[{"available":true,"c_guid":"9bbe8129-9a23-41cf-bc1c-688219dff279","c_author":"hvg.hu","category":"itthon","description":"45 ember neve sorakozik a listán. Takaró Mihály havi 480 ezer forintos díjazást kapott a közreműködéséért.","shortLead":"45 ember neve sorakozik a listán. Takaró Mihály havi 480 ezer forintos díjazást kapott a közreműködéséért.","id":"20200302_nat_oktatasi_hivatal_takaro_mihaly","image":"https://img2.hvg.hu/image.aspx?id=9bbe8129-9a23-41cf-bc1c-688219dff279&view=ffdb5e3a-e632-4abc-b367-3d9b3bb5573b","index":0,"item":"c492ff12-edaa-4899-a51b-15641b2e37e9","keywords":null,"link":"/itthon/20200302_nat_oktatasi_hivatal_takaro_mihaly","timestamp":"2020. március. 02. 15:52","title":"Nyilvánossá vált, kik dolgozták ki az új NAT-ot","trackingCode":"RELATED","c_isbrandchannel":false,"c_isbrandcontent":false,"c_isbrandstory":false,"c_isbrandcontentorbrandstory":false,"c_isbranded":false,"c_ishvg360article":false,"c_partnername":null,"c_partnerlogo":"00000000-0000-0000-0000-000000000000","c_partnertag":null},{"available":true,"c_guid":"0890d634-2813-4ba1-9161-2e18ef2403e7","c_author":"HVG","category":"360","description":"Nagy rá a kabát, mondták róla, amikor két éve egyedüli indulóként az írországi Sinn Féin elnökévé választották. Mary Lou McDonald most azonban keményen visszavágott a kétkedőknek és esélyes a kormányfői posztra.","shortLead":"Nagy rá a kabát, mondták róla, amikor két éve egyedüli indulóként az írországi Sinn Féin elnökévé választották. Mary...","id":"202009_mary_lou_mcdonald_irkormanyfoaspirans","image":"https://img2.hvg.hu/image.aspx?id=0890d634-2813-4ba1-9161-2e18ef2403e7&view=ffdb5e3a-e632-4abc-b367-3d9b3bb5573b","index":0,"item":"bff8cea1-49f7-4236-a9c0-44bf88dbc71b","keywords":null,"link":"/360/202009_mary_lou_mcdonald_irkormanyfoaspirans","timestamp":"2020. március. 01. 12:15","title":"Már a pártelnökségre is kevésnek gondolták, most ő lehet az ír miniszterelnök ","trackingCode":"RELATED","c_isbrandchannel":false,"c_isbrandcontent":false,"c_isbrandstory":false,"c_isbrandcontentorbrandstory":false,"c_isbranded":false,"c_ishvg360article":true,"c_partnername":null,"c_partnerlogo":"00000000-0000-0000-0000-000000000000","c_partnertag":null},{"available":true,"c_guid":"2d829781-39ba-4856-bce2-689678d8a6e9","c_author":"HVG Extra Pszichológia","category":"elet.pszichologiamagazin","description":"Egy szép dal, egy finom kávé vagy ellazító jógafoglalkozás – néhány dolog, ami sokat segíthet abban, hogy megtaláljuk magunkat egy-egy rossz időszakunkban. Szerencsére vannak, akik azért dolgoznak, hogy ilyenkor ne legyünk magunkra hagyva.","shortLead":"Egy szép dal, egy finom kávé vagy ellazító jógafoglalkozás – néhány dolog, ami sokat segíthet abban, hogy megtaláljuk...","id":"20200301_Szaloki_Agi_eletenergiaado","image":"https://img2.hvg.hu/image.aspx?id=2d829781-39ba-4856-bce2-689678d8a6e9&view=ffdb5e3a-e632-4abc-b367-3d9b3bb5573b","index":0,"item":"dc9804a2-82f2-41d8-a769-b5a7ed834aeb","keywords":null,"link":"/pszichologiamagazin/20200301_Szaloki_Agi_eletenergiaado","timestamp":"2020. március. 01. 20:15","title":"Szalóki Ági, életenergia-adó","trackingCode":"RELATED","c_isbrandchannel":false,"c_isbrandcontent":false,"c_isbrandstory":false,"c_isbrandcontentorbrandstory":false,"c_isbranded":false,"c_ishvg360article":false,"c_partnername":null,"c_partnerlogo":"00000000-0000-0000-0000-000000000000","c_partnertag":null},{"available":true,"c_guid":"c9956dac-a437-4719-8fc8-52061f1c046e","c_author":"hvg.hu","category":"cegauto","description":"A 19 éves endrefalvi fiatal majdnem tragédiát okozott.","shortLead":"A 19 éves endrefalvi fiatal majdnem tragédiát okozott.","id":"20200302_Tiz_honap_fegyhazat_kapott_egy_tini_aki_140nel_elozott_egy_belathatatlan_kanyarban","image":"https://img2.hvg.hu/image.aspx?id=c9956dac-a437-4719-8fc8-52061f1c046e&view=ffdb5e3a-e632-4abc-b367-3d9b3bb5573b","index":0,"item":"ca913b24-6a60-4ef0-a370-28e17b25b8ff","keywords":null,"link":"/cegauto/20200302_Tiz_honap_fegyhazat_kapott_egy_tini_aki_140nel_elozott_egy_belathatatlan_kanyarban","timestamp":"2020. március. 02. 14:26","title":"Tíz hónap fogházat kapott egy tini, aki 140-nel előzött egy beláthatatlan kanyarban","trackingCode":"RELATED","c_isbrandchannel":false,"c_isbrandcontent":false,"c_isbrandstory":false,"c_isbrandcontentorbrandstory":false,"c_isbranded":false,"c_ishvg360article":false,"c_partnername":null,"c_partnerlogo":"00000000-0000-0000-0000-000000000000","c_partnertag":null},{"available":true,"c_guid":"dcc3911f-c5d2-4073-b8b2-d7a751707304","c_author":"hvg.hu","category":"vilag","description":"A szlovákiai választásokat elbukták a magyar pártok.","shortLead":"A szlovákiai választásokat elbukták a magyar pártok.","id":"20200301_Bugar_Bela_lemond_a_Hid_elnoki_posztjarol_nem_lesz_magyar_part_a_szlovak_parlamentben","image":"https://img2.hvg.hu/image.aspx?id=dcc3911f-c5d2-4073-b8b2-d7a751707304&view=ffdb5e3a-e632-4abc-b367-3d9b3bb5573b","index":0,"item":"a750eb03-13da-4abe-9126-37cf86340236","keywords":null,"link":"/vilag/20200301_Bugar_Bela_lemond_a_Hid_elnoki_posztjarol_nem_lesz_magyar_part_a_szlovak_parlamentben","timestamp":"2020. március. 01. 08:40","title":"Bugár Béla lemond a Híd elnöki posztjáról, nem lesz magyar párt a szlovák parlamentben","trackingCode":"RELATED","c_isbrandchannel":false,"c_isbrandcontent":false,"c_isbrandstory":false,"c_isbrandcontentorbrandstory":false,"c_isbranded":false,"c_ishvg360article":false,"c_partnername":null,"c_partnerlogo":"00000000-0000-0000-0000-000000000000","c_partnertag":null},{"available":true,"c_guid":"ec2f3b5d-12da-4dec-81eb-8d7090801ceb","c_author":"Keresztes Imre","category":"360","description":"A több mint 40 ezer éves barlangi festmény a jelek szerint a monszunidőszak eltolódása és a környező cementgyárak pora miatt van végveszélyben. Pedig ez az egyik legrégebbi példája az ember figuratív képalkotásának és misztikus gondolkodásának.","shortLead":"A több mint 40 ezer éves barlangi festmény a jelek szerint a monszunidőszak eltolódása és a környező cementgyárak pora...","id":"202009__indonez_barlangrajz__44_ezer_ev__popcorndatalas__kobe_firkalva","image":"https://img2.hvg.hu/image.aspx?id=ec2f3b5d-12da-4dec-81eb-8d7090801ceb&view=ffdb5e3a-e632-4abc-b367-3d9b3bb5573b","index":0,"item":"813ed18c-eb89-4917-9cc0-e0f4ef662541","keywords":null,"link":"/360/202009__indonez_barlangrajz__44_ezer_ev__popcorndatalas__kobe_firkalva","timestamp":"2020. március. 02. 15:00","title":"A klímaváltozás pusztíthatja el a világ legrégebbi barlangrajzát Celebeszen","trackingCode":"RELATED","c_isbrandchannel":false,"c_isbrandcontent":false,"c_isbrandstory":false,"c_isbrandcontentorbrandstory":false,"c_isbranded":false,"c_ishvg360article":true,"c_partnername":null,"c_partnerlogo":"00000000-0000-0000-0000-000000000000","c_partnertag":null},{"available":true,"c_guid":"9cdee024-08c3-49c9-9d49-5c7125da68fe","c_author":"hvg.hu","category":"sport","description":"Nagyon jó formában készültek a két hét múlva esedékes szöuli gyorskorcsolyázó világbajnokságra, de az eseményt egyelőre biztosan nem rendezik meg.","shortLead":"Nagyon jó formában készültek a két hét múlva esedékes szöuli gyorskorcsolyázó világbajnokságra, de az eseményt egyelőre...","id":"20200301_A_koronavirus_Liu_Shaolin_Sandorek_terveit_is_keresztulhuzta","image":"https://img2.hvg.hu/image.aspx?id=9cdee024-08c3-49c9-9d49-5c7125da68fe&view=ffdb5e3a-e632-4abc-b367-3d9b3bb5573b","index":0,"item":"fba8715f-da94-4df2-8394-c8af33e28269","keywords":null,"link":"/sport/20200301_A_koronavirus_Liu_Shaolin_Sandorek_terveit_is_keresztulhuzta","timestamp":"2020. március. 01. 09:31","title":"A koronavírus Liu Shaolin Sándorék terveit is keresztülhúzta","trackingCode":"RELATED","c_isbrandchannel":false,"c_isbrandcontent":false,"c_isbrandstory":false,"c_isbrandcontentorbrandstory":false,"c_isbranded":false,"c_ishvg360article":false,"c_partnername":null,"c_partnerlogo":"00000000-0000-0000-0000-000000000000","c_partnertag":null},{"available":true,"c_guid":"efb3388b-e80f-4537-86a3-12b236ee5613","c_author":"hvg.hu","category":"tudomany","description":"Nagy hasznát veszik a szoftverfejlesztésben és terméktervezésben éppen úgy, mint az üzleti stratégiák kialakításánál, és mára egyre inkább a mindennapi életvezetésben is. Ez a design thinking, melynek alapjait ismerhetik meg csütörtökön a TEDxBudapestSalon résztvevői.","shortLead":"Nagy hasznát veszik a szoftverfejlesztésben és terméktervezésben éppen úgy, mint az üzleti stratégiák kialakításánál...","id":"20200302_tedxbudapestsalon_2020_designthinking","image":"https://img2.hvg.hu/image.aspx?id=efb3388b-e80f-4537-86a3-12b236ee5613&view=ffdb5e3a-e632-4abc-b367-3d9b3bb5573b","index":0,"item":"1bff6a37-db95-4563-9af7-171249c4e399","keywords":null,"link":"/tudomany/20200302_tedxbudapestsalon_2020_designthinking","timestamp":"2020. március. 02. 10:33","title":"5 lépés, hogy rövid idő alatt megoldást találjon a problémáira","trackingCode":"RELATED","c_isbrandchannel":false,"c_isbrandcontent":false,"c_isbrandstory":false,"c_isbrandcontentorbrandstory":false,"c_isbranded":false,"c_ishvg360article":false,"c_partnername":null,"c_partnerlogo":"00000000-0000-0000-0000-000000000000","c_partnertag":null}]