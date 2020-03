Szeretne azonnal értesülni a legfontosabb hírekről? Nem kérem Kérem

[{"available":true,"c_guid":"63e440ab-8d0b-4657-bc25-9a7bfae0eb6c","c_author":"hvg.hu","category":"kultura","description":"A színésznők szerint egyáltalán nem tapasztalható az a jó hangulat, amiről az igazgató beszélt.","shortLead":"A színésznők szerint egyáltalán nem tapasztalható az a jó hangulat, amiről az igazgató beszélt.","id":"20200312_vigszinhaz_halasz_borcsok","image":"https://img3.hvg.hu/image.aspx?id=63e440ab-8d0b-4657-bc25-9a7bfae0eb6c&view=ffdb5e3a-e632-4abc-b367-3d9b3bb5573b","index":0,"item":"66d310a8-e8cc-48c5-b17a-32baffd2a5eb","keywords":null,"link":"/kultura/20200312_vigszinhaz_halasz_borcsok","timestamp":"2020. március. 12. 21:25","title":"„Abban a pillanatban felállok, ha ő lesz az igazgató” - Börcsök Enikő és Halász Judit is megszólalt Eszenyiről","trackingCode":"RELATED","c_isbrandchannel":false,"c_isbrandcontent":false,"c_isbrandstory":false,"c_isbrandcontentorbrandstory":false,"c_isbranded":false,"c_ishvg360article":false,"c_partnername":null,"c_partnerlogo":"00000000-0000-0000-0000-000000000000","c_partnertag":null},{"available":true,"c_guid":"ffaae8ac-e08f-410c-9bed-2530dbb29b48","c_author":"MTI","category":"kkv","description":"Súlyos májkárosodás lépett fel az egyik betegnél, aki az Esmya nevű gyógyszert szedte.","shortLead":"Súlyos májkárosodás lépett fel az egyik betegnél, aki az Esmya nevű gyógyszert szedte.","id":"20200313_Felfuggesztettek_a_Richter_mehmioma_elleni_gyogyszerenek_forgalmazasat","image":"https://img3.hvg.hu/image.aspx?id=ffaae8ac-e08f-410c-9bed-2530dbb29b48&view=ffdb5e3a-e632-4abc-b367-3d9b3bb5573b","index":0,"item":"c6a1cae6-4cb6-4e67-b337-0ab45a6848cf","keywords":null,"link":"/kkv/20200313_Felfuggesztettek_a_Richter_mehmioma_elleni_gyogyszerenek_forgalmazasat","timestamp":"2020. március. 13. 16:57","title":"Felfüggesztették a Richter méhmióma elleni gyógyszerének forgalmazását","trackingCode":"RELATED","c_isbrandchannel":false,"c_isbrandcontent":false,"c_isbrandstory":false,"c_isbrandcontentorbrandstory":false,"c_isbranded":false,"c_ishvg360article":false,"c_partnername":null,"c_partnerlogo":"00000000-0000-0000-0000-000000000000","c_partnertag":null},{"available":true,"c_guid":"c8aa10b9-b79d-454a-ac4e-79d8c87b55e4","c_author":"hvg.hu","category":"cegauto","description":"Az autópályák új királyának ígérkezik ez a kereken 1 000 Nm nyomatékú motorral szerelt új Flying Spur.","shortLead":"Az autópályák új királyának ígérkezik ez a kereken 1 000 Nm nyomatékú motorral szerelt új Flying Spur.","id":"20200313_veszjosloan_sotet_a_710_loeros_uj_bentley_flying_spur_luxusszedan","image":"https://img3.hvg.hu/image.aspx?id=c8aa10b9-b79d-454a-ac4e-79d8c87b55e4&view=ffdb5e3a-e632-4abc-b367-3d9b3bb5573b","index":0,"item":"63a11f70-43af-49a8-bd6b-6691ac2a9b13","keywords":null,"link":"/cegauto/20200313_veszjosloan_sotet_a_710_loeros_uj_bentley_flying_spur_luxusszedan","timestamp":"2020. március. 13. 07:59","title":"Vészjóslóan sötét a 710 lóerős új Bentley luxusszedán","trackingCode":"RELATED","c_isbrandchannel":false,"c_isbrandcontent":false,"c_isbrandstory":false,"c_isbrandcontentorbrandstory":false,"c_isbranded":false,"c_ishvg360article":false,"c_partnername":null,"c_partnerlogo":"00000000-0000-0000-0000-000000000000","c_partnertag":null},{"available":true,"c_guid":"d136952c-d820-439e-b5db-0236aac8c7a5","c_author":"hvg.hu","category":"elet","description":"Kézműves termék. Az ebolás plüss már nem menő.","shortLead":"Kézműves termék. Az ebolás plüss már nem menő.","id":"20200313_Ha_nincs_koronavirusa_vehet_maganak_horgoltat","image":"https://img3.hvg.hu/image.aspx?id=d136952c-d820-439e-b5db-0236aac8c7a5&view=ffdb5e3a-e632-4abc-b367-3d9b3bb5573b","index":0,"item":"14702eaa-a14a-4b9c-967b-c94941ae8879","keywords":null,"link":"/elet/20200313_Ha_nincs_koronavirusa_vehet_maganak_horgoltat","timestamp":"2020. március. 13. 10:39","title":"Már horgolt koronavírus plüsst is lehet venni","trackingCode":"RELATED","c_isbrandchannel":false,"c_isbrandcontent":false,"c_isbrandstory":false,"c_isbrandcontentorbrandstory":false,"c_isbranded":false,"c_ishvg360article":false,"c_partnername":null,"c_partnerlogo":"00000000-0000-0000-0000-000000000000","c_partnertag":null},{"available":true,"c_guid":"98583523-0096-4af7-b745-d0434e568747","c_author":"hvg.hu","category":"kultura","description":"Igaz, ez még kevés ahhoz, hogy leváltsák az eddigi igazgatót. ","shortLead":"Igaz, ez még kevés ahhoz, hogy leváltsák az eddigi igazgatót. ","id":"20200311_Vigszinhaz_tarsulatanak_96a_Eszenyi_Eniko_ellen_szavazott","image":"https://img3.hvg.hu/image.aspx?id=98583523-0096-4af7-b745-d0434e568747&view=ffdb5e3a-e632-4abc-b367-3d9b3bb5573b","index":0,"item":"8c10a0fb-aebb-468e-ad3d-7791c2d3f406","keywords":null,"link":"/kultura/20200311_Vigszinhaz_tarsulatanak_96a_Eszenyi_Eniko_ellen_szavazott","timestamp":"2020. március. 11. 21:22","title":"A Vígszínház társulatának 96%-a Eszenyi Enikő ellen szavazott","trackingCode":"RELATED","c_isbrandchannel":false,"c_isbrandcontent":false,"c_isbrandstory":false,"c_isbrandcontentorbrandstory":false,"c_isbranded":false,"c_ishvg360article":false,"c_partnername":null,"c_partnerlogo":"00000000-0000-0000-0000-000000000000","c_partnertag":null},{"available":true,"c_guid":"a362a219-9c39-4146-ab92-e654cd38aa4b","c_author":"Parászka Boróka","category":"360","description":"Nagyhatalmi küzdelem játékszerévé vált több tízezer ember a legújabb menekültválságban. Tudják, hogy továbbjutásukról politikusok alkuja dönt, ők mégis nekimennek a kerítésnek újra meg újra, míg egyszer lyukat nem találnak rajta – tapasztalta a katonák által körülzárt senki földjén a HVG kiküldött tudósítója.\r

","shortLead":"Nagyhatalmi küzdelem játékszerévé vált több tízezer ember a legújabb menekültválságban. Tudják, hogy továbbjutásukról...","id":"20200311_Torokgorog_valsag_ver_verejtek_konnygaz","image":"https://img3.hvg.hu/image.aspx?id=a362a219-9c39-4146-ab92-e654cd38aa4b&view=ffdb5e3a-e632-4abc-b367-3d9b3bb5573b","index":0,"item":"bfec54c2-b93c-4a75-9634-4c5c304bce52","keywords":null,"link":"/360/20200311_Torokgorog_valsag_ver_verejtek_konnygaz","timestamp":"2020. március. 12. 07:00","title":"Vér, verejték, könnygáz: helyszíni riport a török–görög határról ","trackingCode":"RELATED","c_isbrandchannel":false,"c_isbrandcontent":false,"c_isbrandstory":false,"c_isbrandcontentorbrandstory":false,"c_isbranded":false,"c_ishvg360article":true,"c_partnername":null,"c_partnerlogo":"00000000-0000-0000-0000-000000000000","c_partnertag":null},{"available":true,"c_guid":"2c1bf4c6-6527-4d02-9517-28da80bbc2db","c_author":"hvg.hu","category":"itthon","description":"A március 15-i tömegrendezvényeket már korábban lemondták.","shortLead":"A március 15-i tömegrendezvényeket már korábban lemondták.","id":"20200312_Elhalasztjak_a_Kossuthdijak_atadasat_a_koronavirus_miatt","image":"https://img3.hvg.hu/image.aspx?id=2c1bf4c6-6527-4d02-9517-28da80bbc2db&view=ffdb5e3a-e632-4abc-b367-3d9b3bb5573b","index":0,"item":"d179c117-8b0f-481c-b6b6-b7e41762ecc3","keywords":null,"link":"/itthon/20200312_Elhalasztjak_a_Kossuthdijak_atadasat_a_koronavirus_miatt","timestamp":"2020. március. 12. 13:56","title":"Elhalasztják a Kossuth-díjak átadását a koronavírus miatt","trackingCode":"RELATED","c_isbrandchannel":false,"c_isbrandcontent":false,"c_isbrandstory":false,"c_isbrandcontentorbrandstory":false,"c_isbranded":false,"c_ishvg360article":false,"c_partnername":null,"c_partnerlogo":"00000000-0000-0000-0000-000000000000","c_partnertag":null},{"available":true,"c_guid":"172faaf7-c1bc-4759-9181-ca06db152c41","c_author":"hvg.hu","category":"itthon","description":"Lakást és pénzt is kapott az idős férfitól, de nem merte neki elmondani, hogy mindent eladott, és erotikus filmekben kezdett szerepelni. ","shortLead":"Lakást és pénzt is kapott az idős férfitól, de nem merte neki elmondani, hogy mindent eladott, és erotikus filmekben...","id":"20200313_borton_pornoszinesz_megolte_nagyapjat","image":"https://img3.hvg.hu/image.aspx?id=172faaf7-c1bc-4759-9181-ca06db152c41&view=ffdb5e3a-e632-4abc-b367-3d9b3bb5573b","index":0,"item":"f0af5498-5d32-434b-9cda-37e1e1375cd9","keywords":null,"link":"/itthon/20200313_borton_pornoszinesz_megolte_nagyapjat","timestamp":"2020. március. 13. 15:45","title":"Tizenegy év börtönt kapott a pornószínész, aki megölte a nagyapját","trackingCode":"RELATED","c_isbrandchannel":false,"c_isbrandcontent":false,"c_isbrandstory":false,"c_isbrandcontentorbrandstory":false,"c_isbranded":false,"c_ishvg360article":false,"c_partnername":null,"c_partnerlogo":"00000000-0000-0000-0000-000000000000","c_partnertag":null}]