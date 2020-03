Szeretne azonnal értesülni a legfontosabb hírekről? Nem kérem Kérem

[{"available":true,"c_guid":"9621b4ac-6b9c-426a-9767-5e7de2b050ad","c_author":"HVG","category":"360","description":"Nagyon sok mindenből hiány van vagy hiány lehet. Védőeszközből és orvosból, nővérből nincs elég, ha pedig még jobban elszabadul a járvány, ágyból és lélegeztetőgépből kell majd sokkal több.","shortLead":"Nagyon sok mindenből hiány van vagy hiány lehet. Védőeszközből és orvosból, nővérből nincs elég, ha pedig még jobban...","id":"20200325_korhazi_helyzet_koronavirus_magyar_orvosi_kamara","image":"https://img4.hvg.hu/image.aspx?id=9621b4ac-6b9c-426a-9767-5e7de2b050ad&view=ffdb5e3a-e632-4abc-b367-3d9b3bb5573b","index":0,"item":"aba90a17-c7c3-4802-a9bb-a54d50cd1688","keywords":null,"link":"/360/20200325_korhazi_helyzet_koronavirus_magyar_orvosi_kamara","timestamp":"2020. március. 25. 11:00","title":"Nehezített pályán futnak versenyt a kórházak a koronavírussal","trackingCode":"RELATED","c_isbrandchannel":false,"c_isbrandcontent":false,"c_isbrandstory":false,"c_isbrandcontentorbrandstory":false,"c_isbranded":false,"c_ishvg360article":true,"c_partnername":null,"c_partnerlogo":"00000000-0000-0000-0000-000000000000","c_partnertag":null},{"available":true,"c_guid":"9487f46d-a5ac-4c52-bda7-352ed16740c1","c_author":"hvg.hu","category":"tudomany","description":"A Death Stranding című videojátékban a főhős egy, a mellkasára erősített babahordozóval közlekedik. Hasonlót épített most egy kínai férfi saját gyermekének a koronavírus miatt.","shortLead":"A Death Stranding című videojátékban a főhős egy, a mellkasára erősített babahordozóval közlekedik. Hasonlót épített...","id":"20200325_koronavirus_death_stranding_babahordozo_jarvany","image":"https://img4.hvg.hu/image.aspx?id=9487f46d-a5ac-4c52-bda7-352ed16740c1&view=ffdb5e3a-e632-4abc-b367-3d9b3bb5573b","index":0,"item":"2e6e4763-5686-4403-9381-4e826a41cda9","keywords":null,"link":"/tudomany/20200325_koronavirus_death_stranding_babahordozo_jarvany","timestamp":"2020. március. 25. 18:03","title":"Szürreális “páncélt” épített egy kínai férfi, hogy megvédje gyermekét a koronavírustól","trackingCode":"RELATED","c_isbrandchannel":false,"c_isbrandcontent":false,"c_isbrandstory":false,"c_isbrandcontentorbrandstory":false,"c_isbranded":false,"c_ishvg360article":false,"c_partnername":null,"c_partnerlogo":"00000000-0000-0000-0000-000000000000","c_partnertag":null},{"available":true,"c_guid":"a8819f01-2dc7-4f4a-9637-977235eda2dc","c_author":"Kovács Gábor","category":"gazdasag","description":"Nemzetstratégiai jelentőségű összefonódás lett, hogy az állam 17,4 milliárdért megvette Mészáros Lőrinc érdekeltségétől a Mátrai Erőmű 73 százalékát. Két évvel korábban Mészárosék 5,9 milliárdot fizettek ezért a részesedésért, igaz azóta az erőmű gazdagabb lett egy biomassza üzemmel.","shortLead":"Nemzetstratégiai jelentőségű összefonódás lett, hogy az állam 17,4 milliárdért megvette Mészáros Lőrinc érdekeltségétől...","id":"20200326_A_GVH_nem_vizsgalhatja_hogy_az_allam_17_milliardert_megvette_Meszaros_eromuvet","image":"https://img4.hvg.hu/image.aspx?id=a8819f01-2dc7-4f4a-9637-977235eda2dc&view=ffdb5e3a-e632-4abc-b367-3d9b3bb5573b","index":0,"item":"8d42959d-c620-4ac3-a4f3-d41a399a7cdf","keywords":null,"link":"/gazdasag/20200326_A_GVH_nem_vizsgalhatja_hogy_az_allam_17_milliardert_megvette_Meszaros_eromuvet","timestamp":"2020. március. 26. 13:00","title":"A GVH nem vizsgálhatja, hogy az állam 17 milliárdért megvette Mészáros erőművét","trackingCode":"RELATED","c_isbrandchannel":false,"c_isbrandcontent":false,"c_isbrandstory":false,"c_isbrandcontentorbrandstory":false,"c_isbranded":false,"c_ishvg360article":false,"c_partnername":null,"c_partnerlogo":"00000000-0000-0000-0000-000000000000","c_partnertag":null},{"available":true,"c_guid":"d579675a-f6ab-447a-89c1-1ec9c9b20ef0","c_author":"hvg.hu","category":"tudomany","description":"Idén március 28-ára szervezte meg a Természetvédelmi Világalap a Föld órája kezdeményezését, amely során 60 percre sötétségbe burkolózhat a világ.","shortLead":"Idén március 28-ára szervezte meg a Természetvédelmi Világalap a Föld órája kezdeményezését, amely során 60 percre...","id":"20200326_old_oraja_2020_mikor_lesz","image":"https://img4.hvg.hu/image.aspx?id=d579675a-f6ab-447a-89c1-1ec9c9b20ef0&view=ffdb5e3a-e632-4abc-b367-3d9b3bb5573b","index":0,"item":"4df89038-604c-4c52-9a4f-a712628f2710","keywords":null,"link":"/tudomany/20200326_old_oraja_2020_mikor_lesz","timestamp":"2020. március. 26. 15:03","title":"Otthonról is védheti a környezetet szombaton, elég hozzá egyetlen apróság","trackingCode":"RELATED","c_isbrandchannel":false,"c_isbrandcontent":false,"c_isbrandstory":false,"c_isbrandcontentorbrandstory":false,"c_isbranded":false,"c_ishvg360article":false,"c_partnername":null,"c_partnerlogo":"00000000-0000-0000-0000-000000000000","c_partnertag":null},{"available":true,"c_guid":"f27b06ac-443e-4060-994a-904f418e9885","c_author":"Gécs Dániel","category":"tudomany","description":"Démoni ellenfelek, látványos varázslatok és rengeteg, a karaktert személyre szabható fegyver, illetve páncél. Ezt mind tudja a Diablo-klónként elhíresült Wolcen: Lords of Mayhem, amely így igazi csemege lehet az akciójátékok szerelmeseinek.","shortLead":"Démoni ellenfelek, látványos varázslatok és rengeteg, a karaktert személyre szabható fegyver, illetve páncél. Ezt mind...","id":"20200325_diablo_3_szeru_jatek_klon_wolcen_lords_of_mayhem_kritika_teszt_velemeny","image":"https://img4.hvg.hu/image.aspx?id=f27b06ac-443e-4060-994a-904f418e9885&view=ffdb5e3a-e632-4abc-b367-3d9b3bb5573b","index":0,"item":"4f1b1e8c-56df-4ddb-92a0-79bd9feb8352","keywords":null,"link":"/tudomany/20200325_diablo_3_szeru_jatek_klon_wolcen_lords_of_mayhem_kritika_teszt_velemeny","timestamp":"2020. március. 25. 20:03","title":"Mutatunk egy Diablo-szerű videojátékot, amit nem fog egyhamar megunni","trackingCode":"RELATED","c_isbrandchannel":false,"c_isbrandcontent":false,"c_isbrandstory":false,"c_isbrandcontentorbrandstory":false,"c_isbranded":false,"c_ishvg360article":false,"c_partnername":null,"c_partnerlogo":"00000000-0000-0000-0000-000000000000","c_partnertag":null},{"available":true,"c_guid":"7fd7232a-088c-48e0-a61c-0d038596edef","c_author":"hvg.hu","category":"itthon","description":"Egyelőre nem lehet hozzáférni a betegek dokumentumaihoz.","shortLead":"Egyelőre nem lehet hozzáférni a betegek dokumentumaihoz.","id":"20200325_Leallt_az_erecepteket_kezelo_informatikai_rendszer","image":"https://img4.hvg.hu/image.aspx?id=7fd7232a-088c-48e0-a61c-0d038596edef&view=ffdb5e3a-e632-4abc-b367-3d9b3bb5573b","index":0,"item":"0cf55ac3-8650-4cf1-bdd9-01cc0cb25730","keywords":null,"link":"/itthon/20200325_Leallt_az_erecepteket_kezelo_informatikai_rendszer","timestamp":"2020. március. 25. 15:41","title":"Leállt az e-recepteket kezelő informatikai rendszer","trackingCode":"RELATED","c_isbrandchannel":false,"c_isbrandcontent":false,"c_isbrandstory":false,"c_isbrandcontentorbrandstory":false,"c_isbranded":false,"c_ishvg360article":false,"c_partnername":null,"c_partnerlogo":"00000000-0000-0000-0000-000000000000","c_partnertag":null},{"available":true,"c_guid":"4f2c3f71-7b00-4225-8b60-e1b3a63ada54","c_author":"hvg.hu","category":"kkv","description":"A médiacég jelentős racionalizálásba kezd a koronavírus okozta gazdasági helyzet miatt.","shortLead":"A médiacég jelentős racionalizálásba kezd a koronavírus okozta gazdasági helyzet miatt.","id":"20200325_central_mediacsoport_munkaido_munkaora_berek_fizetes_koronavirus","image":"https://img4.hvg.hu/image.aspx?id=4f2c3f71-7b00-4225-8b60-e1b3a63ada54&view=ffdb5e3a-e632-4abc-b367-3d9b3bb5573b","index":0,"item":"084c05ec-694e-43b3-8d8c-c1d9457dfd8d","keywords":null,"link":"/kkv/20200325_central_mediacsoport_munkaido_munkaora_berek_fizetes_koronavirus","timestamp":"2020. március. 25. 17:42","title":"Ideiglenesen csökkentik a munkaórákat és a fizetéseket a Centrál Médiacsoportnál","trackingCode":"RELATED","c_isbrandchannel":false,"c_isbrandcontent":false,"c_isbrandstory":false,"c_isbrandcontentorbrandstory":false,"c_isbranded":false,"c_ishvg360article":false,"c_partnername":null,"c_partnerlogo":"00000000-0000-0000-0000-000000000000","c_partnertag":null},{"available":true,"c_guid":"1b8ad907-a096-4f35-aeea-4b6cf450a481","c_author":"MTI","category":"sport","description":"A 19. szezonját kezdheti majd el a klubban.","shortLead":"A 19. szezonját kezdheti majd el a klubban.","id":"20200324_Buffon_2021ig_hosszabbitott_a_Juventusszal","image":"https://img4.hvg.hu/image.aspx?id=1b8ad907-a096-4f35-aeea-4b6cf450a481&view=ffdb5e3a-e632-4abc-b367-3d9b3bb5573b","index":0,"item":"6f95d623-28d7-473e-b0c2-359526046f11","keywords":null,"link":"/sport/20200324_Buffon_2021ig_hosszabbitott_a_Juventusszal","timestamp":"2020. március. 24. 21:17","title":"Buffon 2021-ig hosszabbított a Juventusszal","trackingCode":"RELATED","c_isbrandchannel":false,"c_isbrandcontent":false,"c_isbrandstory":false,"c_isbrandcontentorbrandstory":false,"c_isbranded":false,"c_ishvg360article":false,"c_partnername":null,"c_partnerlogo":"00000000-0000-0000-0000-000000000000","c_partnertag":null}]