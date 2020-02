Szeretne azonnal értesülni a legfontosabb hírekről? Nem kérem Kérem

[{"available":true,"c_guid":"04915ba5-4e37-438d-9be1-d76958d6ff5a","c_author":"hvg.hu","category":"sport","description":"Bevezetik a bértömeg-szabályozást is.","shortLead":"Bevezetik a bértömeg-szabályozást is.","id":"20200213_Oriasi_valtozasok_jonnek_a_magyar_fociban_nem_korlatozzak_a_legiosok_szamat_lesz_videobiro_is","image":"https://img2.hvg.hu/image.aspx?id=04915ba5-4e37-438d-9be1-d76958d6ff5a&view=ffdb5e3a-e632-4abc-b367-3d9b3bb5573b","index":0,"item":"3898d103-90ef-4343-a701-c08146ebd5c6","keywords":null,"link":"/sport/20200213_Oriasi_valtozasok_jonnek_a_magyar_fociban_nem_korlatozzak_a_legiosok_szamat_lesz_videobiro_is","timestamp":"2020. február. 13. 09:46","title":"Óriási változások jönnek a magyar fociban: nem korlátozzák a légiósok számát, lesz videóbíró is","trackingCode":"RELATED","c_isbrandchannel":false,"c_isbrandcontent":false,"c_isbrandstory":false,"c_isbrandcontentorbrandstory":false,"c_isbranded":false,"c_ishvg360article":false,"c_partnername":null,"c_partnerlogo":"00000000-0000-0000-0000-000000000000","c_partnertag":null},{"available":true,"c_guid":"c76d8169-a0f8-43e2-922c-df3410b16cca","c_author":"MTI","category":"gazdasag","description":"A jövő évtől már a csecsemők is kapnak e-személyit.","shortLead":"A jövő évtől már a csecsemők is kapnak e-személyit.","id":"20200213_Az_ujszulottek_is_kapni_fognak_szemelyit_jon_az_Okmanykelengye","image":"https://img2.hvg.hu/image.aspx?id=c76d8169-a0f8-43e2-922c-df3410b16cca&view=ffdb5e3a-e632-4abc-b367-3d9b3bb5573b","index":0,"item":"32ec52b4-25f4-47ab-8fcf-a311421b987a","keywords":null,"link":"/gazdasag/20200213_Az_ujszulottek_is_kapni_fognak_szemelyit_jon_az_Okmanykelengye","timestamp":"2020. február. 13. 06:23","title":"Az újszülöttek is fognak kapni személyit, jön az Okmánykelengye","trackingCode":"RELATED","c_isbrandchannel":false,"c_isbrandcontent":false,"c_isbrandstory":false,"c_isbrandcontentorbrandstory":false,"c_isbranded":false,"c_ishvg360article":false,"c_partnername":null,"c_partnerlogo":"00000000-0000-0000-0000-000000000000","c_partnertag":null},{"available":true,"c_guid":"e535cc0b-727f-4884-a846-41c9650365eb","c_author":"hvg.hu","category":"tudomany","description":"A szervezet szerint magyar GDP 6 százalékát kitevő gazdasági kárt okoz a rossz minőségű levegő.","shortLead":"A szervezet szerint magyar GDP 6 százalékát kitevő gazdasági kárt okoz a rossz minőségű levegő.","id":"20200212_Evente_45_millioan_halnak_meg_ido_elott_a_legszennyezettseg_miatt","image":"https://img2.hvg.hu/image.aspx?id=e535cc0b-727f-4884-a846-41c9650365eb&view=ffdb5e3a-e632-4abc-b367-3d9b3bb5573b","index":0,"item":"5cafa760-f1ad-46d5-b9c6-b0b1e004fa21","keywords":null,"link":"/tudomany/20200212_Evente_45_millioan_halnak_meg_ido_elott_a_legszennyezettseg_miatt","timestamp":"2020. február. 12. 18:53","title":"Greenpeace: Évente 4,5 millióan halnak meg idő előtt a légszennyezettség miatt","trackingCode":"RELATED","c_isbrandchannel":false,"c_isbrandcontent":false,"c_isbrandstory":false,"c_isbrandcontentorbrandstory":false,"c_isbranded":false,"c_ishvg360article":false,"c_partnername":null,"c_partnerlogo":"00000000-0000-0000-0000-000000000000","c_partnertag":null},{"available":true,"c_guid":"4ea347ad-6a42-4935-aadb-40d9ff4a571b","c_author":"hvg.hu","category":"elet","description":"A zenész, amint tehette, elmenekült otthonról.\r

\r

","shortLead":"A zenész, amint tehette, elmenekült otthonról.\r

\r

","id":"20200213_Hobo_bevallotta_apja_verte_gyerekkoraban","image":"https://img2.hvg.hu/image.aspx?id=4ea347ad-6a42-4935-aadb-40d9ff4a571b&view=ffdb5e3a-e632-4abc-b367-3d9b3bb5573b","index":0,"item":"e6db1ed8-e34e-49be-b99a-8cbd23e75dc8","keywords":null,"link":"/elet/20200213_Hobo_bevallotta_apja_verte_gyerekkoraban","timestamp":"2020. február. 13. 08:52","title":"Hobo bevallotta: apja verte gyerekkorában","trackingCode":"RELATED","c_isbrandchannel":false,"c_isbrandcontent":false,"c_isbrandstory":false,"c_isbrandcontentorbrandstory":false,"c_isbranded":false,"c_ishvg360article":false,"c_partnername":null,"c_partnerlogo":"00000000-0000-0000-0000-000000000000","c_partnertag":null},{"available":true,"c_guid":"c294cdd5-01c4-4369-a371-d5b7dfd6f418","c_author":"hvg.hu","category":"gazdasag","description":"Csak kiugrás volt a sokéves rekordot jelentő januári infláció, a jegybank egyelőre nem készül kamatemelésre. Erről legkorábban márciusban dönthetnek, minden lehetőség az asztalon van. Nagy Márton mindenesetre megszólalt a kiugró adat után, hogy nyugtassa a piacot.","shortLead":"Csak kiugrás volt a sokéves rekordot jelentő januári infláció, a jegybank egyelőre nem készül kamatemelésre. Erről...","id":"20200213_MNBalelnok_az_elszabadult_inflaciorol_Lepni_fogunk_Vagy_nem","image":"https://img2.hvg.hu/image.aspx?id=c294cdd5-01c4-4369-a371-d5b7dfd6f418&view=ffdb5e3a-e632-4abc-b367-3d9b3bb5573b","index":0,"item":"16ec8060-a9e5-4d41-a3b5-e093e4436257","keywords":null,"link":"/gazdasag/20200213_MNBalelnok_az_elszabadult_inflaciorol_Lepni_fogunk_Vagy_nem","timestamp":"2020. február. 13. 11:52","title":"MNB-alelnök az elszabadult inflációról: Lépni fogunk. Vagy nem","trackingCode":"RELATED","c_isbrandchannel":false,"c_isbrandcontent":false,"c_isbrandstory":false,"c_isbrandcontentorbrandstory":false,"c_isbranded":false,"c_ishvg360article":false,"c_partnername":null,"c_partnerlogo":"00000000-0000-0000-0000-000000000000","c_partnertag":null},{"available":true,"c_guid":"3b9ca6fe-45c7-4361-9ee8-77dcecb26484","c_author":"hvg.hu","category":"kultura","description":"A Petőfi Irodalmi Múzeum vezetője úgy véli, az OSZK-nak az a legkisebb baja, hogy el kell költöznie. Szerinte oda havi 300 olvasó megy be. Ebben tévedett, amit cikkünk frissített verziójában elismeri. ","shortLead":"A Petőfi Irodalmi Múzeum vezetője úgy véli, az OSZK-nak az a legkisebb baja, hogy el kell költöznie. Szerinte oda havi...","id":"20200212_Demeter_Szilard_OSZK_konyvtar","image":"https://img2.hvg.hu/image.aspx?id=3b9ca6fe-45c7-4361-9ee8-77dcecb26484&view=ffdb5e3a-e632-4abc-b367-3d9b3bb5573b","index":0,"item":"d6dead62-9f6c-44c8-a098-c552990ac22d","keywords":null,"link":"/kultura/20200212_Demeter_Szilard_OSZK_konyvtar","timestamp":"2020. február. 12. 14:11","title":"Demeter Szilárd: Fegyelmezett katona vagyok, ha ez a parancs, nem ugrok el a feladat elől","trackingCode":"RELATED","c_isbrandchannel":false,"c_isbrandcontent":false,"c_isbrandstory":false,"c_isbrandcontentorbrandstory":false,"c_isbranded":false,"c_ishvg360article":false,"c_partnername":null,"c_partnerlogo":"00000000-0000-0000-0000-000000000000","c_partnertag":null},{"available":true,"c_guid":"ec314217-2948-4c6d-9390-78f9559965d2","c_author":"Szabó Yvette","category":"kkv","description":"Az osztrák bútorkereskedő, Andreas Seifert magyarországi leányvállalatával készül megállapodásra a magyar kormány.\r

\r

","shortLead":"Az osztrák bútorkereskedő, Andreas Seifert magyarországi leányvállalatával készül megállapodásra a magyar kormány.\r

\r

","id":"20200213_Kika_Momax_Mobelix_Orbanek_legujabb_kiemelt_partnerei","image":"https://img2.hvg.hu/image.aspx?id=ec314217-2948-4c6d-9390-78f9559965d2&view=ffdb5e3a-e632-4abc-b367-3d9b3bb5573b","index":0,"item":"bfa2e6a4-4670-462e-a0fd-9e9d77268aae","keywords":null,"link":"/kkv/20200213_Kika_Momax_Mobelix_Orbanek_legujabb_kiemelt_partnerei","timestamp":"2020. február. 13. 15:33","title":"Kika, Mömax, Möbelix: Orbánék legújabb kiemelt partnerei","trackingCode":"RELATED","c_isbrandchannel":false,"c_isbrandcontent":false,"c_isbrandstory":false,"c_isbrandcontentorbrandstory":false,"c_isbranded":false,"c_ishvg360article":false,"c_partnername":null,"c_partnerlogo":"00000000-0000-0000-0000-000000000000","c_partnertag":null},{"available":true,"c_guid":"8a6adddb-a732-4ec7-900f-b30482c4d13d","c_author":"MTI","category":"vilag","description":"Egy autóipari cég továbbképzésén fertőződött meg több ember egy kínai alkalmazott révén. Egyikük most meggyógyult. ","shortLead":"Egy autóipari cég továbbképzésén fertőződött meg több ember egy kínai alkalmazott révén. Egyikük most meggyógyult. ","id":"20200213_Koronavirus_meggyogyult_es_hazamehetett_egy_nemetorszagi_fertozott","image":"https://img2.hvg.hu/image.aspx?id=8a6adddb-a732-4ec7-900f-b30482c4d13d&view=ffdb5e3a-e632-4abc-b367-3d9b3bb5573b","index":0,"item":"6ffd6b76-db4d-4d36-b277-b204bb97e681","keywords":null,"link":"/vilag/20200213_Koronavirus_meggyogyult_es_hazamehetett_egy_nemetorszagi_fertozott","timestamp":"2020. február. 13. 19:27","title":"Koronavírus: meggyógyult és hazamehetett egy németországi fertőzött","trackingCode":"RELATED","c_isbrandchannel":false,"c_isbrandcontent":false,"c_isbrandstory":false,"c_isbrandcontentorbrandstory":false,"c_isbranded":false,"c_ishvg360article":false,"c_partnername":null,"c_partnerlogo":"00000000-0000-0000-0000-000000000000","c_partnertag":null}]