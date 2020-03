Olaszország már régóta Európa beteg embere, de most a koronavírus-válság miatt végzetes kihívás előtt áll az ország gazdasága. Németország, Európa erős embere hajlandó segíteni, de csak bizonyos feltételekkel – számol be a Bloomberg. Kedden erről is tárgyaltak az uniós pénzügyminiszterek, akik előkészítik az állam és kormányfők csütörtöki videó-csúcsértekezletét.

Jön a közös uniós kötvény?

Olaszország azt javasolja, hogy a koronavírus-válságból az Európai Unió előre meneküljön, vagyis bocsásson ki közös kötvényt, amelynek befektetőkkel szemben biztosítékát elsősorban az erős német gazdaság garantálná. Az olaszok elképzelését támogatják a franciák és a spanyolok is, ami nem véletlen, hiszen ők maguk is az olaszokéhoz hasonló cipőben járnak: már a koronavírus elterjedése előtt is sok gazdasági problémával küszködtek, melyeket most tovább fokoz a járvány.

A németek szerint mivel strukturális problémák vannak Olaszországban – az államadósság már a vírus elterjedése előtt elérte a GDP 135 százalékát -, így Róma kaphat támogatást, de csak bizonyos feltételekkel. Ugyanezt gondolják a hollandok is. Mindkét pénzügyileg erős ország azon a véleményen van, hogy már az is nagy engedmény, hogy az EU hajlandó eltekinteni az eurozóna deficitszabályaitól.

Elvi lehetőség arra is lenne, hogy Európai Központi Bank felvásárolja olasz államkötvényeket, ám a 2012 óta élő módszerrel a németek és hollandok ellenállása miatt egyszer sem éltek.

A lehetőség azért is elvi, mert előbb az Európai Stabilitási Mechanizmus hitelkonstrukciójáról kellene megállapodni. A Bloombergnek név nélkül nyilatkozó uniós és tagállami szakértők mind azt mondják, hogy az erős államok csakis bizonyos feltételekkel lennének hajlandóak aláírni a hitelkonstrukciót, de ezt az olaszok nem fogják elfogadni.

Merkel csapdában

Az önkéntes karanténba vonult Angela Merkel német kancellárnak azért sem egyszerű a dolga, mert úgy kellene eleget tenni Olaszország segélykérésének, hogy azzal ne háborítsa fel saját pártjának pénzügyi konzervatívjait, akik inkább kitartanának a pénzügyi szigor mellett.

A kancellár vékony jégen táncol, mert hamarosan dönteni kell arról, hogy ki vezesse pártját, a CDU-t. Angela Merkel Armin Laschetet, Észak-Rajna-Vesztfália mérsékelt miniszterelnökét támogatja, de vele szemben ringbe szállt a konzervatívok erős embere, Friedrich Merz is. Ha a kancellár engedményeket tesz az olaszoknak, akkor ezzel segítheti hazai politikai ellenfelét abban, hogy sikeresen pályázza meg az utód posztját.

Peter Altmaier, Angela Merkel egykori kabinetminisztere, aki jelenleg gazdasági miniszter a berlini kormányban, a Handelsblattnak úgy nyilatkozott: az olaszok közös kötvény elképzelései a fantázia birodalmába tartoznak. "Rég visszadobott elképzelések felmelegítéséről van szó, ez egy fantom vita!" - hangsúlyozta a német miniszter.

Bár az Európai Központi Bank 750 milliárd eurós kötvényvásárlási programot jelentett be, de Frankfurtban is tisztában vannak azzal, hogy ez önmagában nem elég. Ők üdvözölnék a közös kötvény kibocsátását, és a Bloomberg értesülései szerint Brüsszelben az EU pénzügyi szakértői is olyan megoldáson dolgoznak, amely a német és holland kifogások megkerülésével tenné lehetővé ezt.