[{"available":true,"c_guid":"ce6687e1-3862-4e8d-bba2-69d06c61fa4e","c_author":"MTI / hvg.hu","category":"itthon","description":"Magyarország az új kornavírus-járvány elleni védekezés során eddig nem fogadott el olyan törvényt, amely ellenkezne az európai uniós joggal - jelentette ki Vera Jourová, az Európai Bizottság alelnöke vasárnap a közszolgálati cseh hírtelevízió (CT24) vitaműsorában.","shortLead":"Magyarország az új kornavírus-járvány elleni védekezés során eddig nem fogadott el olyan törvényt, amely ellenkezne...","id":"20200419_Az_Europai_Bizottsag_alelnoke_szerint_a_magyar_intezkedesek_nem_ellenkeznek_az_europai_unios_joggal","image":"https://img4.hvg.hu/image.aspx?id=ce6687e1-3862-4e8d-bba2-69d06c61fa4e&view=ffdb5e3a-e632-4abc-b367-3d9b3bb5573b","index":0,"item":"0682f0a8-c469-491e-95a5-11ec87bb577a","keywords":null,"link":"/itthon/20200419_Az_Europai_Bizottsag_alelnoke_szerint_a_magyar_intezkedesek_nem_ellenkeznek_az_europai_unios_joggal","timestamp":"2020. április. 19. 16:53","title":"Az Európai Bizottság alelnöke szerint a magyar intézkedések nem ellenkeznek az európai uniós joggal","trackingCode":"RELATED","c_isbrandchannel":false,"c_isbrandcontent":false,"c_isbrandstory":false,"c_isbrandcontentorbrandstory":false,"c_isbranded":false,"c_ishvg360article":false,"c_partnername":null,"c_partnerlogo":"00000000-0000-0000-0000-000000000000","c_partnertag":null},{"available":true,"c_guid":"c6686b00-295c-49fc-ba7f-ee14a9f8390a","c_author":"hvg.hu","category":"itthon","description":"A Kádár-korszak bukása utáni első szabad országgyűlésre emlékeznének a kormánypártok egy olyan politikai nyilatkozattal, amiben a rendszerváltás után egy posztkommunista időszak következett.","shortLead":"A Kádár-korszak bukása utáni első szabad országgyűlésre emlékeznének a kormánypártok egy olyan politikai...","id":"20200420_fidesz_rendszervaltas","image":"https://img4.hvg.hu/image.aspx?id=c6686b00-295c-49fc-ba7f-ee14a9f8390a&view=ffdb5e3a-e632-4abc-b367-3d9b3bb5573b","index":0,"item":"c9591a69-b639-4493-895e-de385b2fb1bc","keywords":null,"link":"/itthon/20200420_fidesz_rendszervaltas","timestamp":"2020. április. 20. 15:48","title":"A Fidesz nem tud úgy emlékezni a rendszerváltásról, hogy ne jusson eszébe a saját alaptörvénye","trackingCode":"RELATED","c_isbrandchannel":false,"c_isbrandcontent":false,"c_isbrandstory":false,"c_isbrandcontentorbrandstory":false,"c_isbranded":false,"c_ishvg360article":false,"c_partnername":null,"c_partnerlogo":"00000000-0000-0000-0000-000000000000","c_partnertag":null},{"available":true,"c_guid":"dd76f1a4-6d54-4a5f-a59d-358d4d9f05de","c_author":"hvg.hu","category":"itthon","description":"Ellentmondó nyilatkozatokat tett a miniszterelnök arról, mi is várható május 3-ára: a járvány tetőzése vagy az ellátórendszer felkészítése. Nem mindegy: másnap kezdődik az érettségi. Délelőtt az országos tiszti főorvos tartotta magát a május 3-hoz, két órával később viszont Kósa Lajos már azzal hárított, a kormánynak nem dolgozik jósda, hogy pontosan tudja a tetőzést. A május 3-i csúcsot több szakértő is kétkedéssel fogadta. ","shortLead":"Ellentmondó nyilatkozatokat tett a miniszterelnök arról, mi is várható május 3-ára: a járvány tetőzése vagy...","id":"20200420_orban_majus_3_tetozes_egeszsegugyi_ellatorendszer_koronavirus","image":"https://img4.hvg.hu/image.aspx?id=dd76f1a4-6d54-4a5f-a59d-358d4d9f05de&view=ffdb5e3a-e632-4abc-b367-3d9b3bb5573b","index":0,"item":"ab6f1f57-e05b-4604-976e-6fbac139f6df","keywords":null,"link":"/itthon/20200420_orban_majus_3_tetozes_egeszsegugyi_ellatorendszer_koronavirus","timestamp":"2020. április. 20. 18:39","title":"Orbán szavai után: mi is lesz pontosan május 3-án?","trackingCode":"RELATED","c_isbrandchannel":false,"c_isbrandcontent":false,"c_isbrandstory":false,"c_isbrandcontentorbrandstory":false,"c_isbranded":false,"c_ishvg360article":false,"c_partnername":null,"c_partnerlogo":"00000000-0000-0000-0000-000000000000","c_partnertag":null},{"available":true,"c_guid":"f73c0e3c-913b-4635-9efd-db5b3f5bc85e","c_author":"hvg.hu","category":"cegauto","description":"És volt még egy plusz csavar a történetében.","shortLead":"És volt még egy plusz csavar a történetében.","id":"20200421_jogositvany_forgalmi_engedely_muszaki_fogalommal_szemben_sofor_m43","image":"https://img4.hvg.hu/image.aspx?id=f73c0e3c-913b-4635-9efd-db5b3f5bc85e&view=ffdb5e3a-e632-4abc-b367-3d9b3bb5573b","index":0,"item":"88695a80-bd33-47e8-b7c4-0b84b1b3a0bf","keywords":null,"link":"/cegauto/20200421_jogositvany_forgalmi_engedely_muszaki_fogalommal_szemben_sofor_m43","timestamp":"2020. április. 21. 08:51","title":"Jogsi, forgalmi és műszaki nélkül, a forgalommal szemben hajtott egy sofőr az M43-ason","trackingCode":"RELATED","c_isbrandchannel":false,"c_isbrandcontent":false,"c_isbrandstory":false,"c_isbrandcontentorbrandstory":false,"c_isbranded":false,"c_ishvg360article":false,"c_partnername":null,"c_partnerlogo":"00000000-0000-0000-0000-000000000000","c_partnertag":null},{"available":true,"c_guid":"41a56f5b-49d2-46c7-becb-6cfe96eea96f","c_author":"hvg.hu","category":"itthon","description":"A polgármester bejelentése szerint három lakónak és egy dolgozónak lett pozitív a tesztje.\r

","shortLead":"A polgármester bejelentése szerint három lakónak és egy dolgozónak lett pozitív a tesztje.\r

","id":"20200420_koronavirus_Eger_idosek_otthona_Mirkoczki","image":"https://img4.hvg.hu/image.aspx?id=41a56f5b-49d2-46c7-becb-6cfe96eea96f&view=ffdb5e3a-e632-4abc-b367-3d9b3bb5573b","index":0,"item":"6b527f72-a676-4d9a-a2cb-d62b8ad991a4","keywords":null,"link":"/itthon/20200420_koronavirus_Eger_idosek_otthona_Mirkoczki","timestamp":"2020. április. 20. 15:11","title":"Négy koronavírusos beteg van egy egri idősek otthonában","trackingCode":"RELATED","c_isbrandchannel":false,"c_isbrandcontent":false,"c_isbrandstory":false,"c_isbrandcontentorbrandstory":false,"c_isbranded":false,"c_ishvg360article":false,"c_partnername":null,"c_partnerlogo":"00000000-0000-0000-0000-000000000000","c_partnertag":null},{"available":true,"c_guid":"d969a72e-8841-4e28-9abd-978c3fbaac81","c_author":"Nagy Gábor","category":"360","description":"Az EU most mutathatja meg, hogy nem laza érdekszövetség, hanem közös értékeket valló, egymást bajban kisegíteni tudó és akaró országokból áll – véli az uniós mentőakciót kísérő tagállami vitákról Darvas Zsolt, a brüsszeli gazdaságkutató Bruegel Intézet vezető munkatársa, a Corvinus Egyetem oktatója. Interjú.","shortLead":"Az EU most mutathatja meg, hogy nem laza érdekszövetség, hanem közös értékeket valló, egymást bajban kisegíteni tudó és...","id":"202016__darvas_zsolt__unios_mentocsomagrol_koronakotvenyrol__itt_azido","image":"https://img4.hvg.hu/image.aspx?id=d969a72e-8841-4e28-9abd-978c3fbaac81&view=ffdb5e3a-e632-4abc-b367-3d9b3bb5573b","index":0,"item":"bd0cf10d-0b44-422e-a1ce-db2b11176ebb","keywords":null,"link":"/360/202016__darvas_zsolt__unios_mentocsomagrol_koronakotvenyrol__itt_azido","timestamp":"2020. április. 20. 11:00","title":"Itt az ideje az európai szolidaritásnak - interjú Darvas Zsolt közgazdásszal","trackingCode":"RELATED","c_isbrandchannel":false,"c_isbrandcontent":false,"c_isbrandstory":false,"c_isbrandcontentorbrandstory":false,"c_isbranded":false,"c_ishvg360article":true,"c_partnername":null,"c_partnerlogo":"00000000-0000-0000-0000-000000000000","c_partnertag":null},{"available":true,"c_guid":"2cacd810-ae33-4ce0-998d-57bafd6ea458","c_author":"hvg.hu","category":"cegauto","description":"A kavics formájú Model 3-ból csináltak egy harcias, csupa szpoiler tuningautót.","shortLead":"A kavics formájú Model 3-ból csináltak egy harcias, csupa szpoiler tuningautót.","id":"20200420_Lamborghinis_remseg_lett_ebbol_a_Teslabol","image":"https://img4.hvg.hu/image.aspx?id=2cacd810-ae33-4ce0-998d-57bafd6ea458&view=ffdb5e3a-e632-4abc-b367-3d9b3bb5573b","index":0,"item":"049da22c-c9c7-4911-afa3-58facdb51419","keywords":null,"link":"/cegauto/20200420_Lamborghinis_remseg_lett_ebbol_a_Teslabol","timestamp":"2020. április. 20. 16:00","title":"Lamborghini Tesla lett ebből a Model 3-ból","trackingCode":"RELATED","c_isbrandchannel":false,"c_isbrandcontent":false,"c_isbrandstory":false,"c_isbrandcontentorbrandstory":false,"c_isbranded":false,"c_ishvg360article":false,"c_partnername":null,"c_partnerlogo":"00000000-0000-0000-0000-000000000000","c_partnertag":null},{"available":true,"c_guid":"603aa120-56cc-47c3-b963-738389a1b32d","c_author":"Nagy Gábor","category":"360","description":"A Japán Külpolitikai Intézet kutatója szerint az USA-hoz fűződő katonai szövetséggel és a nemzetközi jogrend betartásához való ragaszkodással kell Peking hegemón törekvéseivel szembeszállni az ázsiai térségben. Hanada Rjoszuke úgy véli, nem gyakorlati lehetőség, hogy Tokiónak atomfegyvere legyen. Interjú.","shortLead":"A Japán Külpolitikai Intézet kutatója szerint az USA-hoz fűződő katonai szövetséggel és a nemzetközi jogrend...","id":"202013__hanada_rjoszuke_japan_kutato__japanrol_es_kinarol__hatalmi_jatszmak","image":"https://img4.hvg.hu/image.aspx?id=603aa120-56cc-47c3-b963-738389a1b32d&view=ffdb5e3a-e632-4abc-b367-3d9b3bb5573b","index":0,"item":"186a6178-58d0-4de1-a708-61d2049d23f7","keywords":null,"link":"/360/202013__hanada_rjoszuke_japan_kutato__japanrol_es_kinarol__hatalmi_jatszmak","timestamp":"2020. április. 19. 17:30","title":"Japánban egyre nagyobb fejtörést okoznak Kína hegemón törekvései a térségben","trackingCode":"RELATED","c_isbrandchannel":false,"c_isbrandcontent":false,"c_isbrandstory":false,"c_isbrandcontentorbrandstory":false,"c_isbranded":false,"c_ishvg360article":true,"c_partnername":null,"c_partnerlogo":"00000000-0000-0000-0000-000000000000","c_partnertag":null}]