[{"available":true,"c_guid":"7ad2cff9-8df7-4617-8455-0456f963f639","c_author":"hvg.hu","category":"itthon","description":"Bár már kaptak védőfelszerelést és kézfertőtlenítőt az ápolók, annak mennyisége a tömeges járvány idejére kevés lesz - mondta a Magyar Egészségügyi Szakdolgozói Kamara alelnöke. Tud olyan intézményről, ahol a fejenként napi két darab, egyszer használatos sebészi maszk mellé kaptak egy vasalót, hogy a kollégák hővel fertőtlenítsék azokat. Elmondta azt is, országosan kétezernél kevesebb élvonalban alkalmazható intenzívterápiás szakápoló van.","shortLead":"Bár már kaptak védőfelszerelést és kézfertőtlenítőt az ápolók, annak mennyisége a tömeges járvány idejére kevés lesz...","id":"20200329_meszk_szakapolo_vedofelszereles_maszk_vasalo_koronavirus_jarvany_tomeges_megbetegedes","image":"https://img4.hvg.hu/image.aspx?id=7ad2cff9-8df7-4617-8455-0456f963f639&view=ffdb5e3a-e632-4abc-b367-3d9b3bb5573b","index":0,"item":"bbb5d45a-0454-4c2b-8a1b-a8bea8745d61","keywords":null,"link":"/itthon/20200329_meszk_szakapolo_vedofelszereles_maszk_vasalo_koronavirus_jarvany_tomeges_megbetegedes","timestamp":"2020. március. 29. 11:03","title":"Volt, ahol vasalót kaptak az ápolók a maszkokhoz, hogy azzal fertőtlenítsék azokat","trackingCode":"RELATED","c_isbrandchannel":false,"c_isbrandcontent":false,"c_isbrandstory":false,"c_isbrandcontentorbrandstory":false,"c_isbranded":false,"c_ishvg360article":false,"c_partnername":null,"c_partnerlogo":"00000000-0000-0000-0000-000000000000","c_partnertag":null},{"available":true,"c_guid":"eb5755ee-eeec-4871-8043-6bb8246685ec","c_author":"hvg.hu","category":"tudomany","description":"Egyre több, az egészségügytől távoli cég kezdett szájmaszkok gyártásába.","shortLead":"Egyre több, az egészségügytől távoli cég kezdett szájmaszkok gyártásába.","id":"20200328_razer_muteti_maszkok","image":"https://img4.hvg.hu/image.aspx?id=eb5755ee-eeec-4871-8043-6bb8246685ec&view=ffdb5e3a-e632-4abc-b367-3d9b3bb5573b","index":0,"item":"1f9cf195-31aa-4849-ab5d-5b4f64b7ab3f","keywords":null,"link":"/tudomany/20200328_razer_muteti_maszkok","timestamp":"2020. március. 28. 16:03","title":"Játékra való gépek helyett komoly műtéti maszkokat gyárt már a Razer is","trackingCode":"RELATED","c_isbrandchannel":false,"c_isbrandcontent":false,"c_isbrandstory":false,"c_isbrandcontentorbrandstory":false,"c_isbranded":false,"c_ishvg360article":false,"c_partnername":null,"c_partnerlogo":"00000000-0000-0000-0000-000000000000","c_partnertag":null},{"available":true,"c_guid":"118e57e3-1057-4a6d-bd85-b7a03755b314","c_author":"MTI","category":"kultura","description":"Nyolcvanhat éves korában, hosszú és súlyos betegség után vasárnap elhunyt Krzysztof Penderecki neves lengyel zeneszerző, a kortárs zene kiemelkedő alakja - közölte a lengyel média. Az ő zenéje hallható többek közt a Stephen King regényéből készült Ragyogás, illetve Martin Scorsese Viharsziget című filmjében is. ","shortLead":"Nyolcvanhat éves korában, hosszú és súlyos betegség után vasárnap elhunyt Krzysztof Penderecki neves lengyel...","id":"20200329_Elhunyt_Krzysztof_Penderecki_lengyel_zeneszerzo","image":"https://img4.hvg.hu/image.aspx?id=118e57e3-1057-4a6d-bd85-b7a03755b314&view=ffdb5e3a-e632-4abc-b367-3d9b3bb5573b","index":0,"item":"4d590993-9550-47a5-89f0-06bd91be9b94","keywords":null,"link":"/kultura/20200329_Elhunyt_Krzysztof_Penderecki_lengyel_zeneszerzo","timestamp":"2020. március. 29. 11:28","title":"Elhunyt Krzysztof Penderecki lengyel zeneszerző","trackingCode":"RELATED","c_isbrandchannel":false,"c_isbrandcontent":false,"c_isbrandstory":false,"c_isbrandcontentorbrandstory":false,"c_isbranded":false,"c_ishvg360article":false,"c_partnername":null,"c_partnerlogo":"00000000-0000-0000-0000-000000000000","c_partnertag":null},{"available":true,"c_guid":"4fa6aa50-f3f2-46b7-b022-853c3589fb28","c_author":"MTI","category":"vilag","description":"Trump 100 ezer új lélegeztetőgépet ígért.","shortLead":"Trump 100 ezer új lélegeztetőgépet ígért.","id":"20200328_Koronavirus_100_ezer_folott_az_amerikai_fertozottek_szama","image":"https://img4.hvg.hu/image.aspx?id=4fa6aa50-f3f2-46b7-b022-853c3589fb28&view=ffdb5e3a-e632-4abc-b367-3d9b3bb5573b","index":0,"item":"47c25531-e30e-4df8-96c2-b1a6df5a0a12","keywords":null,"link":"/vilag/20200328_Koronavirus_100_ezer_folott_az_amerikai_fertozottek_szama","timestamp":"2020. március. 28. 06:42","title":"Koronavírus: 100 ezer fölött az amerikai fertőzöttek száma","trackingCode":"RELATED","c_isbrandchannel":false,"c_isbrandcontent":false,"c_isbrandstory":false,"c_isbrandcontentorbrandstory":false,"c_isbranded":false,"c_ishvg360article":false,"c_partnername":null,"c_partnerlogo":"00000000-0000-0000-0000-000000000000","c_partnertag":null},{"available":true,"c_guid":"200ac54b-d427-4723-bb5c-99b458b1844c","c_author":"hvg.hu","category":"vilag","description":"Spanyolországban a nem létfontosságú ágazatok leállnak két hétre a koronavírus-járvány terjedésének megfékezése érdekében - jelentette be a spanyol miniszterelnök.

","shortLead":"Spanyolországban a nem létfontosságú ágazatok leállnak két hétre a koronavírus-járvány terjedésének megfékezése...","id":"20200328_Spanyol_kormanyfo_a_nem_letfontossagu_agazatok_leallnak_ket_hetre","image":"https://img4.hvg.hu/image.aspx?id=200ac54b-d427-4723-bb5c-99b458b1844c&view=ffdb5e3a-e632-4abc-b367-3d9b3bb5573b","index":0,"item":"e477ad11-a219-4eb7-895e-9fac84feed8f","keywords":null,"link":"/vilag/20200328_Spanyol_kormanyfo_a_nem_letfontossagu_agazatok_leallnak_ket_hetre","timestamp":"2020. március. 28. 21:55","title":"Spanyol kormányfő: a nem létfontosságú ágazatok leállnak két hétre","trackingCode":"RELATED","c_isbrandchannel":false,"c_isbrandcontent":false,"c_isbrandstory":false,"c_isbrandcontentorbrandstory":false,"c_isbranded":false,"c_ishvg360article":false,"c_partnername":null,"c_partnerlogo":"00000000-0000-0000-0000-000000000000","c_partnertag":null},{"available":true,"c_guid":"44cb49a5-9acc-4039-b613-54de70eb4a49","c_author":"hvg.hu","category":"cegauto","description":"Az új tulajdonos mintegy 50 millió forint kifizetését követően indíthatja majd be először régi/új Ferrariját. ","shortLead":"Az új tulajdonos mintegy 50 millió forint kifizetését követően indíthatja majd be először régi/új Ferrariját. ","id":"20200328_32_eves_megis_bejaratosan_uj_ez_az_elado_ferrari_testarossa","image":"https://img4.hvg.hu/image.aspx?id=44cb49a5-9acc-4039-b613-54de70eb4a49&view=ffdb5e3a-e632-4abc-b367-3d9b3bb5573b","index":0,"item":"1d9e684a-9ace-49fa-9f6f-9ac455b0bbb3","keywords":null,"link":"/cegauto/20200328_32_eves_megis_bejaratosan_uj_ez_az_elado_ferrari_testarossa","timestamp":"2020. március. 28. 06:41","title":"32 éves, mégis bejáratósan új ez az eladó Ferrari Testarossa","trackingCode":"RELATED","c_isbrandchannel":false,"c_isbrandcontent":false,"c_isbrandstory":false,"c_isbrandcontentorbrandstory":false,"c_isbranded":false,"c_ishvg360article":false,"c_partnername":null,"c_partnerlogo":"00000000-0000-0000-0000-000000000000","c_partnertag":null},{"available":true,"c_guid":"ed74eeb5-0f28-4598-ac55-0794b257c964","c_author":"Németh András","category":"360","description":"Számtalan álhír kering a világban a koronavírus-járvány keletkezésével és a betegség kezelésével kapcsolatban, s a csúsztatásokat és szándékos hazugságokat sokszor politikusok, illetve államok is terjesztik. ","shortLead":"Számtalan álhír kering a világban a koronavírus-járvány keletkezésével és a betegség kezelésével kapcsolatban, s...","id":"202013__alhirek_akoronavirusrol__hamis_gyogymodok__gyilkos_zavar__a_fele_sem_igaz","image":"https://img4.hvg.hu/image.aspx?id=ed74eeb5-0f28-4598-ac55-0794b257c964&view=ffdb5e3a-e632-4abc-b367-3d9b3bb5573b","index":0,"item":"00d2dc9f-8bde-4b6b-b46e-60f9613ceadc","keywords":null,"link":"/360/202013__alhirek_akoronavirusrol__hamis_gyogymodok__gyilkos_zavar__a_fele_sem_igaz","timestamp":"2020. március. 29. 11:30","title":"Törökpirosítót ajánl a türkmén elnök a koronavírusra","trackingCode":"RELATED","c_isbrandchannel":false,"c_isbrandcontent":false,"c_isbrandstory":false,"c_isbrandcontentorbrandstory":false,"c_isbranded":false,"c_ishvg360article":true,"c_partnername":null,"c_partnerlogo":"00000000-0000-0000-0000-000000000000","c_partnertag":null},{"available":true,"c_guid":"9283b2ef-56e1-488f-9f09-d171ed21b58d","c_author":"MTI","category":"tudomany","description":"Egy új tanulmány szerint a vadon élő emlősfajok nőstény egyedei hosszabb életűek, mint a hímek: átlagosan 18,6 százalékkal élnek tovább ugyanazon faj nőstényei. Ez az eredmény jóval nagyobb eltérést mutat, mint amit korábbi tanulmányok találtak az embereknél, ahol a nők átlagosan 8 százalékkal élnek tovább a férfiaknál.","shortLead":"Egy új tanulmány szerint a vadon élő emlősfajok nőstény egyedei hosszabb életűek, mint a hímek: átlagosan 18,6...","id":"20200328_vadon_elo_emlosok_nostenyek_tovabb_elnek_mint_a_himek","image":"https://img4.hvg.hu/image.aspx?id=9283b2ef-56e1-488f-9f09-d171ed21b58d&view=ffdb5e3a-e632-4abc-b367-3d9b3bb5573b","index":0,"item":"4f167ada-f959-4a87-b9b0-83341a6f24bc","keywords":null,"link":"/tudomany/20200328_vadon_elo_emlosok_nostenyek_tovabb_elnek_mint_a_himek","timestamp":"2020. március. 28. 10:03","title":"A vadon élő emlősök nőstényei sokkal tovább élnek, mint a hímek","trackingCode":"RELATED","c_isbrandchannel":false,"c_isbrandcontent":false,"c_isbrandstory":false,"c_isbrandcontentorbrandstory":false,"c_isbranded":false,"c_ishvg360article":false,"c_partnername":null,"c_partnerlogo":"00000000-0000-0000-0000-000000000000","c_partnertag":null}]