/sport/20200212_Ujra_Petry_Zsolt_a_Hertha_kapusedzoje","timestamp":"2020. február. 12. 09:01","title":"Újra Petry Zsolt a Hertha kapusedzője","trackingCode":"RELATED","c_isbrandchannel":false,"c_isbrandcontent":false,"c_isbrandstory":false,"c_isbrandcontentorbrandstory":false,"c_isbranded":false,"c_ishvg360article":false,"c_partnername":null,"c_partnerlogo":"00000000-0000-0000-0000-000000000000","c_partnertag":null},{"available":true,"c_guid":"ebd0b1ee-b3a7-42c4-867c-0cbff38b969f","c_author":"hvg.hu","category":"vilag","description":"Csodálatos szakma a közvélemény-kutatóké.","shortLead":"Csodálatos szakma a közvélemény-kutatóké.","id":"20200212_meteor_Trump_usa","image":"https://img1.hvg.hu/image.aspx?id=ebd0b1ee-b3a7-42c4-867c-0cbff38b969f&view=ffdb5e3a-e632-4abc-b367-3d9b3bb5573b","index":0,"item":"e7d9bc21-b1fa-495a-b8e7-2f78f5a187f5","keywords":null,"link":"/vilag/20200212_meteor_Trump_usa","timestamp":"2020. február. 12. 09:06","title":"Egy óriási meteor jöjjön, vagy Trump újraválasztása?","trackingCode":"RELATED","c_isbrandchannel":false,"c_isbrandcontent":false,"c_isbrandstory":false,"c_isbrandcontentorbrandstory":false,"c_isbranded":false,"c_ishvg360article":false,"c_partnername":null,"c_partnerlogo":"00000000-0000-0000-0000-000000000000","c_partnertag":null},{"available":true,"c_guid":"8d02b05e-6a8b-4267-bc41-59a653cf658c","c_author":"MTI","category":"elet","description":"A termék határérték felett tartalmazza az adalékanyagot. ","shortLead":"A termék határérték felett tartalmazza az adalékanyagot. ","id":"20200212_Kenes_paradicsomcsipszet_hivott_vissza_a_forgalombol_a_Nebih","image":"https://img1.hvg.hu/image.aspx?id=8d02b05e-6a8b-4267-bc41-59a653cf658c&view=ffdb5e3a-e632-4abc-b367-3d9b3bb5573b","index":0,"item":"6a5520c9-785c-4540-986c-f1008494a894","keywords":null,"link":"/elet/20200212_Kenes_paradicsomcsipszet_hivott_vissza_a_forgalombol_a_Nebih","timestamp":"2020. február. 12. 16:15","title":"Kénes paradicsomcsipszet hívott vissza a forgalomból a Nébih","trackingCode":"RELATED","c_isbrandchannel":false,"c_isbrandcontent":false,"c_isbrandstory":false,"c_isbrandcontentorbrandstory":false,"c_isbranded":false,"c_ishvg360article":false,"c_partnername":null,"c_partnerlogo":"00000000-0000-0000-0000-000000000000","c_partnertag":null}]