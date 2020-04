Szeretne azonnal értesülni a legfontosabb hírekről? Nem kérem Kérem

[{"available":true,"c_guid":"de15a110-bc10-4764-a57d-a1deb728731c","c_author":"hvg.hu","category":"itthon","description":"Az intézményben korábban három fertőzöttet találtak.","shortLead":"Az intézményben korábban három fertőzöttet találtak.","id":"20200428_fertozes_szeged_vakok_es_gyengenlatok_koronavirus","image":"https://img3.hvg.hu/image.aspx?id=de15a110-bc10-4764-a57d-a1deb728731c&view=ffdb5e3a-e632-4abc-b367-3d9b3bb5573b","index":0,"item":"f7ef915d-85ad-410b-b28e-5ecf29b4c47e","keywords":null,"link":"/itthon/20200428_fertozes_szeged_vakok_es_gyengenlatok_koronavirus","timestamp":"2020. április. 28. 20:56","title":"Már több mint húsz fertőzött a vakok és gyengénlátók szegedi otthonában","trackingCode":"RELATED","c_isbrandchannel":false,"c_isbrandcontent":false,"c_isbrandstory":false,"c_isbrandcontentorbrandstory":false,"c_isbranded":false,"c_ishvg360article":false,"c_partnername":null,"c_partnerlogo":"00000000-0000-0000-0000-000000000000","c_partnertag":null},{"available":true,"c_guid":"dc0a69ee-f8aa-4471-a05c-e4fc61d55c9c","c_author":"hvg.hu","category":"tudomany","description":"Kijavított egy komoly sebezhetőséget a Microsoft videocsevegő és csoportmunka-alkalmazásában, így mindenképpen érdemes frissíteni, nehogy hackerek áldozatává váljunk.","shortLead":"Kijavított egy komoly sebezhetőséget a Microsoft videocsevegő és csoportmunka-alkalmazásában, így mindenképpen érdemes...","id":"20200428_microsoft_teams_befoltozott_biztonsagi_res_javitas_szoftverfrissites","image":"https://img3.hvg.hu/image.aspx?id=dc0a69ee-f8aa-4471-a05c-e4fc61d55c9c&view=ffdb5e3a-e632-4abc-b367-3d9b3bb5573b","index":0,"item":"da77307d-dc12-4488-8af8-45653ea6400e","keywords":null,"link":"/tudomany/20200428_microsoft_teams_befoltozott_biztonsagi_res_javitas_szoftverfrissites","timestamp":"2020. április. 28. 15:33","title":"Ha használja a Microsoft Teams alkalmazást, frissítse gyorsan","trackingCode":"RELATED","c_isbrandchannel":false,"c_isbrandcontent":false,"c_isbrandstory":false,"c_isbrandcontentorbrandstory":false,"c_isbranded":false,"c_ishvg360article":false,"c_partnername":null,"c_partnerlogo":"00000000-0000-0000-0000-000000000000","c_partnertag":null},{"available":true,"c_guid":"1f558219-7a6c-4efa-92bd-5ba5f0377f75","c_author":"hvg.hu","category":"itthon","description":"A szappanoperák unalmához hasonlította a kormány járványügyi válságkezelését Tóth Bertalan, az MSZP frakcióvezetője, miután Szijjártó Péter megtartotta szokásos hétindító beszámolóját a parlament hétfői plenáris ülésének kezdetén. Szabó Tímea beszédében egy állítólagos önkéntes ápolót idézett, aki a képviselő szerint azt mondta, 10 hazaküldött betegéből kilencen meghaltak a kórházi ágyfelszabadítások miatt. Tordai Bence bejelentette, hogy a Szabót ért múlt heti támadás miatt bírósághoz fordulnak, az MSZP minden 65 éven felülinek egészségügyi csomagot küldene, az LMP pedig megmérné az érettségire igyekvők lázát.","shortLead":"A szappanoperák unalmához hasonlította a kormány járványügyi válságkezelését Tóth Bertalan, az MSZP frakcióvezetője...","id":"20200427_szijjarto_tordani_hohn_varju_parlamenti_ules_koronavirus","image":"https://img3.hvg.hu/image.aspx?id=1f558219-7a6c-4efa-92bd-5ba5f0377f75&view=ffdb5e3a-e632-4abc-b367-3d9b3bb5573b","index":0,"item":"eae79aa0-57b4-478c-be78-885eeee32026","keywords":null,"link":"/itthon/20200427_szijjarto_tordani_hohn_varju_parlamenti_ules_koronavirus","timestamp":"2020. április. 27. 15:26","title":"Maszkok és tesztek háborújába fulladt a parlamenti ülés","trackingCode":"RELATED","c_isbrandchannel":false,"c_isbrandcontent":false,"c_isbrandstory":false,"c_isbrandcontentorbrandstory":false,"c_isbranded":false,"c_ishvg360article":false,"c_partnername":null,"c_partnerlogo":"00000000-0000-0000-0000-000000000000","c_partnertag":null},{"available":true,"c_guid":"1f576c91-548f-4796-b7d8-044b5b3d7856","c_author":"hvg.hu","category":"itthon","description":"Erről Schanda Tamás, az Inoovációs és Technológiai Minisztérium államtitkára beszélt a testület keddi tájékoztatóján. Az országos tisztifőorvos pedig azt mondta, minden bizodalmuk megvan abban, hogy eljön az egyensúlyi helyzet, amikor nem növekszik majd jelentősen az új fertőzöttek száma.","shortLead":"Erről Schanda Tamás, az Inoovációs és Technológiai Minisztérium államtitkára beszélt a testület keddi tájékoztatóján...","id":"20200428_Operativ_Torzs_Ha_kell_az_allam_fog_munkat_adni","image":"https://img3.hvg.hu/image.aspx?id=1f576c91-548f-4796-b7d8-044b5b3d7856&view=ffdb5e3a-e632-4abc-b367-3d9b3bb5573b","index":0,"item":"1c8cb9cd-84dc-4a7d-92b1-bfe37701a74d","keywords":null,"link":"/itthon/20200428_Operativ_Torzs_Ha_kell_az_allam_fog_munkat_adni","timestamp":"2020. április. 28. 11:23","title":"Operatív törzs: Ha kell, az állam fog munkát adni","trackingCode":"RELATED","c_isbrandchannel":false,"c_isbrandcontent":false,"c_isbrandstory":false,"c_isbrandcontentorbrandstory":false,"c_isbranded":false,"c_ishvg360article":false,"c_partnername":null,"c_partnerlogo":"00000000-0000-0000-0000-000000000000","c_partnertag":null},{"available":true,"c_guid":"6909b707-5f69-44e1-9c76-145e9b9d9f1c","c_author":"hvg.hu","category":"tudomany","description":"Donald Trump amerikai elnök szerint az űr lesz a következő évtizedek legfontosabb harctere, így aztán megfelelő eszközökkel kell ellátni a részleget, amely kimondottan ilyen bonyodalmakkal foglalkozik majd.","shortLead":"Donald Trump amerikai elnök szerint az űr lesz a következő évtizedek legfontosabb harctere, így aztán megfelelő...","id":"20200427_amerikai_urhadero_space_force_muholdblokkolo_muhold","image":"https://img3.hvg.hu/image.aspx?id=6909b707-5f69-44e1-9c76-145e9b9d9f1c&view=ffdb5e3a-e632-4abc-b367-3d9b3bb5573b","index":0,"item":"63374d87-8ac1-46ea-8d11-97fc2975fbc5","keywords":null,"link":"/tudomany/20200427_amerikai_urhadero_space_force_muholdblokkolo_muhold","timestamp":"2020. április. 27. 12:03","title":"Bemutatták Trump űrhadseregének első támadófegyverét","trackingCode":"RELATED","c_isbrandchannel":false,"c_isbrandcontent":false,"c_isbrandstory":false,"c_isbrandcontentorbrandstory":false,"c_isbranded":false,"c_ishvg360article":false,"c_partnername":null,"c_partnerlogo":"00000000-0000-0000-0000-000000000000","c_partnertag":null},{"available":true,"c_guid":"9bd146c1-6f54-445c-beaf-be0ec2b4fbf3","c_author":"hvg.hu","category":"itthon","description":"A szakértők is azt állítják, hogy a maszkok és a kiterjedt tesztelés a legjobb, amit tehetünk a koronavírus megfékezéséért, a kormánynak lépnie kell – írta a főpolgármester.","shortLead":"A szakértők is azt állítják, hogy a maszkok és a kiterjedt tesztelés a legjobb, amit tehetünk a koronavírus...","id":"20200428_Karacsony_Orban_koronavirus_teszteles_maszk_level","image":"https://img3.hvg.hu/image.aspx?id=9bd146c1-6f54-445c-beaf-be0ec2b4fbf3&view=ffdb5e3a-e632-4abc-b367-3d9b3bb5573b","index":0,"item":"f5fadaf0-a09d-41ef-b94f-f02e6cdb9dc1","keywords":null,"link":"/itthon/20200428_Karacsony_Orban_koronavirus_teszteles_maszk_level","timestamp":"2020. április. 28. 07:49","title":"Levélben kér Karácsony Orbántól több koronavírus-tesztelést és kötelező maszkviselést","trackingCode":"RELATED","c_isbrandchannel":false,"c_isbrandcontent":false,"c_isbrandstory":false,"c_isbrandcontentorbrandstory":false,"c_isbranded":false,"c_ishvg360article":false,"c_partnername":null,"c_partnerlogo":"00000000-0000-0000-0000-000000000000","c_partnertag":null},{"available":true,"c_guid":"52751136-bbb0-4cef-97d0-9c3bb159457c","c_author":"hvg.hu","category":"tudomany","description":"Újabb információk szerint nem arról van szó, hogy a Facebook letett volna hirdetések WhatsApp alkalmazásba költöztetéséről, egyszerűen csak a megvalósítás hosszabb időt vesz igénybe, mint azt korábban gondolták.","shortLead":"Újabb információk szerint nem arról van szó, hogy a Facebook letett volna hirdetések WhatsApp alkalmazásba...","id":"20200428_facebook_whatsapp_reklam_hirdetes_allapot","image":"https://img3.hvg.hu/image.aspx?id=52751136-bbb0-4cef-97d0-9c3bb159457c&view=ffdb5e3a-e632-4abc-b367-3d9b3bb5573b","index":0,"item":"06f22ba9-e354-4558-ba8f-e250c43497dd","keywords":null,"link":"/tudomany/20200428_facebook_whatsapp_reklam_hirdetes_allapot","timestamp":"2020. április. 28. 11:03","title":"Korai lenne az öröm, a Facebook nem tett le róla, hogy reklámokkal tömje ki a WhatsAppot","trackingCode":"RELATED","c_isbrandchannel":false,"c_isbrandcontent":false,"c_isbrandstory":false,"c_isbrandcontentorbrandstory":false,"c_isbranded":false,"c_ishvg360article":false,"c_partnername":null,"c_partnerlogo":"00000000-0000-0000-0000-000000000000","c_partnertag":null},{"available":true,"c_guid":"aeb7ec36-96aa-416d-ae71-4b2b04157388","c_author":"hvg.hu","category":"itthon","description":"Az oroszlányi hajléktalanszálló egyik lakója dialízisen járt a múlt héten a tatabányai kórházban, most pozitív tesztje miatt karanténba került 48 ember. ","shortLead":"Az oroszlányi hajléktalanszálló egyik lakója dialízisen járt a múlt héten a tatabányai kórházban, most pozitív tesztje...","id":"20200427_Egy_hajlektalan_is_megfertozodott_a_tatabanyai_korhazban","image":"https://img3.hvg.hu/image.aspx?id=aeb7ec36-96aa-416d-ae71-4b2b04157388&view=ffdb5e3a-e632-4abc-b367-3d9b3bb5573b","index":0,"item":"48ca5d6a-abb7-456b-96fe-31ec65341ac9","keywords":null,"link":"/itthon/20200427_Egy_hajlektalan_is_megfertozodott_a_tatabanyai_korhazban","timestamp":"2020. április. 27. 16:46","title":"Koronavírusos beteg miatt zártak be egy hajléktalanszállást Oroszlányban","trackingCode":"RELATED","c_isbrandchannel":false,"c_isbrandcontent":false,"c_isbrandstory":false,"c_isbrandcontentorbrandstory":false,"c_isbranded":false,"c_ishvg360article":false,"c_partnername":null,"c_partnerlogo":"00000000-0000-0000-0000-000000000000","c_partnertag":null}]