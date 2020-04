Szeretne azonnal értesülni a legfontosabb hírekről? Nem kérem Kérem

[{"available":true,"c_guid":"d9439cd5-0ff9-40f4-921f-aef5b92830c0","c_author":"hvg.hu","category":"gazdasag","description":"Senki sem tudja még, mekkora visszaesést okozhat a koronavírus-járvány, ám több ország már az intézkedések lazítását vagy legalábbis ennek szándékát jelenti be. Magyarországon is több fegyverrel harcol a kormány, amihez az EU is próbál segítséget adni, ám ennek módja még nem világos. Ez a hvg.hu heti gazdasági összefoglalója. ","shortLead":"Senki sem tudja még, mekkora visszaesést okozhat a koronavírus-járvány, ám több ország már az intézkedések lazítását...","id":"20200426_Es_akkor_a_kormany_nekiallt_a_maga_modjan_rendberakni_a_gazdasagot","image":"https://img0.hvg.hu/image.aspx?id=d9439cd5-0ff9-40f4-921f-aef5b92830c0&view=ffdb5e3a-e632-4abc-b367-3d9b3bb5573b","index":0,"item":"be72a7f3-cf37-41df-850e-7d0b19b268c5","keywords":null,"link":"/gazdasag/20200426_Es_akkor_a_kormany_nekiallt_a_maga_modjan_rendberakni_a_gazdasagot","timestamp":"2020. április. 26. 07:00","title":"És akkor kormány máris rájött: nem működik a munkahelymentő terv","trackingCode":"RELATED","c_isbrandchannel":false,"c_isbrandcontent":false,"c_isbrandstory":false,"c_isbrandcontentorbrandstory":false,"c_isbranded":false,"c_ishvg360article":false,"c_partnername":null,"c_partnerlogo":"00000000-0000-0000-0000-000000000000","c_partnertag":null},{"available":true,"c_guid":"4151292d-e06f-428c-ac5e-545aa0254ce6","c_author":"hvg.hu","category":"itthon","description":"Van hova fordulni azoknak, akik a koronavírus-járvány miatt átmenetileg nem tudnak gondoskodni kutyájukról","shortLead":"Van hova fordulni azoknak, akik a koronavírus-járvány miatt átmenetileg nem tudnak gondoskodni kutyájukról","id":"20200426_Idos_vagy_korhazban_karantenban_levo_emberek_kutyain_segitenek","image":"https://img0.hvg.hu/image.aspx?id=4151292d-e06f-428c-ac5e-545aa0254ce6&view=ffdb5e3a-e632-4abc-b367-3d9b3bb5573b","index":0,"item":"cb2a22de-edb7-4cc6-8b0d-4484bd81c4e5","keywords":null,"link":"/itthon/20200426_Idos_vagy_korhazban_karantenban_levo_emberek_kutyain_segitenek","timestamp":"2020. április. 26. 15:15","title":"Idős, vagy kórházban, karanténban lévő emberek kutyáin segítenek","trackingCode":"RELATED","c_isbrandchannel":false,"c_isbrandcontent":false,"c_isbrandstory":false,"c_isbrandcontentorbrandstory":false,"c_isbranded":false,"c_ishvg360article":false,"c_partnername":null,"c_partnerlogo":"00000000-0000-0000-0000-000000000000","c_partnertag":null},{"available":true,"c_guid":"15441a18-b221-4098-a73e-9100c19b764a","c_author":"Demeter Péter","category":"cegauto","description":"Az autók királya még mindig nem szabadidő-autó, hanem egy nagy limuzin! Sok mindenért lehet kárhoztatni a Bentley-t – például éppen a divatterepjárójuk miatt –, de azt el kell ismerni: a Flying Spur minden részletében ott van a hagyományos uralkodói fölény. Kölcsön kaptuk, kipróbáltuk.","shortLead":"Az autók királya még mindig nem szabadidő-autó, hanem egy nagy limuzin! Sok mindenért lehet kárhoztatni a Bentley-t –...","id":"20200426_bentley_flying_spur_teszt_velemeny_menetproba_a_korona_ekkove_","image":"https://img0.hvg.hu/image.aspx?id=15441a18-b221-4098-a73e-9100c19b764a&view=ffdb5e3a-e632-4abc-b367-3d9b3bb5573b","index":0,"item":"a9e815f8-4794-45d7-9482-86ed283e3df8","keywords":null,"link":"/cegauto/20200426_bentley_flying_spur_teszt_velemeny_menetproba_a_korona_ekkove_","timestamp":"2020. április. 26. 16:30","title":"Bentley Flying Spur-teszt: a korona ékköve nem lehet SUV","trackingCode":"RELATED","c_isbrandchannel":false,"c_isbrandcontent":false,"c_isbrandstory":false,"c_isbrandcontentorbrandstory":false,"c_isbranded":false,"c_ishvg360article":false,"c_partnername":null,"c_partnerlogo":"00000000-0000-0000-0000-000000000000","c_partnertag":null},{"available":true,"c_guid":"7de2cd12-7134-4523-b786-a9faa5ce2b53","c_author":"hvg.hu","category":"itthon","description":"Az extrém elhízást jelölték meg alapbetegségeként.","shortLead":"Az extrém elhízást jelölték meg alapbetegségeként.","id":"20200426_Egy_37_eves_no_a_koronavirus_271_halottja_Magyarorszagon","image":"https://img0.hvg.hu/image.aspx?id=7de2cd12-7134-4523-b786-a9faa5ce2b53&view=ffdb5e3a-e632-4abc-b367-3d9b3bb5573b","index":0,"item":"284c675b-e80f-443d-bbd3-530077955e79","keywords":null,"link":"/itthon/20200426_Egy_37_eves_no_a_koronavirus_271_halottja_Magyarorszagon","timestamp":"2020. április. 26. 10:59","title":"Egy 37 éves nő a koronavírus 271. halottja Magyarországon","trackingCode":"RELATED","c_isbrandchannel":false,"c_isbrandcontent":false,"c_isbrandstory":false,"c_isbrandcontentorbrandstory":false,"c_isbranded":false,"c_ishvg360article":false,"c_partnername":null,"c_partnerlogo":"00000000-0000-0000-0000-000000000000","c_partnertag":null},{"available":true,"c_guid":"ca1b122e-6297-477f-83a0-0c2b5ffb462d","c_author":"MTI","category":"itthon","description":"A hétvégén csaknem 2 ezer esetben kellett intézkedniük a rendőröknek a kijárási korlátozás szabályainak megsértése miatt.","shortLead":"A hétvégén csaknem 2 ezer esetben kellett intézkedniük a rendőröknek a kijárási korlátozás szabályainak megsértése...","id":"20200426_Minden_eddiginel_tobbszor_kellett_intezkedni_a_kijarasi_korlatozas_megszegoivel_szemben","image":"https://img0.hvg.hu/image.aspx?id=ca1b122e-6297-477f-83a0-0c2b5ffb462d&view=ffdb5e3a-e632-4abc-b367-3d9b3bb5573b","index":0,"item":"4fb807d9-d9d6-4b66-a6c1-2b9538f5c757","keywords":null,"link":"/itthon/20200426_Minden_eddiginel_tobbszor_kellett_intezkedni_a_kijarasi_korlatozas_megszegoivel_szemben","timestamp":"2020. április. 26. 14:23","title":"Minden eddiginél többször kellett intézkedni a kijárási korlátozás megszegőivel szemben","trackingCode":"RELATED","c_isbrandchannel":false,"c_isbrandcontent":false,"c_isbrandstory":false,"c_isbrandcontentorbrandstory":false,"c_isbranded":false,"c_ishvg360article":false,"c_partnername":null,"c_partnerlogo":"00000000-0000-0000-0000-000000000000","c_partnertag":null},{"available":true,"c_guid":"6b92c7f2-267b-4cb2-8014-70cfbfa50efe","c_author":"Révész Sándor","category":"360","description":"Még soha nem volt ennyire nyilvánvaló, hogy Budapestnek egyszintű önkormányzat kell. Vélemény.","shortLead":"Még soha nem volt ennyire nyilvánvaló, hogy Budapestnek egyszintű önkormányzat kell. Vélemény.","id":"202017_hany_ter_akalvin_ter","image":"https://img0.hvg.hu/image.aspx?id=6b92c7f2-267b-4cb2-8014-70cfbfa50efe&view=ffdb5e3a-e632-4abc-b367-3d9b3bb5573b","index":0,"item":"c6a96858-1c0c-4f1e-a407-31f282bde6fd","keywords":null,"link":"/360/202017_hany_ter_akalvin_ter","timestamp":"2020. április. 26. 13:30","title":"Révész Sándor: Hány tér a Kálvin tér?","trackingCode":"RELATED","c_isbrandchannel":false,"c_isbrandcontent":false,"c_isbrandstory":false,"c_isbrandcontentorbrandstory":false,"c_isbranded":false,"c_ishvg360article":true,"c_partnername":null,"c_partnerlogo":"00000000-0000-0000-0000-000000000000","c_partnertag":null},{"available":true,"c_guid":"315c7758-89aa-42cd-ac03-0374eec03a20","c_author":"Hamvay Péter","category":"360","description":"A munkavállalók szoronganak közalkalmazotti létük elvesztése miatt, sokan átverve érzik magukat, bár vannak intézmények, amelyeknek a vezetői üdvözölték a szerintük rugalmasabb működést lehetővé tevő változtatást.","shortLead":"A munkavállalók szoronganak közalkalmazotti létük elvesztése miatt, sokan átverve érzik magukat, bár vannak...","id":"202017__a_kultura_napszamosai__statuszvesztes__piaci_viszony__lassu_kivegzes","image":"https://img0.hvg.hu/image.aspx?id=315c7758-89aa-42cd-ac03-0374eec03a20&view=ffdb5e3a-e632-4abc-b367-3d9b3bb5573b","index":0,"item":"42f86338-9217-49be-bb24-3e0e45a3089f","keywords":null,"link":"/360/202017__a_kultura_napszamosai__statuszvesztes__piaci_viszony__lassu_kivegzes","timestamp":"2020. április. 26. 08:15","title":"Időzített bomba lehet a kulturális szféra dolgozóinak státuszvesztése","trackingCode":"RELATED","c_isbrandchannel":false,"c_isbrandcontent":false,"c_isbrandstory":false,"c_isbrandcontentorbrandstory":false,"c_isbranded":false,"c_ishvg360article":true,"c_partnername":null,"c_partnerlogo":"00000000-0000-0000-0000-000000000000","c_partnertag":null},{"available":true,"c_guid":"ab5d8b5d-afdc-4220-b863-6a986c73dd46","c_author":"hvg.hu","category":"kkv","description":"Miközben a koronavírus-világjárvány a gazdaságban is szedi áldozatait, a piacon világszerte dinamikusan mozgolódnak, önmagához képes szokatlanul csendben van Warren Buffett. A Business Insider összegyűjtött néhány véleményt arról, mi lehet az oka a nagy hallgatásnak.","shortLead":"Miközben a koronavírus-világjárvány a gazdaságban is szedi áldozatait, a piacon világszerte dinamikusan mozgolódnak...","id":"20200426_warren_buffett_befektetes_koronavirus_jarvany_idejen","image":"https://img0.hvg.hu/image.aspx?id=ab5d8b5d-afdc-4220-b863-6a986c73dd46&view=ffdb5e3a-e632-4abc-b367-3d9b3bb5573b","index":0,"item":"401fcd26-387a-4c05-baab-571e7d07e966","keywords":null,"link":"/kkv/20200426_warren_buffett_befektetes_koronavirus_jarvany_idejen","timestamp":"2020. április. 26. 17:18","title":"Vajon miért hallgat éppen most a befektetőpápa? A járvány és Warren Buffett csendje","trackingCode":"RELATED","c_isbrandchannel":false,"c_isbrandcontent":false,"c_isbrandstory":false,"c_isbrandcontentorbrandstory":false,"c_isbranded":false,"c_ishvg360article":false,"c_partnername":null,"c_partnerlogo":"00000000-0000-0000-0000-000000000000","c_partnertag":null}]