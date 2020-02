Szeretne azonnal értesülni a legfontosabb hírekről? Nem kérem Kérem

[{"available":true,"c_guid":"467f3e5d-e559-4e5c-8dcd-fa1d5a085673","c_author":"hvg.hu","category":"elet","description":"Végeláthatatlan a rudli Tevelnél.","shortLead":"Végeláthatatlan a rudli Tevelnél.","id":"20200220_Hatalmas_szarvasvonulas_Tolnaban_Video","image":"https://img3.hvg.hu/image.aspx?id=467f3e5d-e559-4e5c-8dcd-fa1d5a085673&view=ffdb5e3a-e632-4abc-b367-3d9b3bb5573b","index":0,"item":"227a8369-60df-45cf-b877-aa7aa4fba167","keywords":null,"link":"/elet/20200220_Hatalmas_szarvasvonulas_Tolnaban_Video","timestamp":"2020. február. 20. 20:40","title":"Hatalmas szarvasvonulás volt Tolnában - Videó","trackingCode":"RELATED","c_isbrandchannel":false,"c_isbrandcontent":false,"c_isbrandstory":false,"c_isbrandcontentorbrandstory":false,"c_isbranded":false,"c_ishvg360article":false,"c_partnername":null,"c_partnerlogo":"00000000-0000-0000-0000-000000000000","c_partnertag":null},{"available":true,"c_guid":"04ecccc7-bf41-4a7b-bb3a-289a519c997e","c_author":"hvg.hu","category":"elet","description":"Kora tavaszias időre lehet számítani.","shortLead":"Kora tavaszias időre lehet számítani.","id":"20200220_idojaras_elorejelzes_csutortok","image":"https://img3.hvg.hu/image.aspx?id=04ecccc7-bf41-4a7b-bb3a-289a519c997e&view=ffdb5e3a-e632-4abc-b367-3d9b3bb5573b","index":0,"item":"f38c3c16-59de-4368-a0c6-2956505f8da0","keywords":null,"link":"/elet/20200220_idojaras_elorejelzes_csutortok","timestamp":"2020. február. 20. 06:38","title":"Nem tartogat nagy meglepetést az időjárás","trackingCode":"RELATED","c_isbrandchannel":false,"c_isbrandcontent":false,"c_isbrandstory":false,"c_isbrandcontentorbrandstory":false,"c_isbranded":false,"c_ishvg360article":false,"c_partnername":null,"c_partnerlogo":"00000000-0000-0000-0000-000000000000","c_partnertag":null},{"available":true,"c_guid":"1950cbf6-4081-4ec6-982b-a2221d092a85","c_author":"MTI / hvg.hu","category":"itthon","description":"A főorvos szerint Magyarországon szigorú intézkedéseket kell tenni a Kínából, illetve Kína Hupej tartományából érkező embereknél. ","shortLead":"A főorvos szerint Magyarországon szigorú intézkedéseket kell tenni a Kínából, illetve Kína Hupej tartományából érkező...","id":"20200219_Szlavik_a_koronavirusrol_A_legkisebb_gyanu_eseten_is_elrendelik_a_karantent","image":"https://img3.hvg.hu/image.aspx?id=1950cbf6-4081-4ec6-982b-a2221d092a85&view=ffdb5e3a-e632-4abc-b367-3d9b3bb5573b","index":0,"item":"8573cb93-1245-42aa-9819-27766b96b80e","keywords":null,"link":"/itthon/20200219_Szlavik_a_koronavirusrol_A_legkisebb_gyanu_eseten_is_elrendelik_a_karantent","timestamp":"2020. február. 19. 22:00","title":"Szlávik a koronavírusról: A legkisebb gyanú esetén is elrendelik a karantént","trackingCode":"RELATED","c_isbrandchannel":false,"c_isbrandcontent":false,"c_isbrandstory":false,"c_isbrandcontentorbrandstory":false,"c_isbranded":false,"c_ishvg360article":false,"c_partnername":null,"c_partnerlogo":"00000000-0000-0000-0000-000000000000","c_partnertag":null},{"available":true,"c_guid":"e1f8d404-4760-4ce3-82c7-63feca3af0d1","c_author":"hvg.hu","category":"gazdasag","description":"Olyan esetekben alkalmaz kerékbilincset a Fővárosi Önkormányzati Rendészeti Igazgatóság, amikor a közterületen szabálytalanul elhelyezett jármű balesetveszélyt nem jelent, és a forgalmat nem akadályozza – közölte a Főpolgármesteri Hivatal. ","shortLead":"Olyan esetekben alkalmaz kerékbilincset a Fővárosi Önkormányzati Rendészeti Igazgatóság, amikor a közterületen...","id":"20200219_kerekbilincs_fori_budapest_furjes_balazs_vitezy_david_karacsony_gergely","image":"https://img3.hvg.hu/image.aspx?id=e1f8d404-4760-4ce3-82c7-63feca3af0d1&view=ffdb5e3a-e632-4abc-b367-3d9b3bb5573b","index":0,"item":"90364595-b631-49bc-809f-d03c6d7d1e02","keywords":null,"link":"/gazdasag/20200219_kerekbilincs_fori_budapest_furjes_balazs_vitezy_david_karacsony_gergely","timestamp":"2020. február. 19. 17:24","title":"A főváros a kerékbilincselésről: Fürjes és Vitézy téved","trackingCode":"RELATED","c_isbrandchannel":false,"c_isbrandcontent":false,"c_isbrandstory":false,"c_isbrandcontentorbrandstory":false,"c_isbranded":false,"c_ishvg360article":false,"c_partnername":null,"c_partnerlogo":"00000000-0000-0000-0000-000000000000","c_partnertag":null},{"available":true,"c_guid":"b825421e-182d-4de1-9728-11ebe07b0994","c_author":"MTI","category":"tudomany","description":"Elromlott az ormányuk, nem tudták, mit ehetnek és mit nem.","shortLead":"Elromlott az ormányuk, nem tudták, mit ehetnek és mit nem.","id":"20200221_Genhibasok_voltak_az_utolso_mamutok","image":"https://img3.hvg.hu/image.aspx?id=b825421e-182d-4de1-9728-11ebe07b0994&view=ffdb5e3a-e632-4abc-b367-3d9b3bb5573b","index":0,"item":"7ea03c51-b436-4109-9031-4b935fe9c4aa","keywords":null,"link":"/tudomany/20200221_Genhibasok_voltak_az_utolso_mamutok","timestamp":"2020. február. 21. 13:56","title":"Génhibások voltak az utolsó mamutok","trackingCode":"RELATED","c_isbrandchannel":false,"c_isbrandcontent":false,"c_isbrandstory":false,"c_isbrandcontentorbrandstory":false,"c_isbranded":false,"c_ishvg360article":false,"c_partnername":null,"c_partnerlogo":"00000000-0000-0000-0000-000000000000","c_partnertag":null},{"available":true,"c_guid":"3fd4b003-0615-40eb-8841-0fcfa55e0562","c_author":"hvg.hu","category":"kkv","description":"Öt nap alatt mindenkinek utalni kell.","shortLead":"Öt nap alatt mindenkinek utalni kell.","id":"20200219_Mar_a_szamlan_a_penz__utalt_a_kormany_az_egeszsegugyi_beszallitoknak","image":"https://img3.hvg.hu/image.aspx?id=3fd4b003-0615-40eb-8841-0fcfa55e0562&view=ffdb5e3a-e632-4abc-b367-3d9b3bb5573b","index":0,"item":"035b3633-68c7-4140-886f-33b51a01b3bd","keywords":null,"link":"/kkv/20200219_Mar_a_szamlan_a_penz__utalt_a_kormany_az_egeszsegugyi_beszallitoknak","timestamp":"2020. február. 19. 15:08","title":"„Már a számlán a pénz” – utalt a kormány az egészségügyi beszállítóknak","trackingCode":"RELATED","c_isbrandchannel":false,"c_isbrandcontent":false,"c_isbrandstory":false,"c_isbrandcontentorbrandstory":false,"c_isbranded":false,"c_ishvg360article":false,"c_partnername":null,"c_partnerlogo":"00000000-0000-0000-0000-000000000000","c_partnertag":null},{"available":true,"c_guid":"d9919859-7159-44ca-bbaa-e1710b60b8f4","c_author":"hvg.hu","category":"itthon","description":"Újabb konzultációs témakörrel rukkolt elő Kovács Zoltán államtitkár. ","shortLead":"Újabb konzultációs témakörrel rukkolt elő Kovács Zoltán államtitkár. ","id":"20200220_A_kormany_a_menekulteknek_sem_fizetne","image":"https://img3.hvg.hu/image.aspx?id=d9919859-7159-44ca-bbaa-e1710b60b8f4&view=ffdb5e3a-e632-4abc-b367-3d9b3bb5573b","index":0,"item":"11c945f8-ca8c-4e9d-82de-4873cdca64d6","keywords":null,"link":"/itthon/20200220_A_kormany_a_menekulteknek_sem_fizetne","timestamp":"2020. február. 20. 10:30","title":"Nemzeti konzultáció: a kormány a menekülteknek sem fizetne","trackingCode":"RELATED","c_isbrandchannel":false,"c_isbrandcontent":false,"c_isbrandstory":false,"c_isbrandcontentorbrandstory":false,"c_isbranded":false,"c_ishvg360article":false,"c_partnername":null,"c_partnerlogo":"00000000-0000-0000-0000-000000000000","c_partnertag":null},{"available":true,"c_guid":"169e685f-48d6-4ee9-ac93-610006aeef02","c_author":"hvg.hu","category":"itthon","description":"Két jelölést is kapott a pártban, a kongresszus fog dönteni a szerepéről.","shortLead":"Két jelölést is kapott a pártban, a kongresszus fog dönteni a szerepéről.","id":"20200221_Kalman_Olga_DKs_elnoksegi_tag_lenne","image":"https://img3.hvg.hu/image.aspx?id=169e685f-48d6-4ee9-ac93-610006aeef02&view=ffdb5e3a-e632-4abc-b367-3d9b3bb5573b","index":0,"item":"94fdb5cf-b64a-4dde-b343-213cdf812655","keywords":null,"link":"/itthon/20200221_Kalman_Olga_DKs_elnoksegi_tag_lenne","timestamp":"2020. február. 21. 06:32","title":"Kálmán Olga DK-s elnökségi tag lenne","trackingCode":"RELATED","c_isbrandchannel":false,"c_isbrandcontent":false,"c_isbrandstory":false,"c_isbrandcontentorbrandstory":false,"c_isbranded":false,"c_ishvg360article":false,"c_partnername":null,"c_partnerlogo":"00000000-0000-0000-0000-000000000000","c_partnertag":null}]