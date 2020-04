Szeretne azonnal értesülni a legfontosabb hírekről? Nem kérem Kérem

[{"available":true,"c_guid":"7912b2dc-2dd1-4ea0-8a17-e3e9591f0cd3","c_author":"hvg.hu","category":"elet","description":"Még lassúzni is lehetett vele. ","shortLead":"Még lassúzni is lehetett vele. ","id":"20200419_John_Krasinski_online_szalagavato_buli","image":"https://img2.hvg.hu/image.aspx?id=7912b2dc-2dd1-4ea0-8a17-e3e9591f0cd3&view=ffdb5e3a-e632-4abc-b367-3d9b3bb5573b","index":0,"item":"fd3872e2-aea2-482b-8fbb-8178dd9b37b3","keywords":null,"link":"/elet/20200419_John_Krasinski_online_szalagavato_buli","timestamp":"2020. április. 19. 11:41","title":"John Krasinski online szalagavatót tartott a buli nélkül maradt diákoknak","trackingCode":"RELATED","c_isbrandchannel":false,"c_isbrandcontent":false,"c_isbrandstory":false,"c_isbrandcontentorbrandstory":false,"c_isbranded":false,"c_ishvg360article":false,"c_partnername":null,"c_partnerlogo":"00000000-0000-0000-0000-000000000000","c_partnertag":null},{"available":true,"c_guid":"a8cd96f6-b3e7-4ef9-960f-bf08cf4b608b","c_author":"hvg.hu","category":"tudomany","description":"Talán még sosem szivárgott ki annyi információ egy be sem mutatott telefonról, mint most. A képeken állítólag az iPhone 12 Pro Max vázlatait lehet szemügyre venni.","shortLead":"Talán még sosem szivárgott ki annyi információ egy be sem mutatott telefonról, mint most. A képeken állítólag az iPhone...","id":"20200417_iphone_12_pro_max_grafika_cad_vazlat_everythingapplepro","image":"https://img2.hvg.hu/image.aspx?id=a8cd96f6-b3e7-4ef9-960f-bf08cf4b608b&view=ffdb5e3a-e632-4abc-b367-3d9b3bb5573b","index":0,"item":"1a3793bd-1124-4179-a959-7308bfc29318","keywords":null,"link":"/tudomany/20200417_iphone_12_pro_max_grafika_cad_vazlat_everythingapplepro","timestamp":"2020. április. 17. 18:03","title":"Így nézhet ki az ősszel érkező legdrágább iPhone – képek, videó","trackingCode":"RELATED","c_isbrandchannel":false,"c_isbrandcontent":false,"c_isbrandstory":false,"c_isbrandcontentorbrandstory":false,"c_isbranded":false,"c_ishvg360article":false,"c_partnername":null,"c_partnerlogo":"00000000-0000-0000-0000-000000000000","c_partnertag":null},{"available":true,"c_guid":"920fe4ed-1cb0-4814-8dd7-3257690ba42c","c_author":"hvg.hu","category":"itthon","description":"Levélben értesítették az otthont arról, hogy nem sikerültek a tisztifőorvos által elrendelt tesztek. Nyolc nap kellett a kézbesítéshez.","shortLead":"Levélben értesítették az otthont arról, hogy nem sikerültek a tisztifőorvos által elrendelt tesztek. Nyolc nap kellett...","id":"20200417_pesti_ut_idosek_otthona_koronavirus","image":"https://img2.hvg.hu/image.aspx?id=920fe4ed-1cb0-4814-8dd7-3257690ba42c&view=ffdb5e3a-e632-4abc-b367-3d9b3bb5573b","index":0,"item":"c45a4d5c-d1f9-4dec-8d44-92996d4fc4a5","keywords":null,"link":"/itthon/20200417_pesti_ut_idosek_otthona_koronavirus","timestamp":"2020. április. 17. 18:59","title":"Fertőzöttek maradhattak a Pesti úti idősotthonban, mert elszúrták a teszteket","trackingCode":"RELATED","c_isbrandchannel":false,"c_isbrandcontent":false,"c_isbrandstory":false,"c_isbrandcontentorbrandstory":false,"c_isbranded":false,"c_ishvg360article":false,"c_partnername":null,"c_partnerlogo":"00000000-0000-0000-0000-000000000000","c_partnertag":null},{"available":true,"c_guid":"0b1349bc-8a24-461d-8ed1-c479b914320e","c_author":"hvg.hu","category":"itthon","description":"A propagandaportálnak nyilatkozva Merkely Béla azt mondta, hogy már látja a fényt az alagút végén, és képtelenség, hogy az ágyak kiürítése miatt a kórházigazgatók halálba küldtek volna bárkit is.","shortLead":"A propagandaportálnak nyilatkozva Merkely Béla azt mondta, hogy már látja a fényt az alagút végén, és képtelenség...","id":"20200418_Semmelweisrektor_hadgyakorlat_volt_a_korhazi_agyak_felszabaditasa","image":"https://img2.hvg.hu/image.aspx?id=0b1349bc-8a24-461d-8ed1-c479b914320e&view=ffdb5e3a-e632-4abc-b367-3d9b3bb5573b","index":0,"item":"17b7f96a-28e6-4d6f-95c9-9bf59d3cc74f","keywords":null,"link":"/itthon/20200418_Semmelweisrektor_hadgyakorlat_volt_a_korhazi_agyak_felszabaditasa","timestamp":"2020. április. 18. 21:05","title":"Semmelweis-rektor: hadgyakorlat volt a kórházi ágyak felszabadítása","trackingCode":"RELATED","c_isbrandchannel":false,"c_isbrandcontent":false,"c_isbrandstory":false,"c_isbrandcontentorbrandstory":false,"c_isbranded":false,"c_ishvg360article":false,"c_partnername":null,"c_partnerlogo":"00000000-0000-0000-0000-000000000000","c_partnertag":null},{"available":true,"c_guid":"b9ed525b-ce69-4419-b124-912cf4cde1a6","c_author":"hvg.hu","category":"vilag","description":"Donald Tusk szerint Carl Schmitt nagyon büszke lenne Orbán Viktorra.","shortLead":"Donald Tusk szerint Carl Schmitt nagyon büszke lenne Orbán Viktorra.","id":"20200417_donald_tusk_orban_viktor_kovacs_zoltan_europai_neppart_carl_schmitt","image":"https://img2.hvg.hu/image.aspx?id=b9ed525b-ce69-4419-b124-912cf4cde1a6&view=ffdb5e3a-e632-4abc-b367-3d9b3bb5573b","index":0,"item":"8c646929-7f82-4011-800b-b353104ea539","keywords":null,"link":"/vilag/20200417_donald_tusk_orban_viktor_kovacs_zoltan_europai_neppart_carl_schmitt","timestamp":"2020. április. 17. 17:43","title":"A Néppárt elnöke finoman lenácizta Orbánt","trackingCode":"RELATED","c_isbrandchannel":false,"c_isbrandcontent":false,"c_isbrandstory":false,"c_isbrandcontentorbrandstory":false,"c_isbranded":false,"c_ishvg360article":false,"c_partnername":null,"c_partnerlogo":"00000000-0000-0000-0000-000000000000","c_partnertag":null},{"available":true,"c_guid":"0535fe75-795e-4663-8734-178878e47e39","c_author":"hvg.hu","category":"vilag","description":"Ahogy eltűntek a turisták, az állatok nyomban kifeküdtek napozni.","shortLead":"Ahogy eltűntek a turisták, az állatok nyomban kifeküdtek napozni.","id":"20200417_oroszlan_del_afrika_kruger_nemzeti_park_koronavirus","image":"https://img2.hvg.hu/image.aspx?id=0535fe75-795e-4663-8734-178878e47e39&view=ffdb5e3a-e632-4abc-b367-3d9b3bb5573b","index":0,"item":"abbe57b4-1dc9-45b1-8cee-8c7ebd7df32a","keywords":null,"link":"/vilag/20200417_oroszlan_del_afrika_kruger_nemzeti_park_koronavirus","timestamp":"2020. április. 17. 21:42","title":"Oroszlánok vettek vissza egy dél-afrikai utat, ahol korábban emberek jártak","trackingCode":"RELATED","c_isbrandchannel":false,"c_isbrandcontent":false,"c_isbrandstory":false,"c_isbrandcontentorbrandstory":false,"c_isbranded":false,"c_ishvg360article":false,"c_partnername":null,"c_partnerlogo":"00000000-0000-0000-0000-000000000000","c_partnertag":null},{"available":true,"c_guid":"410b80bd-aa6b-423b-9c08-5cf3db578ffd","c_author":"hvg.hu","category":"gazdasag","description":"Balogh Csaba, Göd momentumos polgármestere szerint azzal, hogy a kormány különleges gazdasági övezetté nyilvánítja a gödi Samsung gyárat, egyben a település halálos ítéletét is kimondja. ","shortLead":"Balogh Csaba, Göd momentumos polgármestere szerint azzal, hogy a kormány különleges gazdasági övezetté nyilvánítja...","id":"20200418_a_kormany_egy_rendelettel_elvette_az_ellenzeki_god_koltsegvetesenek_egyharmadat","image":"https://img2.hvg.hu/image.aspx?id=410b80bd-aa6b-423b-9c08-5cf3db578ffd&view=ffdb5e3a-e632-4abc-b367-3d9b3bb5573b","index":0,"item":"c338fcfe-582b-4c21-ab14-cc3d33395f05","keywords":null,"link":"/gazdasag/20200418_a_kormany_egy_rendelettel_elvette_az_ellenzeki_god_koltsegvetesenek_egyharmadat","timestamp":"2020. április. 18. 13:19","title":"A kormány egy rendelettel elvette az ellenzéki Göd költségvetésének harmadát","trackingCode":"RELATED","c_isbrandchannel":false,"c_isbrandcontent":false,"c_isbrandstory":false,"c_isbrandcontentorbrandstory":false,"c_isbranded":false,"c_ishvg360article":false,"c_partnername":null,"c_partnerlogo":"00000000-0000-0000-0000-000000000000","c_partnertag":null},{"available":true,"c_guid":"7aebaec4-8f3c-4364-b7be-0e9227873250","c_author":"hvg.hu","category":"elet","description":"Hétfőn viszont csapadékmentes időre számíthatunk.","shortLead":"Hétfőn viszont csapadékmentes időre számíthatunk.","id":"20200419_Hidegfront_tobb_fokos_lehules__riasztast_es_figyelmeztetest_is_kiadtak","image":"https://img2.hvg.hu/image.aspx?id=7aebaec4-8f3c-4364-b7be-0e9227873250&view=ffdb5e3a-e632-4abc-b367-3d9b3bb5573b","index":0,"item":"622963f5-5ddf-4713-bd13-51ebec399c19","keywords":null,"link":"/elet/20200419_Hidegfront_tobb_fokos_lehules__riasztast_es_figyelmeztetest_is_kiadtak","timestamp":"2020. április. 19. 13:19","title":"Hidegfront, több fokos lehűlés - riasztást és figyelmeztetést is kiadtak","trackingCode":"RELATED","c_isbrandchannel":false,"c_isbrandcontent":false,"c_isbrandstory":false,"c_isbrandcontentorbrandstory":false,"c_isbranded":false,"c_ishvg360article":false,"c_partnername":null,"c_partnerlogo":"00000000-0000-0000-0000-000000000000","c_partnertag":null}]