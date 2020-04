Rájár a rúd az oligarchacégekre is a koronavírus-járvány következtében: Mészáros Lőrinc a Hunguest szállodaláncában dolgozók több mint felét elküldte, Tiborcz István pedig eladta vagyonának egyik legnagyobb elemét, az irodaházak üzemeltetésével és ingatlanfejlesztéssel foglalkozó Appeninn Nyrt.-t. A kijárási korlátozások pont olyan ágazatokra csaptak le keményen, amelyek őt is érintik: ilyen a turizmus és az irodakiadás. Állami támogatásra azonban ahogy eddig is, most is számíthatnak.

Bár a kormánynak fontos turizmus igen, az ágazat támogatása például most sem állt le: a Kisfaludy-program több tízmilliárdos építkezései sem állnak le, sőt újabbak is indulhatnak, és még az idén további uniós pénzek érkeznek idegenforgalmi fejlesztésekre. A fideszes irányítású Balatonfüred például a napokban 3,2 milliárd forint egyedi támogatást kért a Magyar Turisztikai Ügynökségtől annak a kempingnek a felújítására, amelyet Mészáros Lőrinc üzemeltet. Tőzsdei cége, az Opus Global mindenesetre nem borúlátó: az ügyvezető „jelentős”, de nem „kritikus” következményekről számolt be a járvány kapcsán, és amíg a cégcsoport ékkövekének számító szállodát felújítják, az építőipari vállalkozások gyarapodnak, és az agrárcégek is jó eredményekre számíthatnak.

A tőzsdei szakértők sem aggódnak amiatt, hogyan vészelik majd át a kormányhoz közel álló nagyvállalatok és tőzsdei cégeik a válságot. „Amikor a kilencvenes években felépítettük a tőzsdét, a mai csókos oligarchák egyetlen cégét sem engedtük volna be oda. Egyszerűen azért nem, mert állami hátszél nélkül életképtelenek” – emlékszik vissza a HVG-nek nyilatkozó elemző.

Hogyan és miként dől az oligarchacégekhez az állami pénz közbeszerzések révén, hogy még véletlenül se kerüljenek csődközelbe? Hogyan osztotta fel a kormány a „nem létező” uniós támogatásokat, amelyek a gyenge forintnak köszönhetően most még több és amelyről április 14-én döntöttek? Történt változás azok körében, akikhez a források jutnak? A fenti kérdések mellett többek között arra is választ kaphat a HVG e heti számában megjelent írásból, hogy vajon támogatja-e a kormány a digitalizációt a beton helyett, és hogy kik azok, akik még a koronavírus-járványon is gazdagodtak.