[{"available":true,"c_guid":"c154b2f3-d6f9-4b77-b615-7ef4a77f682f","c_author":"hvg.hu","category":"gazdasag","description":"Átfogó stratégiai fejlesztési együttműködési megállapodást írt alá Szijjártó Péter külgazdasági és külügyminiszter, valamint Vincent Biruta, a Ruandai Köztársaság külügyekért és nemzetközi együttműködésért felelős minisztere csütörtökön Budapesten A magyar tárcavezető bejelentette, hogy magyar-ruandai együttműködéssel létesül egy baromfitenyésztéssel foglalkozó vállalkozás, egy 50 millió dolláros kötött segélyhitelkeret részeként.","shortLead":"Átfogó stratégiai fejlesztési együttműködési megállapodást írt alá Szijjártó Péter külgazdasági és külügyminiszter...","id":"20200214_Szijjarto_bejelentette_Magyarorszag_beszall_a_ruandai_csirketenyesztesbe","image":"https://img3.hvg.hu/image.aspx?id=c154b2f3-d6f9-4b77-b615-7ef4a77f682f&view=ffdb5e3a-e632-4abc-b367-3d9b3bb5573b","index":0,"item":"78bc1a2d-c2fd-4b8d-a40a-66ee51292a59","keywords":null,"link":"/gazdasag/20200214_Szijjarto_bejelentette_Magyarorszag_beszall_a_ruandai_csirketenyesztesbe","timestamp":"2020. február. 14. 09:51","title":"Szijjártó bejelentette: Magyarország beszáll a ruandai csirketenyésztésbe","trackingCode":"RELATED","c_isbrandchannel":false,"c_isbrandcontent":false,"c_isbrandstory":false,"c_isbrandcontentorbrandstory":false,"c_isbranded":false,"c_ishvg360article":false,"c_partnername":null,"c_partnerlogo":"00000000-0000-0000-0000-000000000000","c_partnertag":null},{"available":true,"c_guid":"75041b58-74f0-43fd-812a-891e9a2c5f77","c_author":"Marosán György","category":"itthon","description":"Akkor is hatásos dokumentumdráma lenne, ha nincs azonnali eredménye.","shortLead":"Akkor is hatásos dokumentumdráma lenne, ha nincs azonnali eredménye.","id":"20200213_Impeachment__Orban_Viktor_ellen","image":"https://img3.hvg.hu/image.aspx?id=75041b58-74f0-43fd-812a-891e9a2c5f77&view=ffdb5e3a-e632-4abc-b367-3d9b3bb5573b","index":0,"item":"2f311084-e014-41a0-8d37-902e8c283a75","keywords":null,"link":"/itthon/20200213_Impeachment__Orban_Viktor_ellen","timestamp":"2020. február. 13. 08:43","title":"Impeachment – Orbán Viktor ellen!","trackingCode":"RELATED","c_isbrandchannel":false,"c_isbrandcontent":false,"c_isbrandstory":false,"c_isbrandcontentorbrandstory":false,"c_isbranded":false,"c_ishvg360article":false,"c_partnername":null,"c_partnerlogo":"00000000-0000-0000-0000-000000000000","c_partnertag":null},{"available":true,"c_guid":"d69ca0c2-bfc9-45bf-aa61-ebcf453e0606","c_author":"hvg.hu","category":"gazdasag","description":"Szorosan követi a rizs, a tojás és a sajt.","shortLead":"Szorosan követi a rizs, a tojás és a sajt.","id":"20200213_Mar_a_sertesparizsi_is_megfizethetetlen_elkepeszto_mertekben_dragult_egy_ev_alatt","image":"https://img3.hvg.hu/image.aspx?id=d69ca0c2-bfc9-45bf-aa61-ebcf453e0606&view=ffdb5e3a-e632-4abc-b367-3d9b3bb5573b","index":0,"item":"9d1bdc13-06d1-4777-abcb-6e2fd88be6cb","keywords":null,"link":"/gazdasag/20200213_Mar_a_sertesparizsi_is_megfizethetetlen_elkepeszto_mertekben_dragult_egy_ev_alatt","timestamp":"2020. február. 13. 06:13","title":"A sertéspárizsi elképesztő mértékben drágult egy év alatt","trackingCode":"RELATED","c_isbrandchannel":false,"c_isbrandcontent":false,"c_isbrandstory":false,"c_isbrandcontentorbrandstory":false,"c_isbranded":false,"c_ishvg360article":false,"c_partnername":null,"c_partnerlogo":"00000000-0000-0000-0000-000000000000","c_partnertag":null},{"available":true,"c_guid":"6ebe3253-be52-4300-becf-3ffc7c0b1f81","c_author":"MTI","category":"vilag","description":"A nemzetgyűlés elnöke arról beszélt, hogy Juan Jose Marquest azért vették őrizetbe, mert olyan elemlámpát találtak nála, amely elemtartójában feltehetően C4-es szintetikus robbanóanyag volt.","shortLead":"A nemzetgyűlés elnöke arról beszélt, hogy Juan Jose Marquest azért vették őrizetbe, mert olyan elemlámpát találtak...","id":"20200213_Orizetbe_vettek_a_venezuelai_ellenzeki_vezeto_nagybatyjat_az_indoklas_szerint_robbanoanyagot_csempeszett","image":"https://img3.hvg.hu/image.aspx?id=6ebe3253-be52-4300-becf-3ffc7c0b1f81&view=ffdb5e3a-e632-4abc-b367-3d9b3bb5573b","index":0,"item":"38f2d542-bc4e-48e9-8e49-485c2a085fea","keywords":null,"link":"/vilag/20200213_Orizetbe_vettek_a_venezuelai_ellenzeki_vezeto_nagybatyjat_az_indoklas_szerint_robbanoanyagot_csempeszett","timestamp":"2020. február. 13. 06:46","title":"Őrizetbe vették a venezuelai ellenzéki vezető nagybátyját, az indoklás szerint robbanóanyagot csempészett","trackingCode":"RELATED","c_isbrandchannel":false,"c_isbrandcontent":false,"c_isbrandstory":false,"c_isbrandcontentorbrandstory":false,"c_isbranded":false,"c_ishvg360article":false,"c_partnername":null,"c_partnerlogo":"00000000-0000-0000-0000-000000000000","c_partnertag":null},{"available":true,"c_guid":"9283f4c8-c7db-4a91-8930-17af562b0d72","c_author":"hvg.hu","category":"itthon","description":"Az épület teljes terjedelmében ég.","shortLead":"Az épület teljes terjedelmében ég.","id":"20200212_Kigyulladt_egy_csaladi_haz_Vecsesen","image":"https://img3.hvg.hu/image.aspx?id=9283f4c8-c7db-4a91-8930-17af562b0d72&view=ffdb5e3a-e632-4abc-b367-3d9b3bb5573b","index":0,"item":"1f5076c0-3b3a-4d8c-888d-cd52e7f9d72f","keywords":null,"link":"/itthon/20200212_Kigyulladt_egy_csaladi_haz_Vecsesen","timestamp":"2020. február. 12. 17:02","title":"Kigyulladt egy családi ház Vecsésen","trackingCode":"RELATED","c_isbrandchannel":false,"c_isbrandcontent":false,"c_isbrandstory":false,"c_isbrandcontentorbrandstory":false,"c_isbranded":false,"c_ishvg360article":false,"c_partnername":null,"c_partnerlogo":"00000000-0000-0000-0000-000000000000","c_partnertag":null},{"available":true,"c_guid":"29ca818c-f261-49b4-b9bf-42e3388767d0","c_author":"MTI","category":"vilag","description":"Már 1310-en haltak meg a vírus miatt és a hatóságok 48,2 ezer fertőzöttről tudnak. A koronavírus elleni védőoltást 3-4 hónapon belül tudják elkezdeni.","shortLead":"Már 1310-en haltak meg a vírus miatt és a hatóságok 48,2 ezer fertőzöttről tudnak. A koronavírus elleni védőoltást 3-4...","id":"20200213_Koronavirus_egy_nap_alatt_242en_haltak_meg","image":"https://img3.hvg.hu/image.aspx?id=29ca818c-f261-49b4-b9bf-42e3388767d0&view=ffdb5e3a-e632-4abc-b367-3d9b3bb5573b","index":0,"item":"c5942249-5149-4d2b-b980-72f375da23ee","keywords":null,"link":"/vilag/20200213_Koronavirus_egy_nap_alatt_242en_haltak_meg","timestamp":"2020. február. 13. 05:02","title":"Koronavírus: egy nap alatt 242-en haltak meg","trackingCode":"RELATED","c_isbrandchannel":false,"c_isbrandcontent":false,"c_isbrandstory":false,"c_isbrandcontentorbrandstory":false,"c_isbranded":false,"c_ishvg360article":false,"c_partnername":null,"c_partnerlogo":"00000000-0000-0000-0000-000000000000","c_partnertag":null},{"available":true,"c_guid":"c3ce4e72-5648-4a54-8a38-59348c018a49","c_author":"HVG","category":"itthon","description":"Nem kerültek politikai süllyesztőbe az októberi választáson alulmaradt kormánypárti polgármesterek. Van, aki fölfelé bukott, de olyan is, aki még a helyét keresi – írja e heti számában a HVG.","shortLead":"Nem kerültek politikai süllyesztőbe az októberi választáson alulmaradt kormánypárti polgármesterek. Van, aki fölfelé...","id":"20200212_fidesz_polgarmester_valasztas","image":"https://img3.hvg.hu/image.aspx?id=c3ce4e72-5648-4a54-8a38-59348c018a49&view=ffdb5e3a-e632-4abc-b367-3d9b3bb5573b","index":0,"item":"c00dea91-e92e-44b3-a8f1-0b263956ca9d","keywords":null,"link":"/itthon/20200212_fidesz_polgarmester_valasztas","timestamp":"2020. február. 12. 18:09","title":"Felfelé is buktak a leváltott fideszes polgármesterek","trackingCode":"RELATED","c_isbrandchannel":false,"c_isbrandcontent":false,"c_isbrandstory":false,"c_isbrandcontentorbrandstory":false,"c_isbranded":false,"c_ishvg360article":false,"c_partnername":null,"c_partnerlogo":"00000000-0000-0000-0000-000000000000","c_partnertag":null},{"available":true,"c_guid":"15e18a03-6aab-4a37-bcee-54bc0c120f3b","c_author":"hvg.hu","category":"itthon","description":"A sportuszodát üzemeltető Kft. korábban zsúfoltságra hivatkozva nem engedte be az Atlasz Sportegyesület tagjait.","shortLead":"A sportuszodát üzemeltető Kft. korábban zsúfoltságra hivatkozva nem engedte be az Atlasz Sportegyesület tagjait.","id":"20200212_Harom_ev_utan_fogadta_el_a_MOM_hogy_melegek_is_belephetnek_az_uszodaba","image":"https://img3.hvg.hu/image.aspx?id=15e18a03-6aab-4a37-bcee-54bc0c120f3b&view=ffdb5e3a-e632-4abc-b367-3d9b3bb5573b","index":0,"item":"175ecd87-6cc9-4220-8c4b-b16d773c9ed3","keywords":null,"link":"/itthon/20200212_Harom_ev_utan_fogadta_el_a_MOM_hogy_melegek_is_belephetnek_az_uszodaba","timestamp":"2020. február. 12. 16:51","title":"Meghátrált a MOM Sport Uszoda, ahol korábban diszkrimináltak egy LMBTQ sportegyesületet","trackingCode":"RELATED","c_isbrandchannel":false,"c_isbrandcontent":false,"c_isbrandstory":false,"c_isbrandcontentorbrandstory":false,"c_isbranded":false,"c_ishvg360article":false,"c_partnername":null,"c_partnerlogo":"00000000-0000-0000-0000-000000000000","c_partnertag":null}]