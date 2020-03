Szeretne azonnal értesülni a legfontosabb hírekről? Nem kérem Kérem

[{"available":true,"c_guid":"cb72cea3-5c9b-482d-83bf-a409a9eec29a","c_author":"MTI","category":"gazdasag","description":"Több mint nyolcmilliárd euróval csökkenhetnek az idén a lakossági fogyasztási kiadások Ausztriában a koronavírus-járvány miatt az osztrák Wifo gazdaságkutató intézet prognózisa szerint.","shortLead":"Több mint nyolcmilliárd euróval csökkenhetnek az idén a lakossági fogyasztási kiadások Ausztriában...","id":"20200329_Tobb_mint_8_milliard_euroval_csokkenhet_a_lakossagi_fogyasztas_Ausztriaban","image":"https://img2.hvg.hu/image.aspx?id=cb72cea3-5c9b-482d-83bf-a409a9eec29a&view=ffdb5e3a-e632-4abc-b367-3d9b3bb5573b","index":0,"item":"68ecd2af-dca2-49b5-8ce6-0f5d526dc571","keywords":null,"link":"/gazdasag/20200329_Tobb_mint_8_milliard_euroval_csokkenhet_a_lakossagi_fogyasztas_Ausztriaban","timestamp":"2020. március. 29. 11:37","title":"Több mint 8 milliárd euróval csökkenhet a lakossági fogyasztás Ausztriában","trackingCode":"RELATED","c_isbrandchannel":false,"c_isbrandcontent":false,"c_isbrandstory":false,"c_isbrandcontentorbrandstory":false,"c_isbranded":false,"c_ishvg360article":false,"c_partnername":null,"c_partnerlogo":"00000000-0000-0000-0000-000000000000","c_partnertag":null},{"available":true,"c_guid":"b31d020d-80d8-4fc5-aebd-53b5426c96fc","c_author":"HVG","category":"360","description":"A mamutok nehezen mozdultak, egy seattle-i ifjú viszont gyorsan rájött, mennyire fontos ezekben az időkben, hogy az emberek pár kattintással pontos adatokat tudhassanak meg a világjárvány alakulásáról, és nem telt sok időbe, hogy kiszolgálja ezt az igényt.","shortLead":"A mamutok nehezen mozdultak, egy seattle-i ifjú viszont gyorsan rájött, mennyire fontos ezekben az időkben...","id":"202013_egy_gimnazista_programja","image":"https://img2.hvg.hu/image.aspx?id=b31d020d-80d8-4fc5-aebd-53b5426c96fc&view=ffdb5e3a-e632-4abc-b367-3d9b3bb5573b","index":0,"item":"73dbdc6f-90f9-4546-8bc9-5c150973cd6d","keywords":null,"link":"/360/202013_egy_gimnazista_programja","timestamp":"2020. március. 28. 08:30","title":"Egy 17 éves majdhogynem lepipálta a világhírű közegészségügyi központokat","trackingCode":"RELATED","c_isbrandchannel":false,"c_isbrandcontent":false,"c_isbrandstory":false,"c_isbrandcontentorbrandstory":false,"c_isbranded":false,"c_ishvg360article":true,"c_partnername":null,"c_partnerlogo":"00000000-0000-0000-0000-000000000000","c_partnertag":null},{"available":true,"c_guid":"e0d6330e-0ad4-415e-a856-a99f477ed539","c_author":"hvg.hu","category":"gazdasag","description":"A koronavírus miatt ugyan rontott korábbi előrejelzésén a napokban a hitelminősítő, ám a kijelölt időpontban nem döntött az ország hitelbesorolásáról.","shortLead":"A koronavírus miatt ugyan rontott korábbi előrejelzésén a napokban a hitelminősítő, ám a kijelölt időpontban nem...","id":"20200327_moodys_hitelminosites","image":"https://img2.hvg.hu/image.aspx?id=e0d6330e-0ad4-415e-a856-a99f477ed539&view=ffdb5e3a-e632-4abc-b367-3d9b3bb5573b","index":0,"item":"58b7e5f1-7c2f-4bde-b59b-21390a2374c8","keywords":null,"link":"/gazdasag/20200327_moodys_hitelminosites","timestamp":"2020. március. 27. 22:56","title":"Nem vizsgálta a Moody's Magyarország adósosztályzatát","trackingCode":"RELATED","c_isbrandchannel":false,"c_isbrandcontent":false,"c_isbrandstory":false,"c_isbrandcontentorbrandstory":false,"c_isbranded":false,"c_ishvg360article":false,"c_partnername":null,"c_partnerlogo":"00000000-0000-0000-0000-000000000000","c_partnertag":null},{"available":true,"c_guid":"cb04bab8-02e2-4bac-aa57-b99a86a52cf2","c_author":"hvg.hu","category":"itthon","description":"A kormány telefonon is tájékoztat a kijárási korlátozásról - közölte vasárnap a Kormányzati Tájékoztatási Központ.","shortLead":"A kormány telefonon is tájékoztat a kijárási korlátozásról - közölte vasárnap a Kormányzati Tájékoztatási Központ.","id":"20200329_Koronavirus_Mindenkit_fel_fog_hivni_a_kormany","image":"https://img2.hvg.hu/image.aspx?id=cb04bab8-02e2-4bac-aa57-b99a86a52cf2&view=ffdb5e3a-e632-4abc-b367-3d9b3bb5573b","index":0,"item":"a15c4eb0-6e9d-44f8-b317-c6f86af9db19","keywords":null,"link":"/itthon/20200329_Koronavirus_Mindenkit_fel_fog_hivni_a_kormany","timestamp":"2020. március. 29. 16:58","title":"Koronavírus: Mindenkit fel fog hívni a kormány","trackingCode":"RELATED","c_isbrandchannel":false,"c_isbrandcontent":false,"c_isbrandstory":false,"c_isbrandcontentorbrandstory":false,"c_isbranded":false,"c_ishvg360article":false,"c_partnername":null,"c_partnerlogo":"00000000-0000-0000-0000-000000000000","c_partnertag":null},{"available":true,"c_guid":"6b443f89-3873-4998-bcdc-0a37a5ec61a4","c_author":"hvg.hu","category":"itthon","description":"Ezt az innovációs minisztérium államtitkára jelentette be az Operatív Törzs szombati tájékoztatásán. Amíg a veszélyhelyzet érvényben van, az egészségügyi dolgozóknak nem kell fizetniük a helyközi járatokon.","shortLead":"Ezt az innovációs minisztérium államtitkára jelentette be az Operatív Törzs szombati tájékoztatásán. Amíg...","id":"20200328_Koronavirus_az_Operativ_Torzs_szombati_tajekoztatoja","image":"https://img2.hvg.hu/image.aspx?id=6b443f89-3873-4998-bcdc-0a37a5ec61a4&view=ffdb5e3a-e632-4abc-b367-3d9b3bb5573b","index":0,"item":"0ee2dd23-009f-47c1-8f93-c20a7a6a5b7f","keywords":null,"link":"/itthon/20200328_Koronavirus_az_Operativ_Torzs_szombati_tajekoztatoja","timestamp":"2020. március. 28. 11:19","title":"Ingyen utazhatnak az egészségügyi dolgozók","trackingCode":"RELATED","c_isbrandchannel":false,"c_isbrandcontent":false,"c_isbrandstory":false,"c_isbrandcontentorbrandstory":false,"c_isbranded":false,"c_ishvg360article":false,"c_partnername":null,"c_partnerlogo":"00000000-0000-0000-0000-000000000000","c_partnertag":null},{"available":true,"c_guid":"cc7f9d07-4f12-4f5c-9653-ae8d62fbd8e5","c_author":"Horn Gábor","category":"velemeny","description":"Se pénz, se kapacitás, se apparátus nincs arra, hogy Magyarország egyik pillanatról a másikra átálljon a digitális oktatásra. A home office-szal terhelt szülőknek pedig tanárokként kell fellépniük. Vélemény.","shortLead":"Se pénz, se kapacitás, se apparátus nincs arra, hogy Magyarország egyik pillanatról a másikra átálljon a digitális...","id":"20200327_Horn_Gabor_A_savszelesseg_es_a_szabadelvuseg_is_luxus_az_oktatasban","image":"https://img2.hvg.hu/image.aspx?id=cc7f9d07-4f12-4f5c-9653-ae8d62fbd8e5&view=ffdb5e3a-e632-4abc-b367-3d9b3bb5573b","index":0,"item":"a8581f47-d5e9-4a1d-bb73-56ac9bb10e96","keywords":null,"link":"/velemeny/20200327_Horn_Gabor_A_savszelesseg_es_a_szabadelvuseg_is_luxus_az_oktatasban","timestamp":"2020. március. 28. 11:42","title":"Horn Gábor: A sávszélesség és a szabadelvűség is luxus az oktatásban","trackingCode":"RELATED","c_isbrandchannel":false,"c_isbrandcontent":false,"c_isbrandstory":false,"c_isbrandcontentorbrandstory":false,"c_isbranded":false,"c_ishvg360article":false,"c_partnername":null,"c_partnerlogo":"00000000-0000-0000-0000-000000000000","c_partnertag":null},{"available":true,"c_guid":"131fde0e-692f-4449-b5ed-66cb9ad6c6c4","c_author":"hvg.hu","category":"itthon","description":"Már osztják is.","shortLead":"Már osztják is.","id":"20200328_Tizezer_uveg_Beres_Cseppet_ajanlottak_fel_a_korhazaknak_idosotthonoknak","image":"https://img2.hvg.hu/image.aspx?id=131fde0e-692f-4449-b5ed-66cb9ad6c6c4&view=ffdb5e3a-e632-4abc-b367-3d9b3bb5573b","index":0,"item":"54a56609-e2e1-4e53-b97a-ae37d364a2c8","keywords":null,"link":"/itthon/20200328_Tizezer_uveg_Beres_Cseppet_ajanlottak_fel_a_korhazaknak_idosotthonoknak","timestamp":"2020. március. 28. 14:48","title":"Tízezer üveg Béres Cseppet ajánlottak fel a kórházaknak, idősotthonoknak","trackingCode":"RELATED","c_isbrandchannel":false,"c_isbrandcontent":false,"c_isbrandstory":false,"c_isbrandcontentorbrandstory":false,"c_isbranded":false,"c_ishvg360article":false,"c_partnername":null,"c_partnerlogo":"00000000-0000-0000-0000-000000000000","c_partnertag":null},{"available":true,"c_guid":"b81bcd69-efd8-411d-9ee0-4fe9074bd517","c_author":"hvg.hu","category":"itthon","description":"Szombaton pedig 27 tonnányi védőfelszerelés érkezik, szintén Kínából.","shortLead":"Szombaton pedig 27 tonnányi védőfelszerelés érkezik, szintén Kínából.","id":"20200328_Tobb_mint_3_millio_maszk_erkezik_Kinabol_Magyarorszagra_vasarnap","image":"https://img2.hvg.hu/image.aspx?id=b81bcd69-efd8-411d-9ee0-4fe9074bd517&view=ffdb5e3a-e632-4abc-b367-3d9b3bb5573b","index":0,"item":"d9541f36-3fc6-4801-a8a2-3c9d5f22566b","keywords":null,"link":"/itthon/20200328_Tobb_mint_3_millio_maszk_erkezik_Kinabol_Magyarorszagra_vasarnap","timestamp":"2020. március. 28. 10:14","title":"Több mint 3 millió maszk érkezik Kínából Magyarországra vasárnap","trackingCode":"RELATED","c_isbrandchannel":false,"c_isbrandcontent":false,"c_isbrandstory":false,"c_isbrandcontentorbrandstory":false,"c_isbranded":false,"c_ishvg360article":false,"c_partnername":null,"c_partnerlogo":"00000000-0000-0000-0000-000000000000","c_partnertag":null}]