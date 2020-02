Szeretne azonnal értesülni a legfontosabb hírekről? Nem kérem Kérem

[{"available":true,"c_guid":"60e3597a-137f-4a50-9867-879253fbc016","c_author":"hvg.hu","category":"gazdasag","description":"Az elmúlt négy évben 190 milliárd forintot költött a kormány kommunikációra, a most megkötött szerződéssel még több mehet propagandára.","shortLead":"Az elmúlt négy évben 190 milliárd forintot költött a kormány kommunikációra, a most megkötött szerződéssel még több...","id":"20200220_A_propagandavonaton_nincsen_fek_150_milliard_mehet_kommunikaciora","image":"https://img4.hvg.hu/image.aspx?id=60e3597a-137f-4a50-9867-879253fbc016&view=ffdb5e3a-e632-4abc-b367-3d9b3bb5573b","index":0,"item":"2f635a98-8d7e-42d9-800f-fa9635defdaf","keywords":null,"link":"/gazdasag/20200220_A_propagandavonaton_nincsen_fek_150_milliard_mehet_kommunikaciora","timestamp":"2020. február. 20. 16:13","title":"Még többet szánnak propagandára: 150 milliárd mehet kormányzati kommunikációra","trackingCode":"RELATED","c_isbrandchannel":false,"c_isbrandcontent":false,"c_isbrandstory":false,"c_isbrandcontentorbrandstory":false,"c_isbranded":false,"c_ishvg360article":false,"c_partnername":null,"c_partnerlogo":"00000000-0000-0000-0000-000000000000","c_partnertag":null},{"available":true,"c_guid":"77063015-7a0c-40e4-88a7-ab89c3f63b95","c_author":"hvg.hu","category":"tudomany","description":"Egy csapat felfedező bukkant rá Brunei nemzeti parkjában arra a csigára, amit korábban még soha nem regisztráltak.","shortLead":"Egy csapat felfedező bukkant rá Brunei nemzeti parkjában arra a csigára, amit korábban még soha nem regisztráltak.","id":"20200221_greta_thunberg_csiga_craspedotropis_gretathunbergae","image":"https://img4.hvg.hu/image.aspx?id=77063015-7a0c-40e4-88a7-ab89c3f63b95&view=ffdb5e3a-e632-4abc-b367-3d9b3bb5573b","index":0,"item":"4fa5b4ff-6dc8-4caf-b28f-fe1a02012ce7","keywords":null,"link":"/tudomany/20200221_greta_thunberg_csiga_craspedotropis_gretathunbergae","timestamp":"2020. február. 21. 09:33","title":"Greta Thunbergről neveztek el egy új csigafajt","trackingCode":"RELATED","c_isbrandchannel":false,"c_isbrandcontent":false,"c_isbrandstory":false,"c_isbrandcontentorbrandstory":false,"c_isbranded":false,"c_ishvg360article":false,"c_partnername":null,"c_partnerlogo":"00000000-0000-0000-0000-000000000000","c_partnertag":null},{"available":true,"c_guid":"5357360c-9669-4981-81b7-5bbcebf21b4f","c_author":"hvg.hu","category":"elet","description":"Ha nem dobják el a fiatalok a multikultit a hazafias vetélkedő hatására, akkor már tényleg nem tudjuk, mire lehet szükségük.","shortLead":"Ha nem dobják el a fiatalok a multikultit a hazafias vetélkedő hatására, akkor már tényleg nem tudjuk, mire lehet...","id":"20200219_vetelkedo_hazafias_simicsko","image":"https://img4.hvg.hu/image.aspx?id=5357360c-9669-4981-81b7-5bbcebf21b4f&view=ffdb5e3a-e632-4abc-b367-3d9b3bb5573b","index":0,"item":"247b922f-e18d-4474-807e-dc0cfc67f8ce","keywords":null,"link":"/elet/20200219_vetelkedo_hazafias_simicsko","timestamp":"2020. február. 19. 13:30","title":"Megértette a kormány, mi kell a mai fiataloknak: országos vetélkedő a hazafias értékekről","trackingCode":"RELATED","c_isbrandchannel":false,"c_isbrandcontent":false,"c_isbrandstory":false,"c_isbrandcontentorbrandstory":false,"c_isbranded":false,"c_ishvg360article":false,"c_partnername":null,"c_partnerlogo":"00000000-0000-0000-0000-000000000000","c_partnertag":null},{"available":true,"c_guid":"1950cbf6-4081-4ec6-982b-a2221d092a85","c_author":"MTI / hvg.hu","category":"itthon","description":"A főorvos szerint Magyarországon szigorú intézkedéseket kell tenni a Kínából, illetve Kína Hupej tartományából érkező embereknél. ","shortLead":"A főorvos szerint Magyarországon szigorú intézkedéseket kell tenni a Kínából, illetve Kína Hupej tartományából érkező...","id":"20200219_Szlavik_a_koronavirusrol_A_legkisebb_gyanu_eseten_is_elrendelik_a_karantent","image":"https://img4.hvg.hu/image.aspx?id=1950cbf6-4081-4ec6-982b-a2221d092a85&view=ffdb5e3a-e632-4abc-b367-3d9b3bb5573b","index":0,"item":"8573cb93-1245-42aa-9819-27766b96b80e","keywords":null,"link":"/itthon/20200219_Szlavik_a_koronavirusrol_A_legkisebb_gyanu_eseten_is_elrendelik_a_karantent","timestamp":"2020. február. 19. 22:00","title":"Szlávik a koronavírusról: A legkisebb gyanú esetén is elrendelik a karantént","trackingCode":"RELATED","c_isbrandchannel":false,"c_isbrandcontent":false,"c_isbrandstory":false,"c_isbrandcontentorbrandstory":false,"c_isbranded":false,"c_ishvg360article":false,"c_partnername":null,"c_partnerlogo":"00000000-0000-0000-0000-000000000000","c_partnertag":null},{"available":true,"c_guid":"043ece1d-634d-408f-a0e9-f9d03c86b9ec","c_author":"hvg.hu","category":"itthon","description":"Sajtótájékoztatót hívott össze a kormány azért, hogy a nemzeti konzultáció első két kérdését elmondják. Az egyikkel az Orbán-kormány egy korábbi döntését vonnák vissza, a másikkal a most is meglévő bírósági gyakorlatot szentesítenék.","shortLead":"Sajtótájékoztatót hívott össze a kormány azért, hogy a nemzeti konzultáció első két kérdését elmondják. Az egyikkel...","id":"20200219_A_karteritesi_pereket_is_kidobnak__Bemutattak_a_nemzeti_konzultacio_elso_kerdeseit","image":"https://img4.hvg.hu/image.aspx?id=043ece1d-634d-408f-a0e9-f9d03c86b9ec&view=ffdb5e3a-e632-4abc-b367-3d9b3bb5573b","index":0,"item":"b28d3d8c-6ee8-49bc-8cc7-23bb99ff289d","keywords":null,"link":"/itthon/20200219_A_karteritesi_pereket_is_kidobnak__Bemutattak_a_nemzeti_konzultacio_elso_kerdeseit","timestamp":"2020. február. 19. 12:02","title":"Bemutatták a nemzeti konzultáció első kérdéseit","trackingCode":"RELATED","c_isbrandchannel":false,"c_isbrandcontent":false,"c_isbrandstory":false,"c_isbrandcontentorbrandstory":false,"c_isbranded":false,"c_ishvg360article":false,"c_partnername":null,"c_partnerlogo":"00000000-0000-0000-0000-000000000000","c_partnertag":null},{"available":true,"c_guid":"06646982-3082-4f3f-a0e0-8b85e095dedf","c_author":"Serdült Viktória - Windisch Judit","category":"kkv","description":"Közleményben jelentette be az intézményt 21 éve irányító szakember döntését a Főpolgármesteri Hivatal. A Biodóm körüli költségvetési vita állhat a háttérben, bár ő egészségi okokra hivatkozott.","shortLead":"Közleményben jelentette be az intézményt 21 éve irányító szakember döntését a Főpolgármesteri Hivatal. A Biodóm körüli...","id":"20200221_Lemondott_Persanyi_Miklos_a_fovarosi_allatkert_igazgatoja","image":"https://img4.hvg.hu/image.aspx?id=06646982-3082-4f3f-a0e0-8b85e095dedf&view=ffdb5e3a-e632-4abc-b367-3d9b3bb5573b","index":0,"item":"a639df33-d1bf-4431-9352-dfd87c20f5eb","keywords":null,"link":"/kkv/20200221_Lemondott_Persanyi_Miklos_a_fovarosi_allatkert_igazgatoja","timestamp":"2020. február. 21. 11:04","title":"Lemondott Persányi Miklós, a fővárosi állatkert igazgatója","trackingCode":"RELATED","c_isbrandchannel":false,"c_isbrandcontent":false,"c_isbrandstory":false,"c_isbrandcontentorbrandstory":false,"c_isbranded":false,"c_ishvg360article":false,"c_partnername":null,"c_partnerlogo":"00000000-0000-0000-0000-000000000000","c_partnertag":null},{"available":true,"c_guid":"83b64633-aa20-4480-92e7-ab40a8ac8e8c","c_author":"hvg.hu","category":"tudomany","description":"Az Emberi Erőforrások Minisztériumának támogatásával zajló Creation rajzpályázat különféle kérdésekre keresi a választ. Például arra, hogy milyen lehetett a dinoszauruszok és az ember kapcsolata.

","shortLead":"Az Emberi Erőforrások Minisztériumának támogatásával zajló Creation rajzpályázat különféle kérdésekre keresi a választ...","id":"20200219_evoluciotagadas_evolucio_emmi_rajzpalyazat","image":"https://img4.hvg.hu/image.aspx?id=83b64633-aa20-4480-92e7-ab40a8ac8e8c&view=ffdb5e3a-e632-4abc-b367-3d9b3bb5573b","index":0,"item":"fe363333-3f42-4829-b854-6dc941016bf1","keywords":null,"link":"/tudomany/20200219_evoluciotagadas_evolucio_emmi_rajzpalyazat","timestamp":"2020. február. 19. 14:18","title":"Evolúciótagadó rajzpályázatot hirdettek magyar fiataloknak a kormány támogatásával","trackingCode":"RELATED","c_isbrandchannel":false,"c_isbrandcontent":false,"c_isbrandstory":false,"c_isbrandcontentorbrandstory":false,"c_isbranded":false,"c_ishvg360article":false,"c_partnername":null,"c_partnerlogo":"00000000-0000-0000-0000-000000000000","c_partnertag":null},{"available":true,"c_guid":"6a28aa13-a171-401c-8fec-b3c2a85ddc6b","c_author":"HVG360","category":"360","description":"32 klubot jelentett fel az MLSZ, agyműtétje közben hegedült a művész. A hvg360 esti hírösszefoglalója.","shortLead":"32 klubot jelentett fel az MLSZ, agyműtétje közben hegedült a művész. A hvg360 esti hírösszefoglalója.","id":"20200219_Radar360_Kover_ketmilliora_buntette_Hadhazyt_sokaknak_emelkedhet_a_torleszto","image":"https://img4.hvg.hu/image.aspx?id=6a28aa13-a171-401c-8fec-b3c2a85ddc6b&view=ffdb5e3a-e632-4abc-b367-3d9b3bb5573b","index":0,"item":"d2baacc3-4d71-46ff-94cd-296d86effc5c","keywords":null,"link":"/360/20200219_Radar360_Kover_ketmilliora_buntette_Hadhazyt_sokaknak_emelkedhet_a_torleszto","timestamp":"2020. február. 19. 17:30","title":"Radar360: Kövér kétmillióra büntette Hadházyt, sokaknak emelkedhet a törlesztő","trackingCode":"RELATED","c_isbrandchannel":false,"c_isbrandcontent":false,"c_isbrandstory":false,"c_isbrandcontentorbrandstory":false,"c_isbranded":false,"c_ishvg360article":true,"c_partnername":null,"c_partnerlogo":"00000000-0000-0000-0000-000000000000","c_partnertag":null}]