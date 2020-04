Szeretne azonnal értesülni a legfontosabb hírekről? Nem kérem Kérem

[{"available":true,"c_guid":"a8cd96f6-b3e7-4ef9-960f-bf08cf4b608b","c_author":"hvg.hu","category":"tudomany","description":"A megszokottakkal ellentétben valamikor október végén kerülhet a boltok polcaira az Appel idei csúcsmobilja, az iPhone 12 – erősítette meg a The Wall Street Journal.","shortLead":"A megszokottakkal ellentétben valamikor október végén kerülhet a boltok polcaira az Appel idei csúcsmobilja, az iPhone...","id":"20200428_apple_iphone_12_gyartasa_koronavirus_jarvany","image":"https://img4.hvg.hu/image.aspx?id=a8cd96f6-b3e7-4ef9-960f-bf08cf4b608b&view=ffdb5e3a-e632-4abc-b367-3d9b3bb5573b","index":0,"item":"2076bf5c-fee8-463f-acbc-b78dadf84a2a","keywords":null,"link":"/tudomany/20200428_apple_iphone_12_gyartasa_koronavirus_jarvany","timestamp":"2020. április. 28. 10:33","title":"Egyre biztosabb, hogy elengedte az Apple az idei menetrendet, késhet az iPhone 12","trackingCode":"RELATED","c_isbrandchannel":false,"c_isbrandcontent":false,"c_isbrandstory":false,"c_isbrandcontentorbrandstory":false,"c_isbranded":false,"c_ishvg360article":false,"c_partnername":null,"c_partnerlogo":"00000000-0000-0000-0000-000000000000","c_partnertag":null},{"available":true,"c_guid":"30727f39-184a-4789-b55c-4e01cf5d3a00","c_author":"hvg.hu","category":"kultura","description":"Szeptemberre meglepetést ígérnek.","shortLead":"Szeptemberre meglepetést ígérnek.","id":"20200428_koronavirus_jarvany_fezen_elmarad_meglepetes","image":"https://img4.hvg.hu/image.aspx?id=30727f39-184a-4789-b55c-4e01cf5d3a00&view=ffdb5e3a-e632-4abc-b367-3d9b3bb5573b","index":0,"item":"de021a6c-8e2d-4918-b424-e163ad441e5d","keywords":null,"link":"/kultura/20200428_koronavirus_jarvany_fezen_elmarad_meglepetes","timestamp":"2020. április. 28. 11:29","title":"Elmarad idén a FEZEN, de valamire készülnek a szervezők","trackingCode":"RELATED","c_isbrandchannel":false,"c_isbrandcontent":false,"c_isbrandstory":false,"c_isbrandcontentorbrandstory":false,"c_isbranded":false,"c_ishvg360article":false,"c_partnername":null,"c_partnerlogo":"00000000-0000-0000-0000-000000000000","c_partnertag":null},{"available":true,"c_guid":"6354fe3a-daff-4058-81ff-78013c9b8181","c_author":"hvg.hu","category":"tudomany","description":"Ming-Chi Kuo Apple-elemző szerint letehetünk arról, hogy idén új modellekkel frissítse vezeték nélküli fülhallgatói kínálatát az Apple. Csak jövőre jöhet új AirPods.","shortLead":"Ming-Chi Kuo Apple-elemző szerint letehetünk arról, hogy idén új modellekkel frissítse vezeték nélküli fülhallgatói...","id":"20200428_apple_airpods_ming_chi_kuo_elemzesei","image":"https://img4.hvg.hu/image.aspx?id=6354fe3a-daff-4058-81ff-78013c9b8181&view=ffdb5e3a-e632-4abc-b367-3d9b3bb5573b","index":0,"item":"b7857dc8-d69a-4dee-8b25-e8a4a911c968","keywords":null,"link":"/tudomany/20200428_apple_airpods_ming_chi_kuo_elemzesei","timestamp":"2020. április. 28. 07:03","title":"Nagyon jól fogy az AirPods, tízmilliószámra adja el az Apple","trackingCode":"RELATED","c_isbrandchannel":false,"c_isbrandcontent":false,"c_isbrandstory":false,"c_isbrandcontentorbrandstory":false,"c_isbranded":false,"c_ishvg360article":false,"c_partnername":null,"c_partnerlogo":"00000000-0000-0000-0000-000000000000","c_partnertag":null},{"available":true,"c_guid":"66bc17ed-b336-4234-8f29-b153af45b5ad","c_author":"hvg.hu","category":"elet","description":"Németországban is gondot jelent az egészségügyi dolgozók megfelelő védelme.","shortLead":"Németországban is gondot jelent az egészségügyi dolgozók megfelelő védelme.","id":"20200428_Meztelen_fotokkal_tiltakoznak_a_nemet_orvosok_a_vedofelszerelesek_hianya_miatt","image":"https://img4.hvg.hu/image.aspx?id=66bc17ed-b336-4234-8f29-b153af45b5ad&view=ffdb5e3a-e632-4abc-b367-3d9b3bb5573b","index":0,"item":"8336b63a-7801-4f73-b285-024a3a5a1f3a","keywords":null,"link":"/elet/20200428_Meztelen_fotokkal_tiltakoznak_a_nemet_orvosok_a_vedofelszerelesek_hianya_miatt","timestamp":"2020. április. 28. 09:31","title":"Meztelen fotókkal tiltakoznak a német orvosok a védőfelszerelések hiánya miatt","trackingCode":"RELATED","c_isbrandchannel":false,"c_isbrandcontent":false,"c_isbrandstory":false,"c_isbrandcontentorbrandstory":false,"c_isbranded":false,"c_ishvg360article":false,"c_partnername":null,"c_partnerlogo":"00000000-0000-0000-0000-000000000000","c_partnertag":null},{"available":true,"c_guid":"b0cdd595-984d-487e-9a22-2e9348f59617","c_author":"HVG360","category":"360","description":"A koronavírus mellett dúl a madárinfluenza is, sehol sem lehetne 50-nél gyorsabban hajtani Budapesten. Ez a hvg360 reggeli hírösszefoglalója.","shortLead":"A koronavírus mellett dúl a madárinfluenza is, sehol sem lehetne 50-nél gyorsabban hajtani Budapesten. Ez a hvg360...","id":"20200428_Radar360","image":"https://img4.hvg.hu/image.aspx?id=b0cdd595-984d-487e-9a22-2e9348f59617&view=ffdb5e3a-e632-4abc-b367-3d9b3bb5573b","index":0,"item":"73fff7e4-eb06-4ebb-b5da-88cd2f5a0856","keywords":null,"link":"/360/20200428_Radar360","timestamp":"2020. április. 28. 08:00","title":"Radar360: Titkolózó operatív törzs, tiltakozó háziorvosok","trackingCode":"RELATED","c_isbrandchannel":false,"c_isbrandcontent":false,"c_isbrandstory":false,"c_isbrandcontentorbrandstory":false,"c_isbranded":false,"c_ishvg360article":true,"c_partnername":null,"c_partnerlogo":"00000000-0000-0000-0000-000000000000","c_partnertag":null},{"available":true,"c_guid":"d696d765-41c3-43c6-af81-72b6f5cc071d","c_author":"Ballai Vince","category":"itthon","description":"Csaknem négy órán keresztül faggatta a Parlament Népjóléti bizottsága az operatív törzs tagjait. Kiderült, a tatabányai kórházban történtek miatt vizsgálatot rendelt el a tiszti főorvos, a külügyi államtitkár nem tud arról, hogy ide hibás maszkok érkeznének, Rétvári Bence államtitkár pedig elmondta, bármilyen lazítás a mostani korlátozásokon csak fokozatosan, a legnagyobb szigor mellett képzelhető el. Több fontos kérdésre viszont itt sem kaptak konkrét választ a bizottság tagjai.","shortLead":"Csaknem négy órán keresztül faggatta a Parlament Népjóléti bizottsága az operatív törzs tagjait. Kiderült, a tatabányai...","id":"20200428_Karacsony_Gergely_Muller_Cecilia_a_nepjoleti_bizottsag_elott","image":"https://img4.hvg.hu/image.aspx?id=d696d765-41c3-43c6-af81-72b6f5cc071d&view=ffdb5e3a-e632-4abc-b367-3d9b3bb5573b","index":0,"item":"35cf4db8-1870-4748-ab7b-8d1053db8978","keywords":null,"link":"/itthon/20200428_Karacsony_Gergely_Muller_Cecilia_a_nepjoleti_bizottsag_elott","timestamp":"2020. április. 28. 17:16","title":"Ha arra számított, korlátlan enyhítés jön, téved – az operatív törzset faggatták a Parlamentben","trackingCode":"RELATED","c_isbrandchannel":false,"c_isbrandcontent":false,"c_isbrandstory":false,"c_isbrandcontentorbrandstory":false,"c_isbranded":false,"c_ishvg360article":false,"c_partnername":null,"c_partnerlogo":"00000000-0000-0000-0000-000000000000","c_partnertag":null},{"available":true,"c_guid":"1336f34a-e610-4aa8-af83-0f20f3e23498","c_author":"hvg.hu","category":"itthon","description":"Többfelé jégeső és felhőszakadás is lehet.","shortLead":"Többfelé jégeső és felhőszakadás is lehet.","id":"20200429_Az_egesz_orszagra_figyelmeztetest_adott_ki_a_meteorologiai_szolgalat","image":"https://img4.hvg.hu/image.aspx?id=1336f34a-e610-4aa8-af83-0f20f3e23498&view=ffdb5e3a-e632-4abc-b367-3d9b3bb5573b","index":0,"item":"60189291-7e31-4a1f-b21b-bb9994259c4c","keywords":null,"link":"/itthon/20200429_Az_egesz_orszagra_figyelmeztetest_adott_ki_a_meteorologiai_szolgalat","timestamp":"2020. április. 29. 08:14","title":"Az egész országra figyelmeztetést adott ki a meteorológiai szolgálat","trackingCode":"RELATED","c_isbrandchannel":false,"c_isbrandcontent":false,"c_isbrandstory":false,"c_isbrandcontentorbrandstory":false,"c_isbranded":false,"c_ishvg360article":false,"c_partnername":null,"c_partnerlogo":"00000000-0000-0000-0000-000000000000","c_partnertag":null},{"available":true,"c_guid":"15bfaf11-b7de-4d1f-9b75-1fdedb733f96","c_author":"MTI","category":"vilag","description":"Április 20-tól kezdték el a korlátozások fokozatos lazítását az országban.","shortLead":"Április 20-tól kezdték el a korlátozások fokozatos lazítását az országban.","id":"20200428_koronavirus_jarvany_fertozes_statisztika_nemetorszag","image":"https://img4.hvg.hu/image.aspx?id=15bfaf11-b7de-4d1f-9b75-1fdedb733f96&view=ffdb5e3a-e632-4abc-b367-3d9b3bb5573b","index":0,"item":"184b6b33-1de4-43f5-8fa5-037172ac0465","keywords":null,"link":"/vilag/20200428_koronavirus_jarvany_fertozes_statisztika_nemetorszag","timestamp":"2020. április. 28. 14:36","title":"Megtorpant a koronavírus visszaszorulása Németországban","trackingCode":"RELATED","c_isbrandchannel":false,"c_isbrandcontent":false,"c_isbrandstory":false,"c_isbrandcontentorbrandstory":false,"c_isbranded":false,"c_ishvg360article":false,"c_partnername":null,"c_partnerlogo":"00000000-0000-0000-0000-000000000000","c_partnertag":null}]