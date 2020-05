Szeretne azonnal értesülni a legfontosabb hírekről? Nem kérem Kérem

[{"available":true,"c_guid":"6631385d-45fc-4732-8e57-1a9b209cdab0","c_author":"hvg.hu","category":"tudomany","description":"Szélesre tárja eddig csak egy szűkebb kör által használható videokonferencia-rendszerének kapuit a Google, a vállalat már fogadja a regisztrációs igényeket. A Meet nevű szolgáltatásban hasonlóan folytathatunk akár csoportos videós hívásokat, mint a Zoomban – csak a Google szerint biztonságosabban.","shortLead":"Szélesre tárja eddig csak egy szűkebb kör által használható videokonferencia-rendszerének kapuit a Google, a vállalat...","id":"20200429_google_meet_ingyenes_videokonferencia_szolgaltatas_home_office","image":"https://img3.hvg.hu/image.aspx?id=6631385d-45fc-4732-8e57-1a9b209cdab0&view=ffdb5e3a-e632-4abc-b367-3d9b3bb5573b","index":0,"item":"bad0358c-6da9-4c8f-ba2c-f8315bbc6cf0","keywords":null,"link":"/tudomany/20200429_google_meet_ingyenes_videokonferencia_szolgaltatas_home_office","timestamp":"2020. április. 29. 17:33","title":"100 résztvevős, korlátlan hívásokkal mindenki előtt megnyílik a Google saját Zoomja, a Meet","trackingCode":"RELATED","c_isbrandchannel":false,"c_isbrandcontent":false,"c_isbrandstory":false,"c_isbrandcontentorbrandstory":false,"c_isbranded":false,"c_ishvg360article":false,"c_partnername":null,"c_partnerlogo":"00000000-0000-0000-0000-000000000000","c_partnertag":null},{"available":true,"c_guid":"c6b7d26b-11ea-4332-95ac-c87e0ffb9120","c_author":"hvg.hu","category":"gazdasag","description":"Péntektől nyitva lehetnek a virágboltok korlátozás nélkül.","shortLead":"Péntektől nyitva lehetnek a virágboltok korlátozás nélkül.","id":"20200430_viragbolt_kormanyrendelet","image":"https://img3.hvg.hu/image.aspx?id=c6b7d26b-11ea-4332-95ac-c87e0ffb9120&view=ffdb5e3a-e632-4abc-b367-3d9b3bb5573b","index":0,"item":"fb9967b4-ddc1-447f-a3d7-ec6e1a2c4018","keywords":null,"link":"/gazdasag/20200430_viragbolt_kormanyrendelet","timestamp":"2020. április. 30. 05:16","title":"Máris megjelent a virágüzletek kinyitásáról a kormányrendelet","trackingCode":"RELATED","c_isbrandchannel":false,"c_isbrandcontent":false,"c_isbrandstory":false,"c_isbrandcontentorbrandstory":false,"c_isbranded":false,"c_ishvg360article":false,"c_partnername":null,"c_partnerlogo":"00000000-0000-0000-0000-000000000000","c_partnertag":null},{"available":true,"c_guid":"f1d9b590-5eeb-4ff7-b8cf-d06aa5c2f472","c_author":"Szabó Márta","category":"360","description":"Saját válságkezelő csomaggal akarja újra magára irányítani a figyelmet Matteo Salvini. A szélsőjobboldali olasz politikusnak pártjára is figyelnie kell, mert a gyengülő Liga új vezért találhat.","shortLead":"Saját válságkezelő csomaggal akarja újra magára irányítani a figyelmet Matteo Salvini. A szélsőjobboldali olasz...","id":"20200429_Salvininek_megartott_a_koronavirus","image":"https://img3.hvg.hu/image.aspx?id=f1d9b590-5eeb-4ff7-b8cf-d06aa5c2f472&view=ffdb5e3a-e632-4abc-b367-3d9b3bb5573b","index":0,"item":"d35d20c1-dd80-49db-a3e8-fdc05d516a66","keywords":null,"link":"/360/20200429_Salvininek_megartott_a_koronavirus","timestamp":"2020. április. 29. 15:00","title":"Orbán olasz elvtársának megártott a koronavírus","trackingCode":"RELATED","c_isbrandchannel":false,"c_isbrandcontent":false,"c_isbrandstory":false,"c_isbrandcontentorbrandstory":false,"c_isbranded":false,"c_ishvg360article":true,"c_partnername":null,"c_partnerlogo":"00000000-0000-0000-0000-000000000000","c_partnertag":null},{"available":true,"c_guid":"a5020d56-1639-4fd3-a3f4-0fb542aeeea5","c_author":"hvg.hu","category":"cegauto","description":"Az olasz versenyszínek és a retró grafikai elemek mellett képzés is jár a most bejelentett 500 darabos szériához.","shortLead":"Az olasz versenyszínek és a retró grafikai elemek mellett képzés is jár a most bejelentett 500 darabos szériához.","id":"20200430_Versenyzoi_program_is_jar_az_Alfa_Romeo_Giulia_GTA_limitalt_szerias_peldanyaihoz","image":"https://img3.hvg.hu/image.aspx?id=a5020d56-1639-4fd3-a3f4-0fb542aeeea5&view=ffdb5e3a-e632-4abc-b367-3d9b3bb5573b","index":0,"item":"29092617-8591-4c80-aa4c-e2b27ab0d646","keywords":null,"link":"/cegauto/20200430_Versenyzoi_program_is_jar_az_Alfa_Romeo_Giulia_GTA_limitalt_szerias_peldanyaihoz","timestamp":"2020. április. 30. 16:25","title":"Versenyzői program is jár az Alfa Romeo Giulia csúcspéldányaihoz","trackingCode":"RELATED","c_isbrandchannel":false,"c_isbrandcontent":false,"c_isbrandstory":false,"c_isbrandcontentorbrandstory":false,"c_isbranded":false,"c_ishvg360article":false,"c_partnername":null,"c_partnerlogo":"00000000-0000-0000-0000-000000000000","c_partnertag":null},{"available":true,"c_guid":"ff53a606-301a-4d01-8694-6a4ab4ea0bf1","c_author":"HVG360","category":"360","description":"Súlyos megállapítások vannak az Andrej Babis cseh miniszterelnök összeférhetetlenségét vizsgáló európai parlamenti bizottság jelentésében.","shortLead":"Súlyos megállapítások vannak az Andrej Babis cseh miniszterelnök összeférhetetlenségét vizsgáló európai parlamenti...","id":"20200430_Bajban_a_cseh_Orban","image":"https://img3.hvg.hu/image.aspx?id=ff53a606-301a-4d01-8694-6a4ab4ea0bf1&view=ffdb5e3a-e632-4abc-b367-3d9b3bb5573b","index":0,"item":"a1bccbcb-8f26-49c6-a164-9fca050c88d0","keywords":null,"link":"/360/20200430_Bajban_a_cseh_Orban","timestamp":"2020. április. 30. 07:30","title":"Bajban az őrültező és árulózó cseh Orbán","trackingCode":"RELATED","c_isbrandchannel":false,"c_isbrandcontent":false,"c_isbrandstory":false,"c_isbrandcontentorbrandstory":false,"c_isbranded":false,"c_ishvg360article":true,"c_partnername":null,"c_partnerlogo":"00000000-0000-0000-0000-000000000000","c_partnertag":null},{"available":true,"c_guid":"8a2fb392-f3c4-42c6-b03c-b80aa9e0d7f2","c_author":"hvg.hu","category":"itthon","description":"Csökkentenék a legnagyobb megengedett sebességet több fővárosi útszakaszon, de nem fűnyíróelvszerűen.","shortLead":"Csökkentenék a legnagyobb megengedett sebességet több fővárosi útszakaszon, de nem fűnyíróelvszerűen.","id":"20200430_karacsony_gergely_fopolgarmester_sebessegkorlatozas_budapest","image":"https://img3.hvg.hu/image.aspx?id=8a2fb392-f3c4-42c6-b03c-b80aa9e0d7f2&view=ffdb5e3a-e632-4abc-b367-3d9b3bb5573b","index":0,"item":"f657b31d-54d0-469a-a239-0f9f6770c010","keywords":null,"link":"/itthon/20200430_karacsony_gergely_fopolgarmester_sebessegkorlatozas_budapest","timestamp":"2020. április. 30. 13:49","title":"Karácsony: Lehet majd 70-nel autózni Budapesten","trackingCode":"RELATED","c_isbrandchannel":false,"c_isbrandcontent":false,"c_isbrandstory":false,"c_isbrandcontentorbrandstory":false,"c_isbranded":false,"c_ishvg360article":false,"c_partnername":null,"c_partnerlogo":"00000000-0000-0000-0000-000000000000","c_partnertag":null},{"available":true,"c_guid":"f68c2088-1ac5-4822-9b1b-01f3e45b08e7","c_author":"Lindner András, Horváth Zoltán","category":"360","description":"A legnagyobb kormánypárt, az MDF első frakcióvezetője akkoriban úgy értékelt, hogy nem az összes újságíró rokonszenvezik az SZDSZ-szel, hanem csak több, mint velük. A HVG 1990 augusztusában készített vele portréinterjút, ezt közöljük most újra, változtatás nélkül. /// Sorozatunk a modern Magyarország meghatározó évének meghatározó szereplőiről szól.","shortLead":"A legnagyobb kormánypárt, az MDF első frakcióvezetője akkoriban úgy értékelt, hogy nem az összes újságíró...","id":"20200430_Rendszervaltok30__Konya_Imre_Nem_hiszem_hogy_van_ilyen_hogy_magyar_sajto","image":"https://img3.hvg.hu/image.aspx?id=f68c2088-1ac5-4822-9b1b-01f3e45b08e7&view=ffdb5e3a-e632-4abc-b367-3d9b3bb5573b","index":0,"item":"af505b7c-1222-42d5-94da-287db517646a","keywords":null,"link":"/360/20200430_Rendszervaltok30__Konya_Imre_Nem_hiszem_hogy_van_ilyen_hogy_magyar_sajto","timestamp":"2020. április. 30. 17:30","title":"Rendszerváltók30 – Kónya Imre: Nem hiszem, hogy van ilyen, hogy magyar sajtó","trackingCode":"RELATED","c_isbrandchannel":false,"c_isbrandcontent":false,"c_isbrandstory":false,"c_isbrandcontentorbrandstory":false,"c_isbranded":false,"c_ishvg360article":true,"c_partnername":null,"c_partnerlogo":"00000000-0000-0000-0000-000000000000","c_partnertag":null},{"available":true,"c_guid":"2c85a40e-8ece-4fd3-8575-627590ff05ce","c_author":"Balogh Csaba","category":"tudomany","description":"A járványhelyzet hatására jelentősen megugrott a Facebookot napi szinten látogatók száma, így aztán a közösségi oldal által termett profit is sosem látott magasságokban szárnyalt az idei első negyedévben. A második negyedév kiszámíthatatlanságától viszont annyira tart a vállalat, hogy inkább nem is bocsátkozik becslésekbe.","shortLead":"A járványhelyzet hatására jelentősen megugrott a Facebookot napi szinten látogatók száma, így aztán a közösségi oldal...","id":"20200430_facebook_2020q1_elso_negyedeves_eredmenyek","image":"https://img3.hvg.hu/image.aspx?id=2c85a40e-8ece-4fd3-8575-627590ff05ce&view=ffdb5e3a-e632-4abc-b367-3d9b3bb5573b","index":0,"item":"2fae24dd-f446-4e93-8443-774687b6e509","keywords":null,"link":"/tudomany/20200430_facebook_2020q1_elso_negyedeves_eredmenyek","timestamp":"2020. április. 30. 05:03","title":"Csúcsra repítette a Facebookot a koronavírus-járvány, de most jön a feketeleves","trackingCode":"RELATED","c_isbrandchannel":false,"c_isbrandcontent":false,"c_isbrandstory":false,"c_isbrandcontentorbrandstory":false,"c_isbranded":false,"c_ishvg360article":false,"c_partnername":null,"c_partnerlogo":"00000000-0000-0000-0000-000000000000","c_partnertag":null}]