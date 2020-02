Szeretne azonnal értesülni a legfontosabb hírekről? Nem kérem Kérem

[{"available":true,"c_guid":"25a2e85a-2970-4275-9b8f-04711d0308ef","c_author":"Bankmonitor.hu / Argyelán József","category":"gazdasag","description":"2019 közepén a lakáshitelek fele olyan változó kamatozású konstrukció volt, amelyek havi törlesztőit a bankok éven belül módosíthatják. Az ilyen hitelek kamata egy referenciamutatóhoz, jellemzően a 3 havi BUBOR hitelkamatlábhoz kötött, ezért ennek változása gyorsan beépülhet a havi törlesztőkbe is. Az elmúlt pár napban – a forintgyengülés közvetett hatásaként – a BUBOR 2016 óta nem látott szintre emelkedett, és jelenleg 0,39 százalékkal magasabb a 2019-es év átlagánál - hívja fel a figyelmet a Bankmonitor.","shortLead":"2019 közepén a lakáshitelek fele olyan változó kamatozású konstrukció volt, amelyek havi törlesztőit a bankok éven...","id":"20200219_A_lakashitelek_felenel_emelkedhet_a_havi_torleszto","image":"https://img4.hvg.hu/image.aspx?id=25a2e85a-2970-4275-9b8f-04711d0308ef&view=ffdb5e3a-e632-4abc-b367-3d9b3bb5573b","index":0,"item":"fdeacf17-571c-4f5c-a403-923d76d6b953","keywords":null,"link":"/gazdasag/20200219_A_lakashitelek_felenel_emelkedhet_a_havi_torleszto","timestamp":"2020. február. 19. 11:16","title":"A lakáshitelek felénél emelkedhet a havi törlesztő","trackingCode":"RELATED","c_isbrandchannel":false,"c_isbrandcontent":false,"c_isbrandstory":false,"c_isbrandcontentorbrandstory":false,"c_isbranded":false,"c_ishvg360article":false,"c_partnername":null,"c_partnerlogo":"00000000-0000-0000-0000-000000000000","c_partnertag":null},{"available":true,"c_guid":"edca67dc-675b-43ad-9ec1-ad8a42c87ac3","c_author":"hvg.hu","category":"vilag","description":"Biztosnak tűnik, hogy már sohasem lesz olyan szoros a kapcsolat Nyugat-Európa és az USA között, mint néhány évvel ezelőtt volt – ez volt az egyik fő üzenete a hét végi Müncheni Biztonságpolitikai Konferenciának. A másik pedig az, hogy az EU szinte minden kérdésben megosztott, és nemcsak azt nem tudja eldönteni, miképpen viselkedjen Kínával, hanem azt sem, hogyan bánjon a közös értékeket sutba dobó magyar és lengyel kormánnyal.","shortLead":"Biztosnak tűnik, hogy már sohasem lesz olyan szoros a kapcsolat Nyugat-Európa és az USA között, mint néhány évvel...","id":"20200217_Valos_kepet_adott_a_muncheni_biztonsagi_konferencia__megosztott_Nyugat_magaval_vitatkozo_EU","image":"https://img4.hvg.hu/image.aspx?id=edca67dc-675b-43ad-9ec1-ad8a42c87ac3&view=ffdb5e3a-e632-4abc-b367-3d9b3bb5573b","index":0,"item":"874bc9cd-a310-4811-9e3c-f658667d3e28","keywords":null,"link":"/vilag/20200217_Valos_kepet_adott_a_muncheni_biztonsagi_konferencia__megosztott_Nyugat_magaval_vitatkozo_EU","timestamp":"2020. február. 17. 14:33","title":"Orbán Viktorra is kitér a müncheni biztonságpolitikai jelentés","trackingCode":"RELATED","c_isbrandchannel":false,"c_isbrandcontent":false,"c_isbrandstory":false,"c_isbrandcontentorbrandstory":false,"c_isbranded":false,"c_ishvg360article":false,"c_partnername":null,"c_partnerlogo":"00000000-0000-0000-0000-000000000000","c_partnertag":null},{"available":true,"c_guid":"e1508d95-1845-4af3-97d0-5d525fdfd2a7","c_author":"hvg.hu","category":"tudomany","description":"A koronavírus-járvány terjedésétől való – jogos – aggodalom jegyében elmarad az év nagy mobilos seregszemléje, a februári barcelonai MWC. Ez viszont komoly anyagi veszteséget jelent a szervező GSMA-nak, Barcelona városnak és a spanyol államnak is.","shortLead":"A koronavírus-járvány terjedésétől való – jogos – aggodalom jegyében elmarad az év nagy mobilos seregszemléje...","id":"20200218_gsma_elmaradt_mwc_penz_karpotlas","image":"https://img4.hvg.hu/image.aspx?id=e1508d95-1845-4af3-97d0-5d525fdfd2a7&view=ffdb5e3a-e632-4abc-b367-3d9b3bb5573b","index":0,"item":"01678163-7036-4988-a3c3-63cec98e9cff","keywords":null,"link":"/tudomany/20200218_gsma_elmaradt_mwc_penz_karpotlas","timestamp":"2020. február. 18. 14:03","title":"Szolidaritást és pénzt vár a mobilgyártóktól és -szolgáltatóktól a GSMA az elmaradt MWC miatt","trackingCode":"RELATED","c_isbrandchannel":false,"c_isbrandcontent":false,"c_isbrandstory":false,"c_isbrandcontentorbrandstory":false,"c_isbranded":false,"c_ishvg360article":false,"c_partnername":null,"c_partnerlogo":"00000000-0000-0000-0000-000000000000","c_partnertag":null},{"available":true,"c_guid":"689861d2-1459-499e-8a3a-307a5c428313","c_author":"hvg.hu","category":"tudomany","description":"Egy oklahomai iskolásnál súlyos szívrendellenességet diagnosztizáltak az orvosok, amire a fiú kezén lévő okosórának, egy Apple Watchnak köszönhetően derült fény.","shortLead":"Egy oklahomai iskolásnál súlyos szívrendellenességet diagnosztizáltak az orvosok, amire a fiú kezén lévő okosórának...","id":"20200218_tinedzser_apple_watch_szivproblema_szivritmuszavar_szupraventrikularis_tachikardia","image":"https://img4.hvg.hu/image.aspx?id=689861d2-1459-499e-8a3a-307a5c428313&view=ffdb5e3a-e632-4abc-b367-3d9b3bb5573b","index":0,"item":"7b1df289-bcef-4640-9422-e28a04b22ff9","keywords":null,"link":"/tudomany/20200218_tinedzser_apple_watch_szivproblema_szivritmuszavar_szupraventrikularis_tachikardia","timestamp":"2020. február. 18. 13:03","title":"A tinédzser fiú csak ült a teremben, amikor az Apple Watch jelzett: baj van a szívével","trackingCode":"RELATED","c_isbrandchannel":false,"c_isbrandcontent":false,"c_isbrandstory":false,"c_isbrandcontentorbrandstory":false,"c_isbranded":false,"c_ishvg360article":false,"c_partnername":null,"c_partnerlogo":"00000000-0000-0000-0000-000000000000","c_partnertag":null},{"available":true,"c_guid":"1fcda308-8cff-4931-bff1-25b0a1768b3d","c_author":"hvg.hu","category":"itthon","description":"A hat férfi külföldi segítséggel több millió forintot és ékszereket csalt ki magyar idősektől.","shortLead":"A hat férfi külföldi segítséggel több millió forintot és ékszereket csalt ki magyar idősektől.","id":"20200218_unokazos_csalok_csalas_anglia_idosek_megkarositasa","image":"https://img4.hvg.hu/image.aspx?id=1fcda308-8cff-4931-bff1-25b0a1768b3d&view=ffdb5e3a-e632-4abc-b367-3d9b3bb5573b","index":0,"item":"0f1be281-6bf1-499f-bf41-1ecbdc85495e","keywords":null,"link":"/itthon/20200218_unokazos_csalok_csalas_anglia_idosek_megkarositasa","timestamp":"2020. február. 18. 07:08","title":"Angliából irányított unokázós csalókat fogtak el az ország három településén","trackingCode":"RELATED","c_isbrandchannel":false,"c_isbrandcontent":false,"c_isbrandstory":false,"c_isbrandcontentorbrandstory":false,"c_isbranded":false,"c_ishvg360article":false,"c_partnername":null,"c_partnerlogo":"00000000-0000-0000-0000-000000000000","c_partnertag":null},{"available":true,"c_guid":"0168ee60-a2b7-4be9-a38a-6f5878d395fc","c_author":"hvg.hu","category":"elet","description":"A brand volt az egyik legfontosabb vagyonuk, a királynő most megfosztotta őket ettől.","shortLead":"A brand volt az egyik legfontosabb vagyonuk, a királynő most megfosztotta őket ettől.","id":"20200219_Erzsebet_kiralyno_alaposan_osszezavarta_Harry_herceg_es_Megan_Markle_terveit","image":"https://img4.hvg.hu/image.aspx?id=0168ee60-a2b7-4be9-a38a-6f5878d395fc&view=ffdb5e3a-e632-4abc-b367-3d9b3bb5573b","index":0,"item":"a35cc656-18a4-460c-9621-8ff4bcce8795","keywords":null,"link":"/elet/20200219_Erzsebet_kiralyno_alaposan_osszezavarta_Harry_herceg_es_Megan_Markle_terveit","timestamp":"2020. február. 19. 09:33","title":"Erzsébet királynő alaposan összezavarta Harry herceg és Megan Markle terveit","trackingCode":"RELATED","c_isbrandchannel":false,"c_isbrandcontent":false,"c_isbrandstory":false,"c_isbrandcontentorbrandstory":false,"c_isbranded":false,"c_ishvg360article":false,"c_partnername":null,"c_partnerlogo":"00000000-0000-0000-0000-000000000000","c_partnertag":null},{"available":true,"c_guid":"64ae13a9-8012-41b7-8dbb-30410fe7eea0","c_author":"hvg.hu","category":"tudomany","description":"Elsősorban a mobilokon vehetjük majd használt a Google böngészőjébe heteken belül érkező újdonságoknak.","shortLead":"Elsősorban a mobilokon vehetjük majd használt a Google böngészőjébe heteken belül érkező újdonságoknak.","id":"20200218_google_chrome_81_bongeszo_kiterjesztett_valosag_ar_web_nfc_webxr","image":"https://img4.hvg.hu/image.aspx?id=64ae13a9-8012-41b7-8dbb-30410fe7eea0&view=ffdb5e3a-e632-4abc-b367-3d9b3bb5573b","index":0,"item":"1015adc3-e057-4b44-93ce-9b24106957c9","keywords":null,"link":"/tudomany/20200218_google_chrome_81_bongeszo_kiterjesztett_valosag_ar_web_nfc_webxr","timestamp":"2020. február. 18. 10:03","title":"Két új funkció is kerül a Chrome böngészőbe","trackingCode":"RELATED","c_isbrandchannel":false,"c_isbrandcontent":false,"c_isbrandstory":false,"c_isbrandcontentorbrandstory":false,"c_isbranded":false,"c_ishvg360article":false,"c_partnername":null,"c_partnerlogo":"00000000-0000-0000-0000-000000000000","c_partnertag":null},{"available":true,"c_guid":"452954b5-cd11-41af-800b-3455f254f780","c_author":"hvg.hu","category":"elet","description":"Vérző homlokkal ért le a csúszdáról egy kislány Budapesten a Reformátorok terén azon a játszótéren, amelyet 398 millió forintból építették. A csúszdákat az önkormányzati választások előtt adták át, akkor többeket baleset is ért.","shortLead":"Vérző homlokkal ért le a csúszdáról egy kislány Budapesten a Reformátorok terén azon a játszótéren, amelyet 398 millió...","id":"20200218_oriascsuszda_reformatorok_tere_serules_baleset","image":"https://img4.hvg.hu/image.aspx?id=452954b5-cd11-41af-800b-3455f254f780&view=ffdb5e3a-e632-4abc-b367-3d9b3bb5573b","index":0,"item":"32f66dd0-ac29-4dfc-a596-243f2782be63","keywords":null,"link":"/elet/20200218_oriascsuszda_reformatorok_tere_serules_baleset","timestamp":"2020. február. 18. 14:47","title":"Ismét sérülést okozott a választások előtt átadott óriáscsúszda","trackingCode":"RELATED","c_isbrandchannel":false,"c_isbrandcontent":false,"c_isbrandstory":false,"c_isbrandcontentorbrandstory":false,"c_isbranded":false,"c_ishvg360article":false,"c_partnername":null,"c_partnerlogo":"00000000-0000-0000-0000-000000000000","c_partnertag":null}]