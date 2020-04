Szeretne azonnal értesülni a legfontosabb hírekről? Nem kérem Kérem

[{"available":true,"c_guid":"199211fa-a435-4869-b08d-481be0020011","c_author":"Tóta W. Árpád","category":"360","description":"A vírus miatt az emberiség most a tudósokra figyel, az elmúlt évek illiberális szólamai már nem csengenek olyan jól. Ha eddig nem fordítva lett volna, most előrébb lennénk. Vélemény. ","shortLead":"A vírus miatt az emberiség most a tudósokra figyel, az elmúlt évek illiberális szólamai már nem csengenek olyan jól. Ha...","id":"202015_az_uj_felvilagosodas","image":"https://img3.hvg.hu/image.aspx?id=199211fa-a435-4869-b08d-481be0020011&view=ffdb5e3a-e632-4abc-b367-3d9b3bb5573b","index":0,"item":"1af8e6bc-378e-4c7f-9cb2-3dff445dce47","keywords":null,"link":"/360/202015_az_uj_felvilagosodas","timestamp":"2020. április. 09. 13:00","title":"Tóta W.: Az új felvilágosodás","trackingCode":"RELATED","c_isbrandchannel":false,"c_isbrandcontent":false,"c_isbrandstory":false,"c_isbrandcontentorbrandstory":false,"c_isbranded":false,"c_ishvg360article":true,"c_partnername":null,"c_partnerlogo":"00000000-0000-0000-0000-000000000000","c_partnertag":null},{"available":true,"c_guid":"79b460f7-da02-4571-a04c-efaadcea86a9","c_author":"Sztojcsev Iván","category":"gazdasag","description":"Soha nem nőtt még akkorát az amerikai munkanélküliség, mint a koronavírus okozta gazdasági sokk miatt. A válság különösen súlyosan érinti azt az országot, ahol a szociális védőháló sokkal gyengébb az európainál, és ahol személyes katasztrófához vezethet, ha valaki elveszíti a munkáját. Kétpárti kompromisszummal történelmi nagyságú csomaggal mentenék a menthetőt, de nehéz előre jelezni, mekkora lehet a kár. ","shortLead":"Soha nem nőtt még akkorát az amerikai munkanélküliség, mint a koronavírus okozta gazdasági sokk miatt. A válság...","id":"20200407_Trump_usa_koronavirus_munkanelkuliseg","image":"https://img3.hvg.hu/image.aspx?id=79b460f7-da02-4571-a04c-efaadcea86a9&view=ffdb5e3a-e632-4abc-b367-3d9b3bb5573b","index":0,"item":"fbbcdcba-10ed-4685-97e1-94b78e5d52e6","keywords":null,"link":"/gazdasag/20200407_Trump_usa_koronavirus_munkanelkuliseg","timestamp":"2020. április. 07. 17:00","title":"Trump dilemmája: hány emberélet árán szabad menteni tízmilliók megélhetését?","trackingCode":"RELATED","c_isbrandchannel":false,"c_isbrandcontent":false,"c_isbrandstory":false,"c_isbrandcontentorbrandstory":false,"c_isbranded":false,"c_ishvg360article":false,"c_partnername":null,"c_partnerlogo":"00000000-0000-0000-0000-000000000000","c_partnertag":null},{"available":true,"c_guid":"9b400e13-3099-426e-a423-5cfb7ba3eda9","c_author":"hvg.hu","category":"elet","description":"A koronavírus-járvány miatt ideiglenesen csak online lehet segítséget kérni.","shortLead":"A koronavírus-járvány miatt ideiglenesen csak online lehet segítséget kérni.","id":"20200407_Nem_fogad_betegeket_a_Nyiro_Gyula_Korhaz_addiktologiai_osztalya","image":"https://img3.hvg.hu/image.aspx?id=9b400e13-3099-426e-a423-5cfb7ba3eda9&view=ffdb5e3a-e632-4abc-b367-3d9b3bb5573b","index":0,"item":"fb7b4fe7-f117-49f0-99e8-10ccea5daba7","keywords":null,"link":"/elet/20200407_Nem_fogad_betegeket_a_Nyiro_Gyula_Korhaz_addiktologiai_osztalya","timestamp":"2020. április. 07. 17:10","title":"Nem fogad betegeket a Nyírő Gyula Kórház addiktológiai osztálya","trackingCode":"RELATED","c_isbrandchannel":false,"c_isbrandcontent":false,"c_isbrandstory":false,"c_isbrandcontentorbrandstory":false,"c_isbranded":false,"c_ishvg360article":false,"c_partnername":null,"c_partnerlogo":"00000000-0000-0000-0000-000000000000","c_partnertag":null},{"available":true,"c_guid":"fca83603-59f8-4514-bb51-74e23412e085","c_author":"Gergely Márton","category":"360","description":"Az Európai Unió liberális demokráciák közössége, nincs az a kompromisszum, hogy ebből bármit feladjunk – mondja a magyar felhatalmazási törvény kapcsán Norbert Röttgen, a német parlament külügyi bizottságának elnöke, Angela Merkel volt környezetvédelmi minisztere. A politikus most a CDU elnökének pályázik, amivel automatikusan kancellárjelölt is lenne. Mit gondol a CDU pártcsaládjának tagjáról, a Fideszről?","shortLead":"Az Európai Unió liberális demokráciák közössége, nincs az a kompromisszum, hogy ebből bármit feladjunk – mondja...","id":"20200409_CDU_elnokjeloltje_mar_most_eljarast_kell_inditani_Magyarorszagrol_az_EUban","image":"https://img3.hvg.hu/image.aspx?id=fca83603-59f8-4514-bb51-74e23412e085&view=ffdb5e3a-e632-4abc-b367-3d9b3bb5573b","index":0,"item":"be514aa7-f9dd-47d9-bdce-1ed51149fc7d","keywords":null,"link":"/360/20200409_CDU_elnokjeloltje_mar_most_eljarast_kell_inditani_Magyarorszagrol_az_EUban","timestamp":"2020. április. 09. 07:05","title":"CDU-elnökjelölt: Már most eljárást kell indítani Magyarország ügyében az EU-ban","trackingCode":"RELATED","c_isbrandchannel":false,"c_isbrandcontent":false,"c_isbrandstory":false,"c_isbrandcontentorbrandstory":false,"c_isbranded":false,"c_ishvg360article":true,"c_partnername":null,"c_partnerlogo":"00000000-0000-0000-0000-000000000000","c_partnertag":null},{"available":true,"c_guid":"46b40a69-89bb-450a-be2d-6415a932f981","c_author":"hvg.hu","category":"kultura","description":"Kézmosás és fertőtlenítés!","shortLead":"Kézmosás és fertőtlenítés!","id":"20200409_A_Katona_szinesze_praktikus_tanacsokat_ad_a_virusmentes_haztartashoz","image":"https://img3.hvg.hu/image.aspx?id=46b40a69-89bb-450a-be2d-6415a932f981&view=ffdb5e3a-e632-4abc-b367-3d9b3bb5573b","index":0,"item":"ed2e2a12-2f0d-42c3-8367-f85ed25ff3be","keywords":null,"link":"/kultura/20200409_A_Katona_szinesze_praktikus_tanacsokat_ad_a_virusmentes_haztartashoz","timestamp":"2020. április. 09. 11:16","title":"A Katona színésze praktikus tanácsokat ad a vírusmentes háztartáshoz","trackingCode":"RELATED","c_isbrandchannel":false,"c_isbrandcontent":false,"c_isbrandstory":false,"c_isbrandcontentorbrandstory":false,"c_isbranded":false,"c_ishvg360article":false,"c_partnername":null,"c_partnerlogo":"00000000-0000-0000-0000-000000000000","c_partnertag":null},{"available":true,"c_guid":"b443f577-639e-4ea0-b65c-30fdfbc680b3","c_author":"hvg.hu","category":"tudomany","description":"Az ELTE – nem reprezentatív, de mindenképp érdekes – kutatásának válaszadói viszonylag tájékozottak voltak a koronavírussal kapcsolatban. A hatóságok utasításait már jóval kevesebben követnék.","shortLead":"Az ELTE – nem reprezentatív, de mindenképp érdekes – kutatásának válaszadói viszonylag tájékozottak voltak...","id":"20200408_koronavirus_magyarorszag_jarvany_felmeres_kutatas_elte","image":"https://img3.hvg.hu/image.aspx?id=b443f577-639e-4ea0-b65c-30fdfbc680b3&view=ffdb5e3a-e632-4abc-b367-3d9b3bb5573b","index":0,"item":"76ba7cd4-10b2-4117-8f75-2a80c7ab0023","keywords":null,"link":"/tudomany/20200408_koronavirus_magyarorszag_jarvany_felmeres_kutatas_elte","timestamp":"2020. április. 08. 10:33","title":"Az ELTE által megkérdezett magyarok harmada tart attól, hogy elkapja a koronavírust","trackingCode":"RELATED","c_isbrandchannel":false,"c_isbrandcontent":false,"c_isbrandstory":false,"c_isbrandcontentorbrandstory":false,"c_isbranded":false,"c_ishvg360article":false,"c_partnername":null,"c_partnerlogo":"00000000-0000-0000-0000-000000000000","c_partnertag":null},{"available":true,"c_guid":"8290324b-6a0a-4a36-ae2f-ba6df1463f2c","c_author":"MTI / hvg.hu","category":"vilag","description":"Egy sor európai ország enyhített már a távolságtartásra vonatkozó korlátozásokon, miközben még mindig a járvány gócában van a kontinens.","shortLead":"Egy sor európai ország enyhített már a távolságtartásra vonatkozó korlátozásokon, miközben még mindig a járvány gócában...","id":"20200408_koronavirus_who_korai_a_tavolsagtartas_enyhitese","image":"https://img3.hvg.hu/image.aspx?id=8290324b-6a0a-4a36-ae2f-ba6df1463f2c&view=ffdb5e3a-e632-4abc-b367-3d9b3bb5573b","index":0,"item":"7d5e6472-5af9-42f5-b232-1f583a2a9e78","keywords":null,"link":"/vilag/20200408_koronavirus_who_korai_a_tavolsagtartas_enyhitese","timestamp":"2020. április. 08. 17:49","title":"WHO: Nincs még itt a koronavírus miatti korlátozások enyhítésének ideje","trackingCode":"RELATED","c_isbrandchannel":false,"c_isbrandcontent":false,"c_isbrandstory":false,"c_isbrandcontentorbrandstory":false,"c_isbranded":false,"c_ishvg360article":false,"c_partnername":null,"c_partnerlogo":"00000000-0000-0000-0000-000000000000","c_partnertag":null},{"available":true,"c_guid":"133ae4f7-8308-456e-a813-79fcd0ea4365","c_author":"hvg.hu","category":"vilag","description":"A szerb államfő legidősebb fiának lett pozitív a tesztje.","shortLead":"A szerb államfő legidősebb fiának lett pozitív a tesztje.","id":"20200409_koronavirus_aleksandar_vucic_jarvany_fertozes_szerbia","image":"https://img3.hvg.hu/image.aspx?id=133ae4f7-8308-456e-a813-79fcd0ea4365&view=ffdb5e3a-e632-4abc-b367-3d9b3bb5573b","index":0,"item":"5178fbb4-e845-427f-af81-807eacc1eb05","keywords":null,"link":"/vilag/20200409_koronavirus_aleksandar_vucic_jarvany_fertozes_szerbia","timestamp":"2020. április. 09. 08:44","title":"Koronavírusos a szerb elnök fia","trackingCode":"RELATED","c_isbrandchannel":false,"c_isbrandcontent":false,"c_isbrandstory":false,"c_isbrandcontentorbrandstory":false,"c_isbranded":false,"c_ishvg360article":false,"c_partnername":null,"c_partnerlogo":"00000000-0000-0000-0000-000000000000","c_partnertag":null}]