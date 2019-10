Politikailag kulcsfontosságú, a mindennapjaink szempontjából talán a parlamenti választásnál is fontosabb – október 13-án polgármestereket, helyi képviselőket választ Magyarország. Kövesse a hvg.hu-val a kampány eseményeit, idézzen fel régi ígéreteket és vesse össze az újakkal, figyelje velünk a legizgalmasabb csatákat – beleértve Budapest ellenzéki ostromát és a hatalom védekezését.

Érd, a leggyorsabban haladó város – hirdeti a város jelenlegi fideszes polgármestere, T. Mészáros András, aki legutóbb csaknem egy hónappal ezelőtt beszélt erről a Hír TV-ben, míg korábban az önkormányzat internetes fórumán, az Érdmost.hu-n kampányolt ezzel a szöveggel. A magyar és európai uniós adófizetők pénzeire épülő, az önkormányzatok teljesítményétől független Modern Városok Programban a Pest megyei város 78 milliárd forintot kért, ennek eddig a 80 százalékát, 61 milliárdot már meg is kapott. Megnéztük, ennyi pénzből mi minden nőtt ki eddig a földből Érden.

Korábban a székesfehérvári beruházásokról derítettük ki, hogy közülük eddig egy sem valósult meg, a legtöbb esetben a tervezésnél tovább nem jutottak, esetenként odáig sem. A költségek viszont a 2015-ös 68 milliárd forinthoz képest jelentősen megugrottak.

Érden is a tervezettnek sokszorosa a Modern Városok Program költsége, de legalább már nőttek ki épületek a földből. Viszont az is látszik, hogy

az építkezéseken a kormányhoz közel álló vállalkozók cégei híztak.

Mészáros Lőrinc gyerekeinek cége, a Fejér-B.Á.L. Zrt. (a rövidítés a keresztnevükre utal: Beatrix, Ágnes, ifjabb Lőrinc) például csak Érden 20 milliárd forintnál is nagyobb értékű megbízáshoz jutott. Öt beruházásból átlagosan háromnál ez a társaság a kivitelező. A cég szekere ettől függetlenül is nagyon jól fut: tavalyi nettó árbevétele 22,8 milliárd forint volt, az üzleti tevékenységből elért közvetlen profit a tízszeresére nőtt, az adózott eredmény pedig 5,69 milliárd forintra rúgott.

© Túry Gergely

Érd, az ígéret földje

Pénzt osztani könnyű, én is itt, látják, királykodok ezekkel a milliárdokkal, de közben valakinek ezért meg kell dolgozni, ezt valakinek elő kell állítani, meg kell termelni, adóként be kell fizetni

– éppen Érden mondta ezt Orbán Viktor miniszterelnök 2015-ben, amikor a megyei jogú városok között ötödikként fordult meg a városban.

Orbán Viktor ígért:

rendőrkapitányságot,

bíróságot,

ügyészséget,

szakképzési centrumot,

új középiskolát,

óvodát.

Akkor még arról beszélt a kormányfő, hogy öt év alatt, tehát 2015-től 2020-ig 40 milliárd forint jut a fejlesztésekre. Ez az összeg ugrott tehát a már említett 78 milliárdra, amelynek eddig 80 százaléka folyt be a városhoz. Végignéztük, mi készül ennyi pénzből.

Orbán Viktor miniszterelnök (b) és T. Mészáros András, Érd fideszes polgármestere sajtótájékoztatót tart az együttműködési megállapodás aláírása után Érden, a Magyar Földrajzi Múzeumban 2015. július 3-án. © MTI / Illyés Tibor

Ezeken a helyszíneken lettek befutók Mészárosék

Most jó óvodásnak lenni Érd-Parkvárosban: három daru is dolgozik épp, a Fejér-B.Á.L. Zrt. 6 milliárd forintból itt építi a Köznevelési Centrumot. Az alapkövet szeptember 3-án tették le, azóta rohamtempóban megy a munka. Az alap már kész, az épület lassan kinő a földből. Az óvoda mellett a tizenkétezer négyzetméteren lesz huszonnégy tantermes általános iskola, mobil lelátós sportcsarnok, kétmedencés uszoda. Az óriási telket hálóval vonták körbe, rajta a felirat, Fejér B.Á.L. Zrt.

Egy telekpanamán vagyunk éppen

– mondja helyi idegenvezetőnk, utalva arra, hogy gróf Károlyi Imre a két világháború között felparcellázta ezt a területet, nagyjából háromezer kataszteri hold került kisebb-nagyobb darabban magántulajdonosokhoz, hogy ők házakat építhessenek rajta. Most ez Érd M7-es autópályához közel eső széle, ahol a rendszerváltást követően új lakónegyed épült. Egy nemrégiben felújított óvoda kivételével hiányoznak a szolgáltatások (ide értve a közszolgáltatásokat), valamint az egészségügyi és oktatási intézmények a városnak erről a részéről, noha sokan költöznek ide részben az autópálya, részben a főváros közelsége miatt.

© Túry Gergely

A városnak nem ennyire felkapott része az, ahol az Érdi Batthyány Általános és Sportiskola is található. Itt is Mészárosék dolgoznak: 5,5 milliárd forintból készül új általános iskola, gimnáziumi szárny és birkózócsarnok. Felújítják a meglévő tornacsarnokokat és az udvart is. Az első terveket még 2014-ben rendelték meg, de olyan magasak voltak az árajánlatok, hogy a város a kormánytól kért és kapott pénzt a kivitelezésre. A munka két évig tart, leghamarabb 2020 szeptemberében használhatják majd a gyerekek az új épületrészeket. Ottjártunkkor daru alatt, poros udvaron fociztak, az építési területet pedig mindössze egy farost lemez választotta el az iskolaudvartól, ahol tábla jelezte, munkaterület.

© Túry Gergely

Alaposan feltúrták az Érdi Szakképzési Centrum Kós Károly Szakgimnázium és Szakközépiskola udvarát is, az intézményt az eredeti ár csaknem duplájáért, 3,4 milliárd forint helyett 6 milliárdért újítják fel és bővítik ki. A kivitelező itt is a Fejér-B.Á.L. Zrt. Idén nyáron kezdődött a munka, új tantermeket, háromszintes műhelyépületet, tornatermet ígértek. Noha a korábbi hírek arról szóltak, hogy a munkálatok idejére két évig a gyerekek konténeriskolába kényszerülnek, a helyszínen járva azt tapasztaltuk, hogy nem költöztették ki a munkaterületről a diákokat.

© Túry Gergely

Négy munkás beszélget hátra tett kézzel egy kerítés mögött a belvárosban, nem messze a Siker Üzletháztól. Itt készül majd az új járási bíróság és ügyészség épülete. Háromszintes, több mint háromezer négyzetméteres ingatlanról lesz szó, amelyhez az alapot már kiásták. A közbeszerzési pályázaton 3,2 milliárd forinttal a Fejér-B.Á.L. Zrt. lett a befutó az Országos Bírói Hivatallal és az Épkar Zrt.-vel közösen.

© Túry Gergely

Az Épkarnak és a Fejér B.Á.L.-nak nem ez az egyetlen közös projektje Érden: 5,3 milliárd forintot kaptak egy multifunkciós sportközpont építésére. 2016-ban még úgy számoltak, hogy erre 3,3 milliárd is elég lesz, azóta azonban másfélszeresére ugrottak az árak. A sportközpontnak már 2017 őszén állnia kellett volna, a Nemzeti Sportközpontokban viszont az építési engedélyezési terv felhasználási jogát csak 2017 májusában sikerült megszereznie az érdi önkormányzattól – számolt be róla a G7.hu. Az új sportlétesítmény érdekessége, hogy az Érd Aréna szomszédságában, légvonalban alig 600 méterre húzzák fel.

A vasút alaptestét építik Érd alsón, épp rálátni az új hídról. Érd és Érd alsó között aranyárban, 8,67 milliárd forintért épít vágányt és kapcsolódó létesítményeket a V-Híd Építő Zrt. Mészáros Lőrinc közismert vasútépítési cégével, az R-Korddal közösen. A pénz lényegében egy helyre megy, mert a V-Híd is Mészáros érdekeltsége. A végső ár a becsült 3,8 milliárd forint 125 százaléka. A vágányra azért van szükség, hogy összekösse a székesfehérvári és a pusztaszabolcsi vonalakat.

© Túry Gergely

Mások is nyertesei a Modern Városok Programnak Érden

Mindössze egyetlen pályázó, az F-Építő Generál Zrt. látott fantáziát abban, hogy csaknem 900 millió forintból felújítsa a Romsics László Szakrendelőt. A székesfehérvári cég hőszigetelésre, nyílászárócserére, festésre, álmennyezet-készítésre kapta a pénzt. A Boldoguljerden.blog.hu derítette ki, hogy ezt a vállalkozást korábban Progress-B’90 Építőipari és Fővállalkozó Zrt.-nek hívták, és a szakrendelő első ütemét is ők építették. Nemrégiben pedig azt hirdették ki, hogy ez a zrt. lesz a kivitelezője a komplex szociális és gyermekjóléti intézménynek is a Topoly utcában. Hárommilliárd forintból idősek otthona, hajléktalanszálló és családok átmeneti otthona épül, és a régi szárnyat is felújítják jövő év közepére.

© Túry Gergely

Szintén nyertesnek számít Érden a Generál-Invest Bau: az Átlátszó írta meg, hogy a cég nyolc év alatt tizenhat különböző közbeszerzési eljárásban összesen több mint egymilliárd forintot nyert el. Az összesítés szerint csak 2019-ben eddig három közbeszerzésen összesen 374 millió forint értékben vitt el építési-felújítási munkákat. A cég 15 embert foglalkoztat, és 2011 óta nyeri el folyamatosan a többnyire óvodaépítési és felújítási munkákra kiírt közbeszerzési pályázatokat a városban.

Így lesz az állami programból helyi választási program

A fideszes városvezetés előszeretettel tematizálja a közvéleményt ezekkel a beruházásokkal. Az Index számolt be róla először, hogy a helyi Fidesz hogyan mossa össze a választási kampányt a Modern Városok Programmal: T. Mészáros András jelenlegi polgármesteri plakátja narancssárga alapon hirdeti, Érdet építjük! Míg az érdi Modern Városok Program plakátján, szintén narancssárga alapon az olvasható, hogy Érd épül! A kettő szinte összemosódik, az ellenzék szerint azt üzenve a polgármesterről, hogy a Modern Városok Program ő maga. Közben a Fővárosi Ítélőtábla jogerős ítéletben mondta ki, hogy a kormánypárt plakátjai megtévesztő módon másolják a Modern Városok Programjának arculati elemeit, ezért az összes ilyen választási hirdetést le kell szedni Érden. Ez azt jelenti, hogy azokat is, amelyeken a polgármester látható.

© Túry Gergely

T. Mészáros András azzal riogatja a helyieket, hogy ha október 13-án nem őt választják polgármesternek, az új vezetés leállítja az uniós pályázatok kifizetését és a Modern Városok Program fejlesztéseit. „Amennyiben ez megtörténne, Érden is leállnának a fejlesztések” – olvasható az önkormányzati honlapon. Csőzik László, az érdi ellenzéki szövetség polgármesterjelöltje hvg.hu-nak azt mondta, hogy T.Mészáros Andrásnak a Modern Városok Programhoz eddig sem volt és ezután sem lesz semmi köze, hiszen a program az európai és nemzeti adófizetők pénzéből, központi forrásokból valósul meg.