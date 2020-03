Szeretne azonnal értesülni a legfontosabb hírekről? Nem kérem Kérem

[{"available":true,"c_guid":"59514cd0-795a-4b0c-8612-64c8c461d635","c_author":"hvg.hu","category":"tudomany","description":"Egy járvány idején kerülni kell az arcunkhoz, szánkhoz, szemünkhöz való nyúlkálást, amit a döntéshozók és egészségügyi szakemberek is hangsúlyoznak. Ezt azonban sokszor nekik sem sikerül betartani. Videó.","shortLead":"Egy járvány idején kerülni kell az arcunkhoz, szánkhoz, szemünkhöz való nyúlkálást, amit a döntéshozók és egészségügyi...","id":"20200306_kezmosas_arc_szem_orr_piszkalasa_koronavirus_jarvany_megelozese","image":"https://img4.hvg.hu/image.aspx?id=59514cd0-795a-4b0c-8612-64c8c461d635&view=ffdb5e3a-e632-4abc-b367-3d9b3bb5573b","index":0,"item":"1e5049bf-f2f4-4694-a9c6-d9f05a14a4f8","keywords":null,"link":"/tudomany/20200306_kezmosas_arc_szem_orr_piszkalasa_koronavirus_jarvany_megelozese","timestamp":"2020. március. 06. 08:44","title":"Tudja, mit ne csináljon egy koronavírus-járvány idején? Hát például ezt – videó","trackingCode":"RELATED","c_isbrandchannel":false,"c_isbrandcontent":false,"c_isbrandstory":false,"c_isbrandcontentorbrandstory":false,"c_isbranded":false,"c_ishvg360article":false,"c_partnername":null,"c_partnerlogo":"00000000-0000-0000-0000-000000000000","c_partnertag":null},{"available":true,"c_guid":"f0b4b7e7-ec71-4795-be8d-06c8091884d5","c_author":"hvg.hu","category":"itthon","description":"Több intézkedés is életbe lépett a Pécsi Tudományegyetemen a koronavírus miatt. Utazási tilalmat rendeltek el a dolgozóknak, az egyetem programjait pedig sorra mondják le.","shortLead":"Több intézkedés is életbe lépett a Pécsi Tudományegyetemen a koronavírus miatt. Utazási tilalmat rendeltek el...","id":"20200306_Teljes_kulfoldi_utazasi_tilalmat_rendeltek_el_a_pecsi_egyetemen","image":"https://img4.hvg.hu/image.aspx?id=f0b4b7e7-ec71-4795-be8d-06c8091884d5&view=ffdb5e3a-e632-4abc-b367-3d9b3bb5573b","index":0,"item":"6242731a-a2db-4f46-9a8c-d8c049181b1d","keywords":null,"link":"/itthon/20200306_Teljes_kulfoldi_utazasi_tilalmat_rendeltek_el_a_pecsi_egyetemen","timestamp":"2020. március. 06. 17:09","title":"Teljes külföldi utazási tilalmat rendeltek el a pécsi egyetemen","trackingCode":"RELATED","c_isbrandchannel":false,"c_isbrandcontent":false,"c_isbrandstory":false,"c_isbrandcontentorbrandstory":false,"c_isbranded":false,"c_ishvg360article":false,"c_partnername":null,"c_partnerlogo":"00000000-0000-0000-0000-000000000000","c_partnertag":null},{"available":true,"c_guid":"a5116177-1a6c-422d-9cdd-35f7fe9b44c8","c_author":"hvg.hu","category":"cegauto","description":"Jó néhány hétnyi késést követően mostantól már hazánkban is rendelhető az új generációs Golf.","shortLead":"Jó néhány hétnyi késést követően mostantól már hazánkban is rendelhető az új generációs Golf.","id":"20200306_vegre_hazankban_a_teljesen_uj_8as_vw_golf","image":"https://img4.hvg.hu/image.aspx?id=a5116177-1a6c-422d-9cdd-35f7fe9b44c8&view=ffdb5e3a-e632-4abc-b367-3d9b3bb5573b","index":0,"item":"48f0a2f2-346d-4420-884a-135bd73ea174","keywords":null,"link":"/cegauto/20200306_vegre_hazankban_a_teljesen_uj_8as_vw_golf","timestamp":"2020. március. 06. 09:21","title":"Már itthon is megvásárolható a teljesen új 8-as VW Golf","trackingCode":"RELATED","c_isbrandchannel":false,"c_isbrandcontent":false,"c_isbrandstory":false,"c_isbrandcontentorbrandstory":false,"c_isbranded":false,"c_ishvg360article":false,"c_partnername":null,"c_partnerlogo":"00000000-0000-0000-0000-000000000000","c_partnertag":null},{"available":true,"c_guid":"3b289f85-5062-4dc9-9e02-4e392a0e87d3","c_author":"hvg.hu","category":"kultura","description":"A kormány elfogadja az operatív törzs ajánlását és lemondja az eseményt.\r

","shortLead":"A kormány elfogadja az operatív törzs ajánlását és lemondja az eseményt.\r

","id":"20200307_koronavirus_marcius_15_kormany_operativ_torzs_kozponti_unnepseg","image":"https://img4.hvg.hu/image.aspx?id=3b289f85-5062-4dc9-9e02-4e392a0e87d3&view=ffdb5e3a-e632-4abc-b367-3d9b3bb5573b","index":0,"item":"314d86b5-b9f6-4685-9524-309094897e01","keywords":null,"link":"/kultura/20200307_koronavirus_marcius_15_kormany_operativ_torzs_kozponti_unnepseg","timestamp":"2020. március. 07. 16:11","title":"Kormány: Elmarad a március 15-i központi ünnepség","trackingCode":"RELATED","c_isbrandchannel":false,"c_isbrandcontent":false,"c_isbrandstory":false,"c_isbrandcontentorbrandstory":false,"c_isbranded":false,"c_ishvg360article":false,"c_partnername":null,"c_partnerlogo":"00000000-0000-0000-0000-000000000000","c_partnertag":null},{"available":true,"c_guid":"0e6fa0a5-fa24-4215-b73f-78c7ded81a2e","c_author":"MTI / hvg.hu","category":"tudomany","description":"Az eddigi legnagyobb felbontású panorámafelvételét készítette el a marsi felszínről az amerikai űrkutatási hivatal (NASA) Curiosity marsjárója.","shortLead":"Az eddigi legnagyobb felbontású panorámafelvételét készítette el a marsi felszínről az amerikai űrkutatási hivatal...","id":"20200306_curiosity_panorama_foto_marsrol","image":"https://img4.hvg.hu/image.aspx?id=0e6fa0a5-fa24-4215-b73f-78c7ded81a2e&view=ffdb5e3a-e632-4abc-b367-3d9b3bb5573b","index":0,"item":"0989cc52-4823-403c-af13-f86e7afb651f","keywords":null,"link":"/tudomany/20200306_curiosity_panorama_foto_marsrol","timestamp":"2020. március. 06. 08:03","title":"Ilyet még nem láthatott: 1,8 milliárd pixeles panorámafotót tett közzé a Marsról a NASA","trackingCode":"RELATED","c_isbrandchannel":false,"c_isbrandcontent":false,"c_isbrandstory":false,"c_isbrandcontentorbrandstory":false,"c_isbranded":false,"c_ishvg360article":false,"c_partnername":null,"c_partnerlogo":"00000000-0000-0000-0000-000000000000","c_partnertag":null},{"available":true,"c_guid":"369c1120-3dc8-47f5-8b7b-c52e2391073a","c_author":"hvg.hu","category":"itthon","description":"A szombati tájékoztatón elhangzott: Magyarország területén jelenleg 42 főt tartanak karanténban koronavírus gyanúja miatt.","shortLead":"A szombati tájékoztatón elhangzott: Magyarország területén jelenleg 42 főt tartanak karanténban koronavírus gyanúja...","id":"20200307_operativ_torzs_tajekoztato_koronavirus_marcius_15_unnepseg_karanten","image":"https://img4.hvg.hu/image.aspx?id=369c1120-3dc8-47f5-8b7b-c52e2391073a&view=ffdb5e3a-e632-4abc-b367-3d9b3bb5573b","index":0,"item":"dd6f9899-9b40-47aa-9565-37989fba5a99","keywords":null,"link":"/itthon/20200307_operativ_torzs_tajekoztato_koronavirus_marcius_15_unnepseg_karanten","timestamp":"2020. március. 07. 14:39","title":"Az operatív törzs szerint le kellene fújni a március 15-i ünnepséget a koronavírus miatt","trackingCode":"RELATED","c_isbrandchannel":false,"c_isbrandcontent":false,"c_isbrandstory":false,"c_isbrandcontentorbrandstory":false,"c_isbranded":false,"c_ishvg360article":false,"c_partnername":null,"c_partnerlogo":"00000000-0000-0000-0000-000000000000","c_partnertag":null},{"available":true,"c_guid":"89368250-d2f8-4dbc-87f1-b286640da1f4","c_author":"hvg.hu","category":"tudomany","description":"Egy különös kezdeményezésnek köszönhetően megtörténhet a kvázi-lehetetlen, Android futhat egy iPhone-on. Korábban úgy tűnt, ezt nem lehet megvalósítani a különféle hardver- és szoftverkorlátozások miatt, azonban mindenhol (még az Apple eszközein is) akadhat ilyen-olyan sebezhetőség.","shortLead":"Egy különös kezdeményezésnek köszönhetően megtörténhet a kvázi-lehetetlen, Android futhat egy iPhone-on. Korábban...","id":"20200306_project_sandcastle_android_for_iphone_beta","image":"https://img4.hvg.hu/image.aspx?id=89368250-d2f8-4dbc-87f1-b286640da1f4&view=ffdb5e3a-e632-4abc-b367-3d9b3bb5573b","index":0,"item":"f9621708-c104-45c7-a7e0-df5f458189fb","keywords":null,"link":"/tudomany/20200306_project_sandcastle_android_for_iphone_beta","timestamp":"2020. március. 06. 15:03","title":"Ez már szinte szentségtörés: Android futhat az iPhone-on","trackingCode":"RELATED","c_isbrandchannel":false,"c_isbrandcontent":false,"c_isbrandstory":false,"c_isbrandcontentorbrandstory":false,"c_isbranded":false,"c_ishvg360article":false,"c_partnername":null,"c_partnerlogo":"00000000-0000-0000-0000-000000000000","c_partnertag":null},{"available":true,"c_guid":"b92edf53-2840-442f-a751-b3c0e14149fc","c_author":"hvg.hu","category":"gazdasag","description":"Az elmúlt hónapok egyik legrosszabb adatát produkálta a magyar ipar, de a decemberi zuhanás után már szerény növekedéssel sikerült zárni a januárt.","shortLead":"Az elmúlt hónapok egyik legrosszabb adatát produkálta a magyar ipar, de a decemberi zuhanás után már szerény...","id":"20200306_Alig_javult_a_magyar_ipar_teljesitmenye_de_legalabb_nem_zuhan_tovabb","image":"https://img4.hvg.hu/image.aspx?id=b92edf53-2840-442f-a751-b3c0e14149fc&view=ffdb5e3a-e632-4abc-b367-3d9b3bb5573b","index":0,"item":"042b479a-c40a-4acd-8802-7f25c5a26c00","keywords":null,"link":"/gazdasag/20200306_Alig_javult_a_magyar_ipar_teljesitmenye_de_legalabb_nem_zuhan_tovabb","timestamp":"2020. március. 06. 10:38","title":"Alig javult a magyar ipar teljesítménye, de legalább nem zuhan tovább","trackingCode":"RELATED","c_isbrandchannel":false,"c_isbrandcontent":false,"c_isbrandstory":false,"c_isbrandcontentorbrandstory":false,"c_isbranded":false,"c_ishvg360article":false,"c_partnername":null,"c_partnerlogo":"00000000-0000-0000-0000-000000000000","c_partnertag":null}]