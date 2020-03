Szeretne azonnal értesülni a legfontosabb hírekről? Nem kérem Kérem

[{"available":true,"c_guid":"219a956b-e038-4941-ae19-4b344de51b0e","c_author":"hvg.hu","category":"kultura","description":"Zajlik az előkészítés. ","shortLead":"Zajlik az előkészítés. ","id":"20200305_Dalfutar_uj_evad_Hajos_Andras","image":"https://img2.hvg.hu/image.aspx?id=219a956b-e038-4941-ae19-4b344de51b0e&view=ffdb5e3a-e632-4abc-b367-3d9b3bb5573b","index":0,"item":"e0742b20-4d56-4b51-9b54-233faa29a943","keywords":null,"link":"/kultura/20200305_Dalfutar_uj_evad_Hajos_Andras","timestamp":"2020. március. 05. 14:37","title":"Ismét beindul a slágergyár, jön a Dalfutár új évadja","trackingCode":"RELATED","c_isbrandchannel":false,"c_isbrandcontent":false,"c_isbrandstory":false,"c_isbrandcontentorbrandstory":false,"c_isbranded":false,"c_ishvg360article":false,"c_partnername":null,"c_partnerlogo":"00000000-0000-0000-0000-000000000000","c_partnertag":null},{"available":true,"c_guid":"0507b79a-b537-4b36-a567-850156e6005a","c_author":"Kiricsi Gábor","category":"vilag","description":"Kritikus hét kezdődött az észak-olasz koronavírus-járványban, most kiderül, hogy robbanásszerűen megnő-e a fertőzöttek száma, vagy sikerül kontroll alatt tartani a fertőzés terjedését annyira, hogy ne roppanjanak össze a kórházak. A kormány legfrissebb döntésével bezárja az ország összes iskoláját. Ez már nagyon nem olyan, mint egy influenza.","shortLead":"Kritikus hét kezdődött az észak-olasz koronavírus-járványban, most kiderül, hogy robbanásszerűen megnő-e a fertőzöttek...","id":"20200304_Most_mar_az_a_kerdes_hogy_sikerule_megmenteni_Milanot","image":"https://img2.hvg.hu/image.aspx?id=0507b79a-b537-4b36-a567-850156e6005a&view=ffdb5e3a-e632-4abc-b367-3d9b3bb5573b","index":0,"item":"311eea71-6240-4438-a9ba-bc1da96ae721","keywords":null,"link":"/vilag/20200304_Most_mar_az_a_kerdes_hogy_sikerule_megmenteni_Milanot","timestamp":"2020. március. 04. 14:55","title":"Most dől el az is, hogy sikerül-e megmenteni Milánót","trackingCode":"RELATED","c_isbrandchannel":false,"c_isbrandcontent":false,"c_isbrandstory":false,"c_isbrandcontentorbrandstory":false,"c_isbranded":false,"c_ishvg360article":false,"c_partnername":null,"c_partnerlogo":"00000000-0000-0000-0000-000000000000","c_partnertag":null},{"available":true,"c_guid":"b585c352-0713-4018-97cf-6d7a1bfd6c4e","c_author":"hvg.hu","category":"itthon","description":"Járványveszély esetén felfüggeszthető a bölcsődék, óvodák, iskolák működése, de a tömegközlekedés is korlátozható vagy akár teljesen meg is tiltható. A Társaság a Szabadságjogokért összegyűjtötte, mi mindennel lehetne számolni, ha fertőző betegség söpörne végig az országon.","shortLead":"Járványveszély esetén felfüggeszthető a bölcsődék, óvodák, iskolák működése, de a tömegközlekedés is korlátozható vagy...","id":"20200304_jarvany_koronavirus_tarsasag_a_szabadsagjogokert_karanten","image":"https://img2.hvg.hu/image.aspx?id=b585c352-0713-4018-97cf-6d7a1bfd6c4e&view=ffdb5e3a-e632-4abc-b367-3d9b3bb5573b","index":0,"item":"fcfbbd77-75c9-431d-9b88-f7b7db447886","keywords":null,"link":"/itthon/20200304_jarvany_koronavirus_tarsasag_a_szabadsagjogokert_karanten","timestamp":"2020. március. 04. 15:53","title":"Jogi kisokos: így korlátozhatják az életét, ha járvány tör ki az országban","trackingCode":"RELATED","c_isbrandchannel":false,"c_isbrandcontent":false,"c_isbrandstory":false,"c_isbrandcontentorbrandstory":false,"c_isbranded":false,"c_ishvg360article":false,"c_partnername":null,"c_partnerlogo":"00000000-0000-0000-0000-000000000000","c_partnertag":null},{"available":true,"c_guid":"b0f005b1-0bfd-42dd-b3dd-45a655be6f36","c_author":"hvg.hu","category":"tudomany","description":"A Xiaomi Black Shark almárkája, amely kifejezetten a játékosokra kalibrált telefonokat készít, előállt a Black Shark 3-mal és a 3 Próval, a kettő között pedig papíron nincs túl sok különbség.","shortLead":"A Xiaomi Black Shark almárkája, amely kifejezetten a játékosokra kalibrált telefonokat készít, előállt a Black Shark...","id":"20200304_xiaomi_black_shark_3_pro_gamer_telefon","image":"https://img2.hvg.hu/image.aspx?id=b0f005b1-0bfd-42dd-b3dd-45a655be6f36&view=ffdb5e3a-e632-4abc-b367-3d9b3bb5573b","index":0,"item":"6c478790-b0d0-4ed3-a56c-645267f72706","keywords":null,"link":"/tudomany/20200304_xiaomi_black_shark_3_pro_gamer_telefon","timestamp":"2020. március. 04. 11:33","title":"12 GB RAM, óriási akkumulátor: megjött a Xiaomi új csúcsmobilja","trackingCode":"RELATED","c_isbrandchannel":false,"c_isbrandcontent":false,"c_isbrandstory":false,"c_isbrandcontentorbrandstory":false,"c_isbranded":false,"c_ishvg360article":false,"c_partnername":null,"c_partnerlogo":"00000000-0000-0000-0000-000000000000","c_partnertag":null},{"available":true,"c_guid":"9828fdd2-8f51-4783-bdb7-a8a7636ce890","c_author":"hvg.hu","category":"tudomany","description":"A WhatsApp fejlesztői az androidos béta kiadása után végre minden felhasználó számára elérhetővé tették a sötét módot.","shortLead":"A WhatsApp fejlesztői az androidos béta kiadása után végre minden felhasználó számára elérhetővé tették a sötét módot.","id":"20200304_whatsapp_sotet_mod_android_ios_applikacio_megjelenites","image":"https://img2.hvg.hu/image.aspx?id=9828fdd2-8f51-4783-bdb7-a8a7636ce890&view=ffdb5e3a-e632-4abc-b367-3d9b3bb5573b","index":0,"item":"d8008735-7582-4da2-8c01-37eee32f5a61","keywords":null,"link":"/tudomany/20200304_whatsapp_sotet_mod_android_ios_applikacio_megjelenites","timestamp":"2020. március. 04. 08:33","title":"WhatsAppot használ? Frissítsen rá, megérkezett a sötét mód","trackingCode":"RELATED","c_isbrandchannel":false,"c_isbrandcontent":false,"c_isbrandstory":false,"c_isbrandcontentorbrandstory":false,"c_isbranded":false,"c_ishvg360article":false,"c_partnername":null,"c_partnerlogo":"00000000-0000-0000-0000-000000000000","c_partnertag":null},{"available":true,"c_guid":"b585c352-0713-4018-97cf-6d7a1bfd6c4e","c_author":"MTI","category":"vilag","description":"Egy nap alatt 27-tel emelkedett a koronavírus áldozatainak száma Olaszországban.","shortLead":"Egy nap alatt 27-tel emelkedett a koronavírus áldozatainak száma Olaszországban.","id":"20200303_Mar_79en_haltak_meg_Olaszorszagban_a_koronavirus_miatt","image":"https://img2.hvg.hu/image.aspx?id=b585c352-0713-4018-97cf-6d7a1bfd6c4e&view=ffdb5e3a-e632-4abc-b367-3d9b3bb5573b","index":0,"item":"d95b005c-36e8-4aa3-b68a-7c48960c29c7","keywords":null,"link":"/vilag/20200303_Mar_79en_haltak_meg_Olaszorszagban_a_koronavirus_miatt","timestamp":"2020. március. 03. 18:52","title":"Már 79-en haltak meg Olaszországban a koronavírus miatt","trackingCode":"RELATED","c_isbrandchannel":false,"c_isbrandcontent":false,"c_isbrandstory":false,"c_isbrandcontentorbrandstory":false,"c_isbranded":false,"c_ishvg360article":false,"c_partnername":null,"c_partnerlogo":"00000000-0000-0000-0000-000000000000","c_partnertag":null},{"available":true,"c_guid":"b44ca2b7-f6ea-4b5c-9d75-113dcdb63fbb","c_author":"hvg.hu","category":"itthon","description":"A két fertőzött iráni közül az egyik a Szent István Egyetemre, másikuk a Semmelweis Egyetem gyógyszerészeti karára jár. A március 15-ei állami ünnepségekről legkésőbb kedden döntik el, lemondják-e. ","shortLead":"A két fertőzött iráni közül az egyik a Szent István Egyetemre, másikuk a Semmelweis Egyetem gyógyszerészeti karára jár...","id":"20200305_koronavirus_orban","image":"https://img2.hvg.hu/image.aspx?id=b44ca2b7-f6ea-4b5c-9d75-113dcdb63fbb&view=ffdb5e3a-e632-4abc-b367-3d9b3bb5573b","index":0,"item":"3464965d-ad0e-4f53-a65e-78faa980b8cd","keywords":null,"link":"/itthon/20200305_koronavirus_orban","timestamp":"2020. március. 05. 14:29","title":"Orbán Viktor: A Szent István Egyetemen tanul a másik fertőzött diák","trackingCode":"RELATED","c_isbrandchannel":false,"c_isbrandcontent":false,"c_isbrandstory":false,"c_isbrandcontentorbrandstory":false,"c_isbranded":false,"c_ishvg360article":false,"c_partnername":null,"c_partnerlogo":"00000000-0000-0000-0000-000000000000","c_partnertag":null},{"available":true,"c_guid":"35d48307-bcc1-4c9b-b9f5-8be5c9fade4d","c_author":"hvg.hu","category":"tudomany","description":"Valójában már egy évvel korábban felfedeztek egy olyan sebezhetőséget, ami sok millió androidos telefont tett és még most is tesz kiszolgáltatottá.","shortLead":"Valójában már egy évvel korábban felfedeztek egy olyan sebezhetőséget, ami sok millió androidos telefont tett és még...","id":"20200305_mediatek_su_lapkakeszletek_sebezhetosege_google_javitas","image":"https://img2.hvg.hu/image.aspx?id=35d48307-bcc1-4c9b-b9f5-8be5c9fade4d&view=ffdb5e3a-e632-4abc-b367-3d9b3bb5573b","index":0,"item":"94bba749-9874-4533-8513-1531a6b8408f","keywords":null,"link":"/tudomany/20200305_mediatek_su_lapkakeszletek_sebezhetosege_google_javitas","timestamp":"2020. március. 05. 09:03","title":"Hónapokon át kínos rés tátongott több millió androidos telefonon","trackingCode":"RELATED","c_isbrandchannel":false,"c_isbrandcontent":false,"c_isbrandstory":false,"c_isbrandcontentorbrandstory":false,"c_isbranded":false,"c_ishvg360article":false,"c_partnername":null,"c_partnerlogo":"00000000-0000-0000-0000-000000000000","c_partnertag":null}]