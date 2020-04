Szeretne azonnal értesülni a legfontosabb hírekről? Nem kérem Kérem

Az ok: gyorsul a koronavírus-járvány terjedése, s Putyin is elismerte kedd délutáni beszédében, hosszú és nehéz út vár még az országára. Közben az államfő iránti bizalom tovább csökken. ","shortLead":"Május 11-éig meghosszabbította Vlagyimir Putyin orosz elnök a már március vége óta tartó országos munkaszünetet. Az ok...","id":"20200428_Oroszorszagban_meg_nem_tetozik_a_jarvany_Putyin_meghosszabbitotta_az_orszagos_munkaszunetet","image":"https://img0.hvg.hu/image.aspx?id=72658898-a5dc-4e1e-abd4-e14edc526170&view=ffdb5e3a-e632-4abc-b367-3d9b3bb5573b","index":0,"item":"0710e769-4d20-493f-a903-fea03a3e8746","keywords":null,"link":"/vilag/20200428_Oroszorszagban_meg_nem_tetozik_a_jarvany_Putyin_meghosszabbitotta_az_orszagos_munkaszunetet","timestamp":"2020. április. 28. 18:58","title":"Az orosz járvány beindult, Putyin tévébeszédben jelentette be, hogy marad a karantén","trackingCode":"RELATED","c_isbrandchannel":false,"c_isbrandcontent":false,"c_isbrandstory":false,"c_isbrandcontentorbrandstory":false,"c_isbranded":false,"c_ishvg360article":false,"c_partnername":null,"c_partnerlogo":"00000000-0000-0000-0000-000000000000","c_partnertag":null},{"available":true,"c_guid":"3cd49d5d-4246-4406-b940-391ee7160100","c_author":"hvg.hu","category":"kultura","description":"Nem szeretek itt lenni, így mi értelme lenne tovább itt maradni – erről a felismerésről szól Ripoff Raskolnikov I’ll Walk Away című száma egy nem mindennapi szemszögből. A melankolikus hangulatú blues dalhoz erdőben bolyongva forgattak különös atmoszférájú klipet. Premier.\r

\r

","shortLead":"Nem szeretek itt lenni, így mi értelme lenne tovább itt maradni – erről a felismerésről szól Ripoff Raskolnikov I’ll...","id":"20200428_Amikor_ugy_erzed_besokalltal_es_magad_mogott_hagynal_mindent__Ripoff_Raskolnikov_klippremier","image":"https://img0.hvg.hu/image.aspx?id=3cd49d5d-4246-4406-b940-391ee7160100&view=ffdb5e3a-e632-4abc-b367-3d9b3bb5573b","index":0,"item":"3c6d2415-5977-4c60-80aa-2f10da7a53ec","keywords":null,"link":"/kultura/20200428_Amikor_ugy_erzed_besokalltal_es_magad_mogott_hagynal_mindent__Ripoff_Raskolnikov_klippremier","timestamp":"2020. április. 28. 15:03","title":"„Amikor úgy érzed, besokalltál, és magad mögött hagynál mindent” – Ripoff Raskolnikov klippremier","trackingCode":"RELATED","c_isbrandchannel":false,"c_isbrandcontent":false,"c_isbrandstory":false,"c_isbrandcontentorbrandstory":false,"c_isbranded":false,"c_ishvg360article":false,"c_partnername":null,"c_partnerlogo":"00000000-0000-0000-0000-000000000000","c_partnertag":null},{"available":true,"c_guid":"8dd1dad1-a081-4d83-bd82-9a3f3610fcd7","c_author":"hvg.hu","category":"tudomany","description":"A Charter of Trust kezdeményezés mögött álló vállalatok nyolc ajánlást dolgoztak ki a kiberbiztonság megerősítésére annak érdekében, hogy a munkavállalók éppolyan biztonsági feltételek mellett dolgozhassanak otthonukból, mint az irodában. Az ajánlások a hangvezérlésű eszközök kikapcsolásától kezdve a webkamerák letakarásán át a készülékek magán- és üzleti célú vegyes felhasználásának elkerülésére is kiterjednek.","shortLead":"A Charter of Trust kezdeményezés mögött álló vállalatok nyolc ajánlást dolgoztak ki a kiberbiztonság megerősítésére...","id":"20200428_tavoli_munkavegzes_tavmunka_kiberbiztonsag_charter_of_trust","image":"https://img0.hvg.hu/image.aspx?id=8dd1dad1-a081-4d83-bd82-9a3f3610fcd7&view=ffdb5e3a-e632-4abc-b367-3d9b3bb5573b","index":0,"item":"a7ef9639-6ccd-4309-8334-03a4b49c11a6","keywords":null,"link":"/tudomany/20200428_tavoli_munkavegzes_tavmunka_kiberbiztonsag_charter_of_trust","timestamp":"2020. április. 28. 08:03","title":"17 neves vállalat javasolja: ezeket tartsa be, ha nem akarja, hogy gond legyen az otthoni munkavégzésből","trackingCode":"RELATED","c_isbrandchannel":false,"c_isbrandcontent":false,"c_isbrandstory":false,"c_isbrandcontentorbrandstory":false,"c_isbranded":false,"c_ishvg360article":false,"c_partnername":null,"c_partnerlogo":"00000000-0000-0000-0000-000000000000","c_partnertag":null},{"available":true,"c_guid":"26105c60-4086-46e8-8160-97445d5ccd95","c_author":"hvg.hu","category":"tudomany","description":"Egyelőre csupán egyfajta kísérlet részeként indít a Lenovo linuxos laptopokat, de ha beválik az elképzelés, akkor más modellekre is kiterjesztik ezt az operációs rendszert.","shortLead":"Egyelőre csupán egyfajta kísérlet részeként indít a Lenovo linuxos laptopokat, de ha beválik az elképzelés, akkor más...","id":"20200428_lenovo_laptop_linux_fedora_operacios_rendszer","image":"https://img0.hvg.hu/image.aspx?id=26105c60-4086-46e8-8160-97445d5ccd95&view=ffdb5e3a-e632-4abc-b367-3d9b3bb5573b","index":0,"item":"c452eae7-92e7-4027-b0a2-d45d74db850a","keywords":null,"link":"/tudomany/20200428_lenovo_laptop_linux_fedora_operacios_rendszer","timestamp":"2020. április. 28. 11:48","title":"Windowsos helyett linuxos laptopokat ad ki a Lenovo","trackingCode":"RELATED","c_isbrandchannel":false,"c_isbrandcontent":false,"c_isbrandstory":false,"c_isbrandcontentorbrandstory":false,"c_isbranded":false,"c_ishvg360article":false,"c_partnername":null,"c_partnerlogo":"00000000-0000-0000-0000-000000000000","c_partnertag":null}]