[{"available":true,"c_guid":"73e8bb10-b48f-423e-b8f4-0fa502c17649","c_author":"hvg.hu","category":"kkv","description":"Néhány kivételtől eltekintve csak azok maradhatnak nyitva, amelyek kórházak közelében vannak.","shortLead":"Néhány kivételtől eltekintve csak azok maradhatnak nyitva, amelyek kórházak közelében vannak.","id":"20200321_Kanadai_es_amerikai_boltokat_zar_be_a_Starbucks","image":"https://img2.hvg.hu/image.aspx?id=73e8bb10-b48f-423e-b8f4-0fa502c17649&view=ffdb5e3a-e632-4abc-b367-3d9b3bb5573b","index":0,"item":"0f52e35c-c9c0-4032-83e5-0c7b37767e09","keywords":null,"link":"/kkv/20200321_Kanadai_es_amerikai_boltokat_zar_be_a_Starbucks","timestamp":"2020. március. 21. 15:12","title":"Kanadai és amerikai boltokat zár be a Starbucks","trackingCode":"RELATED","c_isbrandchannel":false,"c_isbrandcontent":false,"c_isbrandstory":false,"c_isbrandcontentorbrandstory":false,"c_isbranded":false,"c_ishvg360article":false,"c_partnername":null,"c_partnerlogo":"00000000-0000-0000-0000-000000000000","c_partnertag":null},{"available":true,"c_guid":"7dec29c8-ab00-41e6-b6e5-8a1886aa0760","c_author":"MTI","category":"vilag","description":"Meghosszabbítják a szükségállapotot. ","shortLead":"Meghosszabbítják a szükségállapotot. ","id":"20200322_Spanyolorszag_fertozesek_koronavirus_szuksegallapot","image":"https://img2.hvg.hu/image.aspx?id=7dec29c8-ab00-41e6-b6e5-8a1886aa0760&view=ffdb5e3a-e632-4abc-b367-3d9b3bb5573b","index":0,"item":"aa39da92-706f-45cb-9ceb-74bba1e56467","keywords":null,"link":"/vilag/20200322_Spanyolorszag_fertozesek_koronavirus_szuksegallapot","timestamp":"2020. március. 22. 17:41","title":"Spanyolországban egy nap alatt több mint 3500 újabb fertőzést igazoltak","trackingCode":"RELATED","c_isbrandchannel":false,"c_isbrandcontent":false,"c_isbrandstory":false,"c_isbrandcontentorbrandstory":false,"c_isbranded":false,"c_ishvg360article":false,"c_partnername":null,"c_partnerlogo":"00000000-0000-0000-0000-000000000000","c_partnertag":null},{"available":true,"c_guid":"7260bf66-83ba-45eb-9c2a-3732fd27ced0","c_author":"hvg.hu","category":"itthon","description":"Miközben világszerte elérte a 275 ezret az új koronavírussal megfertőződöttek száma, Magyarországon 103 esetet igazoltak. A gyógyultak már heten vannak, a halálos áldozatok száma négyre emelkedett. Kövesse velünk az eseményeket!","shortLead":"Miközben világszerte elérte a 275 ezret az új koronavírussal megfertőződöttek száma, Magyarországon 103 esetet...","id":"20200321_Tovabb_nott_a_fertozottek_szama__mindent_a_koronavirusrol_percrol_percre","image":"https://img2.hvg.hu/image.aspx?id=7260bf66-83ba-45eb-9c2a-3732fd27ced0&view=ffdb5e3a-e632-4abc-b367-3d9b3bb5573b","index":0,"item":"3a085e35-b262-4fba-9c61-a7279d765c3e","keywords":null,"link":"/itthon/20200321_Tovabb_nott_a_fertozottek_szama__mindent_a_koronavirusrol_percrol_percre","timestamp":"2020. március. 21. 09:00","title":"Tovább nőtt a fertőzöttek száma - mindent a koronavírusról percről percre","trackingCode":"RELATED","c_isbrandchannel":false,"c_isbrandcontent":false,"c_isbrandstory":false,"c_isbrandcontentorbrandstory":false,"c_isbranded":false,"c_ishvg360article":false,"c_partnername":null,"c_partnerlogo":"00000000-0000-0000-0000-000000000000","c_partnertag":null},{"available":true,"c_guid":"20ccae82-8019-4f92-b9c8-03f83220288c","c_author":"hvg.hu","category":"vilag","description":"Egész erős földrengés keletkezett a horvát főváros térségében.","shortLead":"Egész erős földrengés keletkezett a horvát főváros térségében.","id":"20200322_Rengett_a_fold_a_szomszedban_Magyarorszagon_is_erezni_lehetett","image":"https://img2.hvg.hu/image.aspx?id=20ccae82-8019-4f92-b9c8-03f83220288c&view=ffdb5e3a-e632-4abc-b367-3d9b3bb5573b","index":0,"item":"f4cfcf5b-59e9-4599-8a84-aadb558ed212","keywords":null,"link":"/vilag/20200322_Rengett_a_fold_a_szomszedban_Magyarorszagon_is_erezni_lehetett","timestamp":"2020. március. 22. 08:27","title":"Rengett a föld a szomszédban, Magyarországon is érezni lehetett","trackingCode":"RELATED","c_isbrandchannel":false,"c_isbrandcontent":false,"c_isbrandstory":false,"c_isbrandcontentorbrandstory":false,"c_isbranded":false,"c_ishvg360article":false,"c_partnername":null,"c_partnerlogo":"00000000-0000-0000-0000-000000000000","c_partnertag":null},{"available":true,"c_guid":"54f6768e-38f7-42d2-be31-001aff336a93","c_author":"Ballai Vince","category":"vilag","description":"Mindenkit váratlanul értek az új koronavírus miatt világszerte bevezetett rendkívüli intézkedések. Igaz ez a március elején még naivan életük nagy trópusi nyaralására készülő utazókra is, akik napokig bizonytalanságban voltak, hogy haza tudnak-e jutni. ","shortLead":"Mindenkit váratlanul értek az új koronavírus miatt világszerte bevezetett rendkívüli intézkedések. Igaz ez a március...","id":"20200322_Hogyan_lett_majdnem_remalom_a_tropusi_utazasbol","image":"https://img2.hvg.hu/image.aspx?id=54f6768e-38f7-42d2-be31-001aff336a93&view=ffdb5e3a-e632-4abc-b367-3d9b3bb5573b","index":0,"item":"f0eed1b5-b0f9-4941-a0fd-e5aced72cc16","keywords":null,"link":"/vilag/20200322_Hogyan_lett_majdnem_remalom_a_tropusi_utazasbol","timestamp":"2020. március. 22. 17:21","title":"Hogyan lett majdnem rémálom a trópusi utazásból?","trackingCode":"RELATED","c_isbrandchannel":false,"c_isbrandcontent":false,"c_isbrandstory":false,"c_isbrandcontentorbrandstory":false,"c_isbranded":false,"c_ishvg360article":false,"c_partnername":null,"c_partnerlogo":"00000000-0000-0000-0000-000000000000","c_partnertag":null},{"available":true,"c_guid":"1b72c313-0598-4c1b-af4d-9233daf8b1e5","c_author":"hvg.hu","category":"itthon","description":"Közben a magyar börtönökben is ideiglenes korlátozó intézkedéseket vezettek be.","shortLead":"Közben a magyar börtönökben is ideiglenes korlátozó intézkedéseket vezettek be.","id":"20200321_Eliteltek_videoban_uzennek_a_koronavirusjarvanyrol","image":"https://img2.hvg.hu/image.aspx?id=1b72c313-0598-4c1b-af4d-9233daf8b1e5&view=ffdb5e3a-e632-4abc-b367-3d9b3bb5573b","index":0,"item":"445d76ce-e9ae-46f9-9d6d-60ca03998f99","keywords":null,"link":"/itthon/20200321_Eliteltek_videoban_uzennek_a_koronavirusjarvanyrol","timestamp":"2020. március. 21. 11:52","title":"Elítéltek videóban üzennek a koronavírus-járványról","trackingCode":"RELATED","c_isbrandchannel":false,"c_isbrandcontent":false,"c_isbrandstory":false,"c_isbrandcontentorbrandstory":false,"c_isbranded":false,"c_ishvg360article":false,"c_partnername":null,"c_partnerlogo":"00000000-0000-0000-0000-000000000000","c_partnertag":null},{"available":true,"c_guid":"26ec3cc7-8c38-446b-82c4-4ec259fbc253","c_author":"MTI","category":"gazdasag","description":"A koronavírus ugyanis napokig életben tud maradni a bankjegyeken. ","shortLead":"A koronavírus ugyanis napokig életben tud maradni a bankjegyeken. ","id":"20200321_Videoban_buzdit_a_penzugyminiszter_ne_hasznaljunk_keszpenzt","image":"https://img2.hvg.hu/image.aspx?id=26ec3cc7-8c38-446b-82c4-4ec259fbc253&view=ffdb5e3a-e632-4abc-b367-3d9b3bb5573b","index":0,"item":"8aaae2d3-6c91-4dc6-be78-0e9210a84f54","keywords":null,"link":"/gazdasag/20200321_Videoban_buzdit_a_penzugyminiszter_ne_hasznaljunk_keszpenzt","timestamp":"2020. március. 21. 09:07","title":"Videóban buzdít a pénzügyminiszter: ne használjunk készpénzt","trackingCode":"RELATED","c_isbrandchannel":false,"c_isbrandcontent":false,"c_isbrandstory":false,"c_isbrandcontentorbrandstory":false,"c_isbranded":false,"c_ishvg360article":false,"c_partnername":null,"c_partnerlogo":"00000000-0000-0000-0000-000000000000","c_partnertag":null},{"available":true,"c_guid":"8e3fa23e-7e02-4079-b0e6-3e4eb0e24f27","c_author":"MTI","category":"vilag","description":"Kétszáz fölé emelkedett szombatra az új típusú koronavírus okozta járvány brit halálos áldozatainak száma.","shortLead":"Kétszáz fölé emelkedett szombatra az új típusú koronavírus okozta járvány brit halálos áldozatainak száma.","id":"20200321_Mar_233_aldozata_van_a_jarvanynak_NagyBritanniaban","image":"https://img2.hvg.hu/image.aspx?id=8e3fa23e-7e02-4079-b0e6-3e4eb0e24f27&view=ffdb5e3a-e632-4abc-b367-3d9b3bb5573b","index":0,"item":"21c7e59c-53d4-41be-8cc9-eb5c68699993","keywords":null,"link":"/vilag/20200321_Mar_233_aldozata_van_a_jarvanynak_NagyBritanniaban","timestamp":"2020. március. 21. 20:31","title":"Már 233 áldozata van a járványnak Nagy-Britanniában","trackingCode":"RELATED","c_isbrandchannel":false,"c_isbrandcontent":false,"c_isbrandstory":false,"c_isbrandcontentorbrandstory":false,"c_isbranded":false,"c_ishvg360article":false,"c_partnername":null,"c_partnerlogo":"00000000-0000-0000-0000-000000000000","c_partnertag":null}]