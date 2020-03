[{"available":true,"c_guid":"079aca28-a660-4aeb-a0bf-52fc10195d6d","c_author":"hvg.hu","category":"tudomany","description":"Elképesztő teljesítmény állt össze a [email protected] projekt segítségével, amelyet kimondottan a koronavírus elleni küzdelemhez hoztak létre a tudósok.","shortLead":"Elképesztő teljesítmény állt össze a [email protected] projekt segítségével, amelyet kimondottan a koronavírus elleni...","id":"20200323_koronavirus_gephalozat_folding_home_szuperszamitogep","image":"https://img2.hvg.hu/image.aspx?id=079aca28-a660-4aeb-a0bf-52fc10195d6d&view=ffdb5e3a-e632-4abc-b367-3d9b3bb5573b","index":0,"item":"fd70c07e-ea07-4aab-bb55-9759cebee301","keywords":null,"link":"/tudomany/20200323_koronavirus_gephalozat_folding_home_szuperszamitogep","timestamp":"2020. március. 23. 19:10","title":"A koronavírus ellen használt géphálózat már erősebb, mint a világ hét legerősebb szuperszámítógépe együtt","trackingCode":"RELATED","c_isbrandchannel":false,"c_isbrandcontent":false,"c_isbrandstory":false,"c_isbrandcontentorbrandstory":false,"c_isbranded":false,"c_ishvg360article":false,"c_partnername":null,"c_partnerlogo":"00000000-0000-0000-0000-000000000000","c_partnertag":null},{"available":true,"c_guid":"e8b99e92-1671-46bb-8c58-1d556cc4305f","c_author":"MTI","category":"vilag","description":"Részleges kijárási tilalom bevezetését jelentette be az új típusú koronavírus-járvány terjedésének lassítása érdekében hétfőre virradóra Szaúd-Arábia és Új-Zéland kormánya is.","shortLead":"Részleges kijárási tilalom bevezetését jelentette be az új típusú koronavírus-járvány terjedésének lassítása érdekében...","id":"20200323_Kijarasi_tilalom_SzaudArabia_UjZeland_koronavirus","image":"https://img2.hvg.hu/image.aspx?id=e8b99e92-1671-46bb-8c58-1d556cc4305f&view=ffdb5e3a-e632-4abc-b367-3d9b3bb5573b","index":0,"item":"849a4198-7c5b-4e57-bdbf-94184e4a8da8","keywords":null,"link":"/vilag/20200323_Kijarasi_tilalom_SzaudArabia_UjZeland_koronavirus","timestamp":"2020. március. 23. 09:20","title":"Kijárási korlátozásokat vezetnek be Szaúd-Arábiában és Új-Zélandon is","trackingCode":"RELATED","c_isbrandchannel":false,"c_isbrandcontent":false,"c_isbrandstory":false,"c_isbrandcontentorbrandstory":false,"c_isbranded":false,"c_ishvg360article":false,"c_partnername":null,"c_partnerlogo":"00000000-0000-0000-0000-000000000000","c_partnertag":null},{"available":true,"c_guid":"7511f659-7b02-496f-872c-78c32984cd77","c_author":"hvg.hu","category":"cegauto","description":"Türingiában újfajta módszert vetnek be a már több tízezer fertőzést okozó vírus terjedése ellen.","shortLead":"Türingiában újfajta módszert vetnek be a már több tízezer fertőzést okozó vírus terjedése ellen.","id":"20200323_mint_a_mcdriveban_mar_autoban_ulve_is_tesztelik_koronavirusra_a_nemeteket","image":"https://img2.hvg.hu/image.aspx?id=7511f659-7b02-496f-872c-78c32984cd77&view=ffdb5e3a-e632-4abc-b367-3d9b3bb5573b","index":0,"item":"c3b378e8-260f-4fde-ac7a-829f41f1ff7e","keywords":null,"link":"/cegauto/20200323_mint_a_mcdriveban_mar_autoban_ulve_is_tesztelik_koronavirusra_a_nemeteket","timestamp":"2020. március. 23. 12:25","title":"Mint a McDrive-ban: már autóban ülve is tesztelik koronavírusra a németeket","trackingCode":"RELATED","c_isbrandchannel":false,"c_isbrandcontent":false,"c_isbrandstory":false,"c_isbrandcontentorbrandstory":false,"c_isbranded":false,"c_ishvg360article":false,"c_partnername":null,"c_partnerlogo":"00000000-0000-0000-0000-000000000000","c_partnertag":null},{"available":true,"c_guid":"46f29778-5a60-45a9-bb27-2ad89f45f70a","c_author":"MTI","category":"vilag","description":"Két újabb orvos halt meg Franciaországban a koronavírus-fertőzésben, valamint egy idősotthon húsz lakója is életét vesztette.","shortLead":"Két újabb orvos halt meg Franciaországban a koronavírus-fertőzésben, valamint egy idősotthon húsz lakója is életét...","id":"20200323_Franciaorszagban_ujabb_orvosok_haltak_meg_a_jarvanyban","image":"https://img2.hvg.hu/image.aspx?id=46f29778-5a60-45a9-bb27-2ad89f45f70a&view=ffdb5e3a-e632-4abc-b367-3d9b3bb5573b","index":0,"item":"6844392d-f3a2-4eea-8587-319ee9071387","keywords":null,"link":"/vilag/20200323_Franciaorszagban_ujabb_orvosok_haltak_meg_a_jarvanyban","timestamp":"2020. március. 23. 21:46","title":"Franciaországban újabb orvosok haltak meg a járványban","trackingCode":"RELATED","c_isbrandchannel":false,"c_isbrandcontent":false,"c_isbrandstory":false,"c_isbrandcontentorbrandstory":false,"c_isbranded":false,"c_ishvg360article":false,"c_partnername":null,"c_partnerlogo":"00000000-0000-0000-0000-000000000000","c_partnertag":null},{"available":true,"c_guid":"c0791b52-e0d5-4dd9-a941-fa7ead0fe867","c_author":"hvg.hu","category":"itthon","description":"A hivatalos adatok szerint 167-re emelkedett Magyarországon a koronavírussal igazoltan fertőzöttek száma. A hivatalos adatok szerint 167-re emelkedett Magyarországon a koronavírussal igazoltan fertőzöttek száma. Egy idős férfi haláláról is tájékoztatott a Nemzeti Népegészségügyi Központ. A kormány hat újabb ponttal egészítette ki a gazdaságvédelmi csomagot. Kövesse itt járványról szóló híreket percről percre! Egy idős férfi haláláról is tájékoztatott a Nemzeti Népegészségügyi Központ.
2020. március. 23. 08:31
Jóval több fertőzött van 167-nél, Orbán újabb intézkedéseket jelentett be – hírek a koronavírus-járványról percről percre Újabb 20 embernél mutatták ki a kórt a hivatalos adatok szerint. Viszont kevesebben vannak karanténban. 2020. március. 24. 07:10
187-re nőtt a koronavírussal fertőzöttek száma Magyarországon Nagyüzemi, mesterséges intelligenciával megtámogatott vizsgálóállomást fejlesztettek, ami még a javítás költségét is kiszámolja.
2020. március. 23. 14:58
Ez az autós „röntgen" másodpercek alatt megmutatja, milyen állapotban van egy kocsi Az olasz polgári védelem közzétette a járványügyi adatokat: az utóbbi egy napban a regisztrált fertőzöttek és az elhunytak száma alacsonyabb volt, mint az azt megelőző 24 órában. Lombardiában pedig először csökkent a kórházban fekvő betegek száma.
2020. március. 23. 18:18
Olaszországból három jó hír jött, de még súlyos a helyzet