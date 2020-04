Szeretne azonnal értesülni a legfontosabb hírekről? Nem kérem Kérem

[{"available":true,"c_guid":"a079a1a0-77ac-4a97-92bf-795a69dee50a","c_author":"hvg.hu","category":"tudomany","description":"A biztos információiról ismert elemző, Jon Prosser szerint áprilisban érkezik az iPhone 9, egy kiszivárgott fotó alapján pedig úgy tűnik, túl sokáig nem is húzza már a bemutatót az Apple.","shortLead":"A biztos információiról ismert elemző, Jon Prosser szerint áprilisban érkezik az iPhone 9, egy kiszivárgott fotó...","id":"20200331_apple_iphone_9_iphone_se_2","image":"https://img2.hvg.hu/image.aspx?id=a079a1a0-77ac-4a97-92bf-795a69dee50a&view=ffdb5e3a-e632-4abc-b367-3d9b3bb5573b","index":0,"item":"ed25bada-6017-485e-8ef0-cb937aff6d82","keywords":null,"link":"/tudomany/20200331_apple_iphone_9_iphone_se_2","timestamp":"2020. március. 31. 17:03","title":"Egy héten belül bemutatkozhat az új olcsó iPhone","trackingCode":"RELATED","c_isbrandchannel":false,"c_isbrandcontent":false,"c_isbrandstory":false,"c_isbrandcontentorbrandstory":false,"c_isbranded":false,"c_ishvg360article":false,"c_partnername":null,"c_partnerlogo":"00000000-0000-0000-0000-000000000000","c_partnertag":null},{"available":true,"c_guid":"2927e650-015f-4074-b3b9-012dcd309469","c_author":"hvg.hu","category":"itthon","description":"Már megint megtámadtak minket ezek a nemzetközi liberálisok.","shortLead":"Már megint megtámadtak minket ezek a nemzetközi liberálisok.","id":"20200331_Szijjarto_nemzetkozi_liberalis_mainstream_koronavirus","image":"https://img2.hvg.hu/image.aspx?id=2927e650-015f-4074-b3b9-012dcd309469&view=ffdb5e3a-e632-4abc-b367-3d9b3bb5573b","index":0,"item":"5156f0c9-dab3-4c33-9c9d-a23d2bd0f5c7","keywords":null,"link":"/itthon/20200331_Szijjarto_nemzetkozi_liberalis_mainstream_koronavirus","timestamp":"2020. március. 31. 07:41","title":"Szijjártó: A nemzetközi liberális mainstream ismételten össztűz alá vette Magyarországot","trackingCode":"RELATED","c_isbrandchannel":false,"c_isbrandcontent":false,"c_isbrandstory":false,"c_isbrandcontentorbrandstory":false,"c_isbranded":false,"c_ishvg360article":false,"c_partnername":null,"c_partnerlogo":"00000000-0000-0000-0000-000000000000","c_partnertag":null},{"available":true,"c_guid":"32e3d3f0-a340-48b0-8245-76e55e4c98ab","c_author":"HVG","category":"360","description":"A német tévésorozatok forgatókönyvírójaként ismert elsőkönyves szerző jóvoltából beleláthatunk az 1960-as évek német társadalmába, amelyet erősen mérgezett, hogy tagjai még nem voltak hajlandók nyíltan szembenézni a náci bűnökkel.\r

