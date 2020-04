Szeretne azonnal értesülni a legfontosabb hírekről? Nem kérem Kérem

[{"available":true,"c_guid":"39e37c41-6503-4540-84e0-fca06efd4c60","c_author":"MTI/hvg.hu","category":"tudomany","description":"A világ 21 kutatóintézetének tudósai 40 különböző klímamodellt vizsgáltak meg, és kiderült, ha minden így folytatódik, annak a korábban gondoltnál hamarabb lesz meg a következménye.","shortLead":"A világ 21 kutatóintézetének tudósai 40 különböző klímamodellt vizsgáltak meg, és kiderült, ha minden így folytatódik...","id":"20200420_jeges_tenger_klimavaltozas_globalis_felmelegedes","image":"https://img1.hvg.hu/image.aspx?id=39e37c41-6503-4540-84e0-fca06efd4c60&view=ffdb5e3a-e632-4abc-b367-3d9b3bb5573b","index":0,"item":"c522b1fd-f573-450b-9b13-899a32db6364","keywords":null,"link":"/tudomany/20200420_jeges_tenger_klimavaltozas_globalis_felmelegedes","timestamp":"2020. április. 20. 19:03","title":"Már 2050 előtt jégmentes lehet nyáron a Jeges-tenger","trackingCode":"RELATED","c_isbrandchannel":false,"c_isbrandcontent":false,"c_isbrandstory":false,"c_isbrandcontentorbrandstory":false,"c_isbranded":false,"c_ishvg360article":false,"c_partnername":null,"c_partnerlogo":"00000000-0000-0000-0000-000000000000","c_partnertag":null},{"available":true,"c_guid":"c10a327b-1420-47c3-a94b-732de4c0e9e1","c_author":"hvg.hu","category":"kkv","description":"Elsősorban bevásárlásokhoz tervezték őket.","shortLead":"Elsősorban bevásárlásokhoz tervezték őket.","id":"20200421_eldobhato_papir_szajmaszkot_fejlesztett_ki_egy_magyar_nyomda","image":"https://img1.hvg.hu/image.aspx?id=c10a327b-1420-47c3-a94b-732de4c0e9e1&view=ffdb5e3a-e632-4abc-b367-3d9b3bb5573b","index":0,"item":"2b3dcb63-d805-41e1-a174-5b3d2b21ac7b","keywords":null,"link":"/kkv/20200421_eldobhato_papir_szajmaszkot_fejlesztett_ki_egy_magyar_nyomda","timestamp":"2020. április. 21. 10:51","title":"Eldobható papír szájmaszkot fejlesztett ki egy magyar nyomda","trackingCode":"RELATED","c_isbrandchannel":false,"c_isbrandcontent":false,"c_isbrandstory":false,"c_isbrandcontentorbrandstory":false,"c_isbranded":false,"c_ishvg360article":false,"c_partnername":null,"c_partnerlogo":"00000000-0000-0000-0000-000000000000","c_partnertag":null},{"available":true,"c_guid":"b6b43eb1-6f83-4c63-9f4b-fbcf7334427c","c_author":"Lengyel Miklós","category":"kkv","description":"A leállás egy pillanat műve volt, de a visszaállás hosszú ideig eltarthat, és valójában azt se tudni, mikor kezdődhet el – ez a globális láncban működő nagy német autóipari cégek dilemmája. ","shortLead":"A leállás egy pillanat műve volt, de a visszaállás hosszú ideig eltarthat, és valójában azt se tudni, mikor kezdődhet...","id":"20200420_A_nemet_autogyaraknak_ujraindulnanak_hiaba_tombol_a_jarvany","image":"https://img1.hvg.hu/image.aspx?id=b6b43eb1-6f83-4c63-9f4b-fbcf7334427c&view=ffdb5e3a-e632-4abc-b367-3d9b3bb5573b","index":0,"item":"82ed3028-6edb-4c29-8f55-decc5b446ea5","keywords":null,"link":"/kkv/20200420_A_nemet_autogyaraknak_ujraindulnanak_hiaba_tombol_a_jarvany","timestamp":"2020. április. 20. 18:30","title":"A német autógyárak újraindulnának, hiába tombol a járvány","trackingCode":"RELATED","c_isbrandchannel":false,"c_isbrandcontent":false,"c_isbrandstory":false,"c_isbrandcontentorbrandstory":false,"c_isbranded":false,"c_ishvg360article":false,"c_partnername":null,"c_partnerlogo":"00000000-0000-0000-0000-000000000000","c_partnertag":null},{"available":true,"c_guid":"3b9e23ed-a46a-436f-8a35-46b09bc29c39","c_author":"hvg.hu","category":"itthon","description":"A cég a főpolgármester javaslatára szerződést bont az elektronikus jegyrendszer projektjének vezetőjével, aki a Magyar Nemzet cikke szerint közeli viszonyban van a vezérigazgatóval.\r

","shortLead":"A cég a főpolgármester javaslatára szerződést bont az elektronikus jegyrendszer projektjének vezetőjével, aki a Magyar...","id":"20200422_szexualis_zaklatas_bkk_fovaros","image":"https://img1.hvg.hu/image.aspx?id=3b9e23ed-a46a-436f-8a35-46b09bc29c39&view=ffdb5e3a-e632-4abc-b367-3d9b3bb5573b","index":0,"item":"2769f3a1-c3a2-4524-bae3-f2c985a58ead","keywords":null,"link":"/itthon/20200422_szexualis_zaklatas_bkk_fovaros","timestamp":"2020. április. 22. 09:05","title":"Szexuális zaklatás miatt vizsgálódnak a BKK-nál","trackingCode":"RELATED","c_isbrandchannel":false,"c_isbrandcontent":false,"c_isbrandstory":false,"c_isbrandcontentorbrandstory":false,"c_isbranded":false,"c_ishvg360article":false,"c_partnername":null,"c_partnerlogo":"00000000-0000-0000-0000-000000000000","c_partnertag":null},{"available":true,"c_guid":"b0cdd595-984d-487e-9a22-2e9348f59617","c_author":"HVG360","category":"360","description":"A járvány tetőzése jön vagy valami más? Karácsony Gergely intézkedik. A jegybanknak akciós ajánlata van. Nem kell negyedszer is választást tartani Izraelben. Ez a hvg360 reggeli hírösszefoglalója.","shortLead":"A járvány tetőzése jön vagy valami más? Karácsony Gergely intézkedik. A jegybanknak akciós ajánlata van. Nem kell...","id":"20200421_Radar360","image":"https://img1.hvg.hu/image.aspx?id=b0cdd595-984d-487e-9a22-2e9348f59617&view=ffdb5e3a-e632-4abc-b367-3d9b3bb5573b","index":0,"item":"3d163163-b5ef-4f18-8648-74fc16a1e9b3","keywords":null,"link":"/360/20200421_Radar360","timestamp":"2020. április. 21. 08:00","title":"Radar360: Isszák Orbán szavait, csak nem értik","trackingCode":"RELATED","c_isbrandchannel":false,"c_isbrandcontent":false,"c_isbrandstory":false,"c_isbrandcontentorbrandstory":false,"c_isbranded":false,"c_ishvg360article":true,"c_partnername":null,"c_partnerlogo":"00000000-0000-0000-0000-000000000000","c_partnertag":null},{"available":true,"c_guid":"23aa5dd8-5ec1-4516-9323-7b9521507896","c_author":"Kovács Gábor","category":"gazdasag","description":"A járványhelyzet vis maior, ha akadályozza a miskolci kosárcsarnok építését, a szerződés automatikusan hosszabbodik, a vállalkozóknak csak szólniuk kell.","shortLead":"A járványhelyzet vis maior, ha akadályozza a miskolci kosárcsarnok építését, a szerződés automatikusan hosszabbodik...","id":"20200421_Egy_5_milliard_forintos_stadion_hatarozatlan_ideig_csuszhat_a_jarvany_miatt","image":"https://img1.hvg.hu/image.aspx?id=23aa5dd8-5ec1-4516-9323-7b9521507896&view=ffdb5e3a-e632-4abc-b367-3d9b3bb5573b","index":0,"item":"39969b14-6270-43e2-bbba-58a62db5a845","keywords":null,"link":"/gazdasag/20200421_Egy_5_milliard_forintos_stadion_hatarozatlan_ideig_csuszhat_a_jarvany_miatt","timestamp":"2020. április. 21. 11:05","title":"Egy 5 milliárd forintos sportcsarnok átadása csúszhat a járvány miatt","trackingCode":"RELATED","c_isbrandchannel":false,"c_isbrandcontent":false,"c_isbrandstory":false,"c_isbrandcontentorbrandstory":false,"c_isbranded":false,"c_ishvg360article":false,"c_partnername":null,"c_partnerlogo":"00000000-0000-0000-0000-000000000000","c_partnertag":null},{"available":true,"c_guid":"60c521ce-4d9b-4693-8c26-d8523d66b567","c_author":"hvg.hu","category":"kultura","description":"Nyíregyházán, némi pápagond és gulyásleves után lépett fel a zenekar. ","shortLead":"Nyíregyházán, némi pápagond és gulyásleves után lépett fel a zenekar. ","id":"20200421_Elokerult_egy_Kispal_es_a_Borzkoncertfelvetel_1991bol","image":"https://img1.hvg.hu/image.aspx?id=60c521ce-4d9b-4693-8c26-d8523d66b567&view=ffdb5e3a-e632-4abc-b367-3d9b3bb5573b","index":0,"item":"008fb7dd-dacb-47b9-8f21-952ce551d927","keywords":null,"link":"/kultura/20200421_Elokerult_egy_Kispal_es_a_Borzkoncertfelvetel_1991bol","timestamp":"2020. április. 21. 14:33","title":"Előkerült egy Kispál és a Borz-koncertfelvétel 1991-ből","trackingCode":"RELATED","c_isbrandchannel":false,"c_isbrandcontent":false,"c_isbrandstory":false,"c_isbrandcontentorbrandstory":false,"c_isbranded":false,"c_ishvg360article":false,"c_partnername":null,"c_partnerlogo":"00000000-0000-0000-0000-000000000000","c_partnertag":null},{"available":true,"c_guid":"391cc075-3929-4054-95d9-0d6760711bf8","c_author":"SOS Gyermekfalvak","category":"brandcontent","description":"A koronavírus okozta történelemi időkben megtanultuk, hogy egy valós katasztrófa csendesebb, mint ahogy azt a filmekben láthattuk: elhagyott utcák, tészta- és lisztvásárlás, élesztőhiány, rengeteg sorozat... és az emberi kapcsolatok gyökeres átalakulása. De mi is történik velünk és környezetünkkel a koronavírus idején? Szolgálunk néhány válasszal, de egy tesztet is összeállítottunk, hogy együtt lássuk, ki miként reagált a problémákra.\r

\r

","shortLead":"A koronavírus okozta történelemi időkben megtanultuk, hogy egy valós katasztrófa csendesebb, mint ahogy azt a filmekben...","id":"20200421_Atalakult_emberi_kapcsolatok_koronavirus_kerdesekkel_sos_gyermekfalvak","image":"https://img1.hvg.hu/image.aspx?id=391cc075-3929-4054-95d9-0d6760711bf8&view=ffdb5e3a-e632-4abc-b367-3d9b3bb5573b","index":0,"item":"c48f9319-5da5-45de-98f7-71842eda0cec","keywords":null,"link":"/brandcontent/20200421_Atalakult_emberi_kapcsolatok_koronavirus_kerdesekkel_sos_gyermekfalvak","timestamp":"2020. április. 21. 07:30","title":"Így zárkóztunk be a koronavírus miatt – szavazzon, Önt mennyire viseli meg!","trackingCode":"RELATED","c_isbrandchannel":false,"c_isbrandcontent":true,"c_isbrandstory":false,"c_isbrandcontentorbrandstory":true,"c_isbranded":true,"c_ishvg360article":false,"c_partnername":null,"c_partnerlogo":"00000000-0000-0000-0000-000000000000","c_partnertag":null}]