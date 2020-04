Szeretne azonnal értesülni a legfontosabb hírekről? Nem kérem Kérem

[{"available":true,"c_guid":"eda6886a-ba28-4698-ad70-b876910eb76d","c_author":"hvg.hu","category":"itthon","description":"Már 189 koronavírus-fertőzött hunyt el Magyarországon, és 1916-an fertőződtek meg összesen.\r

","shortLead":"Már 189 koronavírus-fertőzött hunyt el Magyarországon, és 1916-an fertőződtek meg összesen.\r

","id":"20200419_magyarorszag_koronavirus","image":"https://img2.hvg.hu/image.aspx?id=eda6886a-ba28-4698-ad70-b876910eb76d&view=ffdb5e3a-e632-4abc-b367-3d9b3bb5573b","index":0,"item":"665e7ef3-990f-4ee8-bbde-37b06f26ab23","keywords":null,"link":"/itthon/20200419_magyarorszag_koronavirus","timestamp":"2020. április. 19. 08:38","title":"17 koronavírus-fertőzött halt meg és 82 új fertőzöttet találtak Magyarországon","trackingCode":"RELATED","c_isbrandchannel":false,"c_isbrandcontent":false,"c_isbrandstory":false,"c_isbrandcontentorbrandstory":false,"c_isbranded":false,"c_ishvg360article":false,"c_partnername":null,"c_partnerlogo":"00000000-0000-0000-0000-000000000000","c_partnertag":null},{"available":true,"c_guid":"9edbe1b2-623d-4a71-8582-72194c3f476b","c_author":"Németh András","category":"gazdasag.zhvg","description":"A koronavírus-járvány okozta válság ellenére is van még elég élelmiszer, ám hosszabb távon a sérülékeny országokban komoly éhínség alakulhat ki, ha a fejlett országok nem figyelnek a nehéz helyzetben lévő térségekben élőkre – mondta a Zhvg-nek Diane Holdorf, az Üzleti Világtanács a Fenntartható Fejlődésért (WBCSD) nevű szervezet élelmezésügyekben illetékes igazgatója. A világtanács magyarországi tagvállalatainak tartott előadása után nyilatkozó igazgató szerint a pandémia elmúltával alaposan megváltozik a világ.","shortLead":"A koronavírus-járvány okozta válság ellenére is van még elég élelmiszer, ám hosszabb távon a sérülékeny országokban...","id":"20200419_A_serulekeny_tersegekben_ehinseget_okozhat_a_koronavirusjarvany","image":"https://img2.hvg.hu/image.aspx?id=9edbe1b2-623d-4a71-8582-72194c3f476b&view=ffdb5e3a-e632-4abc-b367-3d9b3bb5573b","index":0,"item":"5ba39cd6-c836-44ff-a9af-937c5f759f3f","keywords":null,"link":"/zhvg/20200419_A_serulekeny_tersegekben_ehinseget_okozhat_a_koronavirusjarvany","timestamp":"2020. április. 19. 13:00","title":"A járvány után minden megváltozhat az élelmiszeriparban is","trackingCode":"RELATED","c_isbrandchannel":false,"c_isbrandcontent":false,"c_isbrandstory":false,"c_isbrandcontentorbrandstory":false,"c_isbranded":false,"c_ishvg360article":false,"c_partnername":null,"c_partnerlogo":"00000000-0000-0000-0000-000000000000","c_partnertag":null},{"available":true,"c_guid":"45d546d6-645f-4626-b6ad-add3b3e94457","c_author":"HVG","category":"360","description":"Szekfű András Így filmeztünk 2 című interjúkötete mélyre ás a hazai filmtörténetben.","shortLead":"Szekfű András Így filmeztünk 2 című interjúkötete mélyre ás a hazai filmtörténetben.","id":"202016_konyv__nagy_filmek_nagy_sebek_szekfu_andras_igy_filmeztunk_2","image":"https://img2.hvg.hu/image.aspx?id=45d546d6-645f-4626-b6ad-add3b3e94457&view=ffdb5e3a-e632-4abc-b367-3d9b3bb5573b","index":0,"item":"f1cf45cb-35d7-4ae2-9839-54f3b301e514","keywords":null,"link":"/360/202016_konyv__nagy_filmek_nagy_sebek_szekfu_andras_igy_filmeztunk_2","timestamp":"2020. április. 19. 14:10","title":"Korábban kiadatlan és kiadhatatlan történetek jelentek meg a magyar filmvilágról ","trackingCode":"RELATED","c_isbrandchannel":false,"c_isbrandcontent":false,"c_isbrandstory":false,"c_isbrandcontentorbrandstory":false,"c_isbranded":false,"c_ishvg360article":true,"c_partnername":null,"c_partnerlogo":"00000000-0000-0000-0000-000000000000","c_partnertag":null},{"available":true,"c_guid":"71e0ccee-6abb-4b3d-abbd-8c350fcbeea7","c_author":"MTI","category":"vilag","description":"Az Egyesült Államok gyakran küld felderítőgépeket a térségbe azután, hogy Phenjan fokozta a rakétateszteléseket.","shortLead":"Az Egyesült Államok gyakran küld felderítőgépeket a térségbe azután, hogy Phenjan fokozta a rakétateszteléseket.","id":"20200420_Egyes_elemzok_szerint_az_USA_szandekosan_buktatta_le_az_EszakKoreat_megfigyelo_repuloit","image":"https://img2.hvg.hu/image.aspx?id=71e0ccee-6abb-4b3d-abbd-8c350fcbeea7&view=ffdb5e3a-e632-4abc-b367-3d9b3bb5573b","index":0,"item":"ff4e7e30-ee93-4ad0-b373-f40dd06a6f79","keywords":null,"link":"/vilag/20200420_Egyes_elemzok_szerint_az_USA_szandekosan_buktatta_le_az_EszakKoreat_megfigyelo_repuloit","timestamp":"2020. április. 20. 14:24","title":"Washington felderítő repülőgépeket küldött Észak-Korea megfigyelésére","trackingCode":"RELATED","c_isbrandchannel":false,"c_isbrandcontent":false,"c_isbrandstory":false,"c_isbrandcontentorbrandstory":false,"c_isbranded":false,"c_ishvg360article":false,"c_partnername":null,"c_partnerlogo":"00000000-0000-0000-0000-000000000000","c_partnertag":null},{"available":true,"c_guid":"3f84e4b3-d41c-4a6e-97da-23fc3540bd57","c_author":"hvg.hu","category":"itthon","description":"A GKI elemzése szerint itthon szinte minden cég érzi a koronavírus-járvány következményeit. Karácsony Gergely budapesti főpolgármester a hvg360-nak adott interjújában azt mondta, nyakunkon a gazdasági összeomlás. Hétfőre 1984-re nőtt az igazolt fertőzöttek száma, és 199-re az elhunytaké. Kövesse ma is a hvg.hu percről percre tudósítását a járványhelyzetről!","shortLead":"A GKI elemzése szerint itthon szinte minden cég érzi a koronavírus-járvány következményeit. Karácsony Gergely budapesti...","id":"20200420_koronavirus_jarvany_gki_munkanelkuliseg_magyarorszag_percrol_percre_aprilis_20","image":"https://img2.hvg.hu/image.aspx?id=3f84e4b3-d41c-4a6e-97da-23fc3540bd57&view=ffdb5e3a-e632-4abc-b367-3d9b3bb5573b","index":0,"item":"3748d6c4-090a-495c-9ab1-412bf7c43958","keywords":null,"link":"/itthon/20200420_koronavirus_jarvany_gki_munkanelkuliseg_magyarorszag_percrol_percre_aprilis_20","timestamp":"2020. április. 20. 07:31","title":"60-an vannak lélegeztetőgépen Magyarországon, elhunyt 10 újabb beteg – járványhírek percről percre","trackingCode":"RELATED","c_isbrandchannel":false,"c_isbrandcontent":false,"c_isbrandstory":false,"c_isbrandcontentorbrandstory":false,"c_isbranded":false,"c_ishvg360article":false,"c_partnername":null,"c_partnerlogo":"00000000-0000-0000-0000-000000000000","c_partnertag":null},{"available":true,"c_guid":"35774de7-939d-4564-a0f4-cfeb9a0e8f7b","c_author":"MTI","category":"vilag","description":"A vasárnap ismertetett legújabb statisztika szerint átlépte a 120 ezret az új koronavírus okozta fertőzések száma Nagy-Britanniában, a napi halálozási szám viszont jelentősen csökkent. A napi szűrések számát 100 ezerre akarják emelni.","shortLead":"A vasárnap ismertetett legújabb statisztika szerint átlépte a 120 ezret az új koronavírus okozta fertőzések száma...","id":"20200419_Jelentosen_csokkent_a_napi_halalozasi_szam_NagyBritanniaban","image":"https://img2.hvg.hu/image.aspx?id=35774de7-939d-4564-a0f4-cfeb9a0e8f7b&view=ffdb5e3a-e632-4abc-b367-3d9b3bb5573b","index":0,"item":"2429f4dc-3d91-4b33-91ad-6e8c8956a673","keywords":null,"link":"/vilag/20200419_Jelentosen_csokkent_a_napi_halalozasi_szam_NagyBritanniaban","timestamp":"2020. április. 19. 18:01","title":"Jelentősen csökkent a napi halálozási szám Nagy-Britanniában","trackingCode":"RELATED","c_isbrandchannel":false,"c_isbrandcontent":false,"c_isbrandstory":false,"c_isbrandcontentorbrandstory":false,"c_isbranded":false,"c_ishvg360article":false,"c_partnername":null,"c_partnerlogo":"00000000-0000-0000-0000-000000000000","c_partnertag":null},{"available":true,"c_guid":"d4f5795e-b267-4e31-8db6-d3727702cfa2","c_author":"HVG Könyvek","category":"hvgkonyvek","description":"Ha szeretnénk letenni valamit az asztalra életünk során, el kell különítenünk a külvilág igényeit és saját ambícióinkat - javasolja Mark McGuinness kreatív tanácsadó. ","shortLead":"Ha szeretnénk letenni valamit az asztalra életünk során, el kell különítenünk a külvilág igényeit és saját ambícióinkat...","id":"20200419_Elcsuszik_az_erdemi_munkaival_Ismerje_meg_a_tokeletes_napi_rutin_epitokoveit","image":"https://img2.hvg.hu/image.aspx?id=d4f5795e-b267-4e31-8db6-d3727702cfa2&view=ffdb5e3a-e632-4abc-b367-3d9b3bb5573b","index":0,"item":"7c745702-0c45-4b89-9bb1-08ca213aa553","keywords":null,"link":"/hvgkonyvek/20200419_Elcsuszik_az_erdemi_munkaival_Ismerje_meg_a_tokeletes_napi_rutin_epitokoveit","timestamp":"2020. április. 19. 19:15","title":"Elcsúszik az érdemi munkáival? Ismerje meg a tökéletes napi rutin építőköveit!","trackingCode":"RELATED","c_isbrandchannel":false,"c_isbrandcontent":false,"c_isbrandstory":false,"c_isbrandcontentorbrandstory":false,"c_isbranded":false,"c_ishvg360article":false,"c_partnername":null,"c_partnerlogo":"00000000-0000-0000-0000-000000000000","c_partnertag":null},{"available":true,"c_guid":"0f1f28b8-7d3c-4921-88c0-8cf4a0cb9304","c_author":"Sztojcsev Iván","category":"gazdasag","description":"Több százezer embert nem érnek el a kormány mentőintézkedései. Hiába van hiteltörlesztési és kilakoltatási moratórium, ha például albérletben élő emberek tömegeinek kell a lakástulajdonosukkal egyezkedniük. De a legszegényebbek közül is segítség nélkül maradnak azok a százezrek, akik előrefizetős mérőórát használnak, vagy akik uzsorahitelt vettek fel.","shortLead":"Több százezer embert nem érnek el a kormány mentőintézkedései. Hiába van hiteltörlesztési és kilakoltatási moratórium...","id":"20200420_hitel_lakhatas_koronavirus_valsag_alberlet_uzsora","image":"https://img2.hvg.hu/image.aspx?id=0f1f28b8-7d3c-4921-88c0-8cf4a0cb9304&view=ffdb5e3a-e632-4abc-b367-3d9b3bb5573b","index":0,"item":"a47d5f6e-be86-4ff5-b40a-004422a1f71d","keywords":null,"link":"/gazdasag/20200420_hitel_lakhatas_koronavirus_valsag_alberlet_uzsora","timestamp":"2020. április. 20. 12:30","title":"Több millióan nem tudják megfogadni a tanácsot, hogy költsenek kevesebbet a bevételeiknél","trackingCode":"RELATED","c_isbrandchannel":false,"c_isbrandcontent":false,"c_isbrandstory":false,"c_isbrandcontentorbrandstory":false,"c_isbranded":false,"c_ishvg360article":false,"c_partnername":null,"c_partnerlogo":"00000000-0000-0000-0000-000000000000","c_partnertag":null}]