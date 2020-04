Szeretne azonnal értesülni a legfontosabb hírekről? Nem kérem Kérem

[{"available":true,"c_guid":"7a46abde-d1b7-4bd3-a51a-182cba5dabfb","c_author":"hvg.hu","category":"vilag","description":"Fertőtlenítőszerek és védőeszközök beszerzésével büszkélkedett a bolgár kormány, de újságírók kiderítették, hogy nagyrészt csak drágább ételt cseréltek olcsóbbra.","shortLead":"Fertőtlenítőszerek és védőeszközök beszerzésével büszkélkedett a bolgár kormány, de újságírók kiderítették...","id":"20200417_orvosi_felszereles_datolya_bulgaria_koronavirus","image":"https://img0.hvg.hu/image.aspx?id=7a46abde-d1b7-4bd3-a51a-182cba5dabfb&view=ffdb5e3a-e632-4abc-b367-3d9b3bb5573b","index":0,"item":"e17151df-06d3-4f88-bff2-7f64909547e5","keywords":null,"link":"/vilag/20200417_orvosi_felszereles_datolya_bulgaria_koronavirus","timestamp":"2020. április. 17. 17:58","title":"Orvosi eszközök helyett datolyát szerzett Bulgária az Egyesült Arab Emírségektől","trackingCode":"RELATED","c_isbrandchannel":false,"c_isbrandcontent":false,"c_isbrandstory":false,"c_isbrandcontentorbrandstory":false,"c_isbranded":false,"c_ishvg360article":false,"c_partnername":null,"c_partnerlogo":"00000000-0000-0000-0000-000000000000","c_partnertag":null},{"available":true,"c_guid":"2e3f7c28-f037-43a1-9bbd-24ea68b59cb7","c_author":"HVG360","category":"360","description":"Újabb nevekkel készült a Duma Aktuál az egyhangú koronavírus helyett, Litkai Gergelyék sokkal kedvesebb alternatívákat is találtak. A stand-uposok ismét otthonról jelentkeznek, a műsorban arra is kitérnek, milyen szövege feladatokat hozhat a koronavírus az érettségin. ","shortLead":"Újabb nevekkel készült a Duma Aktuál az egyhangú koronavírus helyett, Litkai Gergelyék sokkal kedvesebb alternatívákat...","id":"20200416_Duma_Aktual_Uj_nevet_a_koronavirusnak","image":"https://img0.hvg.hu/image.aspx?id=2e3f7c28-f037-43a1-9bbd-24ea68b59cb7&view=ffdb5e3a-e632-4abc-b367-3d9b3bb5573b","index":0,"item":"407564db-fa75-4141-a433-b2430fbb55af","keywords":null,"link":"/360/20200416_Duma_Aktual_Uj_nevet_a_koronavirusnak","timestamp":"2020. április. 16. 19:30","title":"Duma Aktuál: A másfél méteres távolság lesz a beugró feladat az érettségin ","trackingCode":"RELATED","c_isbrandchannel":false,"c_isbrandcontent":false,"c_isbrandstory":false,"c_isbrandcontentorbrandstory":false,"c_isbranded":false,"c_ishvg360article":true,"c_partnername":null,"c_partnerlogo":"00000000-0000-0000-0000-000000000000","c_partnertag":null},{"available":true,"c_guid":"ac438a2c-3a81-498c-9809-70a370d4b975","c_author":"hvg.hu","category":"tudomany","description":"Barabási Albert-László legfrissebb Facebook-bejegyzése szerint hálózatkutatási módszerek segítségével sikerült összeállítani azon gyógyszerek listáját, melyeknél esély mutatkozik arra, hogy hatékonyan kezelhető velük a koronavírus.","shortLead":"Barabási Albert-László legfrissebb Facebook-bejegyzése szerint hálózatkutatási módszerek segítségével sikerült...","id":"20200417_koronavirus_elleni_gyogyszer_barabasi_albert_laszlo_kutatas","image":"https://img0.hvg.hu/image.aspx?id=ac438a2c-3a81-498c-9809-70a370d4b975&view=ffdb5e3a-e632-4abc-b367-3d9b3bb5573b","index":0,"item":"e5af90bd-a98b-475d-b918-32b8f2d74738","keywords":null,"link":"/tudomany/20200417_koronavirus_elleni_gyogyszer_barabasi_albert_laszlo_kutatas","timestamp":"2020. április. 17. 12:03","title":"Barabási Albert-László: Itt a gyógyszerlista, ezek a hatóanyagok működhetnek a koronavírus ellen","trackingCode":"RELATED","c_isbrandchannel":false,"c_isbrandcontent":false,"c_isbrandstory":false,"c_isbrandcontentorbrandstory":false,"c_isbranded":false,"c_ishvg360article":false,"c_partnername":null,"c_partnerlogo":"00000000-0000-0000-0000-000000000000","c_partnertag":null},{"available":true,"c_guid":"219a956b-e038-4941-ae19-4b344de51b0e","c_author":"hvg.hu","category":"elet","description":"\"Nem tudom, amit felajánlok, az megvalósítható-e, van-e gyakorlati értelme. De a szívem tudja, hogy ennek a felajánlásnak el kell hangzania\" – írta a zenész-műsorvezető.\r

","shortLead":"\"Nem tudom, amit felajánlok, az megvalósítható-e, van-e gyakorlati értelme. De a szívem tudja, hogy ennek...","id":"20200416_koronavirus_jarvany_korhaz_egeszsegugy_ellatas_felajanlas_hajos_andras","image":"https://img0.hvg.hu/image.aspx?id=219a956b-e038-4941-ae19-4b344de51b0e&view=ffdb5e3a-e632-4abc-b367-3d9b3bb5573b","index":0,"item":"21fa1e01-87a2-45cc-be4a-289eb50fc2f9","keywords":null,"link":"/elet/20200416_koronavirus_jarvany_korhaz_egeszsegugy_ellatas_felajanlas_hajos_andras","timestamp":"2020. április. 16. 16:53","title":"Kórházból kitett betegnek ajánlotta fel extra szobáját Hajós András","trackingCode":"RELATED","c_isbrandchannel":false,"c_isbrandcontent":false,"c_isbrandstory":false,"c_isbrandcontentorbrandstory":false,"c_isbranded":false,"c_ishvg360article":false,"c_partnername":null,"c_partnerlogo":"00000000-0000-0000-0000-000000000000","c_partnertag":null},{"available":true,"c_guid":"e12ba99a-d00d-45dc-821d-606e22caad43","c_author":"hvg.hu","category":"cegauto","description":"A kompakt SUV-ok mezőnyébe tartozó T-Roc esetében a nyitható tető felára közel 2 millió forint.","shortLead":"A kompakt SUV-ok mezőnyébe tartozó T-Roc esetében a nyitható tető felára közel 2 millió forint.","id":"20200417_hazankban_a_volkswagen_elso_kabrio_divatterepjaroja_troc_cabriolet","image":"https://img0.hvg.hu/image.aspx?id=e12ba99a-d00d-45dc-821d-606e22caad43&view=ffdb5e3a-e632-4abc-b367-3d9b3bb5573b","index":0,"item":"5503878f-e874-41bd-bfb9-45bcaf174c95","keywords":null,"link":"/cegauto/20200417_hazankban_a_volkswagen_elso_kabrio_divatterepjaroja_troc_cabriolet","timestamp":"2020. április. 17. 07:59","title":"Megérkezett Magyarországra a Volkswagen első kabrió divatterepjárója","trackingCode":"RELATED","c_isbrandchannel":false,"c_isbrandcontent":false,"c_isbrandstory":false,"c_isbrandcontentorbrandstory":false,"c_isbranded":false,"c_ishvg360article":false,"c_partnername":null,"c_partnerlogo":"00000000-0000-0000-0000-000000000000","c_partnertag":null},{"available":true,"c_guid":"25bcbfbb-e921-47fa-9a71-6c034b8a4261","c_author":"Bedő Iván","category":"360","description":"Mi a közös a futballhuligánokban és a katonatisztekben? Történetünk idejében mindkét kategóriában közeledni kezdtek a kelet- és a nyugatnémetek.","shortLead":"Mi a közös a futballhuligánokban és a katonatisztekben? Történetünk idejében mindkét kategóriában közeledni kezdtek...","id":"20200418_Fegyverletetel_de_nem_vilagos__Eljott_a_paradicsom_1990_aprilis_21","image":"https://img0.hvg.hu/image.aspx?id=25bcbfbb-e921-47fa-9a71-6c034b8a4261&view=ffdb5e3a-e632-4abc-b367-3d9b3bb5573b","index":0,"item":"fd964457-219b-455c-b2ba-48551b37058c","keywords":null,"link":"/360/20200418_Fegyverletetel_de_nem_vilagos__Eljott_a_paradicsom_1990_aprilis_21","timestamp":"2020. április. 18. 14:30","title":"Fegyverletétel, de nem világos – \"Eljött a paradicsom\", 1990. április 21.","trackingCode":"RELATED","c_isbrandchannel":false,"c_isbrandcontent":false,"c_isbrandstory":false,"c_isbrandcontentorbrandstory":false,"c_isbranded":false,"c_ishvg360article":true,"c_partnername":null,"c_partnerlogo":"00000000-0000-0000-0000-000000000000","c_partnertag":null},{"available":true,"c_guid":"8ce69e0e-f365-474d-b732-e27f8738a1cf","c_author":"hvg.hu","category":"itthon","description":"Egy pécsi férfi a közösségi médiában rendszeresen hamis híreket posztolt a világjárványról.","shortLead":"Egy pécsi férfi a közösségi médiában rendszeresen hamis híreket posztolt a világjárványról.","id":"20200417_koronavirus_jarvany_remhirterjesztes_rendorseg_elfogas_pecs","image":"https://img0.hvg.hu/image.aspx?id=8ce69e0e-f365-474d-b732-e27f8738a1cf&view=ffdb5e3a-e632-4abc-b367-3d9b3bb5573b","index":0,"item":"c196268c-661b-407b-af77-da7932afe7db","keywords":null,"link":"/itthon/20200417_koronavirus_jarvany_remhirterjesztes_rendorseg_elfogas_pecs","timestamp":"2020. április. 17. 11:22","title":"Tagadta a koronavírust, elfogták a rendőrök","trackingCode":"RELATED","c_isbrandchannel":false,"c_isbrandcontent":false,"c_isbrandstory":false,"c_isbrandcontentorbrandstory":false,"c_isbranded":false,"c_ishvg360article":false,"c_partnername":null,"c_partnerlogo":"00000000-0000-0000-0000-000000000000","c_partnertag":null},{"available":true,"c_guid":"806b70d3-f231-4da7-af96-9d2578a5d35c","c_author":"hvg.hu","category":"kultura","description":"Később pedig Ónodi Esztertől és Rajkai Zoltántól is. ","shortLead":"Később pedig Ónodi Esztertől és Rajkai Zoltántól is. ","id":"20200416_Csutortok_este_live_szeria_Dobrosi_Laura","image":"https://img0.hvg.hu/image.aspx?id=806b70d3-f231-4da7-af96-9d2578a5d35c&view=ffdb5e3a-e632-4abc-b367-3d9b3bb5573b","index":0,"item":"244a1f6b-c090-4f6d-b8d9-2b73347712af","keywords":null,"link":"/kultura/20200416_Csutortok_este_live_szeria_Dobrosi_Laura","timestamp":"2020. április. 16. 16:21","title":"Csütörtök este bármit kérdezhet Döbrösi Laurától","trackingCode":"RELATED","c_isbrandchannel":false,"c_isbrandcontent":false,"c_isbrandstory":false,"c_isbrandcontentorbrandstory":false,"c_isbranded":false,"c_ishvg360article":false,"c_partnername":null,"c_partnerlogo":"00000000-0000-0000-0000-000000000000","c_partnertag":null}]