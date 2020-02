Szeretne azonnal értesülni a legfontosabb hírekről? Nem kérem Kérem

[{"available":true,"c_guid":"81dfa50a-ea61-4572-a13b-f08f3f2cfb50","c_author":"hvg.hu/MTI","category":"vilag","description":"Két fertőzöttet találtak a Velence-München vonaton, leállították a vasúti közlekedést Ausztria és Olaszország között.","shortLead":"Két fertőzöttet találtak a Velence-München vonaton, leállították a vasúti közlekedést Ausztria és Olaszország között.","id":"20200224_Ausztria_Olaszorszag_koronavirus_vasut","image":"https://img0.hvg.hu/image.aspx?id=81dfa50a-ea61-4572-a13b-f08f3f2cfb50&view=ffdb5e3a-e632-4abc-b367-3d9b3bb5573b","index":0,"item":"8553b085-1866-46ae-9bf6-e883211dd8d3","keywords":null,"link":"/vilag/20200224_Ausztria_Olaszorszag_koronavirus_vasut","timestamp":"2020. február. 24. 05:06","title":"Ausztria nem engedi be a vonatokat Olaszországból a koronavírus miatt","trackingCode":"RELATED","c_isbrandchannel":false,"c_isbrandcontent":false,"c_isbrandstory":false,"c_isbrandcontentorbrandstory":false,"c_isbranded":false,"c_ishvg360article":false,"c_partnername":null,"c_partnerlogo":"00000000-0000-0000-0000-000000000000","c_partnertag":null},{"available":true,"c_guid":"f9454993-508a-4eb0-b44d-9ffad13b667c","c_author":"MTI","category":"vilag","description":"Három újabb országban jelent meg a koronavírus, Mongólia lezárta a határait, Dél-Koreában pedig megugrott a fertőzöttek száma. Iránban a hivatalos adatok szerint 12-en haltak meg, míg egy hírügynökség már 50 halálos áldozatról számolt be.","shortLead":"Három újabb országban jelent meg a koronavírus, Mongólia lezárta a határait, Dél-Koreában pedig megugrott a fertőzöttek...","id":"20200224_Ujabb_orszagokban_jelent_meg_a_koronavirus_Iranban_legalabb_12_meghaltak","image":"https://img0.hvg.hu/image.aspx?id=f9454993-508a-4eb0-b44d-9ffad13b667c&view=ffdb5e3a-e632-4abc-b367-3d9b3bb5573b","index":0,"item":"752d1195-3815-4c9e-8153-1b3a48654e1a","keywords":null,"link":"/vilag/20200224_Ujabb_orszagokban_jelent_meg_a_koronavirus_Iranban_legalabb_12_meghaltak","timestamp":"2020. február. 24. 12:20","title":"Újabb országokban jelent meg a koronavírus, Iránban legalább 12-en meghaltak","trackingCode":"RELATED","c_isbrandchannel":false,"c_isbrandcontent":false,"c_isbrandstory":false,"c_isbrandcontentorbrandstory":false,"c_isbranded":false,"c_ishvg360article":false,"c_partnername":null,"c_partnerlogo":"00000000-0000-0000-0000-000000000000","c_partnertag":null},{"available":true,"c_guid":"8637ee0d-9510-41ab-b355-854ad5f66d43","c_author":"hvg.hu","category":"itthon","description":"Rengeteg tűzoltó és sok rendőr lepte el hétfő éjjel a budapesti Nagykörút ás a Király utca környékét. ","shortLead":"Rengeteg tűzoltó és sok rendőr lepte el hétfő éjjel a budapesti Nagykörút ás a Király utca környékét. ","id":"20200225_Rengeteg_tuzolto_es_rendor_lepte_el_a_Kiraly_utca_kornyeket","image":"https://img0.hvg.hu/image.aspx?id=8637ee0d-9510-41ab-b355-854ad5f66d43&view=ffdb5e3a-e632-4abc-b367-3d9b3bb5573b","index":0,"item":"8c933dad-e419-46b4-a185-048d2a4c8694","keywords":null,"link":"/itthon/20200225_Rengeteg_tuzolto_es_rendor_lepte_el_a_Kiraly_utca_kornyeket","timestamp":"2020. február. 25. 00:33","title":"Rengeteg tűzoltó és rendőr lepte el a Király utca környékét","trackingCode":"RELATED","c_isbrandchannel":false,"c_isbrandcontent":false,"c_isbrandstory":false,"c_isbrandcontentorbrandstory":false,"c_isbranded":false,"c_ishvg360article":false,"c_partnername":null,"c_partnerlogo":"00000000-0000-0000-0000-000000000000","c_partnertag":null},{"available":true,"c_guid":"a672c39a-3715-42f1-af54-752bb0496b4d","c_author":"hvg.hu","category":"tudomany","description":"\"Nagyon valószínű, hogy nem élte túl\" – ezzel a kommentárral tette ki Twitter-csatornájára Justin Chapman újságíró azt a rövid videót, melyen Mike Hughes utolsó pillanatai láthatók.","shortLead":"\"Nagyon valószínű, hogy nem élte túl\" – ezzel a kommentárral tette ki Twitter-csatornájára Justin Chapman újságíró azt...","id":"20200224_mad_mike_hughes_raketa_baleset","image":"https://img0.hvg.hu/image.aspx?id=a672c39a-3715-42f1-af54-752bb0496b4d&view=ffdb5e3a-e632-4abc-b367-3d9b3bb5573b","index":0,"item":"cdb13663-b796-4b60-bdcb-704019330edc","keywords":null,"link":"/tudomany/20200224_mad_mike_hughes_raketa_baleset","timestamp":"2020. február. 24. 00:03","title":"Videót közöltek a barkácsolt rakétás fenegyerek halálos tragédiájáról","trackingCode":"RELATED","c_isbrandchannel":false,"c_isbrandcontent":false,"c_isbrandstory":false,"c_isbrandcontentorbrandstory":false,"c_isbranded":false,"c_ishvg360article":false,"c_partnername":null,"c_partnerlogo":"00000000-0000-0000-0000-000000000000","c_partnertag":null},{"available":true,"c_guid":"f4314e85-38a0-4d53-a5ef-df8e83d0540c","c_author":"hvg.hu","category":"gazdasag","description":"Továbbra is trükköznek a dízelautók kibocsátási adataival a Daimlernél.","shortLead":"Továbbra is trükköznek a dízelautók kibocsátási adataival a Daimlernél.","id":"20200223_Meg_tobb_Mercedest_hivhatnak_vissza_a_dizelbotrany_miatt_hatalmas_buntetesre_szamithat_a_Daimler","image":"https://img0.hvg.hu/image.aspx?id=f4314e85-38a0-4d53-a5ef-df8e83d0540c&view=ffdb5e3a-e632-4abc-b367-3d9b3bb5573b","index":0,"item":"4914019a-828f-47d8-9261-1083502937f3","keywords":null,"link":"/gazdasag/20200223_Meg_tobb_Mercedest_hivhatnak_vissza_a_dizelbotrany_miatt_hatalmas_buntetesre_szamithat_a_Daimler","timestamp":"2020. február. 23. 16:25","title":"Még több Mercedest hívhatnak vissza a dízelbotrány miatt, hatalmas büntetésre számíthat a Daimler","trackingCode":"RELATED","c_isbrandchannel":false,"c_isbrandcontent":false,"c_isbrandstory":false,"c_isbrandcontentorbrandstory":false,"c_isbranded":false,"c_ishvg360article":false,"c_partnername":null,"c_partnerlogo":"00000000-0000-0000-0000-000000000000","c_partnertag":null},{"available":true,"c_guid":"fd139b62-65e7-44a8-8ee9-74a7ad9d3b88","c_author":"hvg.hu","category":"tudomany","description":"A G Data vírusirtója mostantól egy saját fejlesztésű gráfadatbázis segítségével is feldolgozza, hogy a kártevők hogyan viselkednek a számítógépeken. A kiberbiztonsági cég ígéri, programja segítségével akit kár ér, az helyrehozhatja számítógépét.","shortLead":"A G Data vírusirtója mostantól egy saját fejlesztésű gráfadatbázis segítségével is feldolgozza, hogy a kártevők hogyan...","id":"20200223_gdata_virusirto_beast_grafadatbazis","image":"https://img0.hvg.hu/image.aspx?id=fd139b62-65e7-44a8-8ee9-74a7ad9d3b88&view=ffdb5e3a-e632-4abc-b367-3d9b3bb5573b","index":0,"item":"2c54dc03-e1ef-4487-be7f-dde849fc0287","keywords":null,"link":"/tudomany/20200223_gdata_virusirto_beast_grafadatbazis","timestamp":"2020. február. 23. 09:03","title":"Ez a vírusirtó program utólag képes visszafordítani a kártékony változtatásokat – ígéri a G Data","trackingCode":"RELATED","c_isbrandchannel":false,"c_isbrandcontent":false,"c_isbrandstory":false,"c_isbrandcontentorbrandstory":false,"c_isbranded":false,"c_ishvg360article":false,"c_partnername":null,"c_partnerlogo":"00000000-0000-0000-0000-000000000000","c_partnertag":null},{"available":true,"c_guid":"d1ad966e-799d-40ce-9cf9-9b2909ce2c2c","c_author":"hvg.hu","category":"gazdasag","description":"Az EU és Budapest is költségvetést készít; Orbán Viktor olyan zöld akciótervet hirdetett, amelyben régi vállalásokat és uniós kötelezettségeket tett új csomagolásba; már a főpolgármester előtt van a jelentés, mi alapján kért az Állatkert távozó főigazgatója extra húszmilliárd forintot a Biodómra. Ez a hvg.hu heti gazdasági összefoglalója.","shortLead":"Az EU és Budapest is költségvetést készít; Orbán Viktor olyan zöld akciótervet hirdetett, amelyben régi vállalásokat és...","id":"20200223_Es_akkor_EU_Budapest_klimavedelem_orban_elelmiszer","image":"https://img0.hvg.hu/image.aspx?id=d1ad966e-799d-40ce-9cf9-9b2909ce2c2c&view=ffdb5e3a-e632-4abc-b367-3d9b3bb5573b","index":0,"item":"4b67c3c0-cdcf-451c-b415-26e081671f26","keywords":null,"link":"/gazdasag/20200223_Es_akkor_EU_Budapest_klimavedelem_orban_elelmiszer","timestamp":"2020. február. 23. 07:00","title":"És akkor Orbán Viktor felfedezte a benne élő Greta Thunberget","trackingCode":"RELATED","c_isbrandchannel":false,"c_isbrandcontent":false,"c_isbrandstory":false,"c_isbrandcontentorbrandstory":false,"c_isbranded":false,"c_ishvg360article":false,"c_partnername":null,"c_partnerlogo":"00000000-0000-0000-0000-000000000000","c_partnertag":null},{"available":true,"c_guid":"fd76a2f0-a751-4fa5-b68f-6920d22b630c","c_author":"hvg.hu","category":"itthon","description":"Már keresik a rendőrök az Árkádban próbálkozó férfit.","shortLead":"Már keresik a rendőrök az Árkádban próbálkozó férfit.","id":"20200223_Nem_latta_hogy_figyeli_a_kamera_igy_lopott","image":"https://img0.hvg.hu/image.aspx?id=fd76a2f0-a751-4fa5-b68f-6920d22b630c&view=ffdb5e3a-e632-4abc-b367-3d9b3bb5573b","index":0,"item":"2abcca2d-92f4-442b-8777-f2302e06a682","keywords":null,"link":"/itthon/20200223_Nem_latta_hogy_figyeli_a_kamera_igy_lopott","timestamp":"2020. február. 23. 12:26","title":"Nem látta, hogy figyeli a kamera, így lopott - videó","trackingCode":"RELATED","c_isbrandchannel":false,"c_isbrandcontent":false,"c_isbrandstory":false,"c_isbrandcontentorbrandstory":false,"c_isbranded":false,"c_ishvg360article":false,"c_partnername":null,"c_partnerlogo":"00000000-0000-0000-0000-000000000000","c_partnertag":null}]