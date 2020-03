Szeretne azonnal értesülni a legfontosabb hírekről? Nem kérem Kérem

[{"available":true,"c_guid":"954c1793-15e1-4eff-9b7a-14ede4b91349","c_author":"hvg.hu","category":"itthon","description":"Újabb országgyűlési képviselő döntött úgy, hogy elhagyja a pártot. Bana Tibor a mandátumáról nem mond le, függetlenként folytatja.","shortLead":"Újabb országgyűlési képviselő döntött úgy, hogy elhagyja a pártot. Bana Tibor a mandátumáról nem mond le, függetlenként...","id":"20200302_Kilepett_a_Jobbikbol_a_part_volt_alelnoke","image":"https://img4.hvg.hu/image.aspx?id=954c1793-15e1-4eff-9b7a-14ede4b91349&view=ffdb5e3a-e632-4abc-b367-3d9b3bb5573b","index":0,"item":"866e9a17-076c-4911-9f3c-ed4a87842687","keywords":null,"link":"/itthon/20200302_Kilepett_a_Jobbikbol_a_part_volt_alelnoke","timestamp":"2020. március. 02. 17:37","title":"Kilépett a Jobbikból a párt volt alelnöke","trackingCode":"RELATED","c_isbrandchannel":false,"c_isbrandcontent":false,"c_isbrandstory":false,"c_isbrandcontentorbrandstory":false,"c_isbranded":false,"c_ishvg360article":false,"c_partnername":null,"c_partnerlogo":"00000000-0000-0000-0000-000000000000","c_partnertag":null},{"available":true,"c_guid":"b94ab641-fb50-4cb3-a2da-8d5aee8f0287","c_author":"hvg.hu","category":"kkv","description":"A rendezvényszervezés az adózási szempontból sem egyszerű: többféle szolgáltatást is magába foglal, a megrendelő felé mégis egységes szolgáltatásként jelenik meg. Az Adózóna átnézte, hogy mire érdemes figyelni a számlázásnál.","shortLead":"A rendezvényszervezés az adózási szempontból sem egyszerű: többféle szolgáltatást is magába foglal, a megrendelő felé...","id":"20200302_rendezvenyszervezes_ado_adozona","image":"https://img4.hvg.hu/image.aspx?id=b94ab641-fb50-4cb3-a2da-8d5aee8f0287&view=ffdb5e3a-e632-4abc-b367-3d9b3bb5573b","index":0,"item":"87221bcc-6fab-4dc4-87e3-df401e1de48c","keywords":null,"link":"/kkv/20200302_rendezvenyszervezes_ado_adozona","timestamp":"2020. március. 02. 14:29","title":"Nincsenek könnyű helyzetben a rendezvényszervezők, amikor adózniuk kell","trackingCode":"RELATED","c_isbrandchannel":false,"c_isbrandcontent":false,"c_isbrandstory":false,"c_isbrandcontentorbrandstory":false,"c_isbranded":false,"c_ishvg360article":false,"c_partnername":null,"c_partnerlogo":"00000000-0000-0000-0000-000000000000","c_partnertag":null},{"available":true,"c_guid":"611c23de-e778-4212-9553-4266ac8c44db","c_author":"hvg.hu","category":"kultura","description":"Kiosztották az idei Artisjus-díjakat.\r

\r

","shortLead":"Kiosztották az idei Artisjus-díjakat.\r

\r

","id":"20200302_Olah_Kalman_lett_az_ev_zeneszerzoje__megvannak_az_idei_Artisjusdijasok","image":"https://img4.hvg.hu/image.aspx?id=611c23de-e778-4212-9553-4266ac8c44db&view=ffdb5e3a-e632-4abc-b367-3d9b3bb5573b","index":0,"item":"b693d704-3a0c-4139-8d28-fa6a3b1f03c3","keywords":null,"link":"/kultura/20200302_Olah_Kalman_lett_az_ev_zeneszerzoje__megvannak_az_idei_Artisjusdijasok","timestamp":"2020. március. 02. 18:01","title":"Oláh Kálmán lett az év zeneszerzője – megvannak az idei Artisjus-díjasok","trackingCode":"RELATED","c_isbrandchannel":false,"c_isbrandcontent":false,"c_isbrandstory":false,"c_isbrandcontentorbrandstory":false,"c_isbranded":false,"c_ishvg360article":false,"c_partnername":null,"c_partnerlogo":"00000000-0000-0000-0000-000000000000","c_partnertag":null},{"available":true,"c_guid":"b223cd3b-6fe7-4205-ab10-f32867a81f93","c_author":"hvg.hu","category":"gazdasag","description":"Kilométerenként 600 millió forintból olyan út készült, amelyet tíz hónappal az átadása után kellett először javítani.","shortLead":"Kilométerenként 600 millió forintból olyan út készült, amelyet tíz hónappal az átadása után kellett először javítani.","id":"20200303_Foltozni_kellett_az_utat_amelyet_Lazar_Janosek_tavaly_adtak_at","image":"https://img4.hvg.hu/image.aspx?id=b223cd3b-6fe7-4205-ab10-f32867a81f93&view=ffdb5e3a-e632-4abc-b367-3d9b3bb5573b","index":0,"item":"843a8d88-12e0-47fc-bf79-6d441c81b3fb","keywords":null,"link":"/gazdasag/20200303_Foltozni_kellett_az_utat_amelyet_Lazar_Janosek_tavaly_adtak_at","timestamp":"2020. március. 03. 10:01","title":"Foltozni kellett az utat, amelyet Lázár Jánosék tavaly adtak át","trackingCode":"RELATED","c_isbrandchannel":false,"c_isbrandcontent":false,"c_isbrandstory":false,"c_isbrandcontentorbrandstory":false,"c_isbranded":false,"c_ishvg360article":false,"c_partnername":null,"c_partnerlogo":"00000000-0000-0000-0000-000000000000","c_partnertag":null},{"available":true,"c_guid":"713507dd-3999-4f1b-a03c-0095ca0adfd1","c_author":"hvg.hu","category":"itthon","description":"Támogatná Dobrev Klára miniszterelnök-jelöltségét Gyurcsány Ferenc, aki az ATV Egyenes beszéd című műsorában szólt a hozzájuk dezertált szocialista polgármesterekről is. Elárulta továbbá, hogy az MSZP három komplett vidéki szervezete szeretne hozzájuk csatlakozni, ő azonban minden erejét latba veti, hogy lebeszélje őket.","shortLead":"Támogatná Dobrev Klára miniszterelnök-jelöltségét Gyurcsány Ferenc, aki az ATV Egyenes beszéd című műsorában szólt...","id":"20200302_gyurcsany_ferenc_demokratikus_koalicio_magyar_szocialista_part_dobrev_klara","image":"https://img4.hvg.hu/image.aspx?id=713507dd-3999-4f1b-a03c-0095ca0adfd1&view=ffdb5e3a-e632-4abc-b367-3d9b3bb5573b","index":0,"item":"9ee48236-20c8-47d5-a28f-0ce7bde57962","keywords":null,"link":"/itthon/20200302_gyurcsany_ferenc_demokratikus_koalicio_magyar_szocialista_part_dobrev_klara","timestamp":"2020. március. 02. 21:35","title":"Gyurcsány: Három teljes szocialista szervezet akar átlépni hozzánk","trackingCode":"RELATED","c_isbrandchannel":false,"c_isbrandcontent":false,"c_isbrandstory":false,"c_isbrandcontentorbrandstory":false,"c_isbranded":false,"c_ishvg360article":false,"c_partnername":null,"c_partnerlogo":"00000000-0000-0000-0000-000000000000","c_partnertag":null},{"available":true,"c_guid":"b07f28f9-cfbe-4a92-8f2d-2dc0ef6aad95","c_author":"hvg.hu","category":"gazdasag","description":"A szavazók 55 százaléka azt szeretné, ha a belvárostól délre eső helyszínen épülne fel a Szentendrét Szigetmonostorral összekötő gyalogos-kerékpáros híd.","shortLead":"A szavazók 55 százaléka azt szeretné, ha a belvárostól délre eső helyszínen épülne fel a Szentendrét Szigetmonostorral...","id":"20200302_szentendre_szigetmonostor_eurovelo6_kerekparos_hid_szavazas","image":"https://img4.hvg.hu/image.aspx?id=b07f28f9-cfbe-4a92-8f2d-2dc0ef6aad95&view=ffdb5e3a-e632-4abc-b367-3d9b3bb5573b","index":0,"item":"ae7a4ec3-61aa-4a29-b9b6-55c206550202","keywords":null,"link":"/gazdasag/20200302_szentendre_szigetmonostor_eurovelo6_kerekparos_hid_szavazas","timestamp":"2020. március. 02. 22:29","title":"Elutasították a szentendreiek a kormány által erőltetett híd tervét","trackingCode":"RELATED","c_isbrandchannel":false,"c_isbrandcontent":false,"c_isbrandstory":false,"c_isbrandcontentorbrandstory":false,"c_isbranded":false,"c_ishvg360article":false,"c_partnername":null,"c_partnerlogo":"00000000-0000-0000-0000-000000000000","c_partnertag":null},{"available":true,"c_guid":"e0a0af4a-d21d-4dbd-9cb7-45792403bbca","c_author":"MTI","category":"gazdasag","description":"Az amerikai jegybank szerepét betöltő intézmény megpróbálja enyhíteni a koronavírus kedvezőtlen hatásait.","shortLead":"Az amerikai jegybank szerepét betöltő intézmény megpróbálja enyhíteni a koronavírus kedvezőtlen hatásait.","id":"20200303_Kamatot_csokkentett_az_amerikai_jegybank","image":"https://img4.hvg.hu/image.aspx?id=e0a0af4a-d21d-4dbd-9cb7-45792403bbca&view=ffdb5e3a-e632-4abc-b367-3d9b3bb5573b","index":0,"item":"c22e7354-eea8-4772-8baa-0a411cefdc47","keywords":null,"link":"/gazdasag/20200303_Kamatot_csokkentett_az_amerikai_jegybank","timestamp":"2020. március. 03. 17:17","title":"Megijedt a koronavírustól, kamatot csökkentett a Fed","trackingCode":"RELATED","c_isbrandchannel":false,"c_isbrandcontent":false,"c_isbrandstory":false,"c_isbrandcontentorbrandstory":false,"c_isbranded":false,"c_ishvg360article":false,"c_partnername":null,"c_partnerlogo":"00000000-0000-0000-0000-000000000000","c_partnertag":null},{"available":true,"c_guid":"33bbb776-5fd6-42e8-9a6e-52e4e066cd98","c_author":"HVG360","category":"kultura","description":"A tavaly a legjobb magyar dokumentumfilmnek választott Gettó Balboa keddtől látható a hvg360-on. A rendezőt és az egyik főszereplőt kérdeztük, hogyan találtak egymásra, és miért fontos a hátrányos helyzetű gyerekek felkarolása. ","shortLead":"A tavaly a legjobb magyar dokumentumfilmnek választott Gettó Balboa keddtől látható a hvg360-on. A rendezőt és az egyik...","id":"20200302_Getto_Balboa_dokumentumfilm_ajanlo","image":"https://img4.hvg.hu/image.aspx?id=33bbb776-5fd6-42e8-9a6e-52e4e066cd98&view=ffdb5e3a-e632-4abc-b367-3d9b3bb5573b","index":0,"item":"b2cd3c7d-cc99-4323-8e10-a0ac9061810c","keywords":null,"link":"/kultura/20200302_Getto_Balboa_dokumentumfilm_ajanlo","timestamp":"2020. március. 02. 18:30","title":"Szükségünk volt egy olyan történetre, ami motiválja a nehéz sorsú gyerekeket ","trackingCode":"RELATED","c_isbrandchannel":false,"c_isbrandcontent":false,"c_isbrandstory":false,"c_isbrandcontentorbrandstory":false,"c_isbranded":false,"c_ishvg360article":false,"c_partnername":null,"c_partnerlogo":"00000000-0000-0000-0000-000000000000","c_partnertag":null}]