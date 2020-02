Szeretne azonnal értesülni a legfontosabb hírekről? Nem kérem Kérem

[{"available":true,"c_guid":"472179f7-184e-464a-9ab8-f37aac5dbc06","c_author":"hvg.hu","category":"gazdasag","description":"Előbb a forint árfolyama állított be újabb mélységi rekordot az euróval szemben, majd a januári inflációs adat volt meghökkentően magas. A jegybank szerint mindez csak átmeneti jelenség.","shortLead":"Előbb a forint árfolyama állított be újabb mélységi rekordot az euróval szemben, majd a januári inflációs adat volt...","id":"20200219_Hiaba_gyenge_a_forint_es_eros_az_inflacio_a_jegybank_magabiztos","image":"https://img4.hvg.hu/image.aspx?id=472179f7-184e-464a-9ab8-f37aac5dbc06&view=ffdb5e3a-e632-4abc-b367-3d9b3bb5573b","index":0,"item":"5acc3333-13d1-4764-8cc9-90b75719826e","keywords":null,"link":"/gazdasag/20200219_Hiaba_gyenge_a_forint_es_eros_az_inflacio_a_jegybank_magabiztos","timestamp":"2020. február. 19. 12:42","title":"Két magyar gazdasági sokk jutott egy hétre","trackingCode":"RELATED","c_isbrandchannel":false,"c_isbrandcontent":false,"c_isbrandstory":false,"c_isbrandcontentorbrandstory":false,"c_isbranded":false,"c_ishvg360article":false,"c_partnername":null,"c_partnerlogo":"00000000-0000-0000-0000-000000000000","c_partnertag":null},{"available":true,"c_guid":"96641c34-5725-417b-90c4-54ab922c05c4","c_author":"hvg.hu","category":"itthon","description":"Mind a 19 megyében hiány van kórházi és rendelői dolgozókból, főleg ápolók, szülészek és mentőtisztek hiányoznak.","shortLead":"Mind a 19 megyében hiány van kórházi és rendelői dolgozókból, főleg ápolók, szülészek és mentőtisztek hiányoznak.","id":"20200219_A_tiz_eve_vegzett_egeszsegugyi_szakdolgozok_ketharmada_palyaelhagyo_lett","image":"https://img4.hvg.hu/image.aspx?id=96641c34-5725-417b-90c4-54ab922c05c4&view=ffdb5e3a-e632-4abc-b367-3d9b3bb5573b","index":0,"item":"3f824b1c-3cf5-44c6-b470-2a32c3649c5c","keywords":null,"link":"/itthon/20200219_A_tiz_eve_vegzett_egeszsegugyi_szakdolgozok_ketharmada_palyaelhagyo_lett","timestamp":"2020. február. 19. 07:24","title":"A tíz éve végzett egészségügyi szakdolgozók kétharmada pályaelhagyó lett","trackingCode":"RELATED","c_isbrandchannel":false,"c_isbrandcontent":false,"c_isbrandstory":false,"c_isbrandcontentorbrandstory":false,"c_isbranded":false,"c_ishvg360article":false,"c_partnername":null,"c_partnerlogo":"00000000-0000-0000-0000-000000000000","c_partnertag":null},{"available":true,"c_guid":"c4759c7f-a33a-4ce3-a144-67dedbd0c29b","c_author":"MTI","category":"gazdasag","description":"Nehéz és kemény tárgyalásokra kell számítani az Európai Unió (EU) következő hétéves költségvetéséről az állam-, illetve kormányfők csütörtökre összehívott rendkívüli tanácskozásán – mondta Angela Merkel csütörtökön Berlinben, aki szerint azt is tudomásul kell venni, hogy a tagországi kormányok ugyan fontosak, és meg kell állapodniuk egymással a költségvetésről, \"de nem csak ők vannak a világon\".\r

","shortLead":"Nehéz és kemény tárgyalásokra kell számítani az Európai Unió (EU) következő hétéves költségvetéséről az állam-, illetve...","id":"20200219_Merkel_orban_eu_koltsegvetes","image":"https://img4.hvg.hu/image.aspx?id=c4759c7f-a33a-4ce3-a144-67dedbd0c29b&view=ffdb5e3a-e632-4abc-b367-3d9b3bb5573b","index":0,"item":"4b00354b-4f9a-4cb3-bbe1-d5e4acc68d16","keywords":null,"link":"/gazdasag/20200219_Merkel_orban_eu_koltsegvetes","timestamp":"2020. február. 19. 16:17","title":"Merkel szavai után szinte biztosan kemény csatára számíthat Orbán Brüsszelben","trackingCode":"RELATED","c_isbrandchannel":false,"c_isbrandcontent":false,"c_isbrandstory":false,"c_isbrandcontentorbrandstory":false,"c_isbranded":false,"c_ishvg360article":false,"c_partnername":null,"c_partnerlogo":"00000000-0000-0000-0000-000000000000","c_partnertag":null},{"available":true,"c_guid":"3f3662ad-d420-4e6f-a69a-dbad150965f9","c_author":"MTI","category":"cegauto","description":"A legendás versenyt öt év alatt harmadszor nyerte meg Denny Hamlin, ám a futam nem csak erről marad emlékezetes.","shortLead":"A legendás versenyt öt év alatt harmadszor nyerte meg Denny Hamlin, ám a futam nem csak erről marad emlékezetes.","id":"20200218_daytona_500_denny_hamlin_ryan_newman_baleset_donald_trump","image":"https://img4.hvg.hu/image.aspx?id=3f3662ad-d420-4e6f-a69a-dbad150965f9&view=ffdb5e3a-e632-4abc-b367-3d9b3bb5573b","index":0,"item":"664dcf57-f32c-444f-bfcd-4915cab66f04","keywords":null,"link":"/cegauto/20200218_daytona_500_denny_hamlin_ryan_newman_baleset_donald_trump","timestamp":"2020. február. 18. 11:36","title":"Súlyos balesettel zárult az idei Daytona 500 – videó","trackingCode":"RELATED","c_isbrandchannel":false,"c_isbrandcontent":false,"c_isbrandstory":false,"c_isbrandcontentorbrandstory":false,"c_isbranded":false,"c_ishvg360article":false,"c_partnername":null,"c_partnerlogo":"00000000-0000-0000-0000-000000000000","c_partnertag":null},{"available":true,"c_guid":"5721f7ba-0508-4c64-9cc4-54e51cb29c57","c_author":"hvg.hu","category":"itthon","description":"Legalább hatvan a fát távolítottak el a tiltás ellenére.","shortLead":"Legalább hatvan a fát távolítottak el a tiltás ellenére.","id":"20200218_Engedely_nelkul_vagtak_ki_fakat_a_Normafanal","image":"https://img4.hvg.hu/image.aspx?id=5721f7ba-0508-4c64-9cc4-54e51cb29c57&view=ffdb5e3a-e632-4abc-b367-3d9b3bb5573b","index":0,"item":"c2e5e9f4-b3eb-41ca-a700-48e3873bb06e","keywords":null,"link":"/itthon/20200218_Engedely_nelkul_vagtak_ki_fakat_a_Normafanal","timestamp":"2020. február. 18. 20:30","title":"Engedély nélkül vágtak ki fákat a Normafánál","trackingCode":"RELATED","c_isbrandchannel":false,"c_isbrandcontent":false,"c_isbrandstory":false,"c_isbrandcontentorbrandstory":false,"c_isbranded":false,"c_ishvg360article":false,"c_partnername":null,"c_partnerlogo":"00000000-0000-0000-0000-000000000000","c_partnertag":null},{"available":true,"c_guid":"b9fdb985-fd5d-4dfc-8207-be9625261e3d","c_author":"hvg.hu","category":"tudomany","description":"Még nem kezdték el értékesíteni a Samsung legújabb csúcstelefonjait, azonban már lehetőség van arra, hogy letöltsük a Galaxy S20-ak háttérképeit, és akár a saját telefonunkat díszíthetjük velük.","shortLead":"Még nem kezdték el értékesíteni a Samsung legújabb csúcstelefonjait, azonban már lehetőség van arra, hogy letöltsük...","id":"20200218_samsung_galaxy_s20_hatterkepek_csengohangok_letoltese","image":"https://img4.hvg.hu/image.aspx?id=b9fdb985-fd5d-4dfc-8207-be9625261e3d&view=ffdb5e3a-e632-4abc-b367-3d9b3bb5573b","index":0,"item":"53ada4ca-d845-4f8f-8e2e-4ef8d9edd51b","keywords":null,"link":"/tudomany/20200218_samsung_galaxy_s20_hatterkepek_csengohangok_letoltese","timestamp":"2020. február. 18. 11:03","title":"Legyen olyan a telefonja, mint a Galaxy S20: innen tölthet le háttérképeket","trackingCode":"RELATED","c_isbrandchannel":false,"c_isbrandcontent":false,"c_isbrandstory":false,"c_isbrandcontentorbrandstory":false,"c_isbranded":false,"c_ishvg360article":false,"c_partnername":null,"c_partnerlogo":"00000000-0000-0000-0000-000000000000","c_partnertag":null},{"available":true,"c_guid":"8aa21e74-4620-4788-a8ef-d788d905f681","c_author":"hvg.hu","category":"cegauto","description":"Közel négymillió személyautó fut már a magyar utakon, és az állomány szépen halad a nagykorúság felé. ","shortLead":"Közel négymillió személyautó fut már a magyar utakon, és az állomány szépen halad a nagykorúság felé. ","id":"20200219_Nalunk_meg_az_uj_auto_is_oreg_a_behozott_kocsik_60_szazaleka_tiz_ev_feletti","image":"https://img4.hvg.hu/image.aspx?id=8aa21e74-4620-4788-a8ef-d788d905f681&view=ffdb5e3a-e632-4abc-b367-3d9b3bb5573b","index":0,"item":"17d2dad6-5ce5-4119-8d78-758b3f52f4ce","keywords":null,"link":"/cegauto/20200219_Nalunk_meg_az_uj_auto_is_oreg_a_behozott_kocsik_60_szazaleka_tiz_ev_feletti","timestamp":"2020. február. 19. 11:21","title":"Nálunk még az „új autó” is öreg, a behozott kocsik 60 százaléka tíz év feletti","trackingCode":"RELATED","c_isbrandchannel":false,"c_isbrandcontent":false,"c_isbrandstory":false,"c_isbrandcontentorbrandstory":false,"c_isbranded":false,"c_ishvg360article":false,"c_partnername":null,"c_partnerlogo":"00000000-0000-0000-0000-000000000000","c_partnertag":null},{"available":true,"c_guid":"61e0067c-135f-490b-81da-79875d64c74e","c_author":"hvg.hu","category":"itthon","description":"A Honvédelmi Minisztérium nem árulja el, ki és miért engedélyezte, hogy a magyar hadsereg több vezetője egyenruhában legyen a Fidesz pártalapítványának rendezvényén.","shortLead":"A Honvédelmi Minisztérium nem árulja el, ki és miért engedélyezte, hogy a magyar hadsereg több vezetője egyenruhában...","id":"20200218_egyenruhas_katonak_orban_viktor_evertekelo_beszed","image":"https://img4.hvg.hu/image.aspx?id=61e0067c-135f-490b-81da-79875d64c74e&view=ffdb5e3a-e632-4abc-b367-3d9b3bb5573b","index":0,"item":"f530e377-a756-43b1-a2f9-c6a2623fa7a1","keywords":null,"link":"/itthon/20200218_egyenruhas_katonak_orban_viktor_evertekelo_beszed","timestamp":"2020. február. 18. 10:11","title":"Törvénysértő lehetett az egyenruhás katonák jelenléte Orbán évértékelőjén","trackingCode":"RELATED","c_isbrandchannel":false,"c_isbrandcontent":false,"c_isbrandstory":false,"c_isbrandcontentorbrandstory":false,"c_isbranded":false,"c_ishvg360article":false,"c_partnername":null,"c_partnerlogo":"00000000-0000-0000-0000-000000000000","c_partnertag":null}]