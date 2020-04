Szeretne azonnal értesülni a legfontosabb hírekről? Nem kérem Kérem

[{"available":true,"c_guid":"4495b2cb-74d6-4a87-9e07-899a236e4ea9","c_author":"hvg.hu","category":"itthon","description":"A jegyző, a polgármester és egy alpolgármester után Hajtó Péter a negyedik, akiről a győri önkormányzatnál bebizonyosodott, hogy fertőzött.","shortLead":"A jegyző, a polgármester és egy alpolgármester után Hajtó Péter a negyedik, akiről a győri önkormányzatnál...","id":"20200402_koronavirus_fertozes_jarvany_gyor_kepviselo","image":"https://img4.hvg.hu/image.aspx?id=4495b2cb-74d6-4a87-9e07-899a236e4ea9&view=ffdb5e3a-e632-4abc-b367-3d9b3bb5573b","index":0,"item":"78bf3241-fb51-4dae-be53-d109a24bec86","keywords":null,"link":"/itthon/20200402_koronavirus_fertozes_jarvany_gyor_kepviselo","timestamp":"2020. április. 02. 11:56","title":"Egy győri fideszes képviselő is elkapta a koronavírust","trackingCode":"RELATED","c_isbrandchannel":false,"c_isbrandcontent":false,"c_isbrandstory":false,"c_isbrandcontentorbrandstory":false,"c_isbranded":false,"c_ishvg360article":false,"c_partnername":null,"c_partnerlogo":"00000000-0000-0000-0000-000000000000","c_partnertag":null},{"available":true,"c_guid":"d4b3b4dc-ce16-41e2-b342-bd412b23546d","c_author":"Samsung","category":"brandchannel","description":"A koronavírus-járvány kitörése óta Magyarországon is emberek tízezrei kényszerültek otthon maradni. Ez változatos kihívások elé állít mindenkit, de szerencsére a digitális technológiának köszönhetően ma már sokkal több lehetőségünk van az otthoni munkavégzésre, tanulásra és a kikapcsolódásra is. \r

","shortLead":"A koronavírus-járvány kitörése óta Magyarországon is emberek tízezrei kényszerültek otthon maradni. Ez változatos...","id":"samsungbch_20200402_Home_office_tavoktatas_online_sport_koronavirus_jarvany","image":"https://img4.hvg.hu/image.aspx?id=d4b3b4dc-ce16-41e2-b342-bd412b23546d&view=ffdb5e3a-e632-4abc-b367-3d9b3bb5573b","index":0,"item":"930900fd-89e7-4fbb-9e15-e048cf7505a5","keywords":null,"link":"/brandchannel/samsungbch_20200402_Home_office_tavoktatas_online_sport_koronavirus_jarvany","timestamp":"2020. április. 02. 07:30","title":"Home office, távoktatás: ezekkel az alkalmazásokkal könnyebb lesz a bezártság","trackingCode":"RELATED","c_isbrandchannel":true,"c_isbrandcontent":false,"c_isbrandstory":false,"c_isbrandcontentorbrandstory":false,"c_isbranded":true,"c_ishvg360article":false,"c_partnername":"Samsung Electronics Magyar Zrt.","c_partnerlogo":"2c0ec50a-f6ed-4bd1-95d8-7983a8d77fc7","c_partnertag":"Samsung"},{"available":true,"c_guid":"cb83f942-66e4-4838-a331-759a640496bc","c_author":"Marabu","category":"itthon","description":"","shortLead":"","id":"20200401_Marabu_Feknyuz_A_rendkivuli_jogrend","image":"https://img4.hvg.hu/image.aspx?id=cb83f942-66e4-4838-a331-759a640496bc&view=ffdb5e3a-e632-4abc-b367-3d9b3bb5573b","index":0,"item":"44a325da-9253-4c5c-98dd-7e7e4ffa2df7","keywords":null,"link":"/itthon/20200401_Marabu_Feknyuz_A_rendkivuli_jogrend","timestamp":"2020. április. 01. 21:16","title":"Marabu Féknyúz: A rendkívüli jogrend","trackingCode":"RELATED","c_isbrandchannel":false,"c_isbrandcontent":false,"c_isbrandstory":false,"c_isbrandcontentorbrandstory":false,"c_isbranded":false,"c_ishvg360article":false,"c_partnername":null,"c_partnerlogo":"00000000-0000-0000-0000-000000000000","c_partnertag":null},{"available":true,"c_guid":"95c8d782-973a-4f5a-bbed-e6ed19e41855","c_author":"hvg.hu","category":"gazdasag","description":"A GDP fél százalékával segíti a jegybank a válságkezelést.","shortLead":"A GDP fél százalékával segíti a jegybank a válságkezelést.","id":"20200402_mnb_koltsegvetes_koronavirus","image":"https://img4.hvg.hu/image.aspx?id=95c8d782-973a-4f5a-bbed-e6ed19e41855&view=ffdb5e3a-e632-4abc-b367-3d9b3bb5573b","index":0,"item":"0da13038-be5c-4ef9-91bc-2bbb31762116","keywords":null,"link":"/gazdasag/20200402_mnb_koltsegvetes_koronavirus","timestamp":"2020. április. 02. 15:45","title":"250 milliárd forintot tol az MNB a költségvetésbe","trackingCode":"RELATED","c_isbrandchannel":false,"c_isbrandcontent":false,"c_isbrandstory":false,"c_isbrandcontentorbrandstory":false,"c_isbranded":false,"c_ishvg360article":false,"c_partnername":null,"c_partnerlogo":"00000000-0000-0000-0000-000000000000","c_partnertag":null},{"available":true,"c_guid":"4cf99e7c-4867-46b0-9ead-714c5374c153","c_author":"hvg.hu","category":"vilag","description":"Egymást követő három napon jelentettek egyre kevesebb új esetet.","shortLead":"Egymást követő három napon jelentettek egyre kevesebb új esetet.","id":"20200331_koronavirus_fertozes_jarvany_olaszorszag_statisztika_halalos_aldozatok","image":"https://img4.hvg.hu/image.aspx?id=4cf99e7c-4867-46b0-9ead-714c5374c153&view=ffdb5e3a-e632-4abc-b367-3d9b3bb5573b","index":0,"item":"d9631567-de0a-4e27-97de-5af97e31bc36","keywords":null,"link":"/vilag/20200331_koronavirus_fertozes_jarvany_olaszorszag_statisztika_halalos_aldozatok","timestamp":"2020. március. 31. 18:25","title":"Még 800 fölött a halottak száma, az új fertőzötteké csökkenőben Olaszországban","trackingCode":"RELATED","c_isbrandchannel":false,"c_isbrandcontent":false,"c_isbrandstory":false,"c_isbrandcontentorbrandstory":false,"c_isbranded":false,"c_ishvg360article":false,"c_partnername":null,"c_partnerlogo":"00000000-0000-0000-0000-000000000000","c_partnertag":null},{"available":true,"c_guid":"d8f84f64-2df5-4704-b700-31380be670ef","c_author":"MTI","category":"sport","description":"A legendás torna elmarad, mert sem az eredeti időpontjában, sem pedig nyár végén nem lenne biztonságos a verseny.","shortLead":"A legendás torna elmarad, mert sem az eredeti időpontjában, sem pedig nyár végén nem lenne biztonságos a verseny.","id":"20200401_Toroltek_a_wimbledoni_tenisztornat","image":"https://img4.hvg.hu/image.aspx?id=d8f84f64-2df5-4704-b700-31380be670ef&view=ffdb5e3a-e632-4abc-b367-3d9b3bb5573b","index":0,"item":"9f7270f2-5f41-413a-bae6-f863ac02f34c","keywords":null,"link":"/sport/20200401_Toroltek_a_wimbledoni_tenisztornat","timestamp":"2020. április. 01. 17:50","title":"Törölték a wimbledoni tenisztornát","trackingCode":"RELATED","c_isbrandchannel":false,"c_isbrandcontent":false,"c_isbrandstory":false,"c_isbrandcontentorbrandstory":false,"c_isbranded":false,"c_ishvg360article":false,"c_partnername":null,"c_partnerlogo":"00000000-0000-0000-0000-000000000000","c_partnertag":null},{"available":true,"c_guid":"275104fa-5475-404b-9fe4-4557b4f8a0d1","c_author":"hvg.hu","category":"gazdasag","description":"Hatalmasat zuhan a forint, a reggeli 360-as árfolyamról 368-ig esett az euróval szemben. Amellett, hogy a nemzetközi hangulat nem segíti Közép-Európa devizáit, még a régiónk más pénzeihez képest is nagyot esik a forint.","shortLead":"Hatalmasat zuhan a forint, a reggeli 360-as árfolyamról 368-ig esett az euróval szemben. Amellett, hogy a nemzetközi...","id":"20200401_forint_euro_arfolyam_melypont_deviza","image":"https://img4.hvg.hu/image.aspx?id=275104fa-5475-404b-9fe4-4557b4f8a0d1&view=ffdb5e3a-e632-4abc-b367-3d9b3bb5573b","index":0,"item":"10bbfba0-6760-4e58-86e2-3695b7e2ccf9","keywords":null,"link":"/gazdasag/20200401_forint_euro_arfolyam_melypont_deviza","timestamp":"2020. április. 01. 11:28","title":"Zuhan a forint, már 369 forintba kerül egy euró","trackingCode":"RELATED","c_isbrandchannel":false,"c_isbrandcontent":false,"c_isbrandstory":false,"c_isbrandcontentorbrandstory":false,"c_isbranded":false,"c_ishvg360article":false,"c_partnername":null,"c_partnerlogo":"00000000-0000-0000-0000-000000000000","c_partnertag":null},{"available":true,"c_guid":"5e28c5dc-cbda-47cb-9d0b-88d1c0a027fe","c_author":"MTI / hvg.hu","category":"vilag","description":"Négy nappal azután hunyt el, hogy kórházba került Londonban.\r

","shortLead":"Négy nappal azután hunyt el, hogy kórházba került Londonban.\r

","id":"20200401_koronavirus_nagy_britannia_legfiatalabb_halalos_aldozat","image":"https://img4.hvg.hu/image.aspx?id=5e28c5dc-cbda-47cb-9d0b-88d1c0a027fe&view=ffdb5e3a-e632-4abc-b367-3d9b3bb5573b","index":0,"item":"f6dd7386-d063-4bd3-8fff-5f39f251740c","keywords":null,"link":"/vilag/20200401_koronavirus_nagy_britannia_legfiatalabb_halalos_aldozat","timestamp":"2020. április. 01. 05:27","title":"Tizenhárom éves a járvány legfiatalabb áldozata Nagy-Britanniában","trackingCode":"RELATED","c_isbrandchannel":false,"c_isbrandcontent":false,"c_isbrandstory":false,"c_isbrandcontentorbrandstory":false,"c_isbranded":false,"c_ishvg360article":false,"c_partnername":null,"c_partnerlogo":"00000000-0000-0000-0000-000000000000","c_partnertag":null}]