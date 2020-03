Szeretne azonnal értesülni a legfontosabb hírekről? Nem kérem Kérem

[{"available":true,"c_guid":"2c651ec5-b34e-4fbd-aa91-f24e02875738","c_author":"hvg.hu","category":"itthon","description":"B. Nagy László közösségi oldalán tette közzé ezt, de azt nem tudni, hányadik tesztje ez.","shortLead":"B. Nagy László közösségi oldalán tette közzé ezt, de azt nem tudni, hányadik tesztje ez.","id":"20200325_Negativ_lett_a_koronavirustesztje_a_fideszes_kepviselonek_aki_a_hazi_karantenbol_bement_a_parlamentbe","image":"https://img1.hvg.hu/image.aspx?id=2c651ec5-b34e-4fbd-aa91-f24e02875738&view=ffdb5e3a-e632-4abc-b367-3d9b3bb5573b","index":0,"item":"0e8206f6-75ed-4af1-9027-c5983dc39230","keywords":null,"link":"/itthon/20200325_Negativ_lett_a_koronavirustesztje_a_fideszes_kepviselonek_aki_a_hazi_karantenbol_bement_a_parlamentbe","timestamp":"2020. március. 25. 15:13","title":"Negatív lett a koronavírus-tesztje a fideszes képviselőnek, aki a házi karanténból bement a Parlamentbe","trackingCode":"RELATED","c_isbrandchannel":false,"c_isbrandcontent":false,"c_isbrandstory":false,"c_isbrandcontentorbrandstory":false,"c_isbranded":false,"c_ishvg360article":false,"c_partnername":null,"c_partnerlogo":"00000000-0000-0000-0000-000000000000","c_partnertag":null},{"available":true,"c_guid":"61008a94-9253-4cbb-973f-c2508a98fee1","c_author":"MTI","category":"vilag","description":"Hétfőn újabb 19 embernél mutatták ki a fertőzést, a kormány mintegy 40 intézkedést vezet be a járvány miatt.","shortLead":"Hétfőn újabb 19 embernél mutatták ki a fertőzést, a kormány mintegy 40 intézkedést vezet be a járvány miatt.","id":"20200324_Szlovakiaban_kotelezo_lesz_a_vedomaszk_viselese_az_utcakon","image":"https://img1.hvg.hu/image.aspx?id=61008a94-9253-4cbb-973f-c2508a98fee1&view=ffdb5e3a-e632-4abc-b367-3d9b3bb5573b","index":0,"item":"54c7b4e5-8ced-4b03-96b4-8cf8d7007e7d","keywords":null,"link":"/vilag/20200324_Szlovakiaban_kotelezo_lesz_a_vedomaszk_viselese_az_utcakon","timestamp":"2020. március. 24. 20:31","title":"Szlovákiában kötelező lesz a védőmaszk viselése az utcákon","trackingCode":"RELATED","c_isbrandchannel":false,"c_isbrandcontent":false,"c_isbrandstory":false,"c_isbrandcontentorbrandstory":false,"c_isbranded":false,"c_ishvg360article":false,"c_partnername":null,"c_partnerlogo":"00000000-0000-0000-0000-000000000000","c_partnertag":null},{"available":true,"c_guid":"fe9ef314-1869-49c2-a07c-4c5516aea189","c_author":"hvg.hu","category":"kkv","description":"A jegybank és a kormány is a limit megemelésére szólította fel a bankokat és a kártyatársaságokat. A Mastercard lépett.","shortLead":"A jegybank és a kormány is a limit megemelésére szólította fel a bankokat és a kártyatársaságokat. A Mastercard lépett.","id":"20200326_koronavirus_fertozes_mastercard_erinteses_fizetes_limitemeles","image":"https://img1.hvg.hu/image.aspx?id=fe9ef314-1869-49c2-a07c-4c5516aea189&view=ffdb5e3a-e632-4abc-b367-3d9b3bb5573b","index":0,"item":"5acec1dc-0800-46d2-8244-c76a8acd46d5","keywords":null,"link":"/kkv/20200326_koronavirus_fertozes_mastercard_erinteses_fizetes_limitemeles","timestamp":"2020. március. 26. 13:10","title":"15 ezer forintra emeli a Mastercard az érintéses fizetések összeghatárát","trackingCode":"RELATED","c_isbrandchannel":false,"c_isbrandcontent":false,"c_isbrandstory":false,"c_isbrandcontentorbrandstory":false,"c_isbranded":false,"c_ishvg360article":false,"c_partnername":null,"c_partnerlogo":"00000000-0000-0000-0000-000000000000","c_partnertag":null},{"available":true,"c_guid":"0ed89735-51ff-43bc-8230-7f41786d4a8d","c_author":"hvg.hu","category":"kkv","description":"A szolgáltató előre ütemezett karbantartási munkákba fog kezdeni, de ígéretük szerint folyamatosan felülvizsgálják a munkaterveket és belekalkulálják a jelenlegi helyzetet.","shortLead":"A szolgáltató előre ütemezett karbantartási munkákba fog kezdeni, de ígéretük szerint folyamatosan felülvizsgálják...","id":"20200325_A_UPC_karbantartasba_kezd_tobb_ezer_haztartasban_szunetelhet_az_internet","image":"https://img1.hvg.hu/image.aspx?id=0ed89735-51ff-43bc-8230-7f41786d4a8d&view=ffdb5e3a-e632-4abc-b367-3d9b3bb5573b","index":0,"item":"a73160e3-956a-458b-8aa9-4f46db8da84d","keywords":null,"link":"/kkv/20200325_A_UPC_karbantartasba_kezd_tobb_ezer_haztartasban_szunetelhet_az_internet","timestamp":"2020. március. 25. 10:39","title":"A UPC is karbantartásba kezd, néhány háztartásban szünetelhet az internet","trackingCode":"RELATED","c_isbrandchannel":false,"c_isbrandcontent":false,"c_isbrandstory":false,"c_isbrandcontentorbrandstory":false,"c_isbranded":false,"c_ishvg360article":false,"c_partnername":null,"c_partnerlogo":"00000000-0000-0000-0000-000000000000","c_partnertag":null},{"available":true,"c_guid":"fc361122-402b-41ec-abff-80893c98a28a","c_author":"Gergely Zsófia","category":"itthon","description":"Miközben a hivatalosan közölt adatok alapján más országokhoz képest nálunk még mindig alacsony a koronavírussal fertőzöttek száma, az operatív törzs titokban már egy több száz férőhelyes ellátóhelyet rendeztetett be a Hungexpo területén – tudta meg a hvg.hu, miután sikerült egy fotót megszereznünk a készülő, valószínűleg járványközpontnak szánt helyszínről. Bár hétfőn Orbán Viktor a parlamentben még a kesztyűk darabszámáról is beszámolt, ezt a frissen berendezett, óriási méretű létesítményt nem említette.","shortLead":"Miközben a hivatalosan közölt adatok alapján más országokhoz képest nálunk még mindig alacsony a koronavírussal...","id":"20200324_jarvanyugyi_kozpont_hungexpo_ellatohely_koronavirus","image":"https://img1.hvg.hu/image.aspx?id=fc361122-402b-41ec-abff-80893c98a28a&view=ffdb5e3a-e632-4abc-b367-3d9b3bb5573b","index":0,"item":"6e0b1c9e-624f-487c-9ef2-ba3a22284e21","keywords":null,"link":"/itthon/20200324_jarvanyugyi_kozpont_hungexpo_ellatohely_koronavirus","timestamp":"2020. március. 24. 15:01","title":"Komoly méretű új járványügyi központot készítettek elő a Hungexpón – itt a fotó","trackingCode":"RELATED","c_isbrandchannel":false,"c_isbrandcontent":false,"c_isbrandstory":false,"c_isbrandcontentorbrandstory":false,"c_isbranded":false,"c_ishvg360article":false,"c_partnername":null,"c_partnerlogo":"00000000-0000-0000-0000-000000000000","c_partnertag":null},{"available":true,"c_guid":"63ecd5d5-2329-4e3f-a3c8-9f63b575b400","c_author":"hvg.hu","category":"itthon","description":"Három déli megyében első fokú figyelmeztetés van érvényben.","shortLead":"Három déli megyében első fokú figyelmeztetés van érvényben.","id":"20200325_idojaras_elorejelzes_hideg_szel_havazas","image":"https://img1.hvg.hu/image.aspx?id=63ecd5d5-2329-4e3f-a3c8-9f63b575b400&view=ffdb5e3a-e632-4abc-b367-3d9b3bb5573b","index":0,"item":"400878a2-0e1d-4567-856c-9929eec4f3e7","keywords":null,"link":"/itthon/20200325_idojaras_elorejelzes_hideg_szel_havazas","timestamp":"2020. március. 25. 05:09","title":"Folytatódik a tavaszi tél","trackingCode":"RELATED","c_isbrandchannel":false,"c_isbrandcontent":false,"c_isbrandstory":false,"c_isbrandcontentorbrandstory":false,"c_isbranded":false,"c_ishvg360article":false,"c_partnername":null,"c_partnerlogo":"00000000-0000-0000-0000-000000000000","c_partnertag":null},{"available":true,"c_guid":"79d6dd95-9f74-42db-b869-98023bff6e0e","c_author":"MTI","category":"vilag","description":"Hétszáz fölé emelkedett az új koronavírus fertőzöttjeinek száma a Dél-afrikai Köztársaságban szerdára, és a kontinens több országában is nőtt a megbetegedések száma. ","shortLead":"Hétszáz fölé emelkedett az új koronavírus fertőzöttjeinek száma a Dél-afrikai Köztársaságban szerdára, és a kontinens...","id":"20200325_Afrika_bajban_Zimbabweban_sztrajkolnak_az_orvosok_Etiopia_tobb_ezer_eliteltet_enged_szabadon","image":"https://img1.hvg.hu/image.aspx?id=79d6dd95-9f74-42db-b869-98023bff6e0e&view=ffdb5e3a-e632-4abc-b367-3d9b3bb5573b","index":0,"item":"8650b374-904a-4f18-bb26-b1b2053bb89a","keywords":null,"link":"/vilag/20200325_Afrika_bajban_Zimbabweban_sztrajkolnak_az_orvosok_Etiopia_tobb_ezer_eliteltet_enged_szabadon","timestamp":"2020. március. 25. 17:12","title":"Afrika bajban: Zimbabwéban sztrájkolnak az orvosok, Etiópia több ezer elítéltet enged szabadon","trackingCode":"RELATED","c_isbrandchannel":false,"c_isbrandcontent":false,"c_isbrandstory":false,"c_isbrandcontentorbrandstory":false,"c_isbranded":false,"c_ishvg360article":false,"c_partnername":null,"c_partnerlogo":"00000000-0000-0000-0000-000000000000","c_partnertag":null},{"available":true,"c_guid":"ede0a2bc-9582-4c83-87e2-7d58d8dc4bf6","c_author":"hvg.hu","category":"itthon","description":"Körlevelet küldött a főigazgató arról, ki és milyen esetben viselhet maszkot az intézményben. \r

","shortLead":"Körlevelet küldött a főigazgató arról, ki és milyen esetben viselhet maszkot az intézményben. \r

","id":"20200325_koronavirus_jarvany_szajmaszk_orszagos_onkologiai_intezet","image":"https://img1.hvg.hu/image.aspx?id=ede0a2bc-9582-4c83-87e2-7d58d8dc4bf6&view=ffdb5e3a-e632-4abc-b367-3d9b3bb5573b","index":0,"item":"224e8c72-829d-47cc-a735-4d8a21b02103","keywords":null,"link":"/itthon/20200325_koronavirus_jarvany_szajmaszk_orszagos_onkologiai_intezet","timestamp":"2020. március. 25. 05:57","title":"Spórolnak a maszkokkal az Országos Onkológiai Intézetben is","trackingCode":"RELATED","c_isbrandchannel":false,"c_isbrandcontent":false,"c_isbrandstory":false,"c_isbrandcontentorbrandstory":false,"c_isbranded":false,"c_ishvg360article":false,"c_partnername":null,"c_partnerlogo":"00000000-0000-0000-0000-000000000000","c_partnertag":null}]