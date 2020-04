Szeretne azonnal értesülni a legfontosabb hírekről? Nem kérem Kérem

[{"available":true,"c_guid":"64a76613-ec0e-431c-8c78-b9b4ea8fd1cf","c_author":"Ballai Vince","category":"vilag","description":"Németországban sem jut minden orvosnak maszk, és volt olyan kórház, ahol hirtelen megcsappantak a készletek. Bár magukhoz képest kissé kaotikusan, de azért elég alaposan felkészültek, és az sem okozott pánikot, hogy úgy láttak el egy rosszul lett beteget, hogy nem tudták róla: már az új vírussal fertőzött. A németországi koronavírus-fronton a helyzet.","shortLead":"Németországban sem jut minden orvosnak maszk, és volt olyan kórház, ahol hirtelen megcsappantak a készletek. Bár...","id":"20200331_Poroszos_mercevel_merve_a_nemet_helyzet_is_kaotikus","image":"https://img1.hvg.hu/image.aspx?id=64a76613-ec0e-431c-8c78-b9b4ea8fd1cf&view=ffdb5e3a-e632-4abc-b367-3d9b3bb5573b","index":0,"item":"a9267ce1-9507-4fb1-8a29-8189e563a6a7","keywords":null,"link":"/vilag/20200331_Poroszos_mercevel_merve_a_nemet_helyzet_is_kaotikus","timestamp":"2020. március. 31. 19:25","title":"Poroszos mércével mérve a németek is kaotikusan készültek a járványra","trackingCode":"RELATED","c_isbrandchannel":false,"c_isbrandcontent":false,"c_isbrandstory":false,"c_isbrandcontentorbrandstory":false,"c_isbranded":false,"c_ishvg360article":false,"c_partnername":null,"c_partnerlogo":"00000000-0000-0000-0000-000000000000","c_partnertag":null},{"available":true,"c_guid":"c0caa609-1ef8-4568-b62a-673fa62eb084","c_author":"MTI / hvg.hu","category":"tudomany","description":"A malária ellen is használt hidroxiklorokin hatóanyaggal többek szerint a koronavírusos betegek is kezelhetők, de erre egyelőre kevés bizonyíték van. Amerikában mégis beadták 1100 embernek.","shortLead":"A malária ellen is használt hidroxiklorokin hatóanyaggal többek szerint a koronavírusos betegek is kezelhetők, de erre...","id":"20200331_koronavirus_malaria_gyogyszer_amerika_fda_antibiotikum","image":"https://img1.hvg.hu/image.aspx?id=c0caa609-1ef8-4568-b62a-673fa62eb084&view=ffdb5e3a-e632-4abc-b367-3d9b3bb5573b","index":0,"item":"ad718318-b2df-46d9-a57b-c2e93ef1a6cf","keywords":null,"link":"/tudomany/20200331_koronavirus_malaria_gyogyszer_amerika_fda_antibiotikum","timestamp":"2020. március. 31. 12:03","title":"Koronavírus: Amerikában már 1100 embert kezelnek a szerrel, amiről még nem tudni, mire jó","trackingCode":"RELATED","c_isbrandchannel":false,"c_isbrandcontent":false,"c_isbrandstory":false,"c_isbrandcontentorbrandstory":false,"c_isbranded":false,"c_ishvg360article":false,"c_partnername":null,"c_partnerlogo":"00000000-0000-0000-0000-000000000000","c_partnertag":null},{"available":true,"c_guid":"cf3e0d9f-80a8-4778-99dc-cb19945e0b2e","c_author":"hvg.hu/MTI","category":"sport","description":"A járvány miatt még nem lehet tudni, hogy melyik korosztálynál lesz dolga a magyar edzőnek, de a visszatérését már bejelentették.","shortLead":"A járvány miatt még nem lehet tudni, hogy melyik korosztálynál lesz dolga a magyar edzőnek, de a visszatérését már...","id":"20200331_Dardai_Pal_Hertha_foci","image":"https://img1.hvg.hu/image.aspx?id=cf3e0d9f-80a8-4778-99dc-cb19945e0b2e&view=ffdb5e3a-e632-4abc-b367-3d9b3bb5573b","index":0,"item":"bf79194a-d1a9-44a2-b636-e5a026d90d89","keywords":null,"link":"/sport/20200331_Dardai_Pal_Hertha_foci","timestamp":"2020. március. 31. 09:09","title":"Dárdai Pál utánpótlásedzőként visszatér a Herthához","trackingCode":"RELATED","c_isbrandchannel":false,"c_isbrandcontent":false,"c_isbrandstory":false,"c_isbrandcontentorbrandstory":false,"c_isbranded":false,"c_ishvg360article":false,"c_partnername":null,"c_partnerlogo":"00000000-0000-0000-0000-000000000000","c_partnertag":null},{"available":true,"c_guid":"3c0a5859-53d2-4e98-9c15-cb000ae37fb0","c_author":"MTI / hvg.hu","category":"itthon","description":"Hatvanezret rendeltek, az első ötezret már ki is szállították.","shortLead":"Hatvanezret rendeltek, az első ötezret már ki is szállították.","id":"20200401_zalaegerszeg_vedomaszk_koronavirus","image":"https://img1.hvg.hu/image.aspx?id=3c0a5859-53d2-4e98-9c15-cb000ae37fb0&view=ffdb5e3a-e632-4abc-b367-3d9b3bb5573b","index":0,"item":"42585978-22ee-4f4a-a9f5-c41b7fcda512","keywords":null,"link":"/itthon/20200401_zalaegerszeg_vedomaszk_koronavirus","timestamp":"2020. április. 01. 20:42","title":"A zalaegerszegi lakosok ingyen kapnak védőmaszkot","trackingCode":"RELATED","c_isbrandchannel":false,"c_isbrandcontent":false,"c_isbrandstory":false,"c_isbrandcontentorbrandstory":false,"c_isbranded":false,"c_ishvg360article":false,"c_partnername":null,"c_partnerlogo":"00000000-0000-0000-0000-000000000000","c_partnertag":null},{"available":true,"c_guid":"c82bc835-9a63-4c97-a651-de72cc3371bc","c_author":"hvg.hu","category":"elet","description":"A legnagyobb gyártó már százmillió mínuszban van.","shortLead":"A legnagyobb gyártó már százmillió mínuszban van.","id":"20200331_A_koronavirus_miatt_globalisan_hiany_lehet_ovszerbol","image":"https://img1.hvg.hu/image.aspx?id=c82bc835-9a63-4c97-a651-de72cc3371bc&view=ffdb5e3a-e632-4abc-b367-3d9b3bb5573b","index":0,"item":"c2e89be3-934f-4f2e-bfe6-69a6117f3811","keywords":null,"link":"/elet/20200331_A_koronavirus_miatt_globalisan_hiany_lehet_ovszerbol","timestamp":"2020. március. 31. 09:11","title":"A koronavírus miatt globálisan hiány lehet óvszerből","trackingCode":"RELATED","c_isbrandchannel":false,"c_isbrandcontent":false,"c_isbrandstory":false,"c_isbrandcontentorbrandstory":false,"c_isbranded":false,"c_ishvg360article":false,"c_partnername":null,"c_partnerlogo":"00000000-0000-0000-0000-000000000000","c_partnertag":null},{"available":true,"c_guid":"2c2dd6da-957a-4afb-a1cf-7affc41381dd","c_author":"HVG360","category":"360","description":"Már a döntés előtt is abban bízott Botka László, hogy a kormány visszavonja a polgármesterek kezét megkötő javaslatát. A délután felvett interjúban a szegedi polgármester arról beszélt, hogy a központosítás veszélyeztette volna az emberek életét a járvány idején, majd nem sokkal később a kormány kihátrált az indítvány mögül. A városvezető reagált a koronavírusos szegedi rektor esetére, de azt is mondta, hogy ilyen időkben összefogásra van szükség. ","shortLead":"Már a döntés előtt is abban bízott Botka László, hogy a kormány visszavonja a polgármesterek kezét megkötő javaslatát...","id":"20200401_Botka_Laszlo_a_Home_officeban","image":"https://img1.hvg.hu/image.aspx?id=2c2dd6da-957a-4afb-a1cf-7affc41381dd&view=ffdb5e3a-e632-4abc-b367-3d9b3bb5573b","index":0,"item":"20cc7ac6-ae88-4f2c-9def-e5a007c1cf57","keywords":null,"link":"/360/20200401_Botka_Laszlo_a_Home_officeban","timestamp":"2020. április. 01. 18:30","title":"Botka László a Home office-ban: \"Ez egy végiggondolatlan politikai akció\"","trackingCode":"RELATED","c_isbrandchannel":false,"c_isbrandcontent":false,"c_isbrandstory":false,"c_isbrandcontentorbrandstory":false,"c_isbranded":false,"c_ishvg360article":true,"c_partnername":null,"c_partnerlogo":"00000000-0000-0000-0000-000000000000","c_partnertag":null},{"available":true,"c_guid":"d8f84f64-2df5-4704-b700-31380be670ef","c_author":"MTI","category":"sport","description":"A legendás torna elmarad, mert sem az eredeti időpontjában, sem pedig nyár végén nem lenne biztonságos a verseny.","shortLead":"A legendás torna elmarad, mert sem az eredeti időpontjában, sem pedig nyár végén nem lenne biztonságos a verseny.","id":"20200401_Toroltek_a_wimbledoni_tenisztornat","image":"https://img1.hvg.hu/image.aspx?id=d8f84f64-2df5-4704-b700-31380be670ef&view=ffdb5e3a-e632-4abc-b367-3d9b3bb5573b","index":0,"item":"9f7270f2-5f41-413a-bae6-f863ac02f34c","keywords":null,"link":"/sport/20200401_Toroltek_a_wimbledoni_tenisztornat","timestamp":"2020. április. 01. 17:50","title":"Törölték a wimbledoni tenisztornát","trackingCode":"RELATED","c_isbrandchannel":false,"c_isbrandcontent":false,"c_isbrandstory":false,"c_isbrandcontentorbrandstory":false,"c_isbranded":false,"c_ishvg360article":false,"c_partnername":null,"c_partnerlogo":"00000000-0000-0000-0000-000000000000","c_partnertag":null},{"available":true,"c_guid":"b3f57f57-bea2-4d0a-85b4-27f9f332f0e2","c_author":"MTI","category":"itthon","description":"A Magyar Posta megkönnyíti a nyugdíjasok számára az utalványok kifizetését áprilistól.","shortLead":"A Magyar Posta megkönnyíti a nyugdíjasok számára az utalványok kifizetését áprilistól.","id":"20200401_Ismet_valtozott_a_postak_nyitvatartasa","image":"https://img1.hvg.hu/image.aspx?id=b3f57f57-bea2-4d0a-85b4-27f9f332f0e2&view=ffdb5e3a-e632-4abc-b367-3d9b3bb5573b","index":0,"item":"158214c1-6c8b-40ec-a4ae-f99ebe3544c8","keywords":null,"link":"/itthon/20200401_Ismet_valtozott_a_postak_nyitvatartasa","timestamp":"2020. április. 01. 11:09","title":"Ismét változott a posták nyitvatartása, és könnyítést kapnak a nyugdíjasok","trackingCode":"RELATED","c_isbrandchannel":false,"c_isbrandcontent":false,"c_isbrandstory":false,"c_isbrandcontentorbrandstory":false,"c_isbranded":false,"c_ishvg360article":false,"c_partnername":null,"c_partnerlogo":"00000000-0000-0000-0000-000000000000","c_partnertag":null}]