[{"available":true,"c_guid":"2d13c200-1da2-4471-81aa-ed56d305409b","c_author":"hvg.hu","category":"kkv","description":"Szegeden is próbálnak segíteni, hogy ne essen kútba minden. A város az önkormányzati ingatlanban működő vendéglátók bérleti díját engedik el, ha lehúzzák a rolót a járvány miatt. A több tucat üzletben már elindultak az elbocsátások.","shortLead":"Szegeden is próbálnak segíteni, hogy ne essen kútba minden. A város az önkormányzati ingatlanban működő vendéglátók...","id":"20200323_Koronavirus_Szeged_elengedi_az_uzletek_berleti_dijat_ha_bezarnak","image":"https://img1.hvg.hu/image.aspx?id=2d13c200-1da2-4471-81aa-ed56d305409b&view=ffdb5e3a-e632-4abc-b367-3d9b3bb5573b","index":0,"item":"47d8d080-7e84-4680-9838-920061a2a472","keywords":null,"link":"/kkv/20200323_Koronavirus_Szeged_elengedi_az_uzletek_berleti_dijat_ha_bezarnak","timestamp":"2020. március. 23. 16:05","title":"Koronavírus: Szeged elengedi az üzletek bérleti díját, ha bezárnak","trackingCode":"RELATED","c_isbrandchannel":false,"c_isbrandcontent":false,"c_isbrandstory":false,"c_isbrandcontentorbrandstory":false,"c_isbranded":false,"c_ishvg360article":false,"c_partnername":null,"c_partnerlogo":"00000000-0000-0000-0000-000000000000","c_partnertag":null},{"available":true,"c_guid":"0418012d-7969-4da1-9af7-c43f8e2ee60a","c_author":"hvg.hu","category":"vilag","description":"Tünetmentes, jól van. ","shortLead":"Tünetmentes, jól van. ","id":"20200322_Koronavirusos_Rand_Paul_amerikai_szenator","image":"https://img1.hvg.hu/image.aspx?id=0418012d-7969-4da1-9af7-c43f8e2ee60a&view=ffdb5e3a-e632-4abc-b367-3d9b3bb5573b","index":0,"item":"2f226d17-7cc2-4e82-b704-f6dca3bbceb5","keywords":null,"link":"/vilag/20200322_Koronavirusos_Rand_Paul_amerikai_szenator","timestamp":"2020. március. 22. 19:40","title":"Koronavírusos Rand Paul amerikai szenátor","trackingCode":"RELATED","c_isbrandchannel":false,"c_isbrandcontent":false,"c_isbrandstory":false,"c_isbrandcontentorbrandstory":false,"c_isbranded":false,"c_ishvg360article":false,"c_partnername":null,"c_partnerlogo":"00000000-0000-0000-0000-000000000000","c_partnertag":null},{"available":true,"c_guid":"7e511d20-f0c7-4144-a788-efeeff273ebd","c_author":"hvg.hu","category":"vilag","description":"Martti Ahtisaari egykori finn elnök szervezetében három nappal azután mutatták ki a vírust, hogy a felesége tesztje pozitív lett.","shortLead":"Martti Ahtisaari egykori finn elnök szervezetében három nappal azután mutatták ki a vírust, hogy a felesége tesztje...","id":"20200324_koronavirus_fertozes_finn_elnok_martti_ahtisaari","image":"https://img1.hvg.hu/image.aspx?id=7e511d20-f0c7-4144-a788-efeeff273ebd&view=ffdb5e3a-e632-4abc-b367-3d9b3bb5573b","index":0,"item":"2955c8ab-a239-440d-ac6d-81d30a6beed7","keywords":null,"link":"/vilag/20200324_koronavirus_fertozes_finn_elnok_martti_ahtisaari","timestamp":"2020. március. 24. 08:47","title":"Koronavírusos a volt finn elnök","trackingCode":"RELATED","c_isbrandchannel":false,"c_isbrandcontent":false,"c_isbrandstory":false,"c_isbrandcontentorbrandstory":false,"c_isbranded":false,"c_ishvg360article":false,"c_partnername":null,"c_partnerlogo":"00000000-0000-0000-0000-000000000000","c_partnertag":null},{"available":true,"c_guid":"8e8eeecd-7413-49b3-8d61-6efa8ef2ffb4","c_author":"hvg.hu","category":"kultura","description":"","shortLead":"","id":"20200324_Kulonkeges_hangulatu_klip_keszult_a_kiurult_Budapestrol","image":"https://img1.hvg.hu/image.aspx?id=8e8eeecd-7413-49b3-8d61-6efa8ef2ffb4&view=ffdb5e3a-e632-4abc-b367-3d9b3bb5573b","index":0,"item":"217d8f68-5282-4b12-bc9a-dda820014163","keywords":null,"link":"/kultura/20200324_Kulonkeges_hangulatu_klip_keszult_a_kiurult_Budapestrol","timestamp":"2020. március. 24. 10:38","title":"Különleges hangulatú klip készült a kiürült Budapestről","trackingCode":"RELATED","c_isbrandchannel":false,"c_isbrandcontent":false,"c_isbrandstory":false,"c_isbrandcontentorbrandstory":false,"c_isbranded":false,"c_ishvg360article":false,"c_partnername":null,"c_partnerlogo":"00000000-0000-0000-0000-000000000000","c_partnertag":null},{"available":true,"c_guid":"72df2efe-bada-4af6-a517-1127b2ceff85","c_author":"hvg.hu","category":"elet","description":"Mit tesz a hideg idő a koronavírussal? És a meleg? Hatásos ellenszere-e a fokhagyma? A kétségbeesés és a pánik sok tévhitnek ad teret, de jobban járunk, ha a tényekre és a kutatók eddig felhalmozott tudására alapozunk. ","shortLead":"Mit tesz a hideg idő a koronavírussal? És a meleg? Hatásos ellenszere-e a fokhagyma? A kétségbeesés és a pánik sok...","id":"20200323_Ezeket_a_mitoszokat_ne_higgye_el_a_koronavirusrol","image":"https://img1.hvg.hu/image.aspx?id=72df2efe-bada-4af6-a517-1127b2ceff85&view=ffdb5e3a-e632-4abc-b367-3d9b3bb5573b","index":0,"item":"c2d84871-a9e8-4dd1-b864-660cd0fccde8","keywords":null,"link":"/elet/20200323_Ezeket_a_mitoszokat_ne_higgye_el_a_koronavirusrol","timestamp":"2020. március. 23. 20:00","title":"Ezeket a mítoszokat ne higgye el a koronavírusról!","trackingCode":"RELATED","c_isbrandchannel":false,"c_isbrandcontent":false,"c_isbrandstory":false,"c_isbrandcontentorbrandstory":false,"c_isbranded":false,"c_ishvg360article":false,"c_partnername":null,"c_partnerlogo":"00000000-0000-0000-0000-000000000000","c_partnertag":null},{"available":true,"c_guid":"28e37984-6f45-4e5d-a07e-28f10bd2e8fb","c_author":"hvg.hu","category":"tudomany","description":"Az Elmű hálózatkarbantartási munkálatai miatt Budapest mellett más városokban is hosszabb áramszünetre kell számítani. Erre fokozottan érdemes készülni most, amikor sokan otthonról dolgoznak, tanulnak.","shortLead":"Az Elmű hálózatkarbantartási munkálatai miatt Budapest mellett más városokban is hosszabb áramszünetre kell számítani...","id":"20200324_aramszunet_elmu_2020_halozat_karbantartas","image":"https://img1.hvg.hu/image.aspx?id=28e37984-6f45-4e5d-a07e-28f10bd2e8fb&view=ffdb5e3a-e632-4abc-b367-3d9b3bb5573b","index":0,"item":"8728dd2f-2a80-4876-afef-1b7e882ac24b","keywords":null,"link":"/tudomany/20200324_aramszunet_elmu_2020_halozat_karbantartas","timestamp":"2020. március. 24. 12:03","title":"Készüljön, ötszáznál több helyen lesz órákig tartó áramszünet a következő napokban","trackingCode":"RELATED","c_isbrandchannel":false,"c_isbrandcontent":false,"c_isbrandstory":false,"c_isbrandcontentorbrandstory":false,"c_isbranded":false,"c_ishvg360article":false,"c_partnername":null,"c_partnerlogo":"00000000-0000-0000-0000-000000000000","c_partnertag":null},{"available":true,"c_guid":"2d035464-37b6-4b93-b436-3f657b73c00d","c_author":"hvg.hu","category":"itthon","description":"A mentőszolgálat is megtudta, mi a teendője a koronavírus-gyanús pácienssel. Az esetszám megugrásával nyilvánvalóan kevés lesz a jelenlegi, megyénként egy speciálisan felszerelt \"koronás\" mentő, így a teszteléshez a hvg.hu információi szerint mentőrobogókat és -motorokat is bevetnek majd. ","shortLead":"A mentőszolgálat is megtudta, mi a teendője a koronavírus-gyanús pácienssel. Az esetszám megugrásával nyilvánvalóan...","id":"20200323_A_mentomotorokat_is_bevetik_a_koronavirustesztekhez","image":"https://img1.hvg.hu/image.aspx?id=2d035464-37b6-4b93-b436-3f657b73c00d&view=ffdb5e3a-e632-4abc-b367-3d9b3bb5573b","index":0,"item":"5ceff748-d7ed-4e8c-9cc3-f7456a8adf9a","keywords":null,"link":"/itthon/20200323_A_mentomotorokat_is_bevetik_a_koronavirustesztekhez","timestamp":"2020. március. 23. 16:06","title":"Motoros mentőket küldenek a koronavírus-gyanús betegekhez","trackingCode":"RELATED","c_isbrandchannel":false,"c_isbrandcontent":false,"c_isbrandstory":false,"c_isbrandcontentorbrandstory":false,"c_isbranded":false,"c_ishvg360article":false,"c_partnername":null,"c_partnerlogo":"00000000-0000-0000-0000-000000000000","c_partnertag":null},{"available":true,"c_guid":"55876fd1-c08a-4d42-9321-4433b700d296","c_author":"hvg.hu","category":"itthon","description":"A március elején elhunyt Balsai István alkotmánybíró utódja Juhász Miklós lett.","shortLead":"A március elején elhunyt Balsai István alkotmánybíró utódja Juhász Miklós lett.","id":"20200324_A_Fideszketharmad_megvalasztotta_az_uj_alkotmanybirot","image":"https://img1.hvg.hu/image.aspx?id=55876fd1-c08a-4d42-9321-4433b700d296&view=ffdb5e3a-e632-4abc-b367-3d9b3bb5573b","index":0,"item":"903f00c0-814d-4788-893f-69d8487bbecb","keywords":null,"link":"/itthon/20200324_A_Fideszketharmad_megvalasztotta_az_uj_alkotmanybirot","timestamp":"2020. március. 24. 14:08","title":"A Fidesz-kétharmad megválasztotta az új alkotmánybírót","trackingCode":"RELATED","c_isbrandchannel":false,"c_isbrandcontent":false,"c_isbrandstory":false,"c_isbrandcontentorbrandstory":false,"c_isbranded":false,"c_ishvg360article":false,"c_partnername":null,"c_partnerlogo":"00000000-0000-0000-0000-000000000000","c_partnertag":null}]