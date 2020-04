Szeretne azonnal értesülni a legfontosabb hírekről? Nem kérem Kérem

[{"available":true,"c_guid":"cfeb3c33-9fdf-4685-b3b5-bba285cd8e0e","c_author":"hvg.hu","category":"itthon","description":"Nem statáriális döntéssel hozná meg a főváros a forgalomcsillapító intézkedéseit, és azok nem is vonatkoznának egységesen minden útszakaszra a főpolgármester szerint.","shortLead":"Nem statáriális döntéssel hozná meg a főváros a forgalomcsillapító intézkedéseit, és azok nem is vonatkoznának...","id":"20200429_karacsony_sebessegkorlatozas","image":"https://img0.hvg.hu/image.aspx?id=cfeb3c33-9fdf-4685-b3b5-bba285cd8e0e&view=ffdb5e3a-e632-4abc-b367-3d9b3bb5573b","index":0,"item":"82902865-807f-4934-9993-d74c743a667f","keywords":null,"link":"/itthon/20200429_karacsony_sebessegkorlatozas","timestamp":"2020. április. 29. 14:56","title":"Karácsony: Nincs arról szó, hogy minden egyes útszakaszon csökkentenék a megengedett sebességet","trackingCode":"RELATED","c_isbrandchannel":false,"c_isbrandcontent":false,"c_isbrandstory":false,"c_isbrandcontentorbrandstory":false,"c_isbranded":false,"c_ishvg360article":false,"c_partnername":null,"c_partnerlogo":"00000000-0000-0000-0000-000000000000","c_partnertag":null},{"available":true,"c_guid":"b81bcd69-efd8-411d-9ee0-4fe9074bd517","c_author":"hvg.hu","category":"itthon","description":"Kétféleképpen fordítható felirattal ellátott csomagok érkeztek kedden Kínából Budapestre. Az egyik fordítás szerint nem egészségügyi felhasználásra szánják őket, a másik szerint csak arra. Végül a külügyminisztérium árulta el, mi van a dobozokban.","shortLead":"Kétféleképpen fordítható felirattal ellátott csomagok érkeztek kedden Kínából Budapestre. Az egyik fordítás szerint nem...","id":"20200429_kinai_felirat_egeszsegugyi_hasznalatra","image":"https://img0.hvg.hu/image.aspx?id=b81bcd69-efd8-411d-9ee0-4fe9074bd517&view=ffdb5e3a-e632-4abc-b367-3d9b3bb5573b","index":0,"item":"0ca3c7c8-9ce3-4d1c-b50d-f4d0ffd89a05","keywords":null,"link":"/itthon/20200429_kinai_felirat_egeszsegugyi_hasznalatra","timestamp":"2020. április. 29. 13:54","title":"Kiderült, mit rejtenek a különös kínai felirattal ellátott dobozok","trackingCode":"RELATED","c_isbrandchannel":false,"c_isbrandcontent":false,"c_isbrandstory":false,"c_isbrandcontentorbrandstory":false,"c_isbranded":false,"c_ishvg360article":false,"c_partnername":null,"c_partnerlogo":"00000000-0000-0000-0000-000000000000","c_partnertag":null},{"available":true,"c_guid":"dfd8e1ed-e1ae-4367-9beb-471f7fab17f0","c_author":"hvg.hu","category":"itthon","description":"Sokan úgy érzik, személyesen is el kell számolniuk Győrfi Pálnak azzal, mit csinálnak.","shortLead":"Sokan úgy érzik, személyesen is el kell számolniuk Győrfi Pálnak azzal, mit csinálnak.","id":"20200429_Gyorfi_Meglatnak_az_utcan_es_mondjak_tudjak_mennek_haza","image":"https://img0.hvg.hu/image.aspx?id=dfd8e1ed-e1ae-4367-9beb-471f7fab17f0&view=ffdb5e3a-e632-4abc-b367-3d9b3bb5573b","index":0,"item":"0306c6cd-5d70-4946-afd3-d5dd457320ff","keywords":null,"link":"/itthon/20200429_Gyorfi_Meglatnak_az_utcan_es_mondjak_tudjak_mennek_haza","timestamp":"2020. április. 29. 10:32","title":"Győrfi: Meglátnak az utcán, és mondják, tudják, mennek haza","trackingCode":"RELATED","c_isbrandchannel":false,"c_isbrandcontent":false,"c_isbrandstory":false,"c_isbrandcontentorbrandstory":false,"c_isbranded":false,"c_ishvg360article":false,"c_partnername":null,"c_partnerlogo":"00000000-0000-0000-0000-000000000000","c_partnertag":null},{"available":true,"c_guid":"c0ecf845-1b10-4d5f-be03-b351886c528f","c_author":"MTI / hvg.hu","category":"tudomany","description":"Az autizmus spektrumzavart hónapokkal vagy akár évekkel a tünetek megjelenése és a diagnosztizálása előtt jelezni képes biomarkereket azonosítottak újszülöttekben a Washingtoni Egyetem és a Stanford Egyetem kutatói.","shortLead":"Az autizmus spektrumzavart hónapokkal vagy akár évekkel a tünetek megjelenése és a diagnosztizálása előtt jelezni képes...","id":"20200429_autizmus_spektrumzavar_ujszulott_neuropeptid_kutatas_vizsgalat","image":"https://img0.hvg.hu/image.aspx?id=c0ecf845-1b10-4d5f-be03-b351886c528f&view=ffdb5e3a-e632-4abc-b367-3d9b3bb5573b","index":0,"item":"b49fa0a8-fb61-4343-b7b5-5ba3f297afb9","keywords":null,"link":"/tudomany/20200429_autizmus_spektrumzavar_ujszulott_neuropeptid_kutatas_vizsgalat","timestamp":"2020. április. 29. 19:08","title":"Már az újszülött vizsgálatával is kideríthető lehet, kialakul-e később autizmus","trackingCode":"RELATED","c_isbrandchannel":false,"c_isbrandcontent":false,"c_isbrandstory":false,"c_isbrandcontentorbrandstory":false,"c_isbranded":false,"c_ishvg360article":false,"c_partnername":null,"c_partnerlogo":"00000000-0000-0000-0000-000000000000","c_partnertag":null},{"available":true,"c_guid":"236a584a-90ec-4a2e-ac46-58a697c19e28","c_author":"hvg.hu","category":"kkv","description":"Viszont kevesebb lesz belőlük, mint volt.","shortLead":"Viszont kevesebb lesz belőlük, mint volt.","id":"20200430_lime_roller_budapest","image":"https://img0.hvg.hu/image.aspx?id=236a584a-90ec-4a2e-ac46-58a697c19e28&view=ffdb5e3a-e632-4abc-b367-3d9b3bb5573b","index":0,"item":"2718a36b-daa9-4174-b952-6ce796e20524","keywords":null,"link":"/kkv/20200430_lime_roller_budapest","timestamp":"2020. április. 30. 11:42","title":"Máris visszatérnek a Lime rollerei","trackingCode":"RELATED","c_isbrandchannel":false,"c_isbrandcontent":false,"c_isbrandstory":false,"c_isbrandcontentorbrandstory":false,"c_isbranded":false,"c_ishvg360article":false,"c_partnername":null,"c_partnerlogo":"00000000-0000-0000-0000-000000000000","c_partnertag":null},{"available":true,"c_guid":"5c739d54-7381-4638-a98e-43ab17bbd2c5","c_author":"hvg.hu","category":"itthon","description":"A Facebookon jelentette be a miniszterelnök, hogyan változik a kijárási korlátozás. ","shortLead":"A Facebookon jelentette be a miniszterelnök, hogyan változik a kijárási korlátozás. ","id":"20200429_Az_ettermek_es_a_strandok_kinyithatnak_Budapesten_marad_a_korlatozas","image":"https://img0.hvg.hu/image.aspx?id=5c739d54-7381-4638-a98e-43ab17bbd2c5&view=ffdb5e3a-e632-4abc-b367-3d9b3bb5573b","index":0,"item":"117a39b2-97c2-476f-b314-6f5495bb6cff","keywords":null,"link":"/itthon/20200429_Az_ettermek_es_a_strandok_kinyithatnak_Budapesten_marad_a_korlatozas","timestamp":"2020. április. 29. 19:45","title":"Orbán Viktor: Vidéken enyhül, Budapesten marad a korlátozás","trackingCode":"RELATED","c_isbrandchannel":false,"c_isbrandcontent":false,"c_isbrandstory":false,"c_isbrandcontentorbrandstory":false,"c_isbranded":false,"c_ishvg360article":false,"c_partnername":null,"c_partnerlogo":"00000000-0000-0000-0000-000000000000","c_partnertag":null},{"available":true,"c_guid":"b3567773-2a65-436b-8450-139827a79136","c_author":"hvg.hu","category":"elet","description":"Sokan hetek óta nem látták idős családtagjaikat, így nagyon hálásak voltak, hogy most beszélhettek velük.","shortLead":"Sokan hetek óta nem látták idős családtagjaikat, így nagyon hálásak voltak, hogy most beszélhettek velük.","id":"20200428_daru_idosotthon_latogatas_brusszel","image":"https://img0.hvg.hu/image.aspx?id=b3567773-2a65-436b-8450-139827a79136&view=ffdb5e3a-e632-4abc-b367-3d9b3bb5573b","index":0,"item":"5536c5b2-ed69-4dc8-9eb8-29eef0120d07","keywords":null,"link":"/elet/20200428_daru_idosotthon_latogatas_brusszel","timestamp":"2020. április. 28. 18:30","title":"Daruval látogatták meg otthonban élő szeretteiket brüsszeliek","trackingCode":"RELATED","c_isbrandchannel":false,"c_isbrandcontent":false,"c_isbrandstory":false,"c_isbrandcontentorbrandstory":false,"c_isbranded":false,"c_ishvg360article":false,"c_partnername":null,"c_partnerlogo":"00000000-0000-0000-0000-000000000000","c_partnertag":null},{"available":true,"c_guid":"547f9e45-37ed-4119-b0bf-2c5603cf3f90","c_author":"MTI","category":"sport","description":"Az európai szövetség 350 ezer eurót oszt szét azok között, akik játék nélkül maradtak le a négyes döntőről.","shortLead":"Az európai szövetség 350 ezer eurót oszt szét azok között, akik játék nélkül maradtak le a négyes döntőről.","id":"20200428_koronavirus_jarvany_kezilabda_bajnokok_ligaja_szeged_veszprem","image":"https://img0.hvg.hu/image.aspx?id=547f9e45-37ed-4119-b0bf-2c5603cf3f90&view=ffdb5e3a-e632-4abc-b367-3d9b3bb5573b","index":0,"item":"43a9f3bf-8cbe-48e1-b96b-224348c952a0","keywords":null,"link":"/sport/20200428_koronavirus_jarvany_kezilabda_bajnokok_ligaja_szeged_veszprem","timestamp":"2020. április. 28. 15:02","title":"Kézilabda BL: alig 9 milliót kap fájdalomdíjul a Szeged","trackingCode":"RELATED","c_isbrandchannel":false,"c_isbrandcontent":false,"c_isbrandstory":false,"c_isbrandcontentorbrandstory":false,"c_isbranded":false,"c_ishvg360article":false,"c_partnername":null,"c_partnerlogo":"00000000-0000-0000-0000-000000000000","c_partnertag":null}]