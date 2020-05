Szeretne azonnal értesülni a legfontosabb hírekről? Nem kérem Kérem

[{"available":true,"c_guid":"4d1b8854-da3b-4958-a0f0-4f26e404aba1","c_author":"hvg.hu","category":"gazdasag","description":"Annál is rosszabb lehet a magyar recesszió a Bank of America elemzése szerint, mint amit eddig vártak.","shortLead":"Annál is rosszabb lehet a magyar recesszió a Bank of America elemzése szerint, mint amit eddig vártak.","id":"20200429_Bank_of_America_mentocsomag_koronavirus","image":"https://img0.hvg.hu/image.aspx?id=4d1b8854-da3b-4958-a0f0-4f26e404aba1&view=ffdb5e3a-e632-4abc-b367-3d9b3bb5573b","index":0,"item":"28c20c74-b33a-4c62-867e-0d17189914ad","keywords":null,"link":"/gazdasag/20200429_Bank_of_America_mentocsomag_koronavirus","timestamp":"2020. április. 29. 10:44","title":"Bank of America: Túl kicsi a magyar kormány mentőcsomagja","trackingCode":"RELATED","c_isbrandchannel":false,"c_isbrandcontent":false,"c_isbrandstory":false,"c_isbrandcontentorbrandstory":false,"c_isbranded":false,"c_ishvg360article":false,"c_partnername":null,"c_partnerlogo":"00000000-0000-0000-0000-000000000000","c_partnertag":null},{"available":true,"c_guid":"3df41950-d4ba-41f2-9e98-429f011ff8cd","c_author":"Czeglédi Fanni","category":"elet","description":"A tavaszról hagyományosan úgy tudjuk, hogy a szerelem évszaka. A koronavírus-világjárvány viszont alaposan keresztbe tett a társat kereső egyedülállóknak, igaz, a mostani helyzetnek lehetnek pozitív hozadékai is. És persze a szerelem is mindent legyőz.","shortLead":"A tavaszról hagyományosan úgy tudjuk, hogy a szerelem évszaka. A koronavírus-világjárvány viszont alaposan keresztbe...","id":"20200429_Egyedulallo_karantenban_megosztana__mi_a_helyzet_a_randizassal_a_jarvany_ideje_alatt","image":"https://img0.hvg.hu/image.aspx?id=3df41950-d4ba-41f2-9e98-429f011ff8cd&view=ffdb5e3a-e632-4abc-b367-3d9b3bb5573b","index":0,"item":"2cc400d0-289a-4077-abeb-85f1f7bdc5f0","keywords":null,"link":"/elet/20200429_Egyedulallo_karantenban_megosztana__mi_a_helyzet_a_randizassal_a_jarvany_ideje_alatt","timestamp":"2020. április. 29. 20:00","title":"Egyedülálló karanténban megosztaná – randizás járvány idején","trackingCode":"RELATED","c_isbrandchannel":false,"c_isbrandcontent":false,"c_isbrandstory":false,"c_isbrandcontentorbrandstory":false,"c_isbranded":false,"c_ishvg360article":false,"c_partnername":null,"c_partnerlogo":"00000000-0000-0000-0000-000000000000","c_partnertag":null},{"available":true,"c_guid":"1b808282-fe64-4ff3-befd-da241262e97b","c_author":"HVG360","category":"360","description":"Nem idegen a magyar képzőművészetnek a mostani zárt helyzet – mondja Kieselbach Tamás. A művészettörténész szerint ezért is van szükség az olyan kezdeményezésekre, mint az ő karantén-tárlatuk. 15 kortárs képzőművész, több mint 70 alkotásából nyílt különleges kiállítása a Kieselbach Galériának – ennek hátteréről is mesélt Kieselbach Tamás. ","shortLead":"Nem idegen a magyar képzőművészetnek a mostani zárt helyzet – mondja Kieselbach Tamás. A művészettörténész szerint...","id":"20200429_Kieselbach_Tamas_a_Home_officeban","image":"https://img0.hvg.hu/image.aspx?id=1b808282-fe64-4ff3-befd-da241262e97b&view=ffdb5e3a-e632-4abc-b367-3d9b3bb5573b","index":0,"item":"de2eed19-7cee-49e0-a02d-4563b7d8302d","keywords":null,"link":"/360/20200429_Kieselbach_Tamas_a_Home_officeban","timestamp":"2020. április. 29. 18:30","title":"Kieselbach Tamás a Home office-ban: \"A magyar festészet Trianon óta karanténban van\"","trackingCode":"RELATED","c_isbrandchannel":false,"c_isbrandcontent":false,"c_isbrandstory":false,"c_isbrandcontentorbrandstory":false,"c_isbranded":false,"c_ishvg360article":true,"c_partnername":null,"c_partnerlogo":"00000000-0000-0000-0000-000000000000","c_partnertag":null},{"available":true,"c_guid":"21c5e641-3bff-4b91-817f-dce6bdb1f9c8","c_author":"hvg.hu","category":"tudomany","description":"Ha eddig nem hallott volna a Shoelace (cipőfűző) nevű fejlesztésről, akkor valószínűleg már nem is fog. A Google+ kudarca után hasonló sorsa jutott a Google újabb közösségi próbálkozása is.","shortLead":"Ha eddig nem hallott volna a Shoelace (cipőfűző) nevű fejlesztésről, akkor valószínűleg már nem is fog. A Google...","id":"20200430_google_shoelace_kozossegi_alkalmazas_fejlesztes_area_12","image":"https://img0.hvg.hu/image.aspx?id=21c5e641-3bff-4b91-817f-dce6bdb1f9c8&view=ffdb5e3a-e632-4abc-b367-3d9b3bb5573b","index":0,"item":"d35f7da4-b227-4f63-83b3-234ca3401e4b","keywords":null,"link":"/tudomany/20200430_google_shoelace_kozossegi_alkalmazas_fejlesztes_area_12","timestamp":"2020. április. 30. 20:03","title":"Kifűzik a Cipőfűzőt: 10 hónap után leállítja a Google a senki által nem ismert közösségi rendszerét","trackingCode":"RELATED","c_isbrandchannel":false,"c_isbrandcontent":false,"c_isbrandstory":false,"c_isbrandcontentorbrandstory":false,"c_isbranded":false,"c_ishvg360article":false,"c_partnername":null,"c_partnerlogo":"00000000-0000-0000-0000-000000000000","c_partnertag":null},{"available":true,"c_guid":"18fce716-1147-4ce3-861b-139f5bc5cfa4","c_author":"MTI","category":"vilag","description":"NATO-gyakorlaton vett részt Olaszország és Görögország között.","shortLead":"NATO-gyakorlaton vett részt Olaszország és Görögország között.","id":"20200430_A_Foldkozitengerbe_zuhant_egy_kanadai_helikopter","image":"https://img0.hvg.hu/image.aspx?id=18fce716-1147-4ce3-861b-139f5bc5cfa4&view=ffdb5e3a-e632-4abc-b367-3d9b3bb5573b","index":0,"item":"934ad7bd-279e-4d28-ba6a-93ae4d5adc99","keywords":null,"link":"/vilag/20200430_A_Foldkozitengerbe_zuhant_egy_kanadai_helikopter","timestamp":"2020. április. 30. 07:15","title":"A Földközi-tengerbe zuhant egy kanadai helikopter","trackingCode":"RELATED","c_isbrandchannel":false,"c_isbrandcontent":false,"c_isbrandstory":false,"c_isbrandcontentorbrandstory":false,"c_isbranded":false,"c_ishvg360article":false,"c_partnername":null,"c_partnerlogo":"00000000-0000-0000-0000-000000000000","c_partnertag":null},{"available":true,"c_guid":"e92d1f20-f9f6-4207-97ae-36d39a5438d4","c_author":"Riba István","category":"360","description":"Óvatos és diplomatikus volt, egyebek között németbarátsága gátolta meg abban, hogy szót emeljen a holokauszt miatt. XII. Pius máig vitatott megítélését tovább árnyalhatja, hogy kutathatók lettek a vatikáni titkos archívumban az ő uralkodása idején keletkezett dokumentumok.","shortLead":"Óvatos és diplomatikus volt, egyebek között németbarátsága gátolta meg abban, hogy szót emeljen a holokauszt miatt...","id":"202017__vatikani_titkos_archivum__xii_pius__hibauzenet__titkok_nyitja","image":"https://img0.hvg.hu/image.aspx?id=e92d1f20-f9f6-4207-97ae-36d39a5438d4&view=ffdb5e3a-e632-4abc-b367-3d9b3bb5573b","index":0,"item":"23853772-6239-47e5-8504-2b2b7d8453cb","keywords":null,"link":"/360/202017__vatikani_titkos_archivum__xii_pius__hibauzenet__titkok_nyitja","timestamp":"2020. április. 29. 11:00","title":"Most mindenki megtudhatja, miért hallgatott XII. Pius pápa a holokausztról","trackingCode":"RELATED","c_isbrandchannel":false,"c_isbrandcontent":false,"c_isbrandstory":false,"c_isbrandcontentorbrandstory":false,"c_isbranded":false,"c_ishvg360article":true,"c_partnername":null,"c_partnerlogo":"00000000-0000-0000-0000-000000000000","c_partnertag":null},{"available":true,"c_guid":"6631385d-45fc-4732-8e57-1a9b209cdab0","c_author":"hvg.hu","category":"tudomany","description":"Szélesre tárja eddig csak egy szűkebb kör által használható videokonferencia-rendszerének kapuit a Google, a vállalat már fogadja a regisztrációs igényeket. A Meet nevű szolgáltatásban hasonlóan folytathatunk akár csoportos videós hívásokat, mint a Zoomban – csak a Google szerint biztonságosabban.","shortLead":"Szélesre tárja eddig csak egy szűkebb kör által használható videokonferencia-rendszerének kapuit a Google, a vállalat...","id":"20200429_google_meet_ingyenes_videokonferencia_szolgaltatas_home_office","image":"https://img0.hvg.hu/image.aspx?id=6631385d-45fc-4732-8e57-1a9b209cdab0&view=ffdb5e3a-e632-4abc-b367-3d9b3bb5573b","index":0,"item":"bad0358c-6da9-4c8f-ba2c-f8315bbc6cf0","keywords":null,"link":"/tudomany/20200429_google_meet_ingyenes_videokonferencia_szolgaltatas_home_office","timestamp":"2020. április. 29. 17:33","title":"100 résztvevős, korlátlan hívásokkal mindenki előtt megnyílik a Google saját Zoomja, a Meet","trackingCode":"RELATED","c_isbrandchannel":false,"c_isbrandcontent":false,"c_isbrandstory":false,"c_isbrandcontentorbrandstory":false,"c_isbranded":false,"c_ishvg360article":false,"c_partnername":null,"c_partnerlogo":"00000000-0000-0000-0000-000000000000","c_partnertag":null},{"available":true,"c_guid":"6fbeff9c-0919-4304-a657-bf749e200fc0","c_author":"Gyenis Ágnes, Oroszi Babett, Szabó Yvette","category":"360","description":"Több százmilliárd forintnyi közbeszerzéssel és pályázattal vigasztalódhatnak a kormányfőhöz legközelebb álló üzletemberek a következő hónapokban. Orbán Viktor ezúttal is a sajátos elveken nyugvó újraelosztást választotta a rászorulók megsegítése helyett.","shortLead":"Több százmilliárd forintnyi közbeszerzéssel és pályázattal vigasztalódhatnak a kormányfőhöz legközelebb álló...","id":"202018__oligarchacegek_jarvanyban__penzosztas__orban_dilemmai__immunvalasz","image":"https://img0.hvg.hu/image.aspx?id=6fbeff9c-0919-4304-a657-bf749e200fc0&view=ffdb5e3a-e632-4abc-b367-3d9b3bb5573b","index":0,"item":"97b9967b-7310-466b-89c7-f6daddc145cf","keywords":null,"link":"/360/202018__oligarchacegek_jarvanyban__penzosztas__orban_dilemmai__immunvalasz","timestamp":"2020. április. 30. 11:00","title":"Mészároséknak meg sem kottyan majd a válság, mert Orbán nem engedi el a kezüket","trackingCode":"RELATED","c_isbrandchannel":false,"c_isbrandcontent":false,"c_isbrandstory":false,"c_isbrandcontentorbrandstory":false,"c_isbranded":false,"c_ishvg360article":true,"c_partnername":null,"c_partnerlogo":"00000000-0000-0000-0000-000000000000","c_partnertag":null}]