Szeretne azonnal értesülni a legfontosabb hírekről? Nem kérem Kérem

[{"available":true,"c_guid":"133c84c7-185e-41ab-9d8d-ca3ffd55e0af","c_author":"MTI","category":"tudomany","description":"Az ausztrál nyarak már kétszer olyan hosszúak, mint a telek a klímaváltozás okozta hőmérséklet-emelkedés nyomán – derült ki a meteorológiai adatok legfrissebb elemzéséből.","shortLead":"Az ausztrál nyarak már kétszer olyan hosszúak, mint a telek a klímaváltozás okozta hőmérséklet-emelkedés nyomán –...","id":"20200304_ausztralia_nyar_tel_hossza","image":"https://img3.hvg.hu/image.aspx?id=133c84c7-185e-41ab-9d8d-ca3ffd55e0af&view=ffdb5e3a-e632-4abc-b367-3d9b3bb5573b","index":0,"item":"38f081ed-81b2-4f63-91cb-e62f3586786b","keywords":null,"link":"/tudomany/20200304_ausztralia_nyar_tel_hossza","timestamp":"2020. március. 04. 09:03","title":"Íme a klímaváltozás hatása: Ausztráliában a nyarak már kétszer olyan hosszúak, mint a telek","trackingCode":"RELATED","c_isbrandchannel":false,"c_isbrandcontent":false,"c_isbrandstory":false,"c_isbrandcontentorbrandstory":false,"c_isbranded":false,"c_ishvg360article":false,"c_partnername":null,"c_partnerlogo":"00000000-0000-0000-0000-000000000000","c_partnertag":null},{"available":true,"c_guid":"de7b5637-e65c-461c-b78b-2350a040a85f","c_author":"hvg.hu","category":"kultura","description":"A Drive To Survive sikere után találtak még izgalmas történetet a sportágban.","shortLead":"A Drive To Survive sikere után találtak még izgalmas történetet a sportágban.","id":"20200305_Forma1es_legendarol_keszit_dokumentumfilmet_a_Netflix","image":"https://img3.hvg.hu/image.aspx?id=de7b5637-e65c-461c-b78b-2350a040a85f&view=ffdb5e3a-e632-4abc-b367-3d9b3bb5573b","index":0,"item":"a80af246-763c-4135-94f7-9541c6329b79","keywords":null,"link":"/kultura/20200305_Forma1es_legendarol_keszit_dokumentumfilmet_a_Netflix","timestamp":"2020. március. 05. 08:15","title":"Forma–1-es legendáról készít dokumentumfilmet a Netflix","trackingCode":"RELATED","c_isbrandchannel":false,"c_isbrandcontent":false,"c_isbrandstory":false,"c_isbrandcontentorbrandstory":false,"c_isbranded":false,"c_ishvg360article":false,"c_partnername":null,"c_partnerlogo":"00000000-0000-0000-0000-000000000000","c_partnertag":null},{"available":true,"c_guid":"670ddb49-2744-4c5e-8fba-a8ddb9fdfb5c","c_author":"Domány András","category":"gazdasag","description":"Trolik helyett elektromos buszok beszerzését támogatja a kormány Szegeden, de a korábban adott pénzt visszavette.","shortLead":"Trolik helyett elektromos buszok beszerzését támogatja a kormány Szegeden, de a korábban adott pénzt visszavette.","id":"20200304_Szeged_troli_helyett_villanybusz","image":"https://img3.hvg.hu/image.aspx?id=670ddb49-2744-4c5e-8fba-a8ddb9fdfb5c&view=ffdb5e3a-e632-4abc-b367-3d9b3bb5573b","index":0,"item":"ce4c9cb4-cbd3-4db9-a13f-6e28698908c1","keywords":null,"link":"/gazdasag/20200304_Szeged_troli_helyett_villanybusz","timestamp":"2020. március. 04. 08:09","title":"Szeged: troli helyett villanybusz","trackingCode":"RELATED","c_isbrandchannel":false,"c_isbrandcontent":false,"c_isbrandstory":false,"c_isbrandcontentorbrandstory":false,"c_isbranded":false,"c_ishvg360article":false,"c_partnername":null,"c_partnerlogo":"00000000-0000-0000-0000-000000000000","c_partnertag":null},{"available":true,"c_guid":"f384a6f1-d2ea-43d0-b249-cd8e83a3cec6","c_author":"hvg.hu","category":"itthon","description":"A világ 1368 felsőoktatási intézményét felsoroló listára tíz magyar egyetem fért fel. ","shortLead":"A világ 1368 felsőoktatási intézményét felsoroló listára tíz magyar egyetem fért fel. ","id":"20200304_vilag_legjobb_50_egyeteme_CEU","image":"https://img3.hvg.hu/image.aspx?id=f384a6f1-d2ea-43d0-b249-cd8e83a3cec6&view=ffdb5e3a-e632-4abc-b367-3d9b3bb5573b","index":0,"item":"1a156d26-0c83-4ee2-8290-c5d0ab68f3c1","keywords":null,"link":"/itthon/20200304_vilag_legjobb_50_egyeteme_CEU","timestamp":"2020. március. 04. 21:10","title":"Két tárgyból is a világ legjobb 50 egyeteme közé került a CEU","trackingCode":"RELATED","c_isbrandchannel":false,"c_isbrandcontent":false,"c_isbrandstory":false,"c_isbrandcontentorbrandstory":false,"c_isbranded":false,"c_ishvg360article":false,"c_partnername":null,"c_partnerlogo":"00000000-0000-0000-0000-000000000000","c_partnertag":null},{"available":true,"c_guid":"7caca9a3-af2c-4295-be6d-e69689e9ed55","c_author":"MTI / hvg.hu","category":"sport","description":"A dél-afrikai sportoló szerint Szun Jang eltiltásával győzött az igazság. Szerinte a riói olimpia 200 gyors számának aranyát neki kellene megkapnia.","shortLead":"A dél-afrikai sportoló szerint Szun Jang eltiltásával győzött az igazság. Szerinte a riói olimpia 200 gyors számának...","id":"20200304_chad_le_clos_szun_jang_uszas_olimpiai_arany","image":"https://img3.hvg.hu/image.aspx?id=7caca9a3-af2c-4295-be6d-e69689e9ed55&view=ffdb5e3a-e632-4abc-b367-3d9b3bb5573b","index":0,"item":"d81fa1ca-6063-43f6-b855-201a4d1731ee","keywords":null,"link":"/sport/20200304_chad_le_clos_szun_jang_uszas_olimpiai_arany","timestamp":"2020. március. 04. 15:04","title":"Chad Le Clos bejelentkezett a bukott kínai úszósztár aranyérméért","trackingCode":"RELATED","c_isbrandchannel":false,"c_isbrandcontent":false,"c_isbrandstory":false,"c_isbrandcontentorbrandstory":false,"c_isbranded":false,"c_ishvg360article":false,"c_partnername":null,"c_partnerlogo":"00000000-0000-0000-0000-000000000000","c_partnertag":null},{"available":true,"c_guid":"db629917-b42d-44a4-9131-9c9a5b1b5109","c_author":"hvg.hu","category":"kultura","description":"A koronavírus megnyomta az eladásokat, többször annyi fogy Albert Camus regényéből, mint tavaly.","shortLead":"A koronavírus megnyomta az eladásokat, többször annyi fogy Albert Camus regényéből, mint tavaly.","id":"20200304_koronavirus_albert_camus_pestis_fertozes","image":"https://img3.hvg.hu/image.aspx?id=db629917-b42d-44a4-9131-9c9a5b1b5109&view=ffdb5e3a-e632-4abc-b367-3d9b3bb5573b","index":0,"item":"05f17ddd-64b1-4da4-8a2c-bef8b80e922d","keywords":null,"link":"/kultura/20200304_koronavirus_albert_camus_pestis_fertozes","timestamp":"2020. március. 04. 11:18","title":"A koronavírus miatt veszik A pestist a franciák, de nagyon nézik a Fertőzést is","trackingCode":"RELATED","c_isbrandchannel":false,"c_isbrandcontent":false,"c_isbrandstory":false,"c_isbrandcontentorbrandstory":false,"c_isbranded":false,"c_ishvg360article":false,"c_partnername":null,"c_partnerlogo":"00000000-0000-0000-0000-000000000000","c_partnertag":null},{"available":true,"c_guid":"3a82ede7-a7d0-4316-a89a-7aa13b48a87d","c_author":"MTI","category":"vilag","description":"Egy korábban Németországban járt ember szervezetében mutatták ki a fertőzést.","shortLead":"Egy korábban Németországban járt ember szervezetében mutatták ki a fertőzést.","id":"20200304_koronavirus_fertozes_lengyelorszag","image":"https://img3.hvg.hu/image.aspx?id=3a82ede7-a7d0-4316-a89a-7aa13b48a87d&view=ffdb5e3a-e632-4abc-b367-3d9b3bb5573b","index":0,"item":"c8931508-a095-4b75-942f-c8cfadf288fb","keywords":null,"link":"/vilag/20200304_koronavirus_fertozes_lengyelorszag","timestamp":"2020. március. 04. 08:56","title":"Lengyelországban is megjelent a koronavírus","trackingCode":"RELATED","c_isbrandchannel":false,"c_isbrandcontent":false,"c_isbrandstory":false,"c_isbrandcontentorbrandstory":false,"c_isbranded":false,"c_ishvg360article":false,"c_partnername":null,"c_partnerlogo":"00000000-0000-0000-0000-000000000000","c_partnertag":null},{"available":true,"c_guid":"4c09804e-314d-41ef-b08e-db1617111902","c_author":"MTI","category":"sport","description":"A maranellói istálló és a sportág felügyeletét ellátó szervezet megállapodásra jutott, de a tartalmát titkolják. A riválisok felháborodtak.","shortLead":"A maranellói istálló és a sportág felügyeletét ellátó szervezet megállapodásra jutott, de a tartalmát titkolják...","id":"20200304_ferrari_titkos_paktum_forma1","image":"https://img3.hvg.hu/image.aspx?id=4c09804e-314d-41ef-b08e-db1617111902&view=ffdb5e3a-e632-4abc-b367-3d9b3bb5573b","index":0,"item":"5e37f86e-9bd4-40b0-8654-d7a38f0da36b","keywords":null,"link":"/sport/20200304_ferrari_titkos_paktum_forma1","timestamp":"2020. március. 04. 18:21","title":"A Ferrari és az FIA titkolózása jókora balhét kavart a Forma–1-ben","trackingCode":"RELATED","c_isbrandchannel":false,"c_isbrandcontent":false,"c_isbrandstory":false,"c_isbrandcontentorbrandstory":false,"c_isbranded":false,"c_ishvg360article":false,"c_partnername":null,"c_partnerlogo":"00000000-0000-0000-0000-000000000000","c_partnertag":null}]