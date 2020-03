Szeretne azonnal értesülni a legfontosabb hírekről? Nem kérem Kérem

[{"available":true,"c_guid":"c3087d01-5382-4ef2-b02d-b1012f120e68","c_author":"HVG Könyvek","category":"hvgkonyvek","description":"Hogyan tanulták meg az emberek képzeletben előre látni olyan események láncolatát, amelyek még nem következtek be? – többek között e kérdésre is választ ad Daniel Gilbert pszichológiaprofesszor. Részlet a Rábukkanni a boldogságra című könyvből.","shortLead":"Hogyan tanulták meg az emberek képzeletben előre látni olyan események láncolatát, amelyek még nem következtek be? –...","id":"20200301_Agyunk_mely_reszevel_kepzeljuk_bele_magunkat_a_jovobe","image":"https://img2.hvg.hu/image.aspx?id=c3087d01-5382-4ef2-b02d-b1012f120e68&view=ffdb5e3a-e632-4abc-b367-3d9b3bb5573b","index":0,"item":"ecf96171-ab2e-4a15-a7e4-58cb9fc6356d","keywords":null,"link":"/hvgkonyvek/20200301_Agyunk_mely_reszevel_kepzeljuk_bele_magunkat_a_jovobe","timestamp":"2020. március. 01. 19:15","title":"Agyunk mely részével látunk bele a jövőbe?","trackingCode":"RELATED","c_isbrandchannel":false,"c_isbrandcontent":false,"c_isbrandstory":false,"c_isbrandcontentorbrandstory":false,"c_isbranded":false,"c_ishvg360article":false,"c_partnername":null,"c_partnerlogo":"00000000-0000-0000-0000-000000000000","c_partnertag":null},{"available":true,"c_guid":"17feb7a1-d05a-49ec-a69e-d30cf59bf86b","c_author":"hvg.hu","category":"vilag","description":"Az amerikai légitársaság április 24-ig felfüggesztette a New Yorkból és Miamiból Milánóba repülő járatát.","shortLead":"Az amerikai légitársaság április 24-ig felfüggesztette a New Yorkból és Miamiból Milánóba repülő járatát.","id":"20200301_Az_American_Airlines_legenysege_nem_volt_hajlando_Milanoba_repulni","image":"https://img2.hvg.hu/image.aspx?id=17feb7a1-d05a-49ec-a69e-d30cf59bf86b&view=ffdb5e3a-e632-4abc-b367-3d9b3bb5573b","index":0,"item":"d34cf341-0a5e-41fa-b0b8-2733c18be1be","keywords":null,"link":"/vilag/20200301_Az_American_Airlines_legenysege_nem_volt_hajlando_Milanoba_repulni","timestamp":"2020. március. 01. 10:23","title":"Törölték az American Airlines járatát, mert a legénység nem volt hajlandó Milánóba repülni","trackingCode":"RELATED","c_isbrandchannel":false,"c_isbrandcontent":false,"c_isbrandstory":false,"c_isbrandcontentorbrandstory":false,"c_isbranded":false,"c_ishvg360article":false,"c_partnername":null,"c_partnerlogo":"00000000-0000-0000-0000-000000000000","c_partnertag":null},{"available":true,"c_guid":"9ccdf5de-eea3-46ea-83a0-ca8cc2a1bbcd","c_author":"hvg.hu","category":"itthon","description":"A polgárok egy részében arra is elveszett a bizalom, hogy a koronavírus-járványt kezelni tudja-e a kormány - mondta a Demokratikus Koalíció elnöke a párt vasárnapi kongresszusán. ","shortLead":"A polgárok egy részében arra is elveszett a bizalom, hogy a koronavírus-járványt kezelni tudja-e a kormány - mondta...","id":"20200301_demokratikus_koalicio_gyurcsany_ferenc","image":"https://img2.hvg.hu/image.aspx?id=9ccdf5de-eea3-46ea-83a0-ca8cc2a1bbcd&view=ffdb5e3a-e632-4abc-b367-3d9b3bb5573b","index":0,"item":"ab4c233c-745f-4b4e-bc1e-55985268dd86","keywords":null,"link":"/itthon/20200301_demokratikus_koalicio_gyurcsany_ferenc","timestamp":"2020. március. 01. 12:12","title":"Gyurcsány Ferenc: Megrepedt a rezsim hatalmi szerkezete","trackingCode":"RELATED","c_isbrandchannel":false,"c_isbrandcontent":false,"c_isbrandstory":false,"c_isbrandcontentorbrandstory":false,"c_isbranded":false,"c_ishvg360article":false,"c_partnername":null,"c_partnerlogo":"00000000-0000-0000-0000-000000000000","c_partnertag":null},{"available":true,"c_guid":"01173b51-10bd-4a05-8d0f-c9c061a26711","c_author":"MTI","category":"vilag","description":"Ezrek vonultak utcára szombaton Podgoricában, hogy a decemberben elfogadott egyházügyi törvény ellen tiltakozzanak, mert a szerb ortodox hívek szerint a jogszabály az ortodox egyház ellen irányul.","shortLead":"Ezrek vonultak utcára szombaton Podgoricában, hogy a decemberben elfogadott egyházügyi törvény ellen tiltakozzanak...","id":"20200229_Ezrek_tuntetnek_Montenegroban_az_egyhazugyi_torveny_ellen","image":"https://img2.hvg.hu/image.aspx?id=01173b51-10bd-4a05-8d0f-c9c061a26711&view=ffdb5e3a-e632-4abc-b367-3d9b3bb5573b","index":0,"item":"b017b94c-6397-47e5-92c1-2187dfae9dde","keywords":null,"link":"/vilag/20200229_Ezrek_tuntetnek_Montenegroban_az_egyhazugyi_torveny_ellen","timestamp":"2020. február. 29. 18:20","title":"Ezrek tüntetnek Montenegróban az egyházügyi törvény ellen","trackingCode":"RELATED","c_isbrandchannel":false,"c_isbrandcontent":false,"c_isbrandstory":false,"c_isbrandcontentorbrandstory":false,"c_isbranded":false,"c_ishvg360article":false,"c_partnername":null,"c_partnerlogo":"00000000-0000-0000-0000-000000000000","c_partnertag":null},{"available":true,"c_guid":"25b35713-8704-4a8e-906d-d2b1f4542d95","c_author":"MTI/hvg.hu","category":"vilag","description":"A hírt menyasszonya jelentette be úgy, ahogy mostanában divatos: az Instagram oldalán.","shortLead":"A hírt menyasszonya jelentette be úgy, ahogy mostanában divatos: az Instagram oldalán.","id":"20200229_Gyereket_varnak_Boris_Johnsonek","image":"https://img2.hvg.hu/image.aspx?id=25b35713-8704-4a8e-906d-d2b1f4542d95&view=ffdb5e3a-e632-4abc-b367-3d9b3bb5573b","index":0,"item":"5d81c065-c4fa-41c9-8b8d-4041f4687669","keywords":null,"link":"/vilag/20200229_Gyereket_varnak_Boris_Johnsonek","timestamp":"2020. február. 29. 19:39","title":"Gyereket várnak Boris Johnsonék","trackingCode":"RELATED","c_isbrandchannel":false,"c_isbrandcontent":false,"c_isbrandstory":false,"c_isbrandcontentorbrandstory":false,"c_isbranded":false,"c_ishvg360article":false,"c_partnername":null,"c_partnerlogo":"00000000-0000-0000-0000-000000000000","c_partnertag":null},{"available":true,"c_guid":"eaf8cbbd-539f-49ae-9d01-5f91a22d607f","c_author":"Domány András","category":"itthon","description":"Miközben a Városliget miniszteri biztosa a fővárost vádolja azzal, hogy „zöldstopot” rendelt el, a kormány maga tolta ki három évvel a fapótlás és egy évvel a zöldfelület-kialakítás határidejét.\r

\r

","shortLead":"Miközben a Városliget miniszteri biztosa a fővárost vádolja azzal, hogy „zöldstopot” rendelt el, a kormány maga tolta...","id":"20200229_A_kormany_maga_halasztja_el_a_varosligeti_fapotlast","image":"https://img2.hvg.hu/image.aspx?id=eaf8cbbd-539f-49ae-9d01-5f91a22d607f&view=ffdb5e3a-e632-4abc-b367-3d9b3bb5573b","index":0,"item":"7c590cfb-d034-488f-91a9-28da0e884524","keywords":null,"link":"/itthon/20200229_A_kormany_maga_halasztja_el_a_varosligeti_fapotlast","timestamp":"2020. február. 29. 19:03","title":"A kormány maga halasztja el a városligeti fapótlást","trackingCode":"RELATED","c_isbrandchannel":false,"c_isbrandcontent":false,"c_isbrandstory":false,"c_isbrandcontentorbrandstory":false,"c_isbranded":false,"c_ishvg360article":false,"c_partnername":null,"c_partnerlogo":"00000000-0000-0000-0000-000000000000","c_partnertag":null},{"available":true,"c_guid":"9160aa0b-c9ad-41bc-a2ad-4b01d475be6a","c_author":"Bedő Iván","category":"360","description":"Visszaadták a babaruhát, avagy amikor az NDK-s gyerekholmi már se olcsón, se drágán nem volt jó. ","shortLead":"Visszaadták a babaruhát, avagy amikor az NDK-s gyerekholmi már se olcsón, se drágán nem volt jó. ","id":"20200229_Olcsobb_lett_az_NDK_turmixgep__Eljott_a_paradicsom_1990_februar_26","image":"https://img2.hvg.hu/image.aspx?id=9160aa0b-c9ad-41bc-a2ad-4b01d475be6a&view=ffdb5e3a-e632-4abc-b367-3d9b3bb5573b","index":0,"item":"cbca2b81-551d-414f-80e8-2709447afc2c","keywords":null,"link":"/360/20200229_Olcsobb_lett_az_NDK_turmixgep__Eljott_a_paradicsom_1990_februar_26","timestamp":"2020. február. 29. 17:00","title":"Olcsóbb lett az NDK-s turmixgép – \"Eljött a paradicsom\", 1990. február 26.","trackingCode":"RELATED","c_isbrandchannel":false,"c_isbrandcontent":false,"c_isbrandstory":false,"c_isbrandcontentorbrandstory":false,"c_isbranded":false,"c_ishvg360article":true,"c_partnername":null,"c_partnerlogo":"00000000-0000-0000-0000-000000000000","c_partnertag":null},{"available":true,"c_guid":"fb6ad4fe-542b-47c9-a752-35a77c40ba11","c_author":"hvg.hu","category":"vilag","description":"Már 90 000-en betegedtek meg a járványban világszerte.","shortLead":"Már 90 000-en betegedtek meg a járványban világszerte.","id":"20200302_Koronavirus_atlepte_a_3000et_a_halalos_esetek_szama","image":"https://img2.hvg.hu/image.aspx?id=fb6ad4fe-542b-47c9-a752-35a77c40ba11&view=ffdb5e3a-e632-4abc-b367-3d9b3bb5573b","index":0,"item":"b177247c-5f5b-4499-bfb3-46f6ea3dff08","keywords":null,"link":"/vilag/20200302_Koronavirus_atlepte_a_3000et_a_halalos_esetek_szama","timestamp":"2020. március. 02. 06:12","title":"Koronavírus: átlépte a 3000-et a halálos esetek száma","trackingCode":"RELATED","c_isbrandchannel":false,"c_isbrandcontent":false,"c_isbrandstory":false,"c_isbrandcontentorbrandstory":false,"c_isbranded":false,"c_ishvg360article":false,"c_partnername":null,"c_partnerlogo":"00000000-0000-0000-0000-000000000000","c_partnertag":null}]