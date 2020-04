Szeretne azonnal értesülni a legfontosabb hírekről? Nem kérem Kérem

[{"available":true,"c_guid":"2533f70a-ca6b-41b6-b238-28b7e985db5a","c_author":"hvg.hu","category":"kkv","description":"Központi intézkedéseket kell hozni a bevásárlóközpontokra is, mert hiába tűntek el a vásárlók a koronavírus miatt, a plázatulajdonos cégek pont úgy tartják a markukat a bérleti díjért, mintha mi sem történt volna – ezt állítják bérlők. Megszereztük több nagy fővárosi pláza belső tájékoztatását, amelyekben arra hivatkoznak, hogy részükről minden adott a bevásárlóközpontok működéséhez. Sőt, olyan is van, ahol még pluszpénzt is kérnek, mert többet kell takarítani a járvány idején. De hogy tudná ezt kitermelni a kijárási korlátozás miatt ellehetetlenült ruhaboltos vagy a hetek óta zárva tartó thai masszázsszalon üzemeltetője?","shortLead":"Központi intézkedéseket kell hozni a bevásárlóközpontokra is, mert hiába tűntek el a vásárlók a koronavírus miatt...","id":"20200401_bevasarlokozpont_plaza_koronavirus_kiskereskedelem","image":"https://img0.hvg.hu/image.aspx?id=2533f70a-ca6b-41b6-b238-28b7e985db5a&view=ffdb5e3a-e632-4abc-b367-3d9b3bb5573b","index":0,"item":"c0b0ca2c-d605-42af-92c3-0e34736e5c37","keywords":null,"link":"/kkv/20200401_bevasarlokozpont_plaza_koronavirus_kiskereskedelem","timestamp":"2020. április. 01. 13:00","title":"A kormányra várnak a szellemvárossá vált plázák becsődölt boltosai","trackingCode":"RELATED","c_isbrandchannel":false,"c_isbrandcontent":false,"c_isbrandstory":false,"c_isbrandcontentorbrandstory":false,"c_isbranded":false,"c_ishvg360article":false,"c_partnername":null,"c_partnerlogo":"00000000-0000-0000-0000-000000000000","c_partnertag":null},{"available":true,"c_guid":"199211fa-a435-4869-b08d-481be0020011","c_author":"MTI / hvg.hu","category":"itthon","description":"A miniszterelnök szerint az a feladat, hogy a következő hetekben elegendő mennyiségű gyógyszert halmozzunk fel.","shortLead":"A miniszterelnök szerint az a feladat, hogy a következő hetekben elegendő mennyiségű gyógyszert halmozzunk fel.","id":"20200402_koronavirus_jarvany_orban_viktor_gyogyszer_vakcina","image":"https://img0.hvg.hu/image.aspx?id=199211fa-a435-4869-b08d-481be0020011&view=ffdb5e3a-e632-4abc-b367-3d9b3bb5573b","index":0,"item":"5318d94f-1846-4ef9-a4ad-b78454f6a59a","keywords":null,"link":"/itthon/20200402_koronavirus_jarvany_orban_viktor_gyogyszer_vakcina","timestamp":"2020. április. 02. 15:02","title":"Orbán a járványról: A java most következik","trackingCode":"RELATED","c_isbrandchannel":false,"c_isbrandcontent":false,"c_isbrandstory":false,"c_isbrandcontentorbrandstory":false,"c_isbranded":false,"c_ishvg360article":false,"c_partnername":null,"c_partnerlogo":"00000000-0000-0000-0000-000000000000","c_partnertag":null},{"available":true,"c_guid":"c64619ce-db32-4a02-8395-7521c2940d8d","c_author":"László Ferenc","category":"cegauto","description":"Virológusokat kérdeztünk arról, hogy a tüdőre veszélyes ózon mennyire hatékony fegyver a koronavírus elleni harcban, beszéltünk a mentősökkel és ózongenerátorral lefertőtlenítettünk egy autót. ","shortLead":"Virológusokat kérdeztünk arról, hogy a tüdőre veszélyes ózon mennyire hatékony fegyver a koronavírus elleni harcban...","id":"20200401_koronavirus_ozongenerator_fertotlenites_hogyan_mukodik_velemeny","image":"https://img0.hvg.hu/image.aspx?id=c64619ce-db32-4a02-8395-7521c2940d8d&view=ffdb5e3a-e632-4abc-b367-3d9b3bb5573b","index":0,"item":"4ef03882-48ff-4da9-865f-43cd8d63a019","keywords":null,"link":"/cegauto/20200401_koronavirus_ozongenerator_fertotlenites_hogyan_mukodik_velemeny","timestamp":"2020. április. 01. 20:00","title":"A koronavírus halálos ellensége az ózongenerátor, de vigyázni kell vele – kipróbáltuk a gyakorlatban","trackingCode":"RELATED","c_isbrandchannel":false,"c_isbrandcontent":false,"c_isbrandstory":false,"c_isbrandcontentorbrandstory":false,"c_isbranded":false,"c_ishvg360article":false,"c_partnername":null,"c_partnerlogo":"00000000-0000-0000-0000-000000000000","c_partnertag":null},{"available":true,"c_guid":"29c983db-46dc-474d-a157-e73ae84ae440","c_author":"hvg.hu","category":"tudomany","description":"Újfajta reakciógomb kerülhet az Imádom helyére a Facebookon, de a fejlesztők egyelőre nem árulták el, mikor jelenik meg az újdonság – ha megjelenik egyáltalán.","shortLead":"Újfajta reakciógomb kerülhet az Imádom helyére a Facebookon, de a fejlesztők egyelőre nem árulták el, mikor jelenik meg...","id":"20200401_facebook_like_lajk_gomb_koronavirus_jarvany_covid_19","image":"https://img0.hvg.hu/image.aspx?id=29c983db-46dc-474d-a157-e73ae84ae440&view=ffdb5e3a-e632-4abc-b367-3d9b3bb5573b","index":0,"item":"7b444844-fa53-4377-888d-7a6d69a10acd","keywords":null,"link":"/tudomany/20200401_facebook_like_lajk_gomb_koronavirus_jarvany_covid_19","timestamp":"2020. április. 01. 09:33","title":"Nem áprilisi tréfa: Új, koronavírusos lájkgombon dolgozik a Facebook","trackingCode":"RELATED","c_isbrandchannel":false,"c_isbrandcontent":false,"c_isbrandstory":false,"c_isbrandcontentorbrandstory":false,"c_isbranded":false,"c_ishvg360article":false,"c_partnername":null,"c_partnerlogo":"00000000-0000-0000-0000-000000000000","c_partnertag":null},{"available":true,"c_guid":"f8bdadd0-7aa6-4775-b85c-21642f33f0d6","c_author":"hvg.hu","category":"itthon","description":"A klinika összes munkatársánál elvégezték a koronavírus-tesztet, március 26-a óta nem tudnak újabb megbetegedésről.","shortLead":"A klinika összes munkatársánál elvégezték a koronavírus-tesztet, március 26-a óta nem tudnak újabb megbetegedésről.","id":"20200402_semmelweis_egyetem_neurologia_koronavirusos_betegek","image":"https://img0.hvg.hu/image.aspx?id=f8bdadd0-7aa6-4775-b85c-21642f33f0d6&view=ffdb5e3a-e632-4abc-b367-3d9b3bb5573b","index":0,"item":"d1c6ab82-f3b5-48ee-b15b-6025e323e269","keywords":null,"link":"/itthon/20200402_semmelweis_egyetem_neurologia_koronavirusos_betegek","timestamp":"2020. április. 02. 10:15","title":"Többen koronavírusosak a Semmelweis Egyetem Neurológiai Klinikáján dolgozók közül","trackingCode":"RELATED","c_isbrandchannel":false,"c_isbrandcontent":false,"c_isbrandstory":false,"c_isbrandcontentorbrandstory":false,"c_isbranded":false,"c_ishvg360article":false,"c_partnername":null,"c_partnerlogo":"00000000-0000-0000-0000-000000000000","c_partnertag":null},{"available":true,"c_guid":"c7f68b54-c718-4479-8b37-c640c6c30eae","c_author":"hvg.hu","category":"cegauto","description":"A Forma–1 kétszeres világbajnoka is kiveszi a részét a koronavírus elleni küzdelemből.","shortLead":"A Forma–1 kétszeres világbajnoka is kiveszi a részét a koronavírus elleni küzdelemből.","id":"20200401_fernando_alonso_maszkokat_es_vedoruhakat_adomanyozott_koronavirus_f1","image":"https://img0.hvg.hu/image.aspx?id=c7f68b54-c718-4479-8b37-c640c6c30eae&view=ffdb5e3a-e632-4abc-b367-3d9b3bb5573b","index":0,"item":"1ffb28eb-5024-4ca7-80c6-61475b732a8f","keywords":null,"link":"/cegauto/20200401_fernando_alonso_maszkokat_es_vedoruhakat_adomanyozott_koronavirus_f1","timestamp":"2020. április. 01. 16:29","title":"Fernando Alonso maszkokat és védőruhákat adományozott","trackingCode":"RELATED","c_isbrandchannel":false,"c_isbrandcontent":false,"c_isbrandstory":false,"c_isbrandcontentorbrandstory":false,"c_isbranded":false,"c_ishvg360article":false,"c_partnername":null,"c_partnerlogo":"00000000-0000-0000-0000-000000000000","c_partnertag":null},{"available":true,"c_guid":"3a6ee022-67fd-4153-ae2a-6b6ce0648ca1","c_author":"hvg.hu","category":"itthon","description":"Viszonylag stabilak maradtak a pártpreferenciák, trendek nem látszanak, csak eseti, 1-2 százalékpontos változások – írja friss kutatásában a ZRI Závecz Research Intézet, amelyet a március első felében felvett adatok alapján állított össze.","shortLead":"Viszonylag stabilak maradtak a pártpreferenciák, trendek nem látszanak, csak eseti, 1-2 százalékpontos változások –...","id":"20200331_zavecz_kutatas_partpreferencia_fidesz_ellenzek","image":"https://img0.hvg.hu/image.aspx?id=3a6ee022-67fd-4153-ae2a-6b6ce0648ca1&view=ffdb5e3a-e632-4abc-b367-3d9b3bb5573b","index":0,"item":"3241d770-7ad4-48aa-8fe3-1c1d90ce69d3","keywords":null,"link":"/itthon/20200331_zavecz_kutatas_partpreferencia_fidesz_ellenzek","timestamp":"2020. március. 31. 21:41","title":"Tartja jelentős előnyét a Fidesz","trackingCode":"RELATED","c_isbrandchannel":false,"c_isbrandcontent":false,"c_isbrandstory":false,"c_isbrandcontentorbrandstory":false,"c_isbranded":false,"c_ishvg360article":false,"c_partnername":null,"c_partnerlogo":"00000000-0000-0000-0000-000000000000","c_partnertag":null},{"available":true,"c_guid":"b8c0d745-cc83-4bf3-a285-3c701fd0cd86","c_author":"hvg.hu","category":"tudomany","description":"Befejezi az LCD kijelzők gyártását a Samsung Display Kínában és Dél-Koreában, miután jelentősen csökkent a panelek iránti kereslet.","shortLead":"Befejezi az LCD kijelzők gyártását a Samsung Display Kínában és Dél-Koreában, miután jelentősen csökkent a panelek...","id":"20200402_samsung_display_leall_lcd_kijelzopanelek_gyartasa","image":"https://img0.hvg.hu/image.aspx?id=b8c0d745-cc83-4bf3-a285-3c701fd0cd86&view=ffdb5e3a-e632-4abc-b367-3d9b3bb5573b","index":0,"item":"7eb6317c-eff7-48f8-b472-2c18f47f284f","keywords":null,"link":"/tudomany/20200402_samsung_display_leall_lcd_kijelzopanelek_gyartasa","timestamp":"2020. április. 02. 11:03","title":"Tényleg befellegzett az LCD kijelzőknek, leáll a panelek gyártásával a Samsung","trackingCode":"RELATED","c_isbrandchannel":false,"c_isbrandcontent":false,"c_isbrandstory":false,"c_isbrandcontentorbrandstory":false,"c_isbranded":false,"c_ishvg360article":false,"c_partnername":null,"c_partnerlogo":"00000000-0000-0000-0000-000000000000","c_partnertag":null}]