[{"available":true,"c_guid":"772f77a8-b15a-46eb-9c6a-aa5916de3ac4","c_author":"hvg.hu","category":"gazdasag","description":"Nem azt fogják vizsgálni a szabályok enyhítésekor, hogy melyik iparágaknak vagy régióknak lenne gazdaságilag szüksége a nyitásra, hanem az egészségügyi helyzet alapján döntenek – ígérte a miniszterelnök.","shortLead":"Nem azt fogják vizsgálni a szabályok enyhítésekor, hogy melyik iparágaknak vagy régióknak lenne gazdaságilag szüksége...","id":"20200421_olaszorszag_jarvany_giuseppe_conte_koronavirus","image":"https://img4.hvg.hu/image.aspx?id=772f77a8-b15a-46eb-9c6a-aa5916de3ac4&view=ffdb5e3a-e632-4abc-b367-3d9b3bb5573b","index":0,"item":"1ebd4aeb-7b30-42fa-94bb-71bf4c83dbab","keywords":null,"link":"/gazdasag/20200421_olaszorszag_jarvany_giuseppe_conte_koronavirus","timestamp":"2020. április. 21. 12:04","title":"Május 4-én elkezdik enyhíteni a járvány miatti szigort Olaszországban","trackingCode":"RELATED","c_isbrandchannel":false,"c_isbrandcontent":false,"c_isbrandstory":false,"c_isbrandcontentorbrandstory":false,"c_isbranded":false,"c_ishvg360article":false,"c_partnername":null,"c_partnerlogo":"00000000-0000-0000-0000-000000000000","c_partnertag":null},{"available":true,"c_guid":"4508092c-a6f6-404e-a7d9-c3f76025f245","c_author":"Révész Sándor","category":"360","description":"Két korszak két zsenije találkozott kétszáz év távolából. Az idén 50 éves Fazil Say és a 250 éve született Ludwig van Beethoven. Az aktív közéleti tevékenységet is végző török komponista és zongorista a német mester 32 zongoraszonátáját örökítette meg cd-n.","shortLead":"Két korszak két zsenije találkozott kétszáz év távolából. Az idén 50 éves Fazil Say és a 250 éve született Ludwig van...","id":"202016__beethoven_es_fazil_say__lenyugoz_es_felhaborit__dramatizal__tureshatarok","image":"https://img4.hvg.hu/image.aspx?id=4508092c-a6f6-404e-a7d9-c3f76025f245&view=ffdb5e3a-e632-4abc-b367-3d9b3bb5573b","index":0,"item":"95e137c4-61f5-4a43-8a0d-8dfb19689ec0","keywords":null,"link":"/360/202016__beethoven_es_fazil_say__lenyugoz_es_felhaborit__dramatizal__tureshatarok","timestamp":"2020. április. 20. 16:45","title":"A török Beethoven, aki szembe mert szállni Erdogannal","trackingCode":"RELATED","c_isbrandchannel":false,"c_isbrandcontent":false,"c_isbrandstory":false,"c_isbrandcontentorbrandstory":false,"c_isbranded":false,"c_ishvg360article":true,"c_partnername":null,"c_partnerlogo":"00000000-0000-0000-0000-000000000000","c_partnertag":null},{"available":true,"c_guid":"e258f10a-f99c-4761-9d0b-73209c529f6c","c_author":"Kovács Gábor","category":"gazdasag","description":"Ha ingyen kerülne a benzin a kutak töltőpisztolyaiba, akkor is 160 forint adót kellene fizetni érte. Ráadásul a kormány most vetett ki különadót az üzemanyag-kiskereskedelemre. A negatív olajár csak anomália volt, de az alacsony árak sokáig meg fognak maradni. Viszont az üzemanyagáraknak van alsó korlátja, és már nincs olyan messze.","shortLead":"Ha ingyen kerülne a benzin a kutak töltőpisztolyaiba, akkor is 160 forint adót kellene fizetni érte. Ráadásul a kormány...","id":"20200422_Uzemanyagarak_wti_nyersolaj_koronavirus","image":"https://img4.hvg.hu/image.aspx?id=e258f10a-f99c-4761-9d0b-73209c529f6c&view=ffdb5e3a-e632-4abc-b367-3d9b3bb5573b","index":0,"item":"3dc12123-fc9e-4a14-afaa-5e0f61bda05a","keywords":null,"link":"/gazdasag/20200422_Uzemanyagarak_wti_nyersolaj_koronavirus","timestamp":"2020. április. 22. 10:10","title":"Hiába várjuk az \"ingyenbenzint\", ha az árban az adóztatott adóra jött a különadó","trackingCode":"RELATED","c_isbrandchannel":false,"c_isbrandcontent":false,"c_isbrandstory":false,"c_isbrandcontentorbrandstory":false,"c_isbranded":false,"c_ishvg360article":false,"c_partnername":null,"c_partnerlogo":"00000000-0000-0000-0000-000000000000","c_partnertag":null},{"available":true,"c_guid":"cb4cb48d-8475-49d9-9783-dd549a810eeb","c_author":"HVG","category":"360","description":"A felhasználó elől rejtve maradó tevékenységeket végezhet számos mobilalkalmazás – derítették ki amerikai kutatók. Olyan, hardveresen kódolt titkokat tartalmazhatnak, amelyek lehetővé teszik, hogy mások is hozzáférjenek személyes adatokhoz. ","shortLead":"A felhasználó elől rejtve maradó tevékenységeket végezhet számos mobilalkalmazás – derítették ki amerikai kutatók...","id":"202016_hatso_ajto_appokban_kodolt_titkok","image":"https://img4.hvg.hu/image.aspx?id=cb4cb48d-8475-49d9-9783-dd549a810eeb&view=ffdb5e3a-e632-4abc-b367-3d9b3bb5573b","index":0,"item":"a104d5b9-c512-495b-9b86-9ce64ac554bf","keywords":null,"link":"/360/202016_hatso_ajto_appokban_kodolt_titkok","timestamp":"2020. április. 21. 10:00","title":"100-ból 8 androidos alkalmazásban van egy titkos hátsó ajtó","trackingCode":"RELATED","c_isbrandchannel":false,"c_isbrandcontent":false,"c_isbrandstory":false,"c_isbrandcontentorbrandstory":false,"c_isbranded":false,"c_ishvg360article":true,"c_partnername":null,"c_partnerlogo":"00000000-0000-0000-0000-000000000000","c_partnertag":null},{"available":true,"c_guid":"2e9f5d7c-d381-4481-ada1-4896c2f34d3a","c_author":"MTI","category":"kkv","description":"Majdnem ötezer ember kerülhet utcára.","shortLead":"Majdnem ötezer ember kerülhet utcára.","id":"20200420_csod_norwegian_air_shuttle","image":"https://img4.hvg.hu/image.aspx?id=2e9f5d7c-d381-4481-ada1-4896c2f34d3a&view=ffdb5e3a-e632-4abc-b367-3d9b3bb5573b","index":0,"item":"7d1665bf-d0e4-4c65-ae5f-d8bbb60e592e","keywords":null,"link":"/kkv/20200420_csod_norwegian_air_shuttle","timestamp":"2020. április. 20. 18:35","title":"Csődbe ment egy norvég fapados légitársaság négy leányvállalata","trackingCode":"RELATED","c_isbrandchannel":false,"c_isbrandcontent":false,"c_isbrandstory":false,"c_isbrandcontentorbrandstory":false,"c_isbranded":false,"c_ishvg360article":false,"c_partnername":null,"c_partnerlogo":"00000000-0000-0000-0000-000000000000","c_partnertag":null},{"available":true,"c_guid":"9b400e13-3099-426e-a423-5cfb7ba3eda9","c_author":"Joó Hajnalka","category":"itthon","description":"Egy tüdőgyulladással kezelt betegtől indulhatott a fertőzés. A zárlat az osztályon fekvőket ellátó egészségügyi dolgozókat is érinti. ","shortLead":"Egy tüdőgyulladással kezelt betegtől indulhatott a fertőzés. A zárlat az osztályon fekvőket ellátó egészségügyi...","id":"20200421_Husz_beteggel_kerult_ket_hetes_karanten_ala_a_Nyiro_Gyula_korhaz_kronikus_belosztalya_koronavirus","image":"https://img4.hvg.hu/image.aspx?id=9b400e13-3099-426e-a423-5cfb7ba3eda9&view=ffdb5e3a-e632-4abc-b367-3d9b3bb5573b","index":0,"item":"8b47017a-5174-4d2c-b3d3-8eedf203968d","keywords":null,"link":"/itthon/20200421_Husz_beteggel_kerult_ket_hetes_karanten_ala_a_Nyiro_Gyula_korhaz_kronikus_belosztalya_koronavirus","timestamp":"2020. április. 21. 10:15","title":"Húsz beteggel került kéthetes karantén alá a Nyírő Gyula Kórház krónikus belosztálya","trackingCode":"RELATED","c_isbrandchannel":false,"c_isbrandcontent":false,"c_isbrandstory":false,"c_isbrandcontentorbrandstory":false,"c_isbranded":false,"c_ishvg360article":false,"c_partnername":null,"c_partnerlogo":"00000000-0000-0000-0000-000000000000","c_partnertag":null},{"available":true,"c_guid":"f589e62c-4801-49af-a679-9b6ed900620a","c_author":"hvg.hu","category":"elet","description":"A Blikk úgy tudja, hamarosan ismét munkába áll a sorozat stábja – igaz, nagyfokú biztonsági előírások mellett.","shortLead":"A Blikk úgy tudja, hamarosan ismét munkába áll a sorozat stábja – igaz, nagyfokú biztonsági előírások mellett.","id":"20200422_Koronavirustesztekkel_indulhat_ujra_a_Baratok_kozt_forgatasa","image":"https://img4.hvg.hu/image.aspx?id=f589e62c-4801-49af-a679-9b6ed900620a&view=ffdb5e3a-e632-4abc-b367-3d9b3bb5573b","index":0,"item":"f5902707-ff69-4cc2-8d1c-aad4b648bfc7","keywords":null,"link":"/elet/20200422_Koronavirustesztekkel_indulhat_ujra_a_Baratok_kozt_forgatasa","timestamp":"2020. április. 22. 09:09","title":"Koronavírustesztekkel indulhat újra a Barátok közt forgatása","trackingCode":"RELATED","c_isbrandchannel":false,"c_isbrandcontent":false,"c_isbrandstory":false,"c_isbrandcontentorbrandstory":false,"c_isbranded":false,"c_ishvg360article":false,"c_partnername":null,"c_partnerlogo":"00000000-0000-0000-0000-000000000000","c_partnertag":null},{"available":true,"c_guid":"9f431210-dbdf-4146-a08a-3ca95a05736f","c_author":"Nagy Iván László","category":"360","description":"Ilyen volt, ilyen lett – a nyitóképen a Manchesteri Egyetem campusa a járvány előtt, és most. Nagy-Britanniában tanuló sok-sok magyar egyetemista tért haza a koronavírus-járvány miatt, megpecsételve egy amúgy is hektikus, sztrájkokkal tűzdelt tanév sorsát. ","shortLead":"Ilyen volt, ilyen lett – a nyitóképen a Manchesteri Egyetem campusa a járvány előtt, és most. Nagy-Britanniában tanuló...","id":"20200421_Szeretettel_NagyBritanniabol","image":"https://img4.hvg.hu/image.aspx?id=9f431210-dbdf-4146-a08a-3ca95a05736f&view=ffdb5e3a-e632-4abc-b367-3d9b3bb5573b","index":0,"item":"fd39e094-5b91-4445-88b1-dc9ed3c296a7","keywords":null,"link":"/360/20200421_Szeretettel_NagyBritanniabol","timestamp":"2020. április. 21. 13:00","title":"Szeretettel Nagy-Britannia helyett Magyarországról: a távoktatás nem ismer határokat","trackingCode":"RELATED","c_isbrandchannel":false,"c_isbrandcontent":false,"c_isbrandstory":false,"c_isbrandcontentorbrandstory":false,"c_isbranded":false,"c_ishvg360article":true,"c_partnername":null,"c_partnerlogo":"00000000-0000-0000-0000-000000000000","c_partnertag":null}]