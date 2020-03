Szeretne azonnal értesülni a legfontosabb hírekről? Nem kérem Kérem

[{"available":true,"c_guid":"9524bb27-eb24-4e1c-b2b8-097a9059858c","c_author":"hvg.hu","category":"itthon","description":"A Szent János Kórházban 16 dolgozó került kapcsolatba azzal a tüdőgyulladással kezelt nővel, akiről később kiderült, hogy koronavírus-fertőzése van. Egy embert a Szent László Kórház karanténjába helyeztek, többeket otthoni karanténra kértek. ","shortLead":"A Szent János Kórházban 16 dolgozó került kapcsolatba azzal a tüdőgyulladással kezelt nővel, akiről később kiderült...","id":"20200313_janos_korhaz_koronavirus_apolo_orvos","image":"https://img2.hvg.hu/image.aspx?id=9524bb27-eb24-4e1c-b2b8-097a9059858c&view=ffdb5e3a-e632-4abc-b367-3d9b3bb5573b","index":0,"item":"bad6d8f6-917b-476d-b269-7d98ca99bd6d","keywords":null,"link":"/itthon/20200313_janos_korhaz_koronavirus_apolo_orvos","timestamp":"2020. március. 13. 16:24","title":"Kórházi karanténba került a Szent János Kórház egyik dolgozója","trackingCode":"RELATED","c_isbrandchannel":false,"c_isbrandcontent":false,"c_isbrandstory":false,"c_isbrandcontentorbrandstory":false,"c_isbranded":false,"c_ishvg360article":false,"c_partnername":null,"c_partnerlogo":"00000000-0000-0000-0000-000000000000","c_partnertag":null},{"available":true,"c_guid":"20da4626-90c3-4452-8c53-920c9b2aa94a","c_author":"Csatlós Hanna","category":"kultura","description":"A Gyűrűk Urára, a Harry Potterre vagy a Csillagok háborújára csak ritkán gondolunk úgy, hogy ezek tanmesék lennének, pedig van egy afféle beavatási jellegük is. A fantasy filmek felkészítik a fiatal nézőiket a felnőtté válásra, a társadalmi beilleszkedésre. A hvg.hu filmes műfajokat bemutató sorozatának 6. részében Kránicz Bence filmesztéta és Lichter Péter filmrendező segítségével a fantasztikus filmek univerzumába hoppanálunk. ","shortLead":"A Gyűrűk Urára, a Harry Potterre vagy a Csillagok háborújára csak ritkán gondolunk úgy, hogy ezek tanmesék lennének...","id":"20200312_Segit_felnotte_valni_es_felelossegvallalasra_tanit_a_Harry_Potter__Filmes_kisokos_a_hvghun","image":"https://img2.hvg.hu/image.aspx?id=20da4626-90c3-4452-8c53-920c9b2aa94a&view=ffdb5e3a-e632-4abc-b367-3d9b3bb5573b","index":0,"item":"815a0254-a771-47b7-8858-da5d1a28a332","keywords":null,"link":"/kultura/20200312_Segit_felnotte_valni_es_felelossegvallalasra_tanit_a_Harry_Potter__Filmes_kisokos_a_hvghun","timestamp":"2020. március. 12. 19:45","title":"Receptre kellene felírni a Harry Pottert és a Csillagok háborúját pubertáskorban - Filmes kisokos a hvg.hu-n","trackingCode":"RELATED","c_isbrandchannel":false,"c_isbrandcontent":false,"c_isbrandstory":false,"c_isbrandcontentorbrandstory":false,"c_isbranded":false,"c_ishvg360article":false,"c_partnername":null,"c_partnerlogo":"00000000-0000-0000-0000-000000000000","c_partnertag":null},{"available":true,"c_guid":"3cac1df9-5e4f-4f01-bd21-c34ce5347941","c_author":"MTI","category":"vilag","description":"Az alsósoknak a köztelevízió közvetíti majd a tananyagot, a többiek távoktatásban részesülnek majd, úgynevezett virtuális osztálytermeken keresztül.\r

","shortLead":"Az alsósoknak a köztelevízió közvetíti majd a tananyagot, a többiek távoktatásban részesülnek majd, úgynevezett...","id":"20200313_Horvatorszag_iskolabezaras_koronavirus","image":"https://img2.hvg.hu/image.aspx?id=3cac1df9-5e4f-4f01-bd21-c34ce5347941&view=ffdb5e3a-e632-4abc-b367-3d9b3bb5573b","index":0,"item":"cab5b01a-705d-4eab-b5c2-a25d81cc7fe7","keywords":null,"link":"/vilag/20200313_Horvatorszag_iskolabezaras_koronavirus","timestamp":"2020. március. 13. 17:55","title":"Horvátországban az iskolákat és az óvodákat is bezárják a koronavírus miatt","trackingCode":"RELATED","c_isbrandchannel":false,"c_isbrandcontent":false,"c_isbrandstory":false,"c_isbrandcontentorbrandstory":false,"c_isbranded":false,"c_ishvg360article":false,"c_partnername":null,"c_partnerlogo":"00000000-0000-0000-0000-000000000000","c_partnertag":null},{"available":true,"c_guid":"0d2d974a-6357-4755-b0bd-1af3e8df230c","c_author":"hvg.hu","category":"itthon","description":"Közveszéllyel fenyegetett.","shortLead":"Közveszéllyel fenyegetett.","id":"20200313_Ujabb_alhirgyarosra_csaptak_le_a_rendorok","image":"https://img2.hvg.hu/image.aspx?id=0d2d974a-6357-4755-b0bd-1af3e8df230c&view=ffdb5e3a-e632-4abc-b367-3d9b3bb5573b","index":0,"item":"5e3b48e5-b8fd-4ae6-a1f4-bcd78a91f834","keywords":null,"link":"/itthon/20200313_Ujabb_alhirgyarosra_csaptak_le_a_rendorok","timestamp":"2020. március. 13. 08:26","title":"Újabb álhírgyárosra csaptak le a rendőrök","trackingCode":"RELATED","c_isbrandchannel":false,"c_isbrandcontent":false,"c_isbrandstory":false,"c_isbrandcontentorbrandstory":false,"c_isbranded":false,"c_ishvg360article":false,"c_partnername":null,"c_partnerlogo":"00000000-0000-0000-0000-000000000000","c_partnertag":null},{"available":true,"c_guid":"f35258e3-1253-463d-a8b9-98b0079f08a8","c_author":"hvg.hu","category":"itthon","description":"Már 16 ember szervezetében mutatták ki a kórokozót.","shortLead":"Már 16 ember szervezetében mutatták ki a kórokozót.","id":"20200312_koronavirus_fertozes_jarvany_karanten_magyarorszag","image":"https://img2.hvg.hu/image.aspx?id=f35258e3-1253-463d-a8b9-98b0079f08a8&view=ffdb5e3a-e632-4abc-b367-3d9b3bb5573b","index":0,"item":"6eb857ca-41fb-4cfc-aadf-db0c4efc7e69","keywords":null,"link":"/itthon/20200312_koronavirus_fertozes_jarvany_karanten_magyarorszag","timestamp":"2020. március. 12. 10:49","title":"Újabb három koronavírus-fertőzöttet azonosítottak Magyarországon","trackingCode":"RELATED","c_isbrandchannel":false,"c_isbrandcontent":false,"c_isbrandstory":false,"c_isbrandcontentorbrandstory":false,"c_isbranded":false,"c_ishvg360article":false,"c_partnername":null,"c_partnerlogo":"00000000-0000-0000-0000-000000000000","c_partnertag":null},{"available":true,"c_guid":"d01d23c5-de1f-4d7e-a6d2-92e62bfdab09","c_author":"MTI / hvg.hu","category":"itthon","description":"Senki sem sérült meg a balesetben.","shortLead":"Senki sem sérült meg a balesetben.","id":"20200312_Megfekeztek_a_tiszaujvarosi_tuzet","image":"https://img2.hvg.hu/image.aspx?id=d01d23c5-de1f-4d7e-a6d2-92e62bfdab09&view=ffdb5e3a-e632-4abc-b367-3d9b3bb5573b","index":0,"item":"16181b7c-3869-4a1a-a918-3f7d68fa6802","keywords":null,"link":"/itthon/20200312_Megfekeztek_a_tiszaujvarosi_tuzet","timestamp":"2020. március. 12. 21:37","title":"Megfékezték a tiszaújvárosi tüzet","trackingCode":"RELATED","c_isbrandchannel":false,"c_isbrandcontent":false,"c_isbrandstory":false,"c_isbrandcontentorbrandstory":false,"c_isbranded":false,"c_ishvg360article":false,"c_partnername":null,"c_partnerlogo":"00000000-0000-0000-0000-000000000000","c_partnertag":null},{"available":true,"c_guid":"b31ac4f5-a0c3-4e81-b278-bfa7b290a6e6","c_author":"T. R.","category":"itthon","description":"A miniszterelnök-helyettes azt is kérte, misézzenek gyakrabban.","shortLead":"A miniszterelnök-helyettes azt is kérte, misézzenek gyakrabban.","id":"20200312_Tobb_miset_kozvetit_a_kozmedia__megfogadtak_Semjen_Zsolt_tanacsat","image":"https://img2.hvg.hu/image.aspx?id=b31ac4f5-a0c3-4e81-b278-bfa7b290a6e6&view=ffdb5e3a-e632-4abc-b367-3d9b3bb5573b","index":0,"item":"5864ba0c-1170-4745-b05c-2efd4a593410","keywords":null,"link":"/itthon/20200312_Tobb_miset_kozvetit_a_kozmedia__megfogadtak_Semjen_Zsolt_tanacsat","timestamp":"2020. március. 12. 12:59","title":"Megfogadták Semjén Zsolt tanácsát: több misét közvetít a közmédia","trackingCode":"RELATED","c_isbrandchannel":false,"c_isbrandcontent":false,"c_isbrandstory":false,"c_isbrandcontentorbrandstory":false,"c_isbranded":false,"c_ishvg360article":false,"c_partnername":null,"c_partnerlogo":"00000000-0000-0000-0000-000000000000","c_partnertag":null},{"available":true,"c_guid":"98cb8840-254f-433c-91f3-1a4f658519f0","c_author":"hvg.hu","category":"elet","description":"A rendezvény júniusban lesz. ","shortLead":"A rendezvény júniusban lesz. ","id":"20200312_Elhalasztjak_a_HVG_Extra_Pszichologia_Szalont","image":"https://img2.hvg.hu/image.aspx?id=98cb8840-254f-433c-91f3-1a4f658519f0&view=ffdb5e3a-e632-4abc-b367-3d9b3bb5573b","index":0,"item":"eda8caa0-d504-4b10-abe3-eb3efb1f46f0","keywords":null,"link":"/elet/20200312_Elhalasztjak_a_HVG_Extra_Pszichologia_Szalont","timestamp":"2020. március. 12. 17:55","title":"Elhalasztják a HVG Extra Pszichológia Szalont","trackingCode":"RELATED","c_isbrandchannel":false,"c_isbrandcontent":false,"c_isbrandstory":false,"c_isbrandcontentorbrandstory":false,"c_isbranded":false,"c_ishvg360article":false,"c_partnername":null,"c_partnerlogo":"00000000-0000-0000-0000-000000000000","c_partnertag":null}]