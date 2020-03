Szeretne azonnal értesülni a legfontosabb hírekről? Nem kérem Kérem

[{"available":true,"c_guid":"3a0e636c-d923-4bdc-81d4-ece0ccb5b9f6","c_author":"MTI/Reuters/Hszinhua","category":"vilag","description":"Bár messze még a béke, ennek ellenére jelentős fejleménynek nevezte az ENSZ-főtitkár szombaton, hogy az Egyesült Államok és az afganisztáni muszlim szélsőségesek megállapodást írtak alá Dohában, míg Donald Trump hangsúlyozta: az a cél, hogy véget érjen Amerika leghosszabb háborúja.","shortLead":"Bár messze még a béke, ennek ellenére jelentős fejleménynek nevezte az ENSZ-főtitkár szombaton, hogy az Egyesült...","id":"20200229_Az_ENSZ_es_Trump_is_reagalt_az_amerikaitalib_megallapodasra","image":"https://img2.hvg.hu/image.aspx?id=3a0e636c-d923-4bdc-81d4-ece0ccb5b9f6&view=ffdb5e3a-e632-4abc-b367-3d9b3bb5573b","index":0,"item":"dd04c0b7-a153-4890-bbb6-49d61076fce1","keywords":null,"link":"/vilag/20200229_Az_ENSZ_es_Trump_is_reagalt_az_amerikaitalib_megallapodasra","timestamp":"2020. február. 29. 18:50","title":"Az ENSZ és Trump is reagált az amerikai-tálib megállapodásra","trackingCode":"RELATED","c_isbrandchannel":false,"c_isbrandcontent":false,"c_isbrandstory":false,"c_isbrandcontentorbrandstory":false,"c_isbranded":false,"c_ishvg360article":false,"c_partnername":null,"c_partnerlogo":"00000000-0000-0000-0000-000000000000","c_partnertag":null},{"available":true,"c_guid":"8a2b3762-7ef4-45bb-b4e1-85c7c147ff8e","c_author":"hvg.hu","category":"tudomany","description":"Milyen pizza lenne? Melyik Disney-figurára hasonlít? Melyik híresség lenne a tökéletes párja? A Cambridge Analytica botránya és a szakértők figyelmeztetései ellenére az ilyen jellegű kvízek továbbra is népszerűek a közösségi hálózatokon – hívja fel a figyelmet a NordVPN. A vállalat néhány tippet tett közzé azzal kapcsolatban, mire érdemes odafigyelni.","shortLead":"Milyen pizza lenne? Melyik Disney-figurára hasonlít? Melyik híresség lenne a tökéletes párja? A Cambridge Analytica...","id":"20200302_facebook_kvizek_veszelyei_adatlopas_nordvpn","image":"https://img2.hvg.hu/image.aspx?id=8a2b3762-7ef4-45bb-b4e1-85c7c147ff8e&view=ffdb5e3a-e632-4abc-b367-3d9b3bb5573b","index":0,"item":"568849e0-bc57-4759-80ef-52749f50ec64","keywords":null,"link":"/tudomany/20200302_facebook_kvizek_veszelyei_adatlopas_nordvpn","timestamp":"2020. március. 02. 09:33","title":"Kitöltött egy kvízt a Facebookon? Nézzen csak rá, akár nagyon is mellényúlhatott","trackingCode":"RELATED","c_isbrandchannel":false,"c_isbrandcontent":false,"c_isbrandstory":false,"c_isbrandcontentorbrandstory":false,"c_isbranded":false,"c_ishvg360article":false,"c_partnername":null,"c_partnerlogo":"00000000-0000-0000-0000-000000000000","c_partnertag":null},{"available":true,"c_guid":"2187eee4-cb14-44e9-8bea-3b00bca7bd41","c_author":"hvg.hu","category":"kultura","description":"Zaklatási történet, happy enddel.","shortLead":"Zaklatási történet, happy enddel.","id":"20200302_Kicsufoltak_mert_szeret_olvasni_most_200_ezer_kovetoje_van_az_Instagramon","image":"https://img2.hvg.hu/image.aspx?id=2187eee4-cb14-44e9-8bea-3b00bca7bd41&view=ffdb5e3a-e632-4abc-b367-3d9b3bb5573b","index":0,"item":"904ff779-512e-4cab-9d05-b50ce852742c","keywords":null,"link":"/kultura/20200302_Kicsufoltak_mert_szeret_olvasni_most_200_ezer_kovetoje_van_az_Instagramon","timestamp":"2020. március. 02. 11:45","title":"Kicsúfolták, mert szeret olvasni, most 200 ezer követője van az Instagramon","trackingCode":"RELATED","c_isbrandchannel":false,"c_isbrandcontent":false,"c_isbrandstory":false,"c_isbrandcontentorbrandstory":false,"c_isbranded":false,"c_ishvg360article":false,"c_partnername":null,"c_partnerlogo":"00000000-0000-0000-0000-000000000000","c_partnertag":null},{"available":true,"c_guid":"a5219675-c0c2-497e-9c63-8145e959b6fa","c_author":"MTI","category":"vilag","description":"A karantén alá helyezett szállodában öt magyar is lakik, köztük egy gyermek. ","shortLead":"A karantén alá helyezett szállodában öt magyar is lakik, köztük egy gyermek. ","id":"20200301_olasz_vendeg_koronavirus_Tenerife_szalloda","image":"https://img2.hvg.hu/image.aspx?id=a5219675-c0c2-497e-9c63-8145e959b6fa&view=ffdb5e3a-e632-4abc-b367-3d9b3bb5573b","index":0,"item":"6538e2ec-9de4-449b-9051-852cf14830f5","keywords":null,"link":"/vilag/20200301_olasz_vendeg_koronavirus_Tenerife_szalloda","timestamp":"2020. március. 01. 18:10","title":"Újabb olasz hotelvendégnél mutatták ki a koronavírust Tenerifén","trackingCode":"RELATED","c_isbrandchannel":false,"c_isbrandcontent":false,"c_isbrandstory":false,"c_isbrandcontentorbrandstory":false,"c_isbranded":false,"c_ishvg360article":false,"c_partnername":null,"c_partnerlogo":"00000000-0000-0000-0000-000000000000","c_partnertag":null},{"available":true,"c_guid":"0890d634-2813-4ba1-9161-2e18ef2403e7","c_author":"HVG","category":"360","description":"Nagy rá a kabát, mondták róla, amikor két éve egyedüli indulóként az írországi Sinn Féin elnökévé választották. Mary Lou McDonald most azonban keményen visszavágott a kétkedőknek és esélyes a kormányfői posztra.","shortLead":"Nagy rá a kabát, mondták róla, amikor két éve egyedüli indulóként az írországi Sinn Féin elnökévé választották. Mary...","id":"202009_mary_lou_mcdonald_irkormanyfoaspirans","image":"https://img2.hvg.hu/image.aspx?id=0890d634-2813-4ba1-9161-2e18ef2403e7&view=ffdb5e3a-e632-4abc-b367-3d9b3bb5573b","index":0,"item":"bff8cea1-49f7-4236-a9c0-44bf88dbc71b","keywords":null,"link":"/360/202009_mary_lou_mcdonald_irkormanyfoaspirans","timestamp":"2020. március. 01. 12:15","title":"Már a pártelnökségre is kevésnek gondolták, most ő lehet az ír miniszterelnök ","trackingCode":"RELATED","c_isbrandchannel":false,"c_isbrandcontent":false,"c_isbrandstory":false,"c_isbrandcontentorbrandstory":false,"c_isbranded":false,"c_ishvg360article":true,"c_partnername":null,"c_partnerlogo":"00000000-0000-0000-0000-000000000000","c_partnertag":null},{"available":true,"c_guid":"ba60dda3-15cf-4b1a-8bff-a5f6d935fec9","c_author":"MTI","category":"vilag","description":"Külföldi hírügynökségek is megerősítették, hogy Kim Dzsong Un figyelemmel kísért pénteken egy tüzérségi hadgyakorlatot.\r

","shortLead":"Külföldi hírügynökségek is megerősítették, hogy Kim Dzsong Un figyelemmel kísért pénteken egy tüzérségi...","id":"20200302_Szoul_szerint_EszakKorea_ujabb_lovedeket_inditott_a_levegobe","image":"https://img2.hvg.hu/image.aspx?id=ba60dda3-15cf-4b1a-8bff-a5f6d935fec9&view=ffdb5e3a-e632-4abc-b367-3d9b3bb5573b","index":0,"item":"a23fa1e9-2516-4bbe-bef4-6949c830e6ee","keywords":null,"link":"/vilag/20200302_Szoul_szerint_EszakKorea_ujabb_lovedeket_inditott_a_levegobe","timestamp":"2020. március. 02. 06:03","title":"Szöul szerint Észak-Korea újabb lövedéket indított a levegőbe","trackingCode":"RELATED","c_isbrandchannel":false,"c_isbrandcontent":false,"c_isbrandstory":false,"c_isbrandcontentorbrandstory":false,"c_isbranded":false,"c_ishvg360article":false,"c_partnername":null,"c_partnerlogo":"00000000-0000-0000-0000-000000000000","c_partnertag":null},{"available":true,"c_guid":"d214f6ff-f267-49f4-bf90-0109e85ea057","c_author":"MTI","category":"tudomany","description":"Amerikai kutatók először fejlesztettek decentralizált algoritmust, amely segítheti az önvezető autókat a biztonságos navigálásban, abban hogy ne okozzanak balesetet, felesleges forgalmi torlódást.","shortLead":"Amerikai kutatók először fejlesztettek decentralizált algoritmust, amely segítheti az önvezető autókat a biztonságos...","id":"20200301_onvezeto_autok_navigacio_algoritmus_robotcsoport_onallo_dontes","image":"https://img2.hvg.hu/image.aspx?id=d214f6ff-f267-49f4-bf90-0109e85ea057&view=ffdb5e3a-e632-4abc-b367-3d9b3bb5573b","index":0,"item":"84b0d07f-d32c-4d32-87ff-e238170310ec","keywords":null,"link":"/tudomany/20200301_onvezeto_autok_navigacio_algoritmus_robotcsoport_onallo_dontes","timestamp":"2020. március. 01. 20:03","title":"Kísérlet robotokkal: nincs egyetlen vezér, mindegyik robot maga dönt","trackingCode":"RELATED","c_isbrandchannel":false,"c_isbrandcontent":false,"c_isbrandstory":false,"c_isbrandcontentorbrandstory":false,"c_isbranded":false,"c_ishvg360article":false,"c_partnername":null,"c_partnerlogo":"00000000-0000-0000-0000-000000000000","c_partnertag":null},{"available":true,"c_guid":"d52a5186-6b14-4873-ab12-40f7da25e76e","c_author":"hvg.hu","category":"tudomany","description":"Öt új nyelv került a Google Fordító nyelvkészletébe, amely a mostani frissítéssel együtt már 108 beszélt nyelvet képes megfejteni – jelentette be a Google. ","shortLead":"Öt új nyelv került a Google Fordító nyelvkészletébe, amely a mostani frissítéssel együtt már 108 beszélt nyelvet képes...","id":"20200302_google_fordito_nyelvek","image":"https://img2.hvg.hu/image.aspx?id=d52a5186-6b14-4873-ab12-40f7da25e76e&view=ffdb5e3a-e632-4abc-b367-3d9b3bb5573b","index":0,"item":"9a545b3e-ca4d-4058-81b7-29eb31f4a58b","keywords":null,"link":"/tudomany/20200302_google_fordito_nyelvek","timestamp":"2020. március. 02. 14:03","title":"Négy év után először új nyelvek kerültek a Google Fordítóba","trackingCode":"RELATED","c_isbrandchannel":false,"c_isbrandcontent":false,"c_isbrandstory":false,"c_isbrandcontentorbrandstory":false,"c_isbranded":false,"c_ishvg360article":false,"c_partnername":null,"c_partnerlogo":"00000000-0000-0000-0000-000000000000","c_partnertag":null}]