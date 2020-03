Szeretne azonnal értesülni a legfontosabb hírekről? Nem kérem Kérem

Angliában pedig a labdarúgó Premier League összecsapásait április 4-ig elhalasztják. Minden jövő heti európai kupameccset lefújtak a járvány miatt Átalakította magyarországi áramüzletágát a német E.On, amivel előkészítette a részleges értékesítést – az egyik vevőjelölt Mészáros Lőrinc tőzsdei cége, az Opus Global. Megágyazott Mészárosnak az E.On, viheti az e-töltőket Hogy ne csökkenjen a versenyek száma, a tavaszi magyar futamokat nyáron Spanyolországban pótolják majd be. Elmarad a Hungaroringen Micheliszék WTCR futama A Pedagógusok Demokratikus Szakszervezete szerint be kell zárni a közoktatási, köznevelési intézményeket. A közvéleményt megtévesztőnek és pánikkeltőnek tartják Gulyás Gergely szerdai állítását a tanév esetleges megismétléséről. PDSZ: Igenis be kell zárni az iskolákat! Fizetett szabadságot követelnek a tanároknak. MSZP: Lehet rövidebb a tanév a járvány miatt Egy milánói kutatócsoport eredményei szerint nem közvetlenül Kínából, hanem Németországból érkezhetett az új típusú koronavírus Olaszországba. Németországon át érkezhetett Olaszországba a koronavírus Súlyos májkárosodás lépett fel az egyik betegnél, aki az Esmya nevű gyógyszert szedte. Felfüggesztették a Richter méhmióma elleni gyógyszerének forgalmazását Minden bizonnyal a koronavírus-veszély is közrejátszott abban, hogy az Apple megváltoztatta korábbi álláspontját az iPhone-ok letisztításával kapcsolatban. Az Apple ajánlja: így kell tisztítani az iPhone-okat a koronavírus-járvány idején